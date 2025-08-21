“Un mal diagnóstico de disforia de género me dejó consecuencias irreversibles”: historia de Karen Quiñones

Ciudad de México.— Entre aroma del maíz tierno, escapando del vapor de una olla de esquites, cucharones y vasos de unicel, Brisia Martínez Martínez, de 44 años, originaria de Veracruz, ha hecho de su pequeño puesto en la Ciudad de México una trinchera diaria contra el hambre y la adversidad.

Madre de cuatro hijos y abuela de tres nietos, Brisia encarna en cada jornada las cifras que el INEGI traduce en porcentajes de pobreza, pero que en la vida real tienen rostro, voz y manos cansadas.

Su historia recuerda que detrás de cada dato frío existe una lucha silenciosa por sobrevivir con dignidad, una batalla que no siempre se mide en pesos, sino en esperanza.

Pobreza en México 2024: 38.5 millones sin acceso pleno a derechos básicos

En 2024, tres de cada diez mexicanos vivían en pobreza multidimensional, con rezagos en educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación, según el primer reporte oficial del INEGI tras asumir la medición de este indicador.

Un retrato renovado de la pobreza en el país

Por primera vez, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) asumió la responsabilidad de medir la pobreza multidimensional en el país, tras la reforma constitucional publicada en diciembre de 2024 y las modificaciones legales que entraron en vigor en julio de 2025.

El informe revela que, al cierre de 2024, 38.5 millones de personas se encontraban en pobreza multidimensional, es decir, con ingresos insuficientes y al menos una carencia social esencial. Dentro de este grupo, 7 millones vivían en pobreza extrema, con tres o más carencias y sin capacidad económica para adquirir una canasta alimentaria básica.

La proporción de población en pobreza fue de 29.6 %, lo que significa que tres de cada diez mexicanos carecían de acceso pleno a derechos como educación, salud, seguridad social, vivienda o alimentación. Aunque hubo una reducción respecto a 2022, el número de personas vulnerables por carencias sociales creció y alcanzó a 41.9 millones.

Reducción en cifras, persistencia en desigualdades

Entre 2022 y 2024, la pobreza multidimensional bajó de 46.8 a 38.5 millones de personas, mientras la pobreza extrema pasó de 9.1 a 7 millones.

Sin embargo, el análisis territorial muestra desigualdades marcadas: Chiapas (66 %), Guerrero (58.1 %) y Oaxaca (51.6 %) concentran los niveles más altos de pobreza, mientras Baja California (9.9 %) y Nuevo León (10.6 %) registran los más bajos.

En pobreza extrema, Chiapas (27.1 %) y Guerrero (21.3 %) lideran la lista, en contraste con Baja California (0.4 %) y Nuevo León (0.5 %).

Carencias sociales: avances y rezagos

A pesar de que todas las carencias sociales se redujeron en porcentaje entre 2022 y 2024, el número absoluto de personas vulnerables creció, lo que evidencia que la reducción no ha sido suficiente para revertir el rezago estructural.

Rezago educativo

En 2024, 24.2 millones de personas vivían con rezago educativo. La reducción fue leve, pasando de 19.4 a 18.6 % de la población. Chiapas, Oaxaca y Veracruz registraron aumentos, mientras Michoacán, Querétaro e Hidalgo lograron las mayores reducciones.

Acceso a servicios de salud

La carencia afectó a 44.5 millones de personas (34.2 % de la población). La disminución más significativa ocurrió en Oaxaca, que bajó de 65.7 a 43.9 %. Sin embargo, Baja California Sur y Colima reportaron aumentos.

Acceso a seguridad social

Afecta a 48.2 % de la población (62.7 millones de personas). Aunque hubo una leve mejora de dos puntos porcentuales, Guerrero, San Luis Potosí y Colima incrementaron su rezago en este rubro.

Calidad y espacios de la vivienda

En 2024, 10.3 millones de personas carecían de vivienda adecuada. Quintana Roo, Nayarit y Chiapas registraron mejoras, mientras Baja California Sur, Colima y Michoacán empeoraron.

Servicios básicos en la vivienda

La falta de servicios básicos afectó a 18.4 millones de personas. Hubo mejoras generalizadas, con reducciones significativas en Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. Solo Colima reportó un incremento.

Alimentación nutritiva y de calidad

La carencia en este rubro disminuyó, pero aún impacta a 18.8 millones de personas. Veracruz, Aguascalientes y Tabasco lograron las mayores reducciones, mientras Chihuahua fue la única entidad con aumento.

Ingreso insuficiente: una barrera persistente

En el componente de bienestar económico, 46 millones de mexicanos tenían ingresos menores al valor de la canasta alimentaria y no alimentaria mensual, equivalente a 35.4 % de la población.

Además, 12.1 millones de personas no alcanzaban siquiera para cubrir la canasta básica alimentaria, colocándose en pobreza extrema por ingresos.

Contrastes y retos

El reporte del INEGI refleja un avance en la reducción de la pobreza, pero también deja en evidencia que el crecimiento económico y los programas sociales no han sido suficientes para garantizar el acceso pleno a derechos esenciales.

