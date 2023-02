Diputada Barchiesi busca generar conciencia en mujeres a que no aborten

Santiago.- Desde el año 2018 en Chile, está vigente la Ley que despenaliza el aborto por tres causales: peligro para la vida de la madre, inviabilidad fetal y embarazo por violación.

la legisladora dio a conocer que desde ese año hasta septiembre del2022, se han registrado 1157 abortos por la primera causal, 1860 por la segunda causal y 718 por la tercera causal.

Por esto la diputada del Partido Republicano Chiara Barchiesi, presentó un proyecto de ley que busca dar la batalla cultural respecto a la concientización sobre el aborto y el respeto a la vida.

Busca que las mujeres que deciden abortar, deban realizarse antes una ecografía.

La parlamentaria explicó la iniciativa señalando que “el proyecto de ley busca generar conciencia en las mujeres.

La idea es que antes de provocarse un aborto, se hagan una ecografía para que, en ese momento, vean como se está formando esa nueva vida, que puedan ver sus manitos y piernas formarse, ver cómo se mueve y, lo más importante, escuchar su corazón.

“Sentir de verdad una nueva vida, porque eso es lo que defendemos. No importa de qué país seamos, la idea es que esto tenga un impacto en toda Latinoamérica y el mundo”, externó.

La legisladora graba emotivo video para concientizar a las mujeres a no abortar.

Con un video estrenado en sus redes sociales, la diputada explica la importancia de ver qué ocurre en el cuerpo de cada mujer cuando está embarazada.

En este contexto la parlamentaria agregó que “Es lamentable cada vez que una mujer se provoca un aborto, sin pensar, sin ver y principalmente sin sentir la vida que se está formando en su interior”.

Yo aún no soy madre, pero me emociono y se me llenan los ojos de lágrimas cuando veo lo que ocurre cuando alguien decide abortar.

Por esto es importante informarse y hacerse una ecografía antes de tomar la decisión final, reiteró.

ARH