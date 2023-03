Eduardo Verastegui trabaja de la mano con Morelia para erradicar la trata

Ciudad de México.– Este año el poder de los mexicanos no faltó en la noche del Oscar en Hollywood. Después de su premio en la categoría de Mejor Película Animada, Guillermo del Toro se conviertióe en la persona más buscada en Google.

Durante este día, el nombre de Guillermo del Toro aumentó su nivel de búsquedas en +1.400%, reportó el buscador.

Además de su triunfo por la película “Pinocho”, el término “Discurso Guillermo del Toro” fue la frase más buscada con un aumento de +5.000%. Mientras que la pregunta “Cuántos Oscars ha ganado Guillermo del Toro” rompió el Buscador las últimas 24 horas.

Por supuesto, entre el interés de los mexicanos tampoco podían faltar los grandes momentos que nos entregó la alfombra roja de la noche. En esta lista, también el mexicano Guillermo del Toro tuvo la victoria, es la persona que más interés despertó entre los curiosos de la moda.

Atuendos de la Alfombra Roja más buscados en MX

Guillermo del Toro

Lady Gaga

Eiza González

Rihanna

Sofia Carson

Al cineasta mexicano lo siguen en esta lista los actores Brendan Fraser y Jamie Lee Curtis como otros de los más buscados, la protagonista de la famosa saga Halloween es la mujer más buscada en México con un crecimiento de +3.100%, seguida de Michelle Yeoh con un crecimiento de +1.700%.

Las películas más buscadas de la noche en MX

Everything Everywhere All At Once

The Whale

Sin Novedad En El Frente

Babylon

Elvis



Los actores y actrices más buscados en MX

Brendan Fraser

Jamie Lee Curtis

Michelle Yeoh

Ke Huy Quan

Austin Butler

