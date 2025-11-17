El abrazo salva vidas: OMS refuerza el método canguro para la prematuriedad

Ciudad de México.- En el marco del Día Mundial de la Prematuridad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó sus recomendaciones globales para fortalecer la práctica del método madre canguro, una técnica basada en el contacto piel con piel entre el bebé y su cuidador que ha demostrado ser una intervención clave para mejorar la supervivencia de los recién nacidos prematuros y con bajo peso.

La nueva guía establece que el método canguro debe iniciarse inmediatamente después del parto, incluso antes de la estabilización del bebé, salvo complicaciones severas que requieran atención urgente.

El organismo internacional recalca que este contacto temprano proporciona calor, regula la respiración, favorece la lactancia materna y mejora la adaptación del bebé al entorno exterior.

La recomendación marca un cambio importante en protocolos tradicionales.

Ahora la OMS plantea que el primer abrazo no es solo un gesto afectivo, sino una intervención clínica con impacto directo en la supervivencia neonatal.

¿Qué aporta la prensa y la evidencia local?

Como señaló el artículo publicado en Siete24 por Julio Alberto Hortiales (21 de enero de 2025), el llamado “abrazo” —o cuidado piel con piel— no es solo consuelo: en la práctica cotidiana de las unidades neonatales se traduce en mejor termorregulación, mayor éxito en la lactancia y un vínculo temprano que beneficia tanto al bebé como a la familia.

Ese artículo destacó cómo el contacto continuo entre madre (o cuidador) y recién nacido puede cambiar el pronóstico en contextos con recursos limitados, haciendo del canguro una herramienta práctica y humana para salvar vidas.

Cada año nacen 15 millones de bebés prematuros en todo el mundo.

Las complicaciones asociadas a la prematuridad siguen siendo la principal causa de muerte en menores de cinco años, y la disparidad entre países es profunda: en naciones de altos ingresos la mayoría de los extremadamente prematuros sobreviven, mientras que en regiones con menos recursos muchos enfrentan un riesgo alto de fallecimiento en los primeros días por falta de atención especializada.

El método canguro se posiciona como una estrategia efectiva, accesible y de bajo costo, crucial allí donde la tecnología y los equipos son escasos.

¿Cuáles son los beneficios comprobados del método canguro?

Los estudios y guías internacionales señalan mejoras contundentes cuando se aplica contacto piel con piel desde el nacimiento:

Reducción superior al 30% en mortalidad neonatal.

Disminución notable de la hipotermia, con menos episodios críticos.

Menor incidencia de infecciones graves.

Mayor ganancia de peso y mejor establecimiento de la lactancia.

Mejores indicadores de desarrollo neurológico en el primer año.

Bienestar emocional y reducción del estrés en progenitores.

Los mecanismos biológicos incluyen regulación térmica, estabilización cardiorrespiratoria, estimulación de la succión y fortalecimiento del sistema inmune por la interacción directa con la madre o cuidador.

¿Qué obstáculos existen para su implementación generalizada?

Pese a su eficacia, la práctica no está universalmente adoptada. Entre las barreras más comunes están:

Falta de formación específica del personal sanitario en KMC (Kangaroo Mother Care).

Protocolos hospitalarios que siguen priorizando la incubadora por inercia.

Espacios hospitalarios y turnos que dificulta la presencia continua de la madre o cuidador.

Falta de políticas que promuevan alojamiento conjunto y acompañamiento 24/7.

Bajo conocimiento comunitario sobre la evidencia y los beneficios reales del método.

Superar estas barreras exige voluntad institucional, capacitación y ajustes en la infraestructura hospitalaria.

¿Por qué adoptar el “abrazo que salva” es una prioridad?

Porque representa una intervención con alta relación costo-beneficio: salva vidas, reduce estancias en cuidados intensivos, empodera a las familias y humaniza la atención neonatal. En contextos con pocos recursos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte; en entornos con tecnología avanzada, mejora resultados y reduce complicaciones.

Adoptarlo como estándar implica cambios —protocolos, formación, diseño de espacios—, pero los beneficios a mediano y largo plazo justifican la inversión.

ARH