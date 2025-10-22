El Alcohol: enemigo que enferma cuerpos, rompe familias y multiplica la violencia

Ciudad de México.— El consumo excesivo de alcohol se ha convertido en un enemigo silencioso que enferma, destruye hogares y alienta la violencia. Por eso, legisladores han hecho un llamado a las alcaldías para emprender campañas permanentes de prevención e información sobre los riesgos de beber en exceso.
Un riesgo que se multiplica
La diputada del Partido del Trabajo, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, recordó que el abuso del alcohol afecta la salud y en un detonante de tragedias colectivas. Explicó que esta conducta es un factor de riesgo en más de 200 enfermedades y lesiones, además de estar presente en hechos de tránsito, riñas, homicidios y violencia familiar.
Refirió que en el 45 por ciento de los homicidios dolosos cometidos en 2023, el agresor se encontraba bajo los efectos del alcohol. En las entidades donde el consumo es más alto, la tasa de asesinatos se eleva hasta un 30 por ciento. Y el 60 por ciento de las personas que murieron en peleas callejeras habían bebido antes del incidente.
Salud, convivencia y seguridad en riesgo
El Congreso capitalino pidió campañas informativas y estrategias que involucren a la comunidad, las escuelas y las familias. El objetivos es construir una cultura de prevención y responsabilidad. El abuso del alcohol, señalaron los legisladores, afecta la convivencia social, deteriora la salud mental y física y se traduce en un problema de seguridad pública.
Además, se solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana fortalecer la difusión sobre las sanciones establecidas en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. En vísperas de las fiestas decembrinas, cuando el consumo suele incrementarse, se prevé reforzar operativos para evitar incidentes.
Cuando la violencia empieza en una botella
El vínculo entre el alcohol y la violencia es profundo. Estudios citados en la propuesta legislativa indican que el 28.7 por ciento de los hombres que consumen alcohol semanalmente admitieron haber ejercido violencia física, y el 7.9 por ciento aceptó haber cometido agresiones sexuales. Estos datos revelan un patrón que va más allá del consumo: el deterioro de la empatía, del control y de la capacidad de convivencia.
ebv
Falta educación para lograr la separación de basura en CDMX
De cara a la legislación propuesta para ingresar 2026
Ciudad de México. — La CDMX se prepara para implementar la separación obligatoria de basura en enero de 2026. Sin embargo, especialistas advirtieron que la medida fracasará si no existe educación previa sobre cómo hacerlo correctamente.
Sandra Gazca, vocera de la organización Vida Circular y titular de marketing y sustentabilidad en Alpla México, Caribe y Centroamérica, explicó que la mayoría de los ciudadanos aún desconoce la forma adecuada de clasificar sus residuos.
Durante la presentación del Estudio Nacional sobre la Cultura del Reciclaje 2025, Gazca informó que solo 30% de las personas encuestadas realiza una recolección diferenciada de sus desechos, y que la reutilización no forma parte de la rutina familiar ni laboral.
Educación ambiental antes que sanciones
La especialista señaló que la ley local de Separación de Residuos Sólidos exigirá dividir los desperdicios en orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables. Sin embargo, si los ciudadanos no saben hacerlo, el servicio de recolección no aceptará su basura.
En entrevista con El Sol de México, Gazca explicó que la falta de conocimiento puede generar errores comunes. “Por ejemplo, la caja de cartón de una pizza no es reciclable si tiene grasa, porque se convierte en inorgánico no reciclable”, señaló.
También mencionó el caso de los pañales, que deben considerarse inorgánicos no reciclables, ya que contienen materia orgánica. “Si un residuo está contaminado con elementos orgánicos, pierde automáticamente su carácter reciclable”, precisó.
Gazca insistió en que la cultura ambiental debe transmitirse antes de aplicar sanciones, porque sin información adecuada los ciudadanos podrían contaminar materiales reciclables creyendo que los separan bien.
Desmotivación y déficit educativo: los grandes retos
El estudio, aplicado a mil 200 personas, reveló que la ausencia de cultura ambiental y la desmotivación son los principales obstáculos para reciclar. Los encuestados reconocieron la importancia del reciclaje, pero admitieron no hacerlo por falta de hábito y desconocimiento.
“Los resultados muestran que el reciclaje aún no es parte de la rutina familiar ni laboral. Hay un déficit educativo y escasez de espacios que enseñen a hacerlo bien”, destacó Gazca.
Según los datos del estudio, 76% de los encuestados estaría dispuesto a pagar más por envases sustentables, aunque la práctica de consumo responsable sigue siendo inconsistente. Solo 40% consideró que los envases de plástico son reciclables, lo que refleja confusión generalizada sobre los materiales.
Sectores industriales piden escuchar a todos los actores
En el mismo evento participó Rosa María Sánchez, directora general de la Cámara Nacional de Productos Cosméticos y de Cuidado del Hogar, quien pidió al gobierno capitalino considerar las necesidades de los diferentes sectores antes de tomar decisiones legislativas respecto a la basura.
“Escuchar y entender las opiniones de los distintos actores permitirá lograr un mayor impacto y diseñar políticas más efectivas”, subrayó Sánchez.
Con estas observaciones, las organizaciones coincidieron en que la transición hacia una cultura de reciclaje en la Ciudad de México requerirá educación, colaboración multisectorial y acompañamiento ciudadano para tener éxito.
JAHA
Como el gas se vuelve riesgo real en la CDMX
Ciudad de México.- En la CDMX, la rutina de cocinar o calentar agua con gas se ve marcada por cifras preocupantes: entre el 1 de enero de 2023 y el 15 de octubre de 2025, se registraron 77 explosiones por gas LP en viviendas, negocios y puestos semifijos.
El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (HCB) advierte que muchas de esas tragedias se pueden evitar con medidas simples y mantenimiento adecuado.
El HCB ha identificado que las causas más frecuentes de los accidentes son conexiones defectuosas o mangueras no certificadas, además de tanques deteriorados o que se llenan
Este año se atendieron 188 flamazos en viviendas, 27 en negocios establecidos y 3 en comercio informal en vía pública.
Durante una demostración en la estación Comandante Enrique Padilla Lupercio, en la alcaldía Benito Juárez, se explicó que cada litro de gas LP líquido se puede expandir a 200 litros de gas en estado vapor, una mezcla altamente explosiva.
Desde noviembre de 2024 el HCB lanzó el programa Bomberos en Casa para capacitar a las familias en revisión de instalaciones.
El gas LP es un combustible de uso cotidiano en casi todas las casas de la capital, pero “se ha vuelto tan cotidiano que a veces olvidamos que es un material peligroso”, advirtió el segundo superintendente Édgar Enrique Rosas Vázquez, director operativo 2 del HCB.
Cuando una fuga no se detecta, puede desencadenar una explosión repentina que daña vidas y patrimonios.
Por eso, los bomberos exhortan a dar importancia revisar instalaciones, conectar equipos certificados y no usar mangueras de plástico improvisadas.
Por otro lado, la legislatura local ya impulsa revisar las leyes de distribución y transporte de gas LP.
Estas acciones no solo buscan sancionar fallas, sino proteger familias, negocios y puestos informales que también emplean este combustible para subsistir.
El HCB y las autoridades capitalinas ofrecen acciones concretas:
A través del programa “Bomberos en Casa” las familias pueden solicitar una inspección gratuita de gas y electricidad.
Se recomienda usar únicamente mangueras certificadas, reguladores con conexiones de bronce o latón, y tanques con menos de 10 años de uso que no estén llenados al 100%.
A nivel normativo, la aprobación de las normas NOM-EM-006-ASEA-2025 y NOM-EM-007-ASEA-2025 busca regular transporte y distribución de gas LP para reducir riesgos.
ARH
Apoyo para mujeres y regreso de estancias infantiles, modelo que impulsará el PAN en CDMX
Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN en la capital
Ciudad de México.- La presidenta del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, impulsará una propuesta enfocada en apoyar a las mujeres capitalinas, particularmente a madres trabajadoras y víctimas de violencia. Como parte del relanzamiento del PAN, la líder en la capital informó que uno de los ejes centrales de esta nueva etapa será la creación de un sistema integral de cuidados que permita a las mujeres desarrollarse profesionalmente sin abandonar el cuidado de sus hijos.
Madre de tres, Luisa Gutiérrez afirmó que el PAN quiere devolver a las mujeres las oportunidades que se han perdido en los últimos años, especialmente tras la desaparición de las estancias infantiles y la reducción de políticas públicas destinadas a la familia.
“¿Qué queremos para las mujeres? Que regresen las estancias infantiles. Queremos que haya un sistema de cuidado nacional integral que permita que las mujeres que hoy trabajamos y que tenemos hijos podamos irnos a trabajar tranquilas sabiendo que nuestros pequeños están muy bien cuidados”.
La propuesta incluye un modelo de atención para la primera infancia que contemple educación temprana, alimentación, seguimiento médico y acompañamiento emocional, con enfoque en desarrollo infantil. Este esquema permitiría, dijo Gutiérrez, que las mujeres no tengan que elegir entre su vida profesional y el cuidado de sus hijos, dijo en declaraciones para Siete24.
“Hoy ya no queremos más mamás que tengan que decidir entre quedarse en su casa o verdaderamente ir a fortalecer la economía de su hogar o incluso su crecimiento profesional”.
Además de la atención a la infancia, el PAN capitalino también contempla rescatar y fortalecer los refugios para mujeres víctimas de violencia, los cuales han visto recortes o abandono institucional en los últimos años. “Queremos eso y también para aquellas mujeres que hoy lamentablemente viven violencia, rescatar todos los albergues de mujeres violentadas”, añadió.
Apoyo y prevención para mujeres en situación de violencia
La dirigente panista destacó que la protección a las mujeres no debe limitarse a la atención de emergencias, sino a un esquema preventivo y sostenido que permita evitar que las mujeres regresen a entornos de riesgo. Con ello, el PAN busca retomar políticas de acompañamiento jurídico, psicológico y comunitario que antes operaban bajo esquemas municipales o estatales.
Una propuesta que prioriza la vida familiar
El proyecto no es una medida aislada sino parte de un cambio en la línea de acción del partido. Luisa Gutiérrez sostuvo que Acción Nacional buscará reposicionarse como la fuerza política que pone en el centro a la familia y el desarrollo pleno de la mujer.
npq
Animales de compañía, en riesgo por supersticiones
Especialmente, los de color negro
Ciudad de México. — Durante octubre y noviembre, las autoridades de la Ciudad de México advirtieron sobre el aumento de riesgos para animales de compañía como perros y gatos.
La Policía capitalina informó que los casos de maltrato y sacrificio asociados a rituales relacionados con el Día de Muertos solían incrementarse en esta temporada.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), estas conductas, además de ilegales, pueden constituir delitos sancionables conforme al Código Penal local. La dependencia llamó a la población a mantener a los animales dentro del hogar y evitar que salgan sin supervisión.
Protección para animales de compañía y denuncia ciudadana
La SSC pidió reportar cualquier sospecha de maltrato o desaparición a los canales oficiales, incluido el número 55 5208 9898 o la Unidad de Contacto del Secretario en redes sociales. Recordó que las mascotas dependen totalmente de sus cuidadores para su seguridad y bienestar.
La autoridad enfatizó que una denuncia oportuna podía prevenir daños irreversibles. “Cuidar a los compañeros de vida es una responsabilidad compartida”, reiteraron a través de sus comunicados oficiales en Facebook y X.
Gatos negros y supersticiones históricas
La relación entre los animales de color negro y las supersticiones tiene raíces antiguas. En la época medieval, los gatos negros fueron asociados con la mala suerte y la brujería.
Según la tesis El gato en la Inquisición, citada por Novedades Tabasco, se creía que un gato negro con una mancha blanca en el pecho tenía una “marca divina”, mientras que sus dueñas podían ser consideradas sospechosas de brujería. Estas ideas se reforzaron por representaciones populares, como la serie Hechizada, donde los gatos acompañaban a las brujas.
En redes sociales, la cuenta Animalitos en Espera pidió no dar en adopción a animales negros durante Halloween y Día de Muertos. La organización explicó que cada año aumentaban los casos de gatos y perros en situación de calle, muchos, víctimas de supersticiones erróneas.
Libertad religiosa no protege maltrato animal
El Código Penal de la Ciudad de México, en sus artículos 350 Bis y 350 Ter, establece sanciones para quienes ejerzan maltrato o crueldad hacia cualquier especie animal. También castiga a quienes provoquen su muerte mediante tales actos.
Estas disposiciones coinciden con la Ley de Protección a los Animales, que prohíbe utilizar animales en prácticas rituales que comprometan su bienestar. La norma, confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no vulnera la libertad religiosa, ya que su objetivo es proteger a los seres sintientes.
En una resolución de la SCJN, se determinó que las sanciones son constitucionales incluso cuando los actos ocurren durante rituales religiosos. En el estado de Jalisco, la Ley de Protección y Cuidado de los Animales también castiga con prisión y multa el uso de animales en este tipo de prácticas.
El Código Penal jalisciense contempla penas de seis meses a tres años de prisión y sanciones económicas de hasta mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
JAHA
