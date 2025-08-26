El cerebro no se jubila: claves para un envejecimiento con calidad de vida

Ciudad de México.- La memoria puede desvanecerse con los años, pero el cerebro conserva siempre la capacidad de aprender. Así lo señaló la doctora Maura Jazmín Ramírez Flores, especialista en neuropsicología.
Para ella, la clave está en mantener la mente activa, el cuerpo en movimiento y los vínculos sociales vivos.
Qué sucede en el cerebro al envejecer.
A partir de los 40 años, el organismo inicia un proceso natural de deterioro. Los músculos pierden fuerza, las articulaciones duelen y la visión se debilita. El cerebro también experimenta cambios: disminuyen las neuronas, la corteza cerebral se adelgaza y las conexiones se vuelven más lentas.
Este proceso afecta la memoria, la motricidad y los reflejos. Sin embargo, no condena al aislamiento ni a la dependencia si se adoptan medidas de prevención.
Factores que aceleran el deterioro.
La genética influye, pero no determina. La soledad, en cambio, representa un riesgo directo: las personas mayores que viven aisladas muestran menor capacidad de interacción social.
El género también juega un papel.
Diversas investigaciones revelan que las mujeres enfrentan un envejecimiento cerebral más acelerado debido a factores como violencia, sobrecarga de cuidados y acceso limitado a servicios de salud.
La diabetes, la hipertensión y el consumo elevado de alcohol completan la lista de factores que amenazan la salud cerebral.
Estrategias para un cerebro activo.
Ramírez Flores recordó que la edad no implica resignarse. Actividades sencillas pueden marcar la diferencia: caminar, practicar taichí o yoga favorece la densidad sináptica y protege las habilidades cognitivas.
La alimentación también resulta decisiva. Dietas como la mediterránea o la MIND ayudan a retrasar la degeneración neuronal al privilegiar frutas, verduras, pescado y aceite de oliva.
Leer, escribir, resolver rompecabezas o jugar dominó estimula la reserva cognitiva, mientras que dormir entre siete y nueve horas fortalece la memoria.
La hidratación es otro pilar: la falta de agua afecta la concentración y la capacidad de reacción. Finalmente, el contacto humano mantiene viva la amígdala cerebral, responsable de la regulación emocional.
Una invitación a la sociedad.
La especialista subrayó la necesidad de crear más espacios para la activación física y cognitiva de las personas mayores.
“La calidad de vida se puede mantener”, afirmó.
En sus palabras, el cerebro no se jubila: sigue aprendiendo mientras se le ofrezca la oportunidad.
ARH
Celebridades
Chris Martin, cómplice de propuesta matrimonial en concierto de Coldplay
Un fan aprovechó para pedir matrimonio
Ciudad de México.- La banda Coldplay volvió a demostrar que sus conciertos son mucho más que música. Durante su presentación del pasado fin de semana en el estadio de Wembley, ante más de 80 mil personas, Chris Martin detuvo el show para ser cómplice de una propuesta de matrimonio que conmovió al público y se volvió viral en redes sociales.
El momento captado con la Kiss cam quedó grabado y fue compartido en plataformas como TikTok, donde miles de usuarios celebraron la espontaneidad del vocalista y la emoción de la pareja protagonista.
El momento romántico captado por la Kiss cam
La historia comenzó cuando un fan mostró un cartel con la frase “I want to propose her” (“Quiero proponerle matrimonio a ella”), señalando a su pareja. Martin con su característico humor realizó un improvisado “chequeo de seguridad”:
“¿Esta persona es tu pareja? ¿No es la pareja de otra persona? ¿Son primos o hermanos? ¿Eres inteligencia artificial?”, bromeó, desatando carcajadas en el estadio.
Una vez que el público confirmó entre risas la autenticidad de la pareja, Chris Martin aconsejó al joven:
“Mi hermano, aquí tienes un consejo gratis… te aconsejo que te pongas de rodillas”.
El fan se arrodilló y pidió matrimonio frente a miles de testigos. Su pareja aceptó emocionada, entre lágrimas y aplausos del público. Para sellar el instante, Martin improvisó unos versos:
“Felicidades, mi hermano y mi hermana. Espero que sean felices hasta el día en que mueran”.
🎥 Aquí puedes revivir el momento viral:
@manoolfd 🥹 #coldplay #ColdplayWembley #musicofthespheres #wembley #proposal ♬ original sound – manny
Kiss cam entre el amor y los escándalos
Este episodio llega justo un mes después del llamado “escándalo del beso”, cuando la “kiss cam” de un concierto de Coldplay en Boston captó a dos ejecutivos de la empresa Astronomer, ambos casados con otras personas. El hecho se viralizó, provocó la renuncia de los involucrados y llevó a Martin a bromear sobre el incidente en sus siguientes shows.
En contraste, la propuesta en Wembley tuvo un tono romántico y festivo, consolidándose como uno de los momentos más entrañables de la gira Music of the Spheres, que continúa hasta el 8 de septiembre en Londres.
Además de la sorpresa romántica, la noche estuvo llena de clásicos como “Yellow” y “Viva La Vida”, que mantuvieron al público cantando de principio a fin. Con su capacidad de combinar música, interacción y mensajes de unidad, la agrupación liderada por Chris Martin sigue marcando huella como una de las bandas más influyentes de las últimas décadas.
El clip de Wembley nos recuerda que, más allá de los escándalos, Coldplay celebra el amor y la unión en cada escenario que pisa.
npq
México
Una lonchera saludable cambia el día de los niños en la escuela
Ciudad de México.- En este regreso a clases, la Secretaría de Salud llamó a madres y padres a preparar colaciones saludables para niñas y niños en edad escolar.
La recomendación busca mejorar su desarrollo físico y rendimiento académico.
Por ello, autoridades de salud recordaron que los alimentos procesados, ricos en azúcares y grasas saturadas, no aportan nutrientes esenciales.
Estos productos, comunes en las escuelas, afectan la concentración, la memoria y el crecimiento de los pequeños.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) subraya que una dieta inadecuada limita el aprendizaje y el desarrollo intelectual.
En México, la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA-2005 ofrece el “plato del bien comer” como guía práctica para equilibrar la alimentación infantil.
Por su parte el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) reporta que la obesidad infantil aumentó de forma alarmante en las últimas dos décadas.
Hoy, entre 10% y 20% de los escolares viven con esta condición. México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, impulsada en gran parte por el consumo de refrescos.
Frente a este panorama, el Gobierno Federal puso en marcha el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria.
La iniciativa busca reducir en las escuelas el consumo de productos con bajo valor nutricional y promover alimentos frescos.
Te puede interesar: Conocer la historia clínica familiar una opción para cuidar la salud
Nutriólogos sugieren que el lunch escolar no sustituya al desayuno, sino que complemente la dieta. Debe incluir opciones ligeras como fruta con yogurt bajo en grasa, sándwich con verduras o palomitas naturales.
El INSP recomienda un horario alimenticio escolar que contemple desayuno temprano, refrigerio a media mañana, comida por la tarde y cena ligera.
De esta forma se asegura que los niños mantengan energía, atención y buen ánimo durante el día.
Preparar colaciones saludables no implica gastar más.
Incorporar agua natural en lugar de refrescos, junto con alimentos frescos y variados, representa una inversión en la salud y el aprendizaje de cada estudiante.
México
Laicos conversan sobre el primer mensaje de León XIV en ‘Diálogos por la Esperanza’
Ciudad de México.— El programa de análisis y reflexión, impulsado por la dimensión de Cultura y Educación de la CEM, ‘Diálogos por la Esperanza’ ofrece un espacio único para analizar la doctrina social de la Iglesia desde la perspectiva de referentes laicos.
En un mundo marcado por la polarización y los rápidos cambios sociales, el programa se consolida como un faro de reflexión serena y profunda. En esta octava temporada, la iniciativa continúa su misión de tender puentes entre el mensaje cristiano y las realidades contemporáneas, fomentando un diálogo constructivo que ilumine el complejo “Cambio de Época” que vive la humanidad.
La transmisión número 162, emitida este 25 de agosto, tendrá este objetivo. Bajo la conducción del sacerdote Eduardo Corral Merino, maestro en Ciencias y asesor de la Dimensión episcopal, el espacio analizará el primer mensaje Urbi et Orbi del papa León XIV, pronunciado el pasado 8 de mayo. A través de la visión de dos laicos comprometidos, provenientes del mundo empresarial y con una sólida formación en la Doctrina Social de la Iglesia. Ambos perfiles destacan por su liderazgo social y su capacidad de articular la fe con la acción en el ámbito público:
Juan Pablo Castañón, actuario y maestro en Administración por el ITAM, es un reconocido líder empresarial que ha dirigido tanto la COPARMEX como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Su experiencia en la renegociación del Tratado del Libre Comercio en América del Norte y su trabajo en el sector de la biotecnología y la agroindustria le proporcionan una mirada práctica sobre los desafíos de la economía global.
Y Luis Durán Luján, economista por el ITESM y con una maestría en Negocios Internacionales, aportó una visión desde la trinchera de la alta dirección en corporativos multinacionales, así como desde el sector educativo como ex director general de Laureate México, de la Universidad del Valle de México y de la Universidad Tecnológica de México. Su labor como editorialista y articulista en diferentes medios de divulgación lo ha posicionado como un voz analítica en el debate público.
Corral Merino invita a la atención y reflexión de estos programas de diálogo pues “se ha hecho urgente abrir espacios para escuchar también a los laicos, a los empresarios, a los líderes sociales”; en particular en este capítulo porque la economía forma parte de la cultura global que obliga a reflexiones mayores.
El religioso también adelantó que “el ámbito económico forma parte muy importante del contexto cultural de nuestros pueblos, máxime en este mundo globalizado, en donde los mercados condicionan muchas realidades humanas, sociales, educativas y políticas” y por ello exhortó a escuchar a los invitados de esta sesión.
Las intervenciones de los empresarios, se adelanta, proporcionarán una mirada práctica, anclada en el lenguaje del hacer sobre la realidad nacional e internacional. Desde sus respectivas experiencias, analizarán cómo los renovados principios de la Doctrina Social de la Iglesia —como el cuidado de la casa común, el desarrollo integral solidario y sustentable, la sinodalidad y la fraternidad universal— ofrecen un marco invaluable para orientar la actividad económica y empresarial hacia un desarrollo humano integral.
El programa “Diálogos por la Esperanza” es un esfuerzo que fomenta el diálogo fe-cultura pero no es un ejercicio abstracto porque invita a actores clave de la sociedad a reflexionar desde su experiencia sobre temas de interés social. Este espacio de la Conferencia del Episcopado Mexicano en su octava temporada se erige como un servicio educativo y social de gran valor, promoviendo una esperanza activa y consciente para construir un futuro más justo y en paz.
Sigue este y otros programas de ‘Diálogos por la Esperanza’ el canal de la Dimensión Episcopal para la Cultura y la Educación en YouTube y en la página oficial de Facebook
Dignidad Humana
La seguridad del cuerpo: la clave para la salud emocional
En la vida moderna hablamos mucho de “controlar la mente”. Nos repetimos frases motivacionales, intentamos pensar en positivo y convencernos de que todo va a estar bien. Pero, ¿qué pasa cuando el cuerpo no obedece? ¿Qué ocurre cuando, pese a nuestros mejores esfuerzos por tranquilizarnos, seguimos sintiendo ansiedad, miedo o desconexión?
El especialista Oscar Rivas, fundador del Newman Institute, nos recuerda que antes de que la mente piense, el cuerpo ya ha decidido si estamos seguros o en peligro. Esta visión, basada en la teoría polivagal, nos invita a entender nuestras emociones desde otro ángulo: no sólo como pensamientos que podemos cambiar, sino como sensaciones profundas que brotan desde nuestro sistema nervioso.
El cuerpo siempre tiene la primera palabra
Rivas explica que la sensación de seguridad es física antes que mental. No se razona, se siente. Si el cuerpo percibe seguridad, abrimos la puerta a la conexión: un niño puede mirar a su madre con confianza, una pareja puede conversar con calma, un amigo puede escuchar al otro sin distracciones.
Pero si el cuerpo se siente inseguro, la mente se desconecta. Es como cuando caminamos solos en una calle oscura y de pronto escuchamos pasos detrás de nosotros. No importa cuán racionales queramos ser, el cuerpo reacciona: se tensa, se alerta, incluso se detiene. En cuestión de segundos podemos entrar en tres modos automáticos: defendernos, huir o quedarnos paralizados.
Lo mismo sucede en la vida diaria. Si algo nos genera ansiedad, nuestro cuerpo ya está en guardia mucho antes de que la mente logre dar una explicación.
Ansiedad: cuando el cuerpo se anticipa
Para muchas personas la ansiedad parece un exceso de pensamientos negativos. Sin embargo, Rivas aclara que la ansiedad es, en realidad, una anticipación corporal del peligro.
Un ejemplo sencillo: cuando en la Ciudad de México anuncian que sonará la alarma sísmica al mediodía, mucha gente comienza a sentir inquietud desde las once y media. Ese cosquilleo interno, esa incomodidad que surge sin que haya temblor todavía, es el cuerpo avisando que algo puede pasar.
La ansiedad es ese sistema nervioso adelantándose al peligro, muchas veces sin que sepamos exactamente qué lo detona. Por eso no basta con decir “piensa positivo” o “respira hondo”: la mente es más lenta, el cuerpo siempre va primero.
Trauma y agotamiento: cuando el sistema nervioso colapsa
Oscar Rivas habló de las personas que llegan a consulta diciendo: “ya no puedo más”. Muchas veces no se trata de falta de voluntad, sino de un sistema nervioso que, tras años en alerta, finalmente se derrumba.
Ese colapso puede manifestarse como depresión, ansiedad crónica o incluso enfermedades físicas: problemas digestivos, alteraciones inmunológicas, dolores persistentes. El cuerpo habla cuando la mente calla.
La teoría polivagal ayuda a psicólogos, psiquiatras y médicos a entender que no basta con trabajar pensamientos o emociones en abstracto. Primero hay que escuchar al cuerpo, ayudarlo a regularse y, desde ahí, dar espacio a la razón y a la recuperación.
LEE Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
La importancia de la conexión social
Cuando alguien está ansioso, solemos aconsejar: “cálmate, respira, piensa en algo bonito”. Sin embargo, la teoría polivagal enseña que lo que más calma a un cuerpo alterado no son las palabras positivas, sino la conexión humana.
Un gesto tan simple como mirar a alguien a los ojos, tomarle las manos y decirle “aquí estoy” puede tener más poder que mil discursos motivacionales. El sistema nervioso necesita sentir compañía para recuperar su equilibrio.
Esto también aplica en las escuelas. Muchos niños diagnosticados con déficit de atención, en realidad, responden al ambiente emocional del aula. Un maestro tenso, frío o enojado puede generar inseguridad en los cuerpos de los alumnos, bloqueando su capacidad de aprender. En cambio, un maestro que transmite calma y cercanía activa en los niños la seguridad necesaria para que sus cerebros funcionen en plenitud.
Desconexión: una señal de alarma
Oscar Rivas reflexionó sobre la desconexión. En el pasado, se pensaba que una persona tímida, aislada o sin amigos simplemente “tenía esa personalidad”. Hoy la ciencia nos invita a mirar más profundo: la desconexión emocional no es un rasgo fijo, es un síntoma.
Al igual que la presión arterial alta indica un problema de fondo, el aislamiento social señala que algo en la salud emocional no anda bien. Puede ser trauma, puede ser un sistema nervioso colapsado, pero no debe normalizarse.
Oscar insiste: no se trata de preguntar “qué tiene de malo esta persona”, sino “qué le pasó”. Esa diferencia abre la puerta a la empatía y a la búsqueda de ayuda profesional.
La esperanza de la corregulación
Finalmente, Oscar compartió una verdad esperanzadora: nadie se calma solo. El cerebro humano está diseñado para regularse en compañía. Un niño necesita ver a su madre tranquila para poder tranquilizarse. Una persona en crisis necesita sentir calma en quien lo acompaña.
Esto es especialmente importante para entender el autismo y otros procesos de desarrollo. Muchas veces se pone el foco solo en el niño, sin ver que el entorno es clave. Cuando quienes rodean al niño logran transmitir serenidad, el camino hacia la regulación se vuelve más accesible.
Antes que la mente, está el cuerpo
La entrevista con Oscar Rivas nos recuerda algo fundamental: antes que la mente, está el cuerpo. Nuestro sistema nervioso es el guardián silencioso que decide si podemos conectar, aprender, amar o simplemente sobrevivir.
Comprender esto nos abre la posibilidad de ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. La ansiedad, la depresión o la desconexión no son signos de debilidad, sino mensajes del cuerpo pidiendo ayuda.
En un mundo acelerado, la teoría polivagal nos invita a redescubrir la importancia de la seguridad corporal y la conexión social. Tal vez el mayor regalo que podemos ofrecer a quienes amamos no sea un consejo, sino nuestra presencia calmada y atenta.
Te invitamos a que escuches la entrevista completa:
EBV
