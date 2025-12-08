El equilibrio digital que protege el bienestar familiar

Ciudad de México.- Hablar del tiempo frente a las pantallas se ha vuelto tan cotidiano como preguntar por las tareas o cualquier otra situación.
Entre móviles, tabletas, computadoras y televisores, los hijos crecen rodeados de dispositivos que seducen, entretienen y educan.
Pero también generan una pregunta: ¿qué tanto es demasiado?
La evidencia científica lo deja claro: la exposición excesiva puede interferir con el desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños.
No se trata de mal recomendar la tecnología, sino de reconocer que, sin límites, puede desplazar lo más valioso: la interacción humana.
Los especialistas coinciden en algo que toda familia necesita recordar: el desafío no está en prohibir, sino en acompañar. La tecnología puede ser una gran aliada… siempre que haya equilibrio.
A continuación, te presentamos qué recomiendan los profesionales quienes participaron en el estudio denominado Infancias Digitales, donde muestran qué factores pesan más allá de un simple consumo de contenido digital.
¿Cuánto tiempo recomiendan los expertos según la edad?
Primera infancia (0 a 2 años): casi cero pantallas
La regla es sencilla: evitar el uso de pantallas, salvo videollamadas puntuales con familiares.
A estas edades, nada sustituye un cuento contado en vivo, una canción al oído o el contacto visual que alimenta el vínculo.
Preescolar (2 a 5 años): máximo 30 minutos diarios
Siempre con supervisión y privilegiando contenidos educativos. Aunque un programa de calidad puede aportar, jamás reemplaza el juego libre, la exploración o correr en el parque.
Primaria (6 a 12 años): hasta una hora al día
Aquí el margen sube, pero la intención sigue siendo formativa. Combinar entretenimiento con apps educativas o documentales breves es ideal. Este es también el momento perfecto para sembrar hábitos de autorregulación.
Adolescencia (13 años en adelante): dos horas de ocio digital
Más que contar minutos, los padres deben vigilar el contenido.
Redes, videojuegos y series pueden convivir con el estudio, el ejercicio y las relaciones sociales presenciales.
Todo se reduce a equilibrio, criterio y acompañamiento.
Más allá del tiempo: los factores que realmente importan
Limitar horas ayuda, pero no basta. Hay tres elementos que pesan tanto como el número de minutos:
1. Calidad del contenido
Un documental sobre animales no tiene el mismo impacto que un video cargado de violencia o estímulos excesivos. La calidad transforma la experiencia.
2. Acompañamiento de un adulto
Ver un programa junto a un padre permite dialogar, explicar, profundizar y reforzar valores. La pantalla no sustituye la conversación.
3. Reglas familiares claras
Horarios sin dispositivos —como durante la comida o antes de dormir— ayudan a evitar conflictos y a crear rutinas saludables.
Cabe mencionar que el estudio señala que no se trata solo de contar minutos, sino de darle sentido a cada interacción digital.
Preguntas frecuentes que todos los padres se hacen
¿Cómo sé si mi hijo está pasando demasiado tiempo en la pantalla?
Cuando deja de jugar, convivir o interesarse por otras actividades, ya es demasiado, aunque no haya excedido el límite recomendado.
¿Qué ocurre si se pasa del tiempo sugerido?
Puede alterarse el sueño, bajar la concentración y aparecer frustración o irritabilidad.
¿Qué contenidos son los más recomendables?
Programas educativos, apps creativas, documentales breves y materiales adaptados a su edad.
¿Cómo crear reglas saludables en casa?
Los especialistas sugieren hacer acuerdos en familia, siendo constantes y, sobre todo, dando ejemplo. Los niños imitan lo que ven, no lo que escuchan.
Pantallas sí, pero con equilibrio
La tecnología no debe ser la “niñera digital”, ni el reemplazo de la convivencia, pero tampoco el enemigo.
Un videojuego puede ser una oportunidad para hablar de estrategia; una serie, para reflexionar en familia.
La clave está en acompañar, orientar y equilibrar.
En este mundo hiperconectado, el reto no es evitar las pantallas, sino enseñar a vivir con ellas. Que la tecnología sume, apoye y entretenga… pero nunca reemplace lo más importante: los momentos reales que construye la infancia.
En cierre de FIL se presenta Colección de Documentos del Magisterio de la Iglesia Católica en Materias de Cultura, Educación y Deporte
Guadalajara.— En el día del cierre de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025 se presentó la Colección de Documentos del Magisterio de la Iglesia en Materias de Cultura, Educación y Deporte, un compendio que reúne seis décadas de textos emitidos por la Santa Sede, el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, así como las Conferencias Episcopales de España y México.
La Colección fue preparada durante cuatro años por la Dimensión para la Cultura y la Educación de la Conferencia del Episcopado Mexicano, con la colaboración del Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede, del Celam y de las Fundaciones Incluyendo México y Pablo VI de Madrid.
El proyecto busca ordenar y poner al alcance del público una serie de documentos que permiten revisar el desarrollo de la reflexión eclesial en temas vinculados con la formación integral. La edición impresa reúne 305 documentos organizados en casi mil páginas. Incluye un Índice Temático con más de un millar de términos específicos que facilitan la consulta y permiten rastrear enfoques, orientaciones y criterios sobre cultura, educación y deporte.
Es un referente fundamental para comprender la riqueza, amplitud, actualidad y profundidad del Magisterio de la Iglesia en estas áreas.
En la presentación participaron el Pbro. Fabián Estrada Campos, Responsable de la Sección Diocesana para la Educación y la Cultura de la Arquidiócesis de Guadalajara; el Dr. Juan Carlos Silas Casillas, Investigador y Docente del Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO; el Pbro. Maestro en Ciencias, Eduardo Corral Merino, Asesor y Responsable de Proyectos Especiales de la Dimensión para la Cultura y la Educación de la CEM; el Maestro Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Educación de Jalisco y el Académico de la Universidad Panamericana, Rafael Piña Valdez, quien fungió como moderador y condujo un diálogo que permitió abordar la utilidad académica de la colección.
También se hizo llegar un saludo al Arzobispo Emérito de León y Responsable de la citada Dimensión, Mons. Alfonso Cortés.
Tiempo de corresponsabilidad en la educación
Durante su presentación, el Pbro. Eduardo Corral, explicó que el proyecto surgió de un proceso de largo aliento. “Después de 4 años de trabajo paciente, constante y generoso, presentamos esta Colección”.
También subrayó el marco histórico del que parte la obra y plantea que la labor educativa tiene fundamento en la centralidad de la persona y en la dignidad humana.
Indicó que “la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II, ha madurado una visión integral y trascendente sobre la cultura, la educación y el deporte, generando una enorme riqueza de mensajes y documentos, que es necesario reunir y ofrecer de la mejor manera”.
“Al elaborar esta obra, hemos querido sistematizar y ordenar estos aportes, con el objetivo de ofrecer una visión articulada de dichas materias, a los distintos agentes de educación y cultura”, afirmó.
Mencionó que esta obra pretende facilitar procesos de estudio y referencia “este instrumento de consulta es una obra única y novedosa. Pretende ser un apoyo constante para ustedes. A mi parecer, debe ser un libro de cabecera. Es, sin duda, una brújula, un mapa que traza rutas y coordenadas para que se pueda comprender de manera más situada esta visión de la Iglesia sobre la cultura, la educación y el deporte, en su evolución histórica, complejidad y riqueza de trasfondos”, explicó a los asistentes.
Asimismo recordó que la base conceptual de estos documentos se forma en diálogo con las realidades sociales de cada época.
Corral Merino comentó que el Papa León XIV, en una Carta Apostólica reciente, llamada Diseñar nuevos mapas de esperanza, hizo suyo el Pacto Educativo Global de su antecesor e incorporó tres compromisos en el fortalecimiento de esta iniciativa: “…ayudar a los jóvenes ejercitarse en el silencio, el discernimiento y el diálogo con la conciencia, humanizar el uso de las tecnologías y la Inteligencia Artificial, educar para una paz desarmada y desarmante”.
Durante la presentación, también afirmó que el proyecto busca acompañar a quienes requieren un marco de referencia sólido en las tareas formativas.
Asimismo, anunció que en 2026 la obra será presentada en Roma, España, Colombia y en nuestro país.
Señaló que la Dimensión, auspiciada por la Santa Sede, tiene el claro propósito de continuar y ampliar este proyecto, trabajando algunas plataformas e incorporándolo a la Inteligencia Artificial.
“Es tiempo de corresponsabilidad en la educación, de seguir trazando nuevos horizontes de humanización y sentido”, concluyó.
Documento que informa, pero al mismo tiempo forma
El Dr. Juan Carlos Silas Casillas, abrió su intervención con una referencia directa: “El volumen intimida (positivamente)”. Definió la naturaleza de la compilación como “un documento que informa, pero al mismo tiempo forma”.
Consideró que la organización por fechas permite seguir la evolución de los temas y afirmó que el lector “se compenetra con lo que está sucediendo” al recorrer cada texto.
Señaló la exigencia que plantean la obra. “Es un documento que compromete. El entorno que estamos viviendo es complejo en lo demográfico, en lo económico, en lo sociológico, en términos de fe”.
Expresó que el Pacto Educativo Global pone a la persona al centro, por lo que resaltó la importancia de escuchar a los estudiantes, ordenar la gestión educativa hacia lo esencial, considerar la aportación femenina, fortalecer a la familia y atender a sectores vulnerables. Añadió la necesidad de abrir espacios para “nuevas formas de relación”.
El Dr. Silas resaltó la necesidad de fortalecer los espacios universitarios y planteó una pregunta que resumió su posición: “¿Cómo se atienden ese tipo de cosas desde mi trinchera, que es la trinchera universitaria? con una palabra: “Dialogándolo”, respondió.
Humanidad vive un cambio de época
Por su parte, el Presbítero Fabián Estrada Campos, explicó que la construcción de esta colección requirió un proceso amplio y añadió: “Ahora, comprendo y justifico por qué tardó tanto tiempo. Sin duda, todo lo que vale la pena, cuesta, implica la habilidad de armonizar múltiples factores, circunstancias, fines y medios”.
En su intervención señaló que: “la educación implica mirar, pensar, imaginar la cultura que queremos construir. Y toda cultura es resultado de un camino, de un andamiaje educativo”.
Recordó que el Papa Francisco creó en 2022 el nuevo Dicasterio para la Cultura y la Educación, cuyo centro es la persona en su contexto. Agregó que los desafíos actuales se relacionan con la comprensión de quién es el ser humano, cómo se forma y cuál es su fin dentro de un momento histórico determinado.
También retomó el numeral 77 de la Encíclica Fratelli tutti: “Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, en vez de acentuar odios y resentimientos”.
Finalmente, invitó a que el material se aproveche y se difunda dentro de espacios educativos, académicos y pastorales.
Tejer relaciones educativas para servir a nuevas generaciones
Para cerrar la presentación, el secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, resaltó que se trata de una obra novedosa, original y única. También afirmó que la educación enfrenta retos que exigen revisar su finalidad.
“La educación, en este cambio de época, necesita oxígeno, es decir, ideas claras y amplias en el marco de la finalidad y sentido de la educación, no solamente de la infraestructura, gestión, presupuesto e incluso métodos y pedagogías”, indicó.
Además, agregó que las preguntas sobre: ¿qué es educar?, ¿a quién se educa?, ¿para qué se educa y cómo se educa?, siguen vigentes en una etapa de transformaciones profundas.
Flores Miramontes indicó que el contexto contemporáneo obliga a replantear instituciones y marcos educativos. “Estamos en un cambio de época que nos obliga a repensar todo lo humano así como sus instituciones, en virtud de nuevas circunstancias y realidades que amplían nuestra experiencia de nosotros mismos, del mundo de la escuela, de la tecnología, del trabajo, de la vida democrática, de los organismos intermedios”.
El funcionario se refirió al Pacto Educativo Global presentado por el Papa Francisco el 15 de octubre de 2020. Declaró que esta iniciativa propone tejer nuevamente las relaciones educativas para poder servir audazmente a las nuevas generaciones de hoy. Así mismo, compartió que durante los últimos años en el Estado de Jalisco se ha estado tratando de estructurar estos lazos con distintas iniciativas.
Recordó que el Episcopado Mexicano ya había planteado una sinergia educativa en el documento Educar para una nueva sociedad.
Explicó que el colección llama a asumir responsabilidades compartidas “Es urgente que todos asumamos nuestra corresponsabilidad educativa, principalmente las familias, primeras responsables de la educación de los niños, adolescentes y jóvenes, por supuesto las escuelas públicas y privadas, las universidades, pero también la sociedad civil, los empresarios, la sociedad política, los centros culturales, los medios de comunicación”.
Urge restaurar el tejido de relaciones educativas
Por su parte, el Mtro. Rafael Piña Valdez, Académico de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, dijo que sin duda esta Obra es una riqueza de la Iglesia para el mundo de hoy que vive un complejo Cambio de Época.
El académico refirió que esta colección ayuda a entender la profunda relación entre la educación, el camino que humaniza a la persona, y la cultura, que es fruto de ese proceso.
Finalmente, agradeció a nombre de la Universidad Panamericana la oportunidad para presentar esta obra.
México cierra 2025 con la mayor crisis educativa en su historia, alerta organización
Ciudad de México.— La organización Educación con Rumbo aseguró que aunque se impulsaron cambios normativos bajo la Nueva Escuela Mexicana, los resultados muestran que las promesas de equidad y calidad siguen sin cumplirse.
Explicó que organismos internacionales coinciden en que la mejora educativa requiere continuidad, estabilidad y visión estratégica más allá de los ciclos de gobierno.
De acuerdo con datos oficiales, detalló, que en el ciclo 2024-2025 la educación básica atendió a 23.3 millones de estudiantes. A pesar de ello, la tasa de abandono representa una amenaza para la continuidad educativa. Para el cierre del ciclo, la deserción alcanzó 2.8% en primaria y 7.5% en secundaria.
Educación con Rumbo dijo que en materia de recursos humanos, alrededor de 1.2 millones de docentes trabajan en educación básica en los sectores público y privado. Sin embargo, la sobrecarga de funciones, capacitación insuficiente y las condiciones de trabajo son factores de precariedad y desmotivación.
Frente a este panorama, la organización consideró indispensable invertir de forma consistente y progresiva en educación.
“El país requiere infraestructura digna y equitativa, así como recuperar la evaluación y transparencia como herramienta de mejora. Es fundamental que cada innovación curricular cuente con seguimiento, capacitación y recursos suficientes. Resulta indispensable implementar políticas diferenciadas con enfoque territorial, fortalecer los programas con evidencia de impacto y establecer mecanismos que garanticen su permanencia, calidad y equidad sin importar los cambios sexenales”.
Por ello, Educación con Rumbo, afirmó que México necesita construir una política educativa de largo plazo, basada en evidencia, con metas verificables hacia 2030, que priorice la equidad, la inversión sostenida y la continuidad institucional.
Puntualizó que ese es el camino para superar las inercias históricas y avanzar hacia un sistema educativo capaz de garantizar aprendizajes significativos y salvaguardar el derecho humano a la educación de calidad de los menores.
Este escenario, alertó Educación con Rumbo, se agrava por diversas “estrategias” que han perpetuado la crisis en el sistema educativo y las enumera:
Cambios al currículum: Desde 2019 hasta la fecha, México ha puesto en marcha al menos dos reformas educativas sin completar ciclos de evaluación ni procesos formales de retroalimentación. Innovaciones que debieron ser piloteadas se generalizaron de inmediato, y los esfuerzos de capacitación y acompañamiento en el aula quedaron truncos o desarticulados.
El resultado ha sido un clima de incertidumbre en las escuelas y una creciente inestabilidad en las prácticas docentes. En contraste, países como Finlandia, Estonia, Canadá y Corea del Sur han apostado por políticas educativas de largo plazo sosteniendo sus reformas y visiones estratégicas por más de cuatro décadas. La diferencia es palpable: los cuatro alcanzaron resultados sobresalientes y muy por encima del promedio de la OCDE en las evaluaciones PISA 2022, confirmando que la continuidad y la visión educativa a futuro sí generan impactos medibles.
Decisiones basadas en criterios políticos y no técnicos: Aunque existen mecanismos de diagnóstico y evaluación -como PLANEA o los estudios del extinto INEE- su uso en la toma de decisiones ha sido limitada. Las reformas cambian con cada administración y se dificulta consolidar un sistema robusto de seguimiento técnico y ciudadano. Esta dinámica perpetúa ciclos de improvisación que ignoran las necesidades reales de las escuelas. Las consecuencias de esto se ven reflejadas en los resultados que tuvo México en su participación PISA 2022: el tercer país peor evaluado de la OCDE en matemáticas y lectura, y el país con peor puntaje en ciencia. (PISA, 2022).
Debilitamiento del sistema nacional de evaluación: Tras la eliminación del INEE en el año 2019 y la reconfiguración de MEJOREDU, las transformaciones impulsadas no cuentan con una evaluación nacional rigurosa ni transparente que permita medir avances en aprendizajes, permanencia, inclusión y calidad educativa.
Es posible mantener sistemas de evaluación nacional periódicos y públicos, y estos representan una herramienta clave para medir la calidad educativa, detectar rezagos y garantizar una educación de calidad. Por ello, estos procesos deben diseñarse y ejecutarse bajo los más altos estándares, generando resultados válidos y confiables. Cuando esto no ocurre, las evaluaciones pierden su utilidad y se convierten en un gasto de tiempo y de recursos públicos.
Reducción del presupuesto educativo: La baja inversión y la tendencia a priorizar transferencias económicas (becas) como eje central de la política pública, perpetúa las carencias en infraestructura, equipamiento y formación docente. De acuerdo con UNESCO, los países deberían invertir entre 4% y 6% de su PIB en educación; sin embargo, México se ha mantenido muy por debajo de este rango. Para 2025, las estimaciones apuntan a que apenas se destinó alrededor de 3.2% del PIB, cifra que compromete la cobertura, calidad y equidad en el acceso a la educación.
Eliminación de programas de apoyo directo a las escuelas: La eliminación en 2022 del PETC (Programa Escuelas de Tiempo Completo) dejó inconclusos los avances en equidad y calidad educativa. Este programa beneficiaba alrededor de 3.6 millones de estudiantes de educación básica en más de 25,000 escuelas del país (IMCO, 2022). Para el año 2025 no se observó algún sustituto de este programa que tuviera la misma cobertura ni mecanismos de seguimiento y evaluación. Es necesario contemplar estrategias que favorezcan la equidad, mejoren los aprendizajes y fortalezcan la vinculación escuela-comunidad.
Última oportunidad: Reliquia de San Judas Tadeo se despide de México
Esta es su última parada
Ciudad de México.– La reliquia de San Judas Tadeo, un fragmento del hueso de su brazo, culmina su histórica gira por México, visitada por más de 21 millones de devotos en cinco meses. Los fieles de esgta ciudad tendrán solo hasta el 11 de diciembre para venerarla, con su última parada confirmada en la Catedral Metropolitana.
El Apóstol de lo Imposible en el corazón de la CDMX
La gira que trajo a México la venerada reliquia de San Judas Tadeo desde el Vaticano, llega a su etapa final. Tras un recorrido de más de cinco meses por el país, que incluyó estados como Guerrero, Puebla, Nayarit, Hidalgo y Sinaloa.
La reliquia se prepara para regresar a la Basílica de San Salvatore in Lauro en Roma.
La visita demuestra la enorme devoción de los mexicanos al Apóstol de lo imposible. Se estima que más de 21 millones de devotos han acudido a los templos para estar cerca de la reliquia, un fragmento del hueso del brazo del Santo, considerado una de las reliquias más sagradas de la tradición católica.
Antes de su partida definitiva, los fieles en la Ciudad de México tendrán una última oportunidad para visitarla en recintos clave de la Arquidiócesis Primada de México, comola Catedral Metropolitana, el destino final y más importante.
Fervor y emoción en las últimas misas
Durante el fin de semana, la reliquia fue expuesta en la Parroquia de la Purísima Concepción, en la colonia Campestre, donde el fervor de los feligreses fue palpable. Muchos se acercaron al relicario de madera para tocarlo y hacer oración, expresando la profunda conexión que sintieron.
Una feligresa, visiblemente conmovida, describió el momento como un encuentro con lo divino: “Es una paz increíble, soy una persona muy espiritual y creo que tener esta bendición es… no hay palabras para poder expresar”.
Otro devoto señaló la necesidad de intercesión del santo en los tiempos actuales:
“Creo que en este momento nuestro país está pasando por situaciones difíciles, por situaciones muy complicadas, y qué mejor que tenerlo ahí como gran intercesor”.
La visita de la reliquia es vista por muchos como una gracia especial, evitando la necesidad de viajar al continente europeo para tener esta experiencia de fe.
“Yo creo que es parte de nuestra fe católica el poder estar cerca, es una gran oportunidad no tener que ir hasta Roma para poder estar cerca de ello”.
Últimas fechas de la reliquia de San Judas Tadeo en CDMX
La reliquia, que llegó a la Ciudad de México el pasado 29 de julio de 2024, tiene una agenda de despedida sumamente apretada. Los últimos templos en acogerla son:
- Lunes 8 de diciembre: Parroquia de María Auxiliadora, Colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo.
- Del 9 al 11 de diciembre: Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.
Será el mismo 11 de diciembre cuando la reliquia emprenda el viaje de regreso a la Basílica de San Salvatore in Lauro en Roma, dejando tras de sí una estela de fe y devoción en millones de mexicanos que acudieron a venerar los restos del santo patrono de las causas difíciles.
¿Qué es la reliquia de San Judas Tadeo?
La reliquia es un fragmento óseo del brazo de San Judas Tadeo. Su historia se remonta al siglo I, cuando el apóstol fue martirizado en Persia. En 1830, durante una renovación en Roma, se descubrió y se colocó en el relicario que ha viajado por el mundo, ofreciendo a los fieles la oportunidad de acercarse físicamente a la figura de uno de los apóstoles más venerados.
Células madre del cordón umbilical abren capítulo en atención pediátrica mexicana
Ciudad de México.— El cordón umbilical une a una madre y su hijo al inicio de la vida. Su importancia emocional sigue en muchas familias que lo guardan como símbolo íntimo. La ciencia lo convirtió también en una herramienta que robustece tratamientos antes considerados inalcanzables. Ese tejido breve transformó opciones terapéuticas y dio lugar a un horizonte que ya forma parte de la atención pediátrica en México.
Cordón umbilical como recurso vital para la salud
De acuerdo con el ISSSTE, las familias suelen conservar el cordón como símbolo del inicio de una vida. Ese gesto tiene un valor cultural que permanece en distintas generaciones. La ciencia le dio un uso adicional gracias a la presencia de células madre con capacidad regenerativa.
Estas células apoyan terapias en cáncer, trastornos inmunitarios y padecimientos metabólicos. Su obtención no implica dolor para los recién nacidos y permite estudios esenciales sin punciones directas.
El ISSSTE explicó que este tejido forma una conexión física entre mamá y bebé. Su estructura mide entre 40 y 70 centímetros y contiene una vena encargada de llevar nutrientes y dos arterias que regresan la sangre. La gelatina de Wharton mantiene protegido el flujo sanguíneo. Tanto el cordón como la placenta pueden conservar hasta un tercio de la sangre del bebé. Cuando el corte se retrasa entre uno y cinco minutos, el recién nacido recibe una cantidad adicional de hierro que favorece su desarrollo. La sangre restante se convierte en un recurso valioso al alimentar bancos especializados o apoyar tratamientos.
Evolución médica detrás del uso de células madre
El IMSS mantiene un desarrollo constante en terapias avanzadas. Desde 1987, cuando se llevó a cabo el primer trasplante pediátrico en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, las técnicas han variado y dieron paso a nuevos esquemas para enfrentar la falta de donadores compatibles. Entre estos avances se encuentran las terapias inmunomoduladoras personalizadas y el uso de células del cordón umbilical.
La llegada del trasplante haploidéntico amplió las posibilidades para pacientes que requieren células progenitoras hematopoyéticas. Este procedimiento se aplica cuando no existe un donador idéntico y requiere un protocolo estricto con medicamentos inmunosupresores para reducir la posibilidad de rechazo. Su incorporación abrió un margen clínico que antes no existía.
Monterrey y un procedimiento que marca tendencia
La Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades No. 25, ubicada en Monterrey, consolidó un liderazgo regional al aplicar esta técnica y combinarla con trasplantes de células de cordón umbilical. El doctor Gerardo Luna López, jefe de la División de Trasplantes, explicó que esta innovación ofreció una respuesta concreta a la falta de donadores completamente compatibles.
Durante 2024, este hospital realizó quince intervenciones bajo el esquema haploidéntico. En 2025 logró un caso que llamó la atención por su alcance terapéutico: la unión de ambas técnicas permitió atender a una paciente pediátrica que requería cubrir distintas necesidades clínicas.
Horizonte distinto para pacientes pediátricos
El desarrollo de este tipo de intervenciones abrió una ventana crucial para niñas, niños y adolescentes que enfrentan padecimientos graves. La posibilidad de recurrir a células del cordón umbilical y a técnicas parcialmente compatibles brinda alternativas para quienes no encuentran un donador adecuado dentro de su familia o registros formales.
El doctor Gerardo Luna López señala que este enfoque amplía la expectativa de vida y ofrece mejores condiciones de recuperación. El modelo se orienta hacia una mayor precisión clínica que considera características individuales de cada paciente.
Tecnología, formación y un futuro que se abre paso
El especialista indicó que las nuevas terapias se proyectan hacia un modelo de atención que combina tecnología, protocolos refinados y equipos multidisciplinarios. Las técnicas avanzadas y la preparación del personal médico tienen un impacto directo en la integración del paciente a su entorno familiar y escolar después del trasplante.
El uso de células madre del cordón, junto con métodos personalizados de regulación inmunitaria, forma parte de una tendencia que impulsa a la medicina pediátrica hacia esquemas sostenibles y accesibles. Las investigaciones en curso y la infraestructura hospitalaria consolidan esta ruta.
