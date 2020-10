Lideres provida se pronunciaron sobre las libertades fundamentales

Ginebra.- En la reciente resolución del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU se reafirmó que no existe un derecho internacional al aborto, comentó Rubén Navarro, abogado defensor de la vida y la familia ante el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra.

Tampoco recae sobre los Estados una obligación internacional de financiar o facilitar los abortos, detalló Navarro en entrevista exclusiva con Siete24 Noticias.

El especialista detalló que varios países han intentado imponer una visión de ideología de género, agenda LGBT, incluso por encima del derecho inalienable de los padres a orientar a sus hijos.

Pero ante esto, todavía existen consensos entre los países miembros de la ONU para respetar la vida.

Rubén Navarro señaló que muchas de las resoluciones sobre los “nuevos derechos” atentan contra la familia y buscan que los niños sean independientes de sus padres y por tanto más manipulables y maleables para aquellos Estados que quieren destruir a la familia.

Por tal motivo, el abogado desde Ginebra invitó a que indiferentemente de posturas políticas, de derechas o izquierdas, la sociedad decida proteger la vida de los niños por nacer y de los ancianos.

Asimismo exhortó a no ir hacia una sociedad individualista que desea eliminar al que no le guste o al que no tenga nada que ofrecer.

En relación al aborto y la eutanasia que se discute en algunos países europeos, muchas veces, pretenden sustituir a la familia por el Estado y así debilitar a la sociedad.

Algunos medios manipulan las palabras del Papa

En cuanto a lo que dijo el Papa Francisco relacionado a la unión de parejas, Navarro explicó que hay periodistas que manipulan las palabras del Santo Padre. “Pues muy poca gente ha visto ese documental. Pero lo que hay que tener en cuenta es diferenciar a la persona de la Institución”.

“El Papa jamas podrá decir que los actos homosexuales son correctos”, aseveró Navarro.

Lo que sí dijo el papa Francisco en el documental es que hay que aceptar a las personas como son, que todas tienen derecho a tener una familia. Pero eso no significa que cambió de un día para otro el pensamiento y la moral, sobre las relaciones entre el mismo sexo.

De igual forma resaltó que debe respetarse la dignidad y los derechos; así como la igualdad de las personas. Lo que sí existe es el derecho del hombre y la mujer a formar una familia en la figura del matrimonio.

“Hay grupos políticos que utilizan a las organizaciones internacionales para encontrar una justificación a sus políticas internas”, finalizó.

