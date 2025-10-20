El PAN protege a la familia de la agenda Woke, afirma Jorge Romero

Ciudad de México.— El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, aseguró que el relanzamiento del blanquiazul bajo el lema “Patria, Familia y Libertad” no se trata solo de un cambio de imagen sino de una transformación profunda.
Explicó que el objetivo es abrirse a la sociedad y recuperar la participación de la ciudadanía y por ello “no busca radicalizarse, sino modernizar la derecha mexicana”.
Romero Herrera reafirmó que el partido “defiende la vida y la familia sin criminalizar ni discriminar”.
Defensa de la vida sin criminalizar mujeres
Sobre el tema del aborto, Jorge Romero expresó: “Estoy en contra del aborto absoluta y 100 por ciento. Claro, lo digo con absolutamente toda mi convicción. Con lo que también estoy en contra es con criminalizar mujeres”.
LEE Sin abandonar sus valores, PAN inicia etapa de relanzamiento
El dirigente explicó que el PAN busca un punto de equilibrio entre la defensa de la vida y el respeto a las mujeres. “Nosotros creemos que sí puede haber un punto intermedio. Nosotros creemos que muchísimas parejas en este país, muchísimas parejas que quieren ser papás. O sea, ya no puedes criminalizar a una mujer”, declaró.
Señaló que hay miles de parejas que darían lo que fuera por cuidar esa vida. “Pues queremos defender la libertad, queremos defender familia”.
La familia como base de la sociedad
Subrayó que el PAN quiere defender a la familia, que no estén metiendo una ideología, evitar un lobby woke ideologizante.
“El PAN quiere defender a la familia, que no estén metiendo una ideología, este un lobby ideologizante que dice que la familia no debe ser el principal centro de la sociedad. Pues claro que lo es, la familia es la primera institución que existe”.
En contra de la ideología impuesta
Romero aclaró que el PAN no promueve una agenda ideológica Woke “Lo que sí somos es no una agenda woke ideologizante en donde a fuerza me tengas que convencer de que se tenga que pensar como alguien más. Lo que queremos es la libertad”, afirmó.
Dignidad Humana
“No pude solo, pedí ayuda”: El Rey del After habla sobre su lucha diaria por vivir
Ciudad de México.— Diez años después del video viral que marcó a una generación en Internet, “Los Reyes del After”, el influencer Luisito Comunica volvió a la misma calle de la Ciudad de México donde conoció a tres jóvenes que, en medio del influjo del alcohol, se volvieron virales. De aquellos protagonistas, uno falleció, otro está desaparecido y el tercero, Oscar, decidió enfrentar sus demonios. Hoy, limpio y con un nuevo propósito, se reencontró con el youtuber que lo inmortalizó en aquel momento.
Una década después, una vida transformada
El encuentro no fue una simple entrevista: fue un retrato profundo sobre la redención, la enfermedad del alcoholismo y el poder de una segunda oportunidad.
“Viví una experiencia horrible”
Oscar, el más recordado de aquel video y vestido con el mismo abrigo que llevaba hace diez años dijo “La vida es una, y la vida es hermosa. Vale la pena luchar por ser mejor cada día”.
Esa prenda, símbolo de una vida que parecía perdida, se convirtió en testigo de su renacer.
“Viví una experiencia muy horrible. Hoy tengo dos años y medio limpio. Admito mi impotencia ante el alcohol. Con la copa en la mano torcí mi vida y mi mente. Ahora lucho con todo el corazón por mi propio proyecto”, explicó.
Luis Arturo Villar Sudek, nombre de Luisito Comunica, escuchó atentamente mientras caminaban por las calles donde Oscar alguna vez se perdió en el vicio. “Aquí la gente fue testigo de cómo me fui destruyendo”, recordó. “Desconocía que el alcoholismo es una enfermedad progresiva, incurable y mortal. Hoy lo sé, y estoy echándole muchas ganas”.
“De las risas a la conciencia”
El video original fue un fenómeno viral para la creación de memes, pero detrás del humor había historias reales de dolor. Oscar contó que después de la viralización muchas personas lo reconocían, incluso niños.
Con el tiempo comprendió que aquellas imágenes, aunque duras, ahora son testimonio. “Sirven para mostrar cómo andaba. Y ahora, con mi proyecto, puedo mostrar la otra cara: la recuperación. Esta enfermedad no perdona sexo, raza ni posición económica. Perdí siete años de mi vida, pero hoy estoy contento de que eso ya pasó”, añadió.
Un camino de pérdidas y esperanza
Oscar recordó a sus antiguos compañeros del video. Pancho, conocido como “El Collaso”, murió a los 21 años tras caer en el alcoholismo. “Dejó un hijo llamado Whisky”, relató.
LEE “Hablo con Dios”: Reyli Barba, el cantautor devoto de Santa Cecilia
El otro amigo, Jorge, cayó en las drogas y está desaparecido. “Nadie sabe de él”, contó. “De los tres, sólo yo quedo. Y eso me hace valorar aún más la vida”.
Dormir en cajeros, despertar en la fe
Durante su etapa más oscura, Oscar durmió en cajeros y calles de la Glorieta de Insurgentes. “De repente todos se iban y yo me quedaba solo, bebiendo. Entraba a un cajero para calentarme, me daba vergüenza estar ahí sin sacar dinero y terminaba durmiéndome”, recordó.
Sufrió robos, enfermedades y una soledad que lo llevó al límite. “Me dio hepatitis por andar compartiendo tragos. Estuve muy enfermo, pero logré curarme”, contó. “Hoy me da miedo volver a eso. Decido no beber. Un día a la vez”.
“No pude solo, pedí ayuda”
Oscar confesó que no logró salir del alcoholismo por sí mismo. “Tuve que pedir ayuda. Hay programas y apoyo para quien realmente quiere cambiar. No para quien lo necesita, sino para quien lo quiere”.
Su proceso de rehabilitación le devolvió la relación con sus hijos, su salud y su fe. “Nunca tuve padres que me apoyaran. Pero ahora tengo a mis hijos y ellos son mi motor”, expresó. “Antes los dejé plantados muchas veces por estar en la calle. Hoy lucho para no repetir esos errores”.
Román, su compañero
Parte fundamental de su recuperación ha sido su perro, Román, a quien rescató de un entorno violento. “Lo usaban para pelear, le decían el asesino. Pero con cariño cambió su vida, igual que yo. Ahora se llama Román”, dijo. “Tenerlo me ayudó a sentirme útil y acompañado”.
Oscar también adoptó dos pequeños geckos, a los que cuida como símbolo de su nueva responsabilidad. “Antes no me cuidaba ni a mí mismo. Hoy cuido de otros seres vivos y eso me llena”.
“Cada 10 de abril celebro mi renacer”
El 10 de abril de 2023 marcó el inicio de su nueva vida. “Ese día decidí cambiar. Cada año voy al centro donde me rehabilité para dar testimonio y motivar a otros”, contó. “No estoy curado, todavía se me antoja beber, pero decido no hacerlo. La vida vale demasiado”.
De los vicios a las redes sociales
Con el apoyo de Luisito Comunica, Oscar abrirá sus propias redes sociales para compartir su proceso de cambio. “Voy a mostrar cómo sigo transformándome, mis nuevos tatuajes, mi ejercicio, mi vida limpia”, explicó.
Luisito lo acompañará en los primeros pasos, pero el proyecto será completamente suyo. “Quiero inspirar, no olvidar mi pasado, pero mostrar que se puede salir”, mencionó Oscar.
Una lección de vida
Al final de la charla, Luisito resumió lo que muchos sintieron al ver la entrevista: esperanza. “Tú inspiras, das esperanza”, le dijo. Y Oscar respondió con humildad: “Sigo mi lucha, Luis. Este es el comienzo de una nueva vida”.
CDMX
“El cabello crece, la empatía también”: mujeres donan su cabello a mujeres con cáncer
Para pelucas oncológicas
Ciudad de México. — Jaqueline Molina tomó una decisión sencilla, pero profundamente significativa: cortó su cabello para donarlo a mujeres que enfrentan el cáncer de mama. Lo hizo con una sonrisa, sabiendo que ese gesto llevaría consuelo a alguien desconocido.
“Mi cabello crece, pero la empatía también debe crecer”, compartió con voz emocionada. “Ojalá más mamitas se sumen a llevar alegría a quienes atraviesan momentos difíciles”.
Ese acto de solidaridad formó parte del Tapatón y Trenzatón, una jornada que reunió a decenas de personas comprometidas con apoyar a pacientes oncológicas. A través de la donación de trenzas, tapitas y mensajes de esperanza, la iniciativa buscó transformar pequeños aportes en una red de ayuda concreta.
Más para leer: Más que cifras, vidas: el cáncer de mama, la principal lucha de mujeres capitalinas
En el evento, las participantes intercambiaron historias, abrazos y consejos sobre la importancia de la prevención. Algunas compartieron sus propias batallas o las de familiares cercanos, recabó El Universal. Para muchas, donar su cabello simbolizó cerrar un ciclo y abrir otro lleno de fortaleza.
“Una persona de mi familia sufrió cáncer de mama y perdió su cabello”, recordó Emiliano Hernández, otro de los donantes. “Me inspiró a dar algo que a ella le hubiera gustado tener en ese momento”.
Tapas y cabello, contra el cáncer de mama
Fue en ese contexto de empatía y comunidad que la alcaldía Benito Juárez realizó el Tapatón y Trenzatón, en coordinación con Banco de Tapitas A.C. y el Movimiento Rapunzel, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
El evento se llevó a cabo en el Teatro María Teresa Montoya y contó con conferencias, pláticas con especialistas y una galería fotográfica de mujeres sobrevivientes. Todas compartieron historias que reflejaron la importancia del acompañamiento, la prevención y la detección oportuna.
El alcalde Luis Mendoza reiteró su compromiso con las familias afectadas por esta enfermedad. “En la alcaldía Benito Juárez no están solos frente al cáncer de mama. Contamos con personal capacitado y apoyo de todo tipo”, expresó.
Durante el mes rosa, también se desarrolló el IV Simposio de la Lucha contra el Cáncer de Mama, donde especialistas subrayaron que la autoexploración y la detección temprana siguen siendo las herramientas más efectivas para salvar vidas.
Cada trenza y cada tapita reunida simbolizó más que una donación: fue un mensaje de unión y esperanza, recordando que el apoyo colectivo puede marcar la diferencia en los momentos más difíciles.
Estados
Resistir en el aula: cuando los maestros enseñan en medio del fuego cruzado
Ciudad de México.- El reciente estudio del investigador Alberto Colín Huízar reveló que uno de cada tres maestros en México trabaja en zonas con altos índices de violencia.
Durante la presentación de su libro Ser maestro en los márgenes. Trabajo docente y violencia criminal en la Tierra Caliente de Michoacán, afirmó que la violencia escolar no es esporádica.
“hay una continuidad sostenida… que se extiende más allá de Michoacán e incluso de México”.
Colín Huízar documentó, mediante trabajo etnográfico en la región de Valle de Apatzingán.
Colín Huizar.
Zona conocida como Tierra Caliente de Michoacán, la experiencia de maestros que impartían clases en contextos dominados por la criminalidad organizada.
El autor destacó que la escuela perdió el sentido social que había mantenido históricamente, pues la violencia criminal modificó sus dinámicas.
Durante la presentación, el especialista en educación Luis Hernández Navarro subrayó que, aunque el foco del libro se ubica en un epicentro específico, regiones como la frontera entre Chiapas y Guatemala ya muestran expresiones similares de violencia en el entorno educativo.
A su vez, la investigadora Maleli Linares Sánchez destacó que este tipo de investigación aborda un tema poco explorado: la labor docente en contextos de violencia, abandono institucional y precariedad.
Te puede interesar: Cáritas se solidariza en Mazatlán, transformará la Navidad de 150 familias
La cifra de que el 32 % del magisterio se enfrenta diariamente a entornos de violencia, no tiene precedentes.
Esta estadística implica que escuelas y docentes no solo lidian con contenido pedagógico, sino con amenazas reales.
La investigación de Colín Huízar muestra cómo los maestros crean redes de resistencia, apoyan a comunidades y actúan como “escudos” en territorios vulnerables.
El estudio también relata la relación del crimen organizado con estructuras estatales locales, lo cual evidencia que la solución no está únicamente en la seguridad, sino en fortalecer la escuela como institución social.
La educación se convierte en un espacio de reparación comunitaria, más allá del aula tradicional.
Colín Huízar destacó que “no estamos ante un Estado fallido. Estamos ante una relación particular entre la industria criminal y los políticos que se dejaron capturar”.
En medio de desplazamientos forzados, amenazas, extorsión y desapariciones, los docentes siguen enseñando.
Señaló que el libro “incomoda, interpela y al mismo tiempo da esperanza porque muestra cómo, pese al miedo, los docentes de México son pilares de la resistencia y del cuidado comunitario”.
Dignidad Humana
Reforma del agua en México ¿garantiza el derecho humano o el negocio?
Ciudad de México.— La Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó los principales objetivos de la iniciativa de reforma y nueva Ley General de Aguas Nacionales, una propuesta, que dice, busca asegurar el acceso equitativo al agua y reforzar la gestión responsable de este recurso esencial para la vida.
De esta forma, advirtió que la iniciativa, impulsada por el Ejecutivo federal, pretende garantizar que el agua no sea vista como una mercancía, sino como un derecho humano fundamental.
Un nuevo marco para el derecho al agua
Conagua explicó que la reforma se sustenta en tres propósitos centrales: fortalecer el derecho humano al agua y al saneamiento, recuperar la rectoría del Estado en su gestión y ordenar el régimen de concesiones para evitar abusos e irregularidades.
El objetivo principal es asegurar el consumo personal y doméstico, profesionalizar a los organismos operadores y establecer una distribución clara de competencias entre los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
El nuevo marco legal también busca garantizar la seguridad hídrica de las generaciones presentes y futuras. Esto implica establecer un equilibrio entre el uso, conservación y distribución de los recursos hídricos, promoviendo un manejo eficiente y transparente.
Agua: bien público, no mercancía
De acuerdo con Conagua, uno de los puntos relevantes de la iniciativa es la eliminación del carácter mercantil del agua. La reforma propone que no se permita la transmisión de concesiones entre particulares ni el cambio de uso sin autorización expresa de la autoridad. Esta medida tiene como fin evitar la especulación y el acaparamiento del recurso, además de reforzar la rectoría del Estado sobre su manejo.
LEE Agua en la vida del bebé: cuándo y cómo comenzar
La iniciativa también impulsa una gestión sustentable basada en la corresponsabilidad entre autoridades, concesionarios y usuarios. Promueve el reúso del agua bajo principios de sostenibilidad y protección ambiental, favoreciendo una cultura de cuidado y aprovechamiento racional.
Sector agrícola y certeza jurídica
Conagua subrayó que la propuesta respeta plenamente los derechos del sector agrícola. Los Distritos y Unidades de Riego conservarán su autonomía en la administración de las aguas concesionadas, conforme a sus reglamentos internos. Asimismo, la iniciativa no es retroactiva: los usuarios con títulos vigentes mantendrán sus derechos en los mismos términos, y las prórrogas se otorgarán con las mismas condiciones establecidas.
También aclara que no se promueve la expropiación ni la especulación con los títulos de concesión, sino la certeza jurídica para todos los usuarios.
Sanciones y prevención de abusos
Otro aspecto es el endurecimiento de las sanciones administrativas por el mal uso o manejo del agua. Se tipifican los delitos hídricos sin criminalizar a los usuarios, con el propósito de prevenir prácticas que afecten la disponibilidad y distribución del recurso. Se busca castigar los actos de corrupción y aquellas conductas que lucran con la necesidad del agua, protegiendo así el interés público.
