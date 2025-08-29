Estilo
El rol de los abuelos en la crianza fortalece a la familia
Encuentran un propósito renovado en su vejez
Ciudad de México.- El papel de los abuelos en la crianza y en la transmisión de valores familiares es insustituible, son un apoyo invaluable para los padres, dan acompañamiento y cuidado amoroso a sus nietos, con quienes también comparten su sabiduría y experiencia. Este 28 de agosto, Día de los Abuelos en México, reflexionamos sobre su rol en la familia.
La presencia de los abuelos enriquece la dinámica familiar, al aportar ternura, paciencia y una visión distinta de la vida, nos recuerda la psicóloga Gaby González, de Niños de Ahora, quien reflexionó sobre la importancia de su papel en la vida de los niños.
La especialista resaltó en una charla en su canal de YouTube que “Los abuelos son un puente entre generaciones; ayudan a los niños a entender de dónde vienen y les transmiten raíces y pertenencia”.
La creadora del método de Paternidad Efectiva explicó que debe existir un balance en la familia porque cada uno tiene un rol distinto, los abuelos no deben reemplazar la función de los padres, pero sí representan un apoyo invaluable en la formación emocional y espiritual de los nietos.
“Cada quien tiene su rol en la familia: los padres educan, los abuelos acompañan y transmiten desde la experiencia”.
En su análisis, también advirtió que cuando los abuelos asumen el papel de padres, puede generarse confusión en los niños.
“Una abuela que cría a su nieta como si fuera su hija, altera el orden familiar y le resta autoridad a la madre. Es fundamental que cada rol esté claro para que los niños crezcan con seguridad”.
Beneficio mutuo para abuelos y nietos
La psicóloga destacó que la relación es de doble beneficio: los abuelos encuentran un propósito renovado en su vejez, mientras que los nietos reciben acompañamiento amoroso y una fuente viva de valores familiares.
“La clave está en que los padres pongan límites claros y los abuelos respeten su lugar. Así, en lugar de conflictos, se logra una sinergia que fortalece a toda la familia”, concluyó Gaby González.
npq
Estilo
Día de los Abuelos: Celébralos esta noche
Este 28 de agosto
Ciudad de México.- En México se celebra este 28 de agosto el Día de los Abuelos, pilar fundamental de la familia mexicana, pero ¿cómo apapacharlos con alguna actividad divertida para ellos?
Sin duda, los juegos de mesa son una excelente opción para pasar el tiempo libre, y en el marco del Día de los Abuelos además de ofrecerles un momento de sana convivencia y fortalecimiento de los vínculos familiares, permiten mejorar su salud física, mental y emocional.
Te recomendamos una tarde de juegos de mesa, pues estos contribuyen a mantener activa su motricidad y sus habilidades mentales, ayudándolos así no sólo a reducir de los efectos del envejecimiento, sino a alejarlos de emociones negativas, que pueden derivar en padecimientos como depresión y ansiedad.
Investigaciones realizadas por expertos del Instituto Tecnológico del Juguete en el proyecto LUDIMAN, aseguran que los juegos de mesa optimizan las habilidades para comunicar, incrementan los niveles de autoestima, potencian el contacto social y la comunicación, además de contribuir de forma positiva a mantener habilidades sensoriales y motoras.
Recordemos que la gran mayoría de los 15 millones de personas mayores de 60 años en nuestro país, permanecen en sus hogares, muchos de ellos solos.
Así que visita a tus abuelos, lleva la cena, tu baraja o dominó y siéntante a convivir con ellos.
¿Dominó o baraja? a tus abuelos le encantaban
¿Recuerdas esas tardes en que tu padre te enseñó a jugar? El dominó ayuda a mejorar la habilidad matemática, percepción visual, atención y memoria.
Cuando te vayas déjales un rompecabezas o una mandala y ponles un reto.
Los rompecabezas son muy populares por ayudar a reforzar la memoria, incrementar la coordinación motriz y desarrollar la paciencia, los sets con 500 piezas son ideales para buscar un momento de concentración y relajación.
A nuestros abuelos les encantará pasar un momento inolvidable en familia jugando los tradicionales juegos de su infancia. Estos juegos mentales y de estrategia, como el ajedrez o damas chinas, son benéficos para el cerebro, pues favorecen la activación de procesos de análisis, razonamiento y resolución estratégica de problemas.
npq
Estados
Regreso a clases: ¿En qué estados será obligatorio vacunarse contra el sarampión?
Brote de sarampión preocupa en México
Ciudad de México.- Con el inicio del ciclo escolar a la vuelta de la esquina, y los recientes brotes de sarampión en el norte del país, alrededor de cuatro mil casos confirmados en Chihuahua, en algunos estados será obligatorio presentar la cartilla de vacunación contra el sarampión para el regreso a clases
En entrevista con Siete24.mx, Directora Médica de Vivien, confirmó que en Chihuahua sí será requisito indispensable que los alumnos tengan completo su esquema de vacunación contra el sarampión para poder regresar a clases.
“Sí, según la información que tenemos va a ser obligatorio no solo que presenten la cartilla, sino que estén vacunados”, aseguró la especialista.
Brote de sarampión preocupa en México
De acuerdo con la doctora Carrión, México atraviesa un brote de sarampión que ya suma más de 3,900 casos confirmados hasta el 15 de agosto, según reportes oficiales de la Secretaría de Salud.
“Estamos pasando por un brote bastante importante, el cual ya tiene varios meses. Es la enfermedad más transmisible que existe”.
El virus del sarampión puede contagiar de una sola persona a entre 12 y 18 más, siempre que no estén vacunadas. Aunque muchos piensan que esta enfermedad solo afecta a niños, la especialista subrayó que los mayores de 40 años, la población económicamente activa, son los más afectados en esta ocasión, debido a su constante movilidad.
La especialista recordó que el sarampión había sido eliminado en la región, pero en 2019 se perdió ese estatus a raíz de brotes en Venezuela y Brasil, y desde entonces el virus ha regresado con fuerza, impulsado por la caída en las coberturas de vacunación tras la pandemia.
Vacunas y regreso a clases: un deber compartido
La Secretaría de Educación Pública (SEP) históricamente ha solicitado la cartilla de vacunación como requisito de inscripción, junto con el acta de nacimiento y el certificado del ciclo escolar anterior. Sin embargo, en los últimos años, la revisión de las vacunas dejó de ser rigurosa.
Hoy, con el brote activo, el panorama cambia. La Dra. Carrión subraya la importancia de retomar esa medida con firmeza:
“No puedes negarle la educación al niño porque es un derecho, definitivamente. Pero así como un niño tiene derecho a no vacunarse, el otro niño también tiene derecho a estar protegido”.
La médica insistió en que todos los niños deben recibir la vacuna contra el sarampión antes del regreso a clases, no solo porque sea requisito, sino como una medida preventiva esencial para cuidar su salud y la de sus compañeros.
“Recordemos que el estar en una escuela significa convivir con muchos niños que finalmente no conocemos su estado de vacunación. La escuela es el lugar perfecto para el contagio porque están todos juntos, respirando el mismo aire y compartiendo, sobre todo los prescolares”.
Más allá del sarampión: temporada invernal y otros riesgos
La especialista también advirtió que después del regreso a clases viene la temporada invernal, cuando aumentan los casos de influenza, COVID-19 y neumonía. Por ello, insistió en revisar la cartilla completa, no solo la vacuna contra el sarampión.
“Es tan sencillo como decir: tienes una cartilla de la edad que tiene el niño, ¿tiene seis años? Debe tener la vacuna contra el sarampión, la triple y su refuerzo”, señaló Carrión, destacando que la prevención es clave para evitar complicaciones graves.
Un llamado a los padres de familia
El mensaje final de la doctora Carrión es claro: revisar la cartilla y vacunar a los hijos antes del regreso a clases es un acto de responsabilidad familiar y comunitaria.
“Definitivamente, esta es una de las cuestiones que más tendríamos que poner atención, si no tiene el refuerzo debes llevarlo a vacunar, actualmente hay vacunas no solo en los servicios de salud, hay hasta vacunación a domicilio”, concluyó.
El sarampión, una enfermedad que parecía cosa del pasado, hoy exige a los padres de familia volver a priorizar la salud y la prevención, para garantizar no solo la educación de los niños, sino también su bienestar y el de toda la comunidad escolar.
npq
Estilo
¿Es obligatorio el certificado médico escolar en 2025? ¿Dónde obtenerlo gratis?
Lo que debes saber para el regreso a clases
Ciudad de México.– Con el inicio del ciclo escolar 2025-2026, padres de familia se preparan con útiles, uniformes y trámites indispensables para el regreso a clases. Entre las dudas más comunes está el certificado médico escolar, documento que muchas escuelas solicitan como requisito de inscripción.
Este certificado es un aval del estado de salud de los estudiantes y una herramienta preventiva para la comunidad educativa. Su obligatoriedad varía según la institución, pero en la mayoría de los casos es requerido en educación básica (preescolar, primaria y secundaria).
¿Qué datos debe contener el certificado médico escolar?
El certificado médico es un documento expedido por un profesional de la salud que avala que el estudiante está en condiciones de iniciar el ciclo escolar. Según lineamientos de la Secretaría de Salud debe incluir:
- Nombre completo del alumno.
- Edad, peso y estatura.
- Diagnóstico general de salud.
- Fecha de expedición.
- Firma y cédula profesional del médico.
El certificado “no solo sirve para cumplir con un requisito, sino que ayuda a identificar posibles problemas de salud en niñas, niños y adolescentes antes del inicio de clases”, explicaron autoridades médicas en una entrevista radiofónica.
¿Dónde conseguirlo gratis en CDMX y otras ciudades?
Para apoyar a las familias, varias alcaldías en la Ciudad de México habilitaron jornadas gratuitas de certificados médicos durante agosto de 2025, principalmente en centros de salud locales. En estados como Nuevo León, Jalisco o Puebla, la Secretaría de Salud estatal ha informado de campañas similares, sobre todo en clínicas comunitarias.
Se recomienda a madres y padres revisar los canales oficiales de sus gobiernos estatales o municipales, pues cada año se anuncian fechas y lugares específicos para este servicio sin costo.
Consultorios en farmacias: una opción rápida y accesible
Otra alternativa para obtener el certificado médico es acudir a los consultorios anexos a farmacias, que ofrecen consultas a bajo costo (entre 50 y 80 pesos en promedio).
En estos espacios, médicos generales expiden el documento en cuestión de minutos y con validez oficial, siempre que incluya firma y número de cédula profesional, algunos ya tienen el formato aprobado por la SEP.
Especialistas en salud destacan que estos consultorios han permitido a miles de familias acceder a un trámite rápido y confiable, especialmente en colonias donde los centros de salud públicos suelen saturarse en temporada de regreso a clases.
¿Es obligatorio el certificado en todas las escuelas?
No todas las instituciones educativas piden este requisito, pero sí es una práctica común en escuelas públicas y privadas, lo fundamental es que el documento sea válido para la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que depende de que lo expida un médico con cédula profesional y que incluya los datos requeridos.
La tendencia muestra una preocupación por el gasto adicional que representa este trámite, especialmente en familias con varios hijos en edad escolar.
En caso de duda, lo mejor es que madres y padres consulten directamente con la escuela para conocer si es obligatorio en el proceso de inscripción, pero por lo regular se incliue en la lista de requisitos para inscripción.
El certificado médico escolar 2025 es más que un trámite: es una herramienta de prevención y cuidado de la salud infantil. Ya sea en campañas gratuitas, en clínicas públicas o en consultorios privados de bajo costo, este documento es una de las piezas clave en el regreso a clases.
npq
Estilo
Que tu regreso a clases sea verde: reutiliza y reduce tu impacto ambiental
Más de 35 millones de estudiantes regresan a clases
Ciudad de México.- El inicio del ciclo escolar 2025-2026 está a la vuelta, inicia el uno de septiembre y las compras por el regreso a clases son tendencia; de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) son 35 millones de estudiantes de educación básica los que volverán a las aulas.
Este regreso a clases también puede ser una oportunidad para que familias y escuelas impulsen compras responsables y hábitos sostenibles, especialistas recuerdan que pequeñas acciones pueden marcar una diferencia para el bolsillo y el planeta.
Tips para reducir tu impacto ambiental
Reutiliza lo que ya tienes
El primer paso hacia un regreso a clases más sostenible es revisar lo que quedó del ciclo anterior. Mochilas, loncheras, uniformes, cuadernos, plumas, colores y plumones, en buen estado pueden prolongar su vida útil y evitar gastos innecesarios. Reutilizar no solo disminuye la presión sobre los recursos naturales, también ayuda a reducir la generación de basura, que en México supera los 120 mil toneladas diarias, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT).
Compra con responsabilidad
Cuando sea inevitable adquirir materiales, se recomienda optar por productos amigables con el medio ambiente: cuadernos de papel reciclado, mochilas de fibras reutilizadas o artículos biodegradables. Estas elecciones permiten que los objetos terminen por años en tiraderos o rellenos sanitarios. “Cada compra puede ser una decisión consciente que impacta de manera positiva en el futuro”, señala Sandra Gazca, especialista en educación ambiental y vocera de Vida Circular.
Involucra a toda la comunidad escolar
El regreso a clases también es un momento clave para impulsar proyectos colectivos dentro y fuera del aula. Campañas de limpieza, separación de residuos, instalación de contenedores, reforestaciones o huertos escolares no solo generan un beneficio ambiental directo, también fomentan el trabajo en equipo y la corresponsabilidad entre estudiantes, maestros y familias.
Medidas sencillas para reducir tu huella ambiental
Pequeños cambios en la rutina escolar también suman:
- Utilizar ambos lados de las hojas y completas antes de desecharlas
- No forrar libros y cuadernos con plástico
- Llevar botellas y recipientes reutilizables
- Separar adecuadamente los residuos
- Promover transporte escolar compartido, bicicleta o caminatas seguras.
Acciones como estas también enseñan con el ejemplo a los más pequeños.
Especialistas recuerdan que sembrar conciencia desde la escuela es clave para que las niñas y niños crezcan con hábitos sostenibles que los acompañarán toda la vida.
“Con estas recomendaciones, buscamos que cada integrante de la comunidad educativa se motive y comprometa en el cuidado del medio ambiente. Incorporar hábitos sostenibles, sumarse a iniciativas colectivas formará una cultura responsable”, concluyó Sandra Gazca.
npq
