El siguiente VITAE Festival será en México. Planean concierto en el Zócalo: Bertolini

Ciudad de México.- El productor de origen argentino Elías Bertolini, de larga trayectoria con las principales cadenas de televisión en el mundo, participa con VITAE, -fundación que trabaja por el bien común a través de la transmisión de valores-, en la organización de un festival musical y cultural que podría realizarse en el Zócalo de esta ciudad, la plaza pública más importante del país.

Esto como parte de la iniciativa VITAE Summit, cuya primera edición se celebró en El Vaticano y reunió a 25 artistas internacionales con el Papa Francisco, a quienes llamó a comunicar belleza y valores a través del arte, VITAE planea eventos en Los Ángeles, Roma, Y México. Y el siguiente festival podría ser en nuestro país en 2025.

Charlamos vía Zoom con Elías Bertolini desde Buenos Aires, donde se encontraba de vacaciones visitando a la familia, antes de regresar a Londres donde radica desde hace una década.

Desde hace unos años el productor colabora con VITAE después de transformar su vida personal y profesional, caracterizada por el éxito, una labor a la que le faltaba el impacto social, la satisfacción de trabajar por el bien común, nos platicó.

¿Quién es Elías Bertolini?

Después de trabajar con éxito para Fox, HBO y History, en Chile, el productor argentino había estado demasiado ocupado haciendo televisión, fue el Fin de Año de 2013 que entró en un periodo de reflexión. Su balance era positivo y exitoso, pero había algo que faltaba, más allá del entretenimiento, trabajar por el bien común, aunque en ese momento no lo sabía. Decidió entonces viajar a Londres para estudiar Culturas del Mundo.

Elías se involucró con el estudio de las religiones, logró concluir la carrera en tan solo dos años y empezó a conectarse con ONG’s, la primera fue la organización inglesa Justice Defenders para un proyecto en las cárceles africanas, del que filmó varios documentales que tuvieron gran repercusión social, pues llamaron la atención del programa 60 minutes, de CBS y se transmitió en todo Estados Unidos.

“Uno no tiene que esperar a que las cosas pasen, uno tiene que hacer que pasen. Y me fui a filmar a Uganda, produje y también dirigí, y fue muy fuerte esa experiencia, porque uno llega a un lugar donde la realidad es, incluso para nosotros que somos de Sudamérica, que nosotros sabemos lo que es pobreza, pero yo creo que eso es otra realidad que no podemos ver. Estuve un mes y lo hice de otra manera, videos cortos con pequeñas historias”.

Esta colaboración le dio una gran satisfacción personal por el bien social que ayudó a generar y además le permitió empezar a trabajar con otras organizaciones, como VITAE, una fundación que actúa para transmitir valores a través de las artes, los medios de comunicación y la industria del entretenimiento a los jóvenes en todo el mundo.

El siguiente VITAE Festival será en México

Con VITAE se acercaron al Papa Francisco y le hicieron una propuesta para difundir valores a través de celebridades, sorprendentemente el pontífice aceptó.

“Empezó como una idea hasta que terminó como una realidad, entonces nos encontramos con el Papa, nos dio la bendición de vayan en mi nombre, hizo las invitaciones, las firmó y fuimos a Hollywood y nos sentamos con actores, con directores, con productores. Hicimos lo que se llamó el Vitae Summit”.

Bertolini relató como las celebridades fueron receptoras al mensaje para comunicar belleza, logró que músicos como J Balvin se replantearan su carrera.

“Este grupo de actores, cantantes, productores y directores que vinieron, muy reducido, estuvieron con el Papa por dos horas y media dialogando, ida y vuelta, haciendo preguntas, el Papa contestando, el Papa preguntándole a ellos, fue muy enriquecedor. Los animó a entender el poder que tienen, les dijo ‘úsenlo para entretener, pero también úsenlo para comunicar el mensaje de unión, de reconciliación; usen ese poder para que esas multitudes que los siguen presten atención a otro mensaje”.

El VITAE Summit recibió atención global y logró su cometido, por lo que ahora la organización, en la que está involucrado Elías Bertolini, prepara encuentros en Los Ángeles, Roma, y México. En el caso de nuestro país se planea un festival cultural en el Zócalo.

“Lo que viene de VITAE pensado para México es espectacular, en el Zócalo va a ser un concierto, pero también habrá otros espacios, habrá otras sorpresas, por eso le ponemos el nombre de festival porque va a tener otros ingredientes, en otros espacios, pero lo principal va a ser en el Zócalo”. elías bertolini

¿Cuál es la misión le preguntamos a Elías Bertolini?

Se trata de pensar en el otro, el que no conocemos, de la gente que está en otras realidades, en un mundo convulsionado por la guerra, dividido. Se trata de buscar el diálogo. “Desde la diferencia puede haber diálogo”.

Pueden seguir a Elías Bertolini en los canales de su casa productora Sangora Films.

