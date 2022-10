Emmanuel y Mijares cierran el Congreso Mundial de las Familias con mensaje de paz

La cantante Luli Pampín regresa a México por tercera vez con su espectáculo en vivo, “Bienvenidos” para complacer a sus pequeños fans que así lo solicitan en su canal de Youtube, con 11 millones de suscriptores y billones de reproducciones, para presentarse en el Centro Cultural Teatro 1 el domingo 2 de octubre con dos funciones.

La cantante argentina presenta el espectáculo Bienvenidos, que ya se ha visto en nuestro país, pero esta vez lo llevará a ciudades que no ha visitado, y anticipa que pronto hará n show navideño pero aún no sabe si lo traerá a México.

La historia de la artista argentina es peculiar, pues cuando se convirtió en madre se dio cuenta que su trabajo de más de 10 años en el ejército no la hacía feliz y no se identificaba, peor aún, le impedía estar cerca de su hijo; por eso renunció para crear este personaje, y poder estar más tiempo con su bebé.

“Luli Pampín nació del deseo de poder estar con mi hijo cuando él lo necesitaba, se enfermaba y no tenía con quien dejarlo; además de que no me identificaba con el trabajo que tenía, no me hacía feliz.