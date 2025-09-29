En tres horas cayó la lluvia de un mes: familias de Neza luchan contra las inundaciones

Nezahualcóyotl.— Las fuertes lluvias del fin de semana sorprendieron a familias de la zona oriente del Valle de México. En Nezahualcóyotl, Estado de México, en pocas horas el agua ingresó a viviendas y dejó calles anegadas.

Casas bajo el agua

En colonias de Nezahualcóyotl, familias pasaron la noche sacando agua de sus viviendas después de que una lluvia intensa afectó sus domicilios. En cuestión de horas, el agua alcanzó niveles que complicaron la movilidad y la seguridad de los vecinos.

El presidente municipal, Adolfo Cerqueda, explicó que la magnitud de la tormenta superó cualquier expectativa. “En sólo tres horas cayó la lluvia que normalmente se registra en un mes, provocando afectaciones graves en varias colonias de nuestro municipio”, señaló.

Brigadas en acción durante la emergencia

Las zonas más afectadas reciben la atención de equipos de ODAPAS, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y brigadas municipales, que trabajaron durante la noche y madrugada para disminuir los niveles de agua.

“Trabajan en las zonas afectadas para atender a las familias y brindarles el apoyo que necesitan”, indicó Cerqueda, al referirse a las cuadrillas que recorrieron las colonias afectadas.

Apoyo en limpieza y servicios médicos

Cerqueda informó que integrantes de la brigada Por Amor a Neza apoyan a los vecinos en la limpieza de calles y viviendas. Además, se instalaron puntos de atención médica para realizar valoraciones a quienes lo requieran.

LEE “El embarazo me cambió el chip”: Joven influencer hace la diferencia en redes sociales

Basura, un obstáculo en el drenaje

La acumulación de desechos en el drenaje fue otro factor que agravó la situación, según informó el alcalde. “Más de 15 toneladas de basura en un día. Lamentablemente, la gran cantidad de basura, que está en el drenaje, no permite que fluya el agua para que bajen los niveles, sobre todo en algunas zonas”, expuso.

Pidió a la población colaborar: “No vamos a parar con este trabajo. Y pedirles, hagamos equipo, no tiremos basura, está en nuestras manos prevenir”.

Un esfuerzo que no se detiene

Aunque los niveles de agua han disminuido lentamente, las brigadas municipales continúan con labores de desalojo y limpieza. “No ha sido sencillo el día, los niveles en algunas zonas han disminuido lentamente y complica la limpieza en el interior de los domicilios, sin embargo estamos trabajando en todo lo humanamente posible para que esta situación se aminore”, aseguró Cerqueda.

Atención a familias

El operativo en Nezahualcóyotl se mantiene con acciones de limpieza, apoyo a viviendas y atención médica. La prioridad, según informó la autoridad municipal, es atender de manera directa a las familias que enfrentan daños por las inundaciones en la zona oriente del Valle de México.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv