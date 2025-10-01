Enseñar a sentir: cómo crecen los niños cuando aprenden a manejar sus emociones

Ciudad de México.- Con el llamado a que ninguna mujer embarazada en México sufra por falta de apoyo, atención médica, alimentación o cobijo, el próximo domingo 5 de octubre se realizará la Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida, con el mensaje “La vida es siempre un bien”. Más allá de ser un reclamo, es un encuentro de unidad y paz, un llamado a la reflexión para la sociedad, esto “ante los desafíos sociales que nos invitan a dividirnos”, afirmó Alison González, vocera del movimiento.

Representantes de diversas organizaciones y asociaciones civiles a favor de la mujer y la vida se reunieron para invitar a la marcha que se realizará a las 11:00 horas. La convocatoria es nacional y espera reunir a miles de participantes en más de 80 ciudades de todo el país.

Alison González destacó en entrevista con Siete24,que la marcha no tiene tintes políticos sino que busca la unidad y la paz.

“Este esfuerzo busca reconocer la dignidad de la persona en cada momento y etapa de su vida. El objetivo de la celebración es crear unidad, dar un mensaje de esperanza y de paz, y por eso se decidió partir desde el Parque María Teresa rumbo a la Basílica de Guadalupe”.

Foto: Cortesía

La vocera resaltó también que la celebración es un llamado social y pacífico: “Estamos llamados a que tú como yo extendamos la mano, una mano solidaria, abierta a ayudar, pero también a tener un sistema que permita una mejor calidad de vida”.

Contra la violencia y los falsos dilemas

De acuerdo con cifras oficiales, en 2024 se registraron 797 feminicidios y tres mil 689 homicidios de mujeres, lo que equivale a un promedio de 10 pérdidas por día. Frente a esta realidad, la movilización exige acciones concretas para que ninguna mujer forme parte de estas cifras como resultado de la violencia o la falta de apoyos.

La marcha, además, subraya el rechazo al “falso dilema” entre los derechos de la madre y del hijo en su vientre, explicó Paulina Torruco, otra de las voceras.

“Nuestro camino es el amor y el amor no elige a uno para excluir a otro. El amor abraza por igual a la madre y al hijo en su vientre”.

En este sentido, Alison González enfatizó la necesidad de políticas públicas que fortalezcan a las familias y apoyen integralmente a las mujeres: “Tiene que haber políticas públicas que se comprometan con la seguridad, la educación y la salud de los mexicanos en todas las etapas de vida”.

Foto: Siete24

Un movimiento nacional en favor de la mujer y la vida

La celebración se ha consolidado como un mosaico social en el que participan familias, jóvenes, asociaciones y comunidades religiosas y civiles. Entre las ciudades confirmadas se encuentran Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, Puebla, Morelia, Aguascalientes, Tijuana, Chihuahua, Saltillo, Villahermosa y Zacatecas, además de la Ciudad de México, donde se espera una gran concentración.

Ruta en la Ciudad de México

En la capital, la marcha dará inicio a las 11:00 horas en el Parque María Teresa, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y concluirá en el Atrio de la Basílica de Guadalupe, “la casa de la madre más querida de México”, como señalaron las organizadoras.



El recorrido será un acto familiar y pacífico, enmarcado en un mensaje de confianza y unidad. La 5ª Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida es convocada por la iniciativa Mujeryvida.org.mx, respaldada por más de mil organizaciones de la sociedad civil, y se espera que más de un millón de mexicanos participen en todo el país.

npq

