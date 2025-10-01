Enseñar a sentir: cómo crecen los niños cuando aprenden a manejar sus emociones

Ciudad de México.- Cada vez más madres, padres, docentes y cuidadores reconocen que enseñar a los niños a manejar sus emociones no es lujo, sino necesidad. Un estudio reciente de la OECD señaló que estudiantes mexicanos de 15 años con mejores habilidades sociales y emocionales (como optimismo, autorregulación y conciencia social) reportaron mayor satisfacción con su vida, mejor salud y menos ansiedad en evaluación escolar.
Un programa escolar llamado 1,2,3, emoción! aplicó una intervención universal en preescolar y mejoró significativamente las competencias emocionales de niños y niñas.
En Baja California, un estudio piloto sobre Inteligencia Emocional basado en cuidado residencial halló que durante el confinamiento por COVID-19 las habilidades emocionales no deterioraron demasiado, aunque no hubo mejoras claras estadísticas.
La investigación Perceived Emotional Self-Efficacy and Life Satisfaction con niños hispanos en la frontera de EE.UU. encontró que quienes sentían que podían manejar emociones negativas tenían mayor satisfacción con la vida.
Las correlaciones se mantuvieron en todos los grados estudiados.
Estos datos confirman que la educación emocional puede marcar la diferencia desde edades tempranas.
La educación emocional no solo mejora el control de emociones, sino que también fortalece relaciones sociales, empoderamiento personal y desempeño escolar. Cuando un niño sabe nombrar lo que siente, pedir ayuda o calmarse, crece con más seguridad.
Familias que escuchan, validan sentimientos y modelan calma crean espacios de confianza. Escuelas que incorporan prácticas como juegos para reconocer emociones o técnicas de respiración fomentan empatía, respeto y resiliencia.
Además, la evidencia sugiere que la intervención temprana produce mayores beneficios. Programas dirigidos a preescolares u primeros grados mostraron mejoras más marcadas que los implementados más tarde.
Estrategias prácticas para acompañar este proceso.
Jugar a identificar emociones: usar tarjetas, rostros, gestos o cuentos para que los niños nombren lo que sienten.
Modelar con empatía: adultos muestran cómo regulan sus emociones, hablan de sus frustraciones, tristeza, alegrías.
Respiración y pausas: ejercicios simples para enseñar calma cuando surge la ira o la ansiedad.
Crear espacios seguros: escuchar sin juzgar, validar emociones (“entiendo que te sientes así porque…”), permitir errores.
Integrar historias o música: proyectos escolares como “Ópera como vehículo de aprendizaje” en CDMX fomentaron expresión emocional, cooperación y diálogo.
Especialistas en la salud mental coinciden que se trata de acompañar con paciencia, empatía y constancia. Cada conversación en casa, cada ejercicio en clase, cada reconocimiento de emoción suma.
México
Búsqueda de empleo se transforma: digitalización abre nuevas oportunidades en México
Ciudad de México.- En el país, ocho de cada diez personas encontraron en las plataformas digitales un puente real para acceder a un empleo. La digitalización cambió la forma de conectar talento y empresas.
El estudio “Búsqueda de empleo y talento Online 2025”, realizado por OCC, reveló que la digitalización se consolidó como la principal vía para unir candidatos y reclutadores.
Empleos.
Los datos fueron obtenidos entre julio y agosto de 2025 mediante la opinión de 1,768 buscadores de empleo y 239 reclutadores.
El 79% de quienes buscan empleo recurrió a aplicaciones móviles para localizar vacantes, mientras que el 86% de los reclutadores utilizó bolsas de trabajo en línea para atraer talento.
Uno de cada cuatro candidatos consiguió su último empleo a través de una aplicación. En contraste, un 20% lo hizo gracias a recomendaciones personales.
Los resultados confirman que las apps laborales y las bolsas digitales ya superaron a las redes sociales y a los métodos tradicionales en eficacia y alcance.
Para los reclutadores, ocho de cada diez señalaron que las bolsas en línea son el canal más confiable. Siete de cada diez también recurrieron a redes sociales.
Más de la mitad de los reclutadores consideró que las bolsas de empleo en internet son el medio más efectivo para concretar contrataciones.
En cuanto a la comunicación, el WhatsApp se consolidó como el canal más ágil.
Nueve de cada diez candidatos prefieren ser contactados por esta vía. El 85% de los reclutadores coincidió en que es el medio más efectivo para coordinar entrevistas.
El 58% de los candidatos priorizó el desarrollo profesional por encima del salario, que ocupó el segundo lugar con 56%.
Los beneficios más valorados fueron:
Buen ambiente laboral (69%).
Cursos y capacitaciones (63%).
Fondo de ahorro (61%).
Bonos económicos (60%).
Seguros médicos (58%).
Los datos muestran que las expectativas van más allá del sueldo: el sentido de pertenencia y la oportunidad de crecer pesan más en la decisión final.
La visión de los reclutadores
Para las empresas, las prioridades fueron distintas. El 58% de los reclutadores valoró que las bolsas recomienden candidatos afines. El 57% buscó rapidez en la cobertura de vacantes y un 54% privilegió bases de datos amplias y confiables.
Los beneficios también variaron según el tamaño de la empresa:
Grandes: vales de despensa, capacitaciones y fondos de ahorro.
Medianas: seguros médicos.
Pequeñas: herramientas de trabajo adicionales.
Microempresas: horarios flexibles.
Inteligencia artificial: herramienta en construcción
Poco a poco la IA comienza a ocupar un lugar creciente en los procesos. El 27% de los candidatos ya utilizó alguna herramienta digital para mejorar su búsqueda.
Los usos más comunes fueron: redactar o mejorar currículums, analizar descripciones de puesto o identificar tendencias laborales.
Del lado de los reclutadores, el 46% ya aplicó inteligencia artificial para redactar vacantes, filtrar perfiles y analizar currículums.
Sin embargo, el 74% de los reclutadores coincidió en que la IA no sustituye al juicio humano en la selección de talento.
Un cambio con rostro humano.
El estudio de OCC confirma una transformación laboral que no se limita a la tecnología. Refleja un cambio en prioridades y expectativas.
Hoy el talento busca crecer, aprender y equilibrar vida y trabajo.
Las empresas reconocen que ofrecer confianza y un ambiente humano es la clave para atraer a los mejores perfiles.
La digitalización es ya un camino abierto. Y detrás de cada cifra hay historias de personas que encuentran, en la pantalla de un celular, la posibilidad de un futuro más justo y digno.
Estados
Foro histórico en Quintana Roo aborda la libertad religiosa con participación destacada del gobierno y organizaciones sociales
Quintana Roo.— El Congreso del Estado de Quintana Roo fue escenario de un evento histórico que contó con la participación de líderes sociales, autoridades legislativas y representantes de diversas religiones para reflexionar sobre la libertad religiosa como derecho humano.
Más de 200 personas participaron en un foro sin precedentes, que marcó un antes y un después en los 51 años de vida parlamentaria del estado.
El primer Foro sobre Libertad Religiosa como Derecho Humano se realizó con el impulso del Congreso del Estado en coordinación con la Dirección de Enlace con Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobierno.
Con la participación de la organización de gestión política GESPO y de su director general, el Licenciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, así como diversos actores sociales, se garantizó un diálogo plural, abierto y respetuoso, en un ejercicio de reflexión y fortalecimiento democrático.
LEE Presidente de la CEM advierte deterioro de libertad religiosa en México
El diputado Jorge Sanén Cervantes ofreció la bienvenida a los participantes y resaltó la relevancia de que el Poder Legislativo se abra a la discusión de derechos fundamentales; mientras que la diputada Paola Elizabeth Moreno Córdova enfatizó que garantizar la libertad religiosa implica proteger la dignidad y la pluralidad de toda sociedad democrática.
Manuel Acosta y su exposición sobre la laicidad
Durante su participación el director general de GESPO, Manuel Acosta Gutiérrez, aseguró que la separación entre religión y política no significa exclusión, sino la garantía de que todas las expresiones de fe sean respetadas y protegidas.
Acosta Gutiérrez explicó que el Estado laico es el mejor aliado de la libertad religiosa porque permite que cada quien crea o no crea, practique o no practique, sin privilegios ni discriminación
Asimismo, el director de GESPO explicó que la laicidad no implica ausencia de religión ni rechazo a la fe. El Estado laico no se opone a la religión, se opone a los privilegios. Es la garantía de que todas las creencias puedan convivir en igualdad, sin que ninguna se imponga por encima de las demás.
“En México, este principio ha permitido transitar de un modelo de confrontación hacia uno de pluralidad regulada con retos aún vigentes como: la intolerancia, la discriminación y los desplazamientos forzados en comunidades por motivos religiosos”, puntualizó.
Por ello, externó Manuel Acosta, se necesita un cambio de mentalidad colectiva que supere la intolerancia, asegurar que la libertad religiosa se ejerza en la vida cotidiana y fortalecer la laicidad como un espacio común que protege la diversidad y la paz social.
“El Estado laico no es un lujo intelectual, sino una condición indispensable para la paz en sociedades plurales”, indicó
Compromiso legislativo
Para concluir el Diputado Renán Eduardo Sánchez Tajonar reafirmó que este foro marca un hito en la historia del Congreso de Quintana Roo y que se continuará trabajando en coordinación con la Secretaría de Gobierno para consolidar políticas públicas que promuevan el respeto y la tolerancia hacia la libertad religiosa.
Cabe resaltar que al evento acudieron el Subsecretario de Gobierno, Nabil Eljure Terrazas y el Director de Enlace con Organizaciones Sociales, Pedro Daniel Quijada Ramírez.
Dignidad Humana
Un trasplante que dio esperanza: Derek, el adolescente que volvió a soñar gracias a un bebé
Ciudad de México.— Con apenas 16 años, Derek Alexander enfrentaba una vida marcada por la diálisis cada cuatro horas. Su rutina estaba definida por un catéter, largas horas en casa y la incertidumbre de un futuro limitado. Todo cambió el 13 de agosto, cuando en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” del ISSSTE recibió un doble trasplante renal gracias a la decisión de una familia que, en medio del dolor por la pérdida de su pequeño de año y medio, dijo “sí” a la donación de órganos. Ese gesto abrió un nuevo camino para Derek, quien hoy puede mirar hacia adelante con ilusión.
La nueva vida de Derek
El adolescente recordó que antes debía permanecer casi todo el tiempo en su casa, cuidando su catéter y vigilando cada movimiento. Ahora puede retomar los estudios, compartir con sus amigos y volver a jugar fútbol, una de sus pasiones. “Me he sentido mejor porque ya no tengo que dializarme. Ahorita con mi trasplante ya podré seguir con mis estudios, salir con mis amigos y jugar fútbol”, compartió.
Respeto a la familia
Su recuperación ha sido positiva. La directora del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), Rosa Erro Aboytia, confirmó que Derek presenta función renal normal y ya no requiere medicamentos antihipertensivos. “Va muy bien, con función renal normal. Gracias a la generosidad de la familia que aceptó donar en medio de su dolor, esto fue posible. Mi respeto a esa familia”, expresó.
LEE Batalla ganada: dos mujeres superan al cáncer con cirugía robótica en México
El equipo detrás del milagro
El procedimiento fue fruto de la tecnología médica y el trabajo coordinado de un amplio grupo de especialistas. La cirujana Dalia Peláez Guzmán recordó que en un trasplante participan médicos, enfermeras, camilleros, paramédicos, personal administrativo y de transporte. “Somos muchas las personas que participamos en esto. Sin donante no hay trasplante, pero sin el esfuerzo conjunto tampoco sería posible llevarlo a cabo”, explicó.
Por su parte, la directora del CMN “20 de Noviembre”, Lecsy Macedo Calvillo, aseguró que la institución mantiene el compromiso de ofrecer una atención digna y de calidad a cada paciente, siguiendo la visión de fortalecer los servicios de salud en beneficio de los derechohabientes.
La voz de una madre agradecida
Para Iliana Herrera Moreno, madre de Derek, el trasplante es un regalo invaluable. Agradeció el profesionalismo y la calidad humana de quienes atendieron a su hijo. “Agradezco a todos los doctores, cirujanos, enfermeros, camilleros, muy humanos, muy amables, muy preocupados por la salud de mi hijo. Sé que es un tema difícil dejar ir a un familiar, un hijo, un hermano, pero los invito a que donen y a que sean parte de ese milagro de regresar a la vida”, expresó.
La trascendencia de un sí
El caso de Derek se ha convertido en un ejemplo de lo que la donación de órganos significa para miles de familias que esperan una oportunidad. La decisión de una sola familia puede transformar la vida de otra y sembrar esperanza donde antes había dolor.
Dignidad Humana
Unidos por la mujer y la vida: familias marcharán el domingo en todo el país
El próximo 5 de octubre
Ciudad de México.- Con el llamado a que ninguna mujer embarazada en México sufra por falta de apoyo, atención médica, alimentación o cobijo, el próximo domingo 5 de octubre se realizará la Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida, con el mensaje “La vida es siempre un bien”. Más allá de ser un reclamo, es un encuentro de unidad y paz, un llamado a la reflexión para la sociedad, esto “ante los desafíos sociales que nos invitan a dividirnos”, afirmó Alison González, vocera del movimiento.
Representantes de diversas organizaciones y asociaciones civiles a favor de la mujer y la vida se reunieron para invitar a la marcha que se realizará a las 11:00 horas. La convocatoria es nacional y espera reunir a miles de participantes en más de 80 ciudades de todo el país.
Alison González destacó en entrevista con Siete24,que la marcha no tiene tintes políticos sino que busca la unidad y la paz.
“Este esfuerzo busca reconocer la dignidad de la persona en cada momento y etapa de su vida. El objetivo de la celebración es crear unidad, dar un mensaje de esperanza y de paz, y por eso se decidió partir desde el Parque María Teresa rumbo a la Basílica de Guadalupe”.
La vocera resaltó también que la celebración es un llamado social y pacífico: “Estamos llamados a que tú como yo extendamos la mano, una mano solidaria, abierta a ayudar, pero también a tener un sistema que permita una mejor calidad de vida”.
Contra la violencia y los falsos dilemas
De acuerdo con cifras oficiales, en 2024 se registraron 797 feminicidios y tres mil 689 homicidios de mujeres, lo que equivale a un promedio de 10 pérdidas por día. Frente a esta realidad, la movilización exige acciones concretas para que ninguna mujer forme parte de estas cifras como resultado de la violencia o la falta de apoyos.
La marcha, además, subraya el rechazo al “falso dilema” entre los derechos de la madre y del hijo en su vientre, explicó Paulina Torruco, otra de las voceras.
“Nuestro camino es el amor y el amor no elige a uno para excluir a otro. El amor abraza por igual a la madre y al hijo en su vientre”.
En este sentido, Alison González enfatizó la necesidad de políticas públicas que fortalezcan a las familias y apoyen integralmente a las mujeres: “Tiene que haber políticas públicas que se comprometan con la seguridad, la educación y la salud de los mexicanos en todas las etapas de vida”.
Un movimiento nacional en favor de la mujer y la vida
La celebración se ha consolidado como un mosaico social en el que participan familias, jóvenes, asociaciones y comunidades religiosas y civiles. Entre las ciudades confirmadas se encuentran Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, Puebla, Morelia, Aguascalientes, Tijuana, Chihuahua, Saltillo, Villahermosa y Zacatecas, además de la Ciudad de México, donde se espera una gran concentración.
Ruta en la Ciudad de México
En la capital, la marcha dará inicio a las 11:00 horas en el Parque María Teresa, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y concluirá en el Atrio de la Basílica de Guadalupe, “la casa de la madre más querida de México”, como señalaron las organizadoras.
El recorrido será un acto familiar y pacífico, enmarcado en un mensaje de confianza y unidad. La 5ª Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida es convocada por la iniciativa Mujeryvida.org.mx, respaldada por más de mil organizaciones de la sociedad civil, y se espera que más de un millón de mexicanos participen en todo el país.
Guillermo del Toro revela el tráiler de Frankenstein: un retrato humano y ético del monstruo clásico
Enseñar a sentir: cómo crecen los niños cuando aprenden a manejar sus emociones
El duelo anticipado: cuando el dolor comienza antes de la pérdida
Mujer vivió 117 años y la ciencia confirmó que la paz familiar alargó su vida
Búsqueda de empleo se transforma: digitalización abre nuevas oportunidades en México
Presentan en Congreso de CDMX el libro Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Mitos y Realidades
Jornada nacional contra el abuso sexual infantil: familias y escuelas unidos por la protección de la niñez
Una abuela salva a su nieta y reactiva alarma sobre prevención de la violencia sexual infantil
“Traslados y tortas”, joven repartidor ayuda a familias de víctimas en el Puente de la Concordia
Madre de Carlo Acutis a los jóvenes mexicanos: “Son llamados a ser santos, no fotocopias”
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
