Equilibrio en casa: cómo evitar que el autocuidado te aísle de tu familia

Ciudad de México.– El reciente caso de La Diabla, una mujer detenida en Ciudad Juárez y liberada poco después, sacó a la luz la crudeza del tráfico o trata de menores en México. Según versiones periodísticas locales, la mujer contactaba a mujeres embarazadas en su tercer trimestre con falsas promesas de empleo, las sometía a cesáreas rudimentarias y entregaba a los recién nacidos al otro lado de la frontera para venderlos como hijos. Una trama que parece salida de una película de terror, pero que ocurre en pleno 2025.

A propósito del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, la especialista Paulina Amozurrutia, directora de Unión Mujer, advierte que este delito no es un fenómeno aislado, sino una de las formas más graves de esclavitud moderna.

La esclavitud moderna

“La trata es la esclavitud moderna y hoy tenemos un caso gravísimo que he titulado ¿Cuánto cuesta un niño? Un hijo tiene derecho a un padre. Un ser humano nunca es un objeto de venta, es un sujeto de derechos”, subrayó Amozurrutia en su colaboración semanal para tv que compartió en redes sociales.

De acuerdo con la especialista, 68 % de las víctimas de trata son mujeres y niños utilizados con fines de explotación sexual. El resto son obligados a mendicidad forzada, trabajos indignos o tráfico con fines de adopción ilegal.

La impunidad del silencio

Paulina Amozurrutia denuncia que en ciudades como Juárez hay zonas donde “todos saben” que existe trata: “Nadie entra, nadie dice nada. Hasta este crimen organizado que llega a estos límites que terminan como una película de terror”.

La directora de Educación con Rumbo, insiste en que el problema no se limita a quienes operan las redes criminales, sino a quienes consumen:

“Lo peor es que hay personas que lo consumen, que hay personas que dicen ‘sí quiero comprar un niño mexicano’”.

El último eslabón: la sociedad

Para Amozurrutia, el círculo de la trata no se cierra en los criminales, sino en los consumidores de pornografía, prostitución o incluso quienes buscan un hijo “a cualquier costo”.

“Todas las personas que están dentro, ya sea que cooptaron al ser humano, que lo tienen en trata o que consumieron la pornografía, la prostitución, la mendicidad, son parte de este círculo”.

Frente a la pasividad del Estado, la especialista llama a construir un escudo de protección para los niños, que pasa por educar, prevenir y denunciar.

“Debemos hablar con nuestros niños, una niña tiene que preferir sentirse segura a ser amable. Decirles que el miedo te hace entender que hay algo en donde tienes que correr, gritar y hablar con el adulto responsable”.

Además, señala la urgencia de la denuncia ciudadana: “La falta de denuncia activa es parte del problema. Hoy desgraciadamente tenemos que empezar a pensar que las cosas son para usarse y los humanos para amarse. No nos equivoquemos”.

En México no hay cifras actualizadas de trata de personas en 2024, lo que refleja la opacidad oficial. Sin embargo, organismos como Fundación Freedom, señala que, después del narcotráfico, la trata es el segundo negocio ilegal más lucrativo en el país.

El caso de Ciudad Juárez recuerda que los niños son los más vulnerables en esta red de esclavitud moderna. La pregunta de Paulina Amozurrutia, ¿cuánto cuesta un niño?, no busca una respuesta, sino despertar la conciencia colectiva frente a un crimen que roba la dignidad, la infancia y la vida misma.

