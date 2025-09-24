Equilibrio en casa: cómo evitar que el autocuidado te aísle de tu familia

Ciudad de México.- Dormir bien, ejercitarse y cuidar la mente son prácticas necesarias, pero cuando el autocuidado se convierte en aislamiento deja de ser saludable.
La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) advierte que protegerse en exceso puede generar sobreprotección, soledad y frenar el desarrollo personal y familiar.
¿Cuándo el autocuidado deja de ser saludable?
En su portal oficial, Conasama define medidas básicas de autocuidado como hacer ejercicio, dormir bien, tener una alimentación nutritiva, procurar vínculos afectivos y reducir el estrés.
Estas prácticas son esenciales, pero si se adoptan con rigidez y sin interacción social pueden convertirse en un factor de aislamiento emocional.
Ejemplos comunes son evitar salir de casa, cancelar reuniones por miedo, dejar de compartir actividades como comer en familia o rechazar muestras de afecto, todo bajo la idea de “protegerse”.
Lo que dice Conasama: recomendaciones claras
Conasama enfatiza que el autocuidado debe estar ligado a la dignidad humana, la vida familiar y el respeto mutuo.
Entre las recomendaciones publicadas en su página oficial destacan:
- Dormir bien: horarios regulares, evitar pantallas al menos una hora antes de acostarse.
- Ejercicio: actividad física moderada varias veces por semana para aliviar ansiedad y aumentar energía.
- Socializar: mantener contacto con seres queridos, participar en actividades culturales o comunitarias.
- Desconectarse de pantallas: limitar el uso de dispositivos y redes sociales para reducir ansiedad.
- Técnicas de relajación: respiración consciente, meditación y ejercicios de relajación muscular.
La institución recuerda que la Línea de la Vida (800 911 2000) está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, para orientar a quienes sienten que el autocuidado ha derivado en soledad o angustia.
Peligros concretos del exceso
- Aislamiento social involuntario: cuando la persona evita contacto incluso con su propia familia.
- Sobreprotección malsana: familiares que, bajo el argumento de cuidar, restringen la autonomía de otros.
- Perfeccionismo de autocuidado: rutinas estrictas que generan culpa, agotamiento y frustración si no se cumplen.
Ejemplos prácticos para equilibrar en casa
- Establecer días de convivencia sin obligaciones, dedicados solo a juegos, pláticas o cocinar juntos.
- Mantener una rutina flexible de descanso, que permita pequeños lapsos de relajación.
- Programar momentos sin dispositivos: cenar sin teléfonos o leer juntos.
- Practicar ejercicios de respiración o relajación de 5 minutos al despertar y antes de dormir.
- Caminar en familia o ejercitarse al aire libre al menos tres veces por semana.
- Valores que fortalecen el autocuidado equilibrado
- Respeto: reconocer límites propios y de los demás.
- Familia: la convivencia como espacio de apoyo mutuo.
- Defensa de la vida: proteger con responsabilidad, no con aislamiento.
- Dignidad humana: evitar la autoexigencia destructiva y la culpa constante.
Impacto y llamados recientes
A través de su sitio en internet, Conasama subraya que el autocuidado debe incluir la interacción social y la convivencia familiar como pilares para fortalecer la salud mental en casa.
“Cuando el trabajo nos sobrepasa o estamos bajo mucha presión, no prestamos atención a nuestra salud mental”, advierte el organismo.
Durante el Encuentro Nacional de Salud Mental realizado en Cancún en julio de 2025, Conasama, en conjunto con la OPS/OMS, presentó la Iniciativa Regional para la Prevención del Suicidio, que refuerza la importancia de mantener redes familiares y comunitarias sólidas como medida de protección.
“El autocuidado no es aislamiento, es equilibrio con la familia, el descanso, el ejercicio y los lazos sociales”, concluyó la Conasama.
México
¿Cuánto cuesta un niño? Alerta por trata de menores en México
Ciudad de México.– El reciente caso de La Diabla, una mujer detenida en Ciudad Juárez y liberada poco después, sacó a la luz la crudeza del tráfico o trata de menores en México. Según versiones periodísticas locales, la mujer contactaba a mujeres embarazadas en su tercer trimestre con falsas promesas de empleo, las sometía a cesáreas rudimentarias y entregaba a los recién nacidos al otro lado de la frontera para venderlos como hijos. Una trama que parece salida de una película de terror, pero que ocurre en pleno 2025.
A propósito del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, la especialista Paulina Amozurrutia, directora de Unión Mujer, advierte que este delito no es un fenómeno aislado, sino una de las formas más graves de esclavitud moderna.
La esclavitud moderna
“La trata es la esclavitud moderna y hoy tenemos un caso gravísimo que he titulado ¿Cuánto cuesta un niño? Un hijo tiene derecho a un padre. Un ser humano nunca es un objeto de venta, es un sujeto de derechos”, subrayó Amozurrutia en su colaboración semanal para tv que compartió en redes sociales.
De acuerdo con la especialista, 68 % de las víctimas de trata son mujeres y niños utilizados con fines de explotación sexual. El resto son obligados a mendicidad forzada, trabajos indignos o tráfico con fines de adopción ilegal.
La impunidad del silencio
Paulina Amozurrutia denuncia que en ciudades como Juárez hay zonas donde “todos saben” que existe trata: “Nadie entra, nadie dice nada. Hasta este crimen organizado que llega a estos límites que terminan como una película de terror”.
La directora de Educación con Rumbo, insiste en que el problema no se limita a quienes operan las redes criminales, sino a quienes consumen:
“Lo peor es que hay personas que lo consumen, que hay personas que dicen ‘sí quiero comprar un niño mexicano’”.
El último eslabón: la sociedad
Para Amozurrutia, el círculo de la trata no se cierra en los criminales, sino en los consumidores de pornografía, prostitución o incluso quienes buscan un hijo “a cualquier costo”.
“Todas las personas que están dentro, ya sea que cooptaron al ser humano, que lo tienen en trata o que consumieron la pornografía, la prostitución, la mendicidad, son parte de este círculo”.
Frente a la pasividad del Estado, la especialista llama a construir un escudo de protección para los niños, que pasa por educar, prevenir y denunciar.
“Debemos hablar con nuestros niños, una niña tiene que preferir sentirse segura a ser amable. Decirles que el miedo te hace entender que hay algo en donde tienes que correr, gritar y hablar con el adulto responsable”.
Además, señala la urgencia de la denuncia ciudadana: “La falta de denuncia activa es parte del problema. Hoy desgraciadamente tenemos que empezar a pensar que las cosas son para usarse y los humanos para amarse. No nos equivoquemos”.
En México no hay cifras actualizadas de trata de personas en 2024, lo que refleja la opacidad oficial. Sin embargo, organismos como Fundación Freedom, señala que, después del narcotráfico, la trata es el segundo negocio ilegal más lucrativo en el país.
El caso de Ciudad Juárez recuerda que los niños son los más vulnerables en esta red de esclavitud moderna. La pregunta de Paulina Amozurrutia, ¿cuánto cuesta un niño?, no busca una respuesta, sino despertar la conciencia colectiva frente a un crimen que roba la dignidad, la infancia y la vida misma.
Ciencia
Julieta Fierro partió hacia las estrellas
Es polvo de estrellas
Ciudad de México.- Julieta Fierro Gossman, reconocida astrónoma, investigadora y divulgadora que dedicó más de cinco décadas a acercar el conocimiento científico a niñas, niños, jóvenes y familias. Su deceso, confirmado por la UNAM este 19 de septiembre, marca el cierre de una vida plena de vocación, sencillez y pasión por el cosmos.
Nacida en esta ciudad el 24 de febrero de 1948, Julieta Fierro fue hija de un médico militar y de una mujer estadounidense amante de la lectura. Desde pequeña mostró un profundo interés por la ciencia y la cultura. La muerte de su madre, cuando tenía apenas 13 años, fue un golpe doloroso, pero también un impulso para seguir un camino académico que la convertiría en una de las científicas mexicanas más queridas y reconocidas.
Estudió en el Liceo Franco Mexicano, donde se le dificultaba escribir en español pero era “buenísima en matemáticas” y en la preparatoria de la Universidad Motolinía, dirigida por religiosas. Más tarde ingresó a la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde cursó la Licenciatura en Física y la Maestría en Astrofísica. En 1975 se integró como investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la misma facultad, especializándose en el estudio del sistema solar y en mediciones de abundancias químicas en galaxias.
Pero más allá de sus aportes académicos, Julieta Fierro se ganó el cariño del público por su carisma y estilo único para divulgar la ciencia. A lo largo de su vida, publicó más de 40 libros y participó en múltiples proyectos educativos, museográficos y de divulgación. Ella misma confesaba:
“Me encanta hacer museos, me encanta escribir libros, pero yo creo que en lo que soy mejor es en estar frente al público y dar una conferencia, porque lo que hago es involucrar a las personas”.
Su pasión por enseñar la llevó a describir uno de los momentos que más la conmovían: “Si vieras las caras de una persona cuando entiende algo que pensaba que era complejísimo, es tan alucinante que tú dices: de eso se trata la ciencia”.
Las mujeres pueden ser científicas y mamás aseguraba Julieta Fierro
Julieta Fierro también fue pionera en abrir caminos para las mujeres en campos tradicionalmente dominados por hombres. Durante más de 50 años defendió una mayor participación femenina en la ciencia, inspirando a generaciones de jóvenes a dedicarse a la física, la astronomía y las matemáticas.
En entrevistas recordaba con humor y franqueza sus sueños infantiles:
“Yo sabía que la ciencia iba a ser lo mío desde que era bien chiquita. También quería ser mamá de 12 hijos, tener un elefante. No cumplí ningún objetivo, más que el de ser científica”.
Esa mezcla de humanidad y vocación le permitió trascender como un referente, no solo académico, sino también social.
Su visión de la ciencia era profundamente humanista. “La ciencia sabe que la verdad no la tenemos, tenemos pedacitos de verdad. Entonces estamos acostumbrados a la evaluación continua, a equivocarnos… Y esto hace a la ciencia muy libre, porque se vale equivocarse, se vale proponer ideas nuevas. Así es que es un gran campo de libertad”, afirmaba.
A los 77 años, Julieta Fierro deja un legado invaluable: hacer que el conocimiento científico forme parte de la vida cotidiana y mostrar que la ciencia puede ser un puente hacia la libertad, la esperanza y la alegría. Su voz seguirá viva en las generaciones que inspiró a mirar hacia las estrellas y a descubrir, con asombro, la belleza del universo.
Estilo
Jóvenes los más afectados por el brote de Sarampión en México
Abren Megacentro de vacunación en la UNAM
Ciudad de México.– Los jóvenes son el grupo más afectado ante el brote de sarampión en nuestro país, que ya acumula 4 mil 572 casos confirmados y 19 defunciones en México al 15 de septiembre, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, por lo que diversas instituciones unen esfuerzos para reforzar las medidas de prevención como acercar la vacunación a centros estudiantiles.
El sarampión es altamente contagioso
El sarampión es considerado el virus más transmisible que existe, con capacidad de contagiar entre 12 y 18 personas por cada caso, siempre que no estén vacunadas. Así lo explicó en entrevista anterior con Siete24 la Dra. Verónica Carrión, directora médica de Vivien Vacunas.
La especialista advirtió que el brote no se limita a la niñez. “Aunque muchos piensan que esta enfermedad solo afecta a niños, los adultos, la población económicamente activa, son los más afectados en esta ocasión, debido a su constante movilidad”, señaló.
Carrión recordó que el sarampión, considerado eliminado hace años, hoy “está de regreso con mucha más fuerza y nos exige priorizar la prevención”.
Por ello, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió un Mega Centro de Vacunación en el Estadio Olímpico Universitario.
La estrategia busca cortar las cadenas de transmisión en la Ciudad de México, una de las zonas con mayor densidad poblacional y movilidad, y que enfrenta rezagos en la cobertura de vacunación.
El Dr. Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, director de Atención a la Salud de la UNAM, subrayó que el brote actual afecta de manera particular a los jóvenes, por eso la decisión de abrir un centro de vacunación en sus instalaciones.
“Estamos vacunando oficialmente de seis meses a cuarenta y nueve años. La razón es porque el brote que hemos tenido de sarampión se da entre los jóvenes, en promedio de 25 años, de forma más agresiva”, explicó.
El especialista aceptó que los niños continúan como el grupo más vulnerable por la falta de vacunación y agregó que incluso quienes recibieron la vacuna en la infancia pueden aplicarse nuevamente una dosis sin riesgo. “se pueden volver a vacunar, si se pueden vacunar, vacúnense”, recomendó.
El megacentro de vacunación está abierto solo hasta este 19 de septiembre, de hasta las 15:00 horas, en el estacionamiento 3 (acceso G) del Estadio Universitario.
Pueden acudir bebés de 6 meses hasta adultos de 49 años, sin necesidad de pertenecer a la comunidad universitaria. Aunque se recomienda llevar la Cartilla Nacional de Salud, no es requisito indispensable para recibir la dosis, ni se requiere inscripción previa.
Precauciones
Las vacunas disponibles en el megacentro son la triple viral (SRP) para menores y la doble viral (SR) para adultos. Son seguras y eficaces, pero existen condiciones que ameritan precaución. No deben vacunarse mujeres embarazadas ni personas con inmunosupresión grave, como quienes reciben tratamiento contra el cáncer o han tenido un trasplante reciente.
Ciencia
Asocian riesgo de tumor cerebral en mujeres por uso de anticonceptivo inyectable
Ciudad de México.— Un estudio internacional publicado en JAMA Neurology reveló que un anticonceptivo inyectable de uso frecuente en Estados Unidos podría estar relacionado con un incremento en el riesgo de meningioma, el tumor cerebral primario, más común, en mujeres.
El hallazgo plantea la necesidad de una atención médica cuidadosa de la mujer sobre todo en edades adultas.
El estudio y sus hallazgos
La investigación analizó el efecto del acetato de medroxiprogesterona de depósito, un anticonceptivo inyectable de acción prolongada utilizado ampliamente por mujeres estadounidenses. Los resultados mostraron que quienes lo recibieron tuvieron un riesgo general 2.43 veces mayor de desarrollar meningioma.
El riesgo aumentó de manera significativa en mujeres mayores de 30 años, en especial en quienes iniciaron el tratamiento entre los 31 y 40 años, con una probabilidad 3.77 veces más alta de diagnóstico. Además, el uso prolongado incrementó la vulnerabilidad, lo que sugiere que la duración y la edad de inicio son factores determinantes.
Qué es el meningioma
El meningioma se origina en las meninges, membranas que protegen el cerebro y la médula espinal. Aunque la mayoría de los casos son benignos, pueden generar complicaciones por la presión ejercida sobre estructuras cerebrales.
Los síntomas suelen aparecer de manera gradual y varían según la zona afectada. Entre los más comunes se encuentran dolores de cabeza persistentes, convulsiones, alteraciones en la visión y, en algunos casos, cambios de conducta.
Factores de riesgo adicionales
La investigación recordó que existen otros factores asociados al meningioma, como la exposición previa a radiación, la edad avanzada y el uso de ciertos anticonceptivos. El nuevo estudio aporta evidencia de que las inyecciones con acetato de medroxiprogesterona deben ser evaluadas con cautela en mujeres que planean tratamientos a largo plazo.
Estudio completo aquí
