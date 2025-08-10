Estudio revela cómo el peso materno influye en bebés

Londres.- Un estudio reciente concluye que el índice de masa corporal (IMC) de las madres influye de forma indirecta y directa en el IMC de sus hijos, más allá de la herencia genética.
Investigadores analizaron datos genéticos y de salud de más de dos mil 600 personas entre madre, padre e hijo del Reino Unido.
Las investigaciones encontraron que el IMC parental se asoció positivamente con el IMC de la descendencia.
Sin embargo, en el análisis por aleatorización mendeliana (MR) que es un método para investigar relaciones causales entre factores de riesgo y resultados de salud, utilizando la variación genética como un experimento natural. Por ello la relación entre el IMC del padre y el de los hijos fue casi nula.
Mientras que el IMC materno, en cambio, mantuvo asociaciones fenotípicas y genéticas indirectas consistentes.
Estimaron que los efectos genéticos indirectos maternos variaron entre un 25 % y un 50 % del efecto genético directo.
Te puede interesar: De lágrimas a sonrisas: claves para un regreso a clases mágico
No encontraron evidencia consistente entre el IMC paternal y la dieta o el peso al nacer de los hijos
Este hallazgo sugiere que el IMC materno puede tener una influencia intergeneracional relevante, tanto por genes heredados como por el entorno que la madre crea.
Si se obvia la herencia genética directa, se podría subestimar el impacto paterno. El estudio recomendó realizar investigaciones más amplias para validar estos resultados.
Este trabajo demuestra que cuidar el IMC antes y durante la gestación ofrece un inicio más equilibrado para los niños.
El enfoque de participación entre ambos padres es una gran oportunidad para construir futuros más saludables y solidarios.
ARH
Nacional
¿Cómo mantener el nivel educativo durante las vacaciones?
Se acerca el regreso a clases
Ciudad de México. —Las vacaciones escolares representan un momento clave para desconectar, pero también pueden ser una oportunidad para seguir aprendiendo.
Mantener hábitos de estudio activó el aprendizaje y evitó el olvido académico.
Combatir la pérdida de conocimientos con hábitos sencillos en vacaciones
La profesora Chakeia Andrews señaló que algunos estudiantes perdieron hasta un 30 % de conocimientos en lectura y matemáticas durante el verano. Sugirió lecturas diarias para reforzar vocabulario y fortalecer los vínculos familiares.
- Recuperar rutinas de forma gradual
La psicóloga infantil Silvia Álava aconsejó restablecer horarios y responsabilidades de forma progresiva para facilitar la transición a la escuela. Indicó que repasar contenidos anteriores en cuatro semanas ayudó a mitigar el “apagón veraniego”.
- Convertir la vida diaria en un aula lúdica
El País recomendó sustituir tareas tradicionales por actividades educativas livianas y personalizadas. Propuso, por ejemplo, cocinar para practicar sumas o visitar museos para promover la curiosidad.
Más para leer: Reciclaje y creatividad para recuperar útiles escolares
- Planificar un horario flexible y realista
Tablas y esquemas simples cumplieron una función clave en conservar el ritmo académico. Establecer un horario flexible permitió combinar actividades educativas y recreativas sin presión.
- Usar técnicas de estudio dinámicas
Las tarjetas didácticas ayudaron a repasar conceptos guardándolos en memoria. También resultaron útiles los mapas mentales para visualizar relaciones entre ideas clave. Además, la elaboración de analogías personales favoreció la retención a largo plazo.
- Aprovechar recursos digitales educativos
Se exploraron cursos gratuitos en línea durante el periodo vacacional mediante plataformas como Coursera, edX o Khan Academy. Ese uso complementó el aprendizaje de forma interactiva.
- Aprender fuera del aula y en comunidad
Durante excursiones o viajes, los estudiantes investigaron la historia del lugar y crearon álbumes de fotos sobre sus descubrimientos. Esa forma creativa de aprender enriqueció su mirada educativa. Además, espacios educativos gratuitos en línea, como museos virtuales o bibliotecas, mantuvieron viva la curiosidad
- Activar el hábito de estudio y evitar el olvido
El sitio Ceduk recordó la “curva del olvido”: cuando no se repasa lo aprendido, la memoria lo pierde rápidamente. Anotar y platicar sobre los conceptos permitió retenerlos el tiempo necesario para futuros aprendizajes.
JAHA
Más Deportes
La fuerza de la familia detrás del éxito de Camila Argumedo
La joven tiene un gran futuro en la natación artística
Ciudad de México. — La nadadora artística Camila Argumedo continúa su camino para integrar la Selección Mexicana Mayor. Su familia y el ejemplo de su hermana han sido su mayor inspiración.
Camila destacó que el apoyo familiar le ha dado fuerza para afrontar retos y seguir creciendo en la natación artística. “Mi familia siempre me ha motivado a dar lo mejor”, dijo.
La joven atleta participará en los Juegos Panamericanos Junior, en Asunción, con cinco rutinas: dos en duetos y tres en equipos. Apunta a ganar dos medallas de oro, explicó.
“Estamos clasificadas y listas para competir. En la rutina por equipos se junta la puntuación de las tres y entregan una sola medalla. En dueto pasa igual”, detalló.
Argumedo es triple medallista mundial y capitana de la Selección Junior. Ha alcanzado estos logros gracias a su esfuerzo y el respaldo constante de su familia.
Más para leer: Fray Tormenta, el sacerdote luchador que inspiró a jóvenes y al Papa Juan Pablo II
Su hermana ha sido una inspiración diaria. “Verla competir me motivó a seguir sus pasos y soñar en grande”, comentó Camila sobre el impacto que tuvo en su carrera.
Camila Argumedo busca llegar a la Selección Mayor
A diez años, se visualiza formando parte de la Selección Mayor y participando en al menos dos Juegos Olímpicos. “El próximo año habrá un selectivo para clasificar”, relató.
Reconoció que hace tres años no imaginaba ser campeona mundial ni competir en tres ediciones de Juegos Panamericanos. El apoyo familiar ha sido fundamental para superar esos límites.
“Las derrotas son parte del aprendizaje. En la rutina acrobática de un evento internacional cometimos un error y perdimos el oro, pero aprendimos mucho”, afirmó.
Camila resaltó que, a pesar de ese tropiezo, lograron ser subcampeonas del mundo, un hecho histórico para la categoría junior en México.
La deportista aseguró que la familia ha sido el motor que impulsa su crecimiento y que ese respaldo emocional es clave para enfrentar los desafíos deportivos.
El deporte crece en México, y figuras como Camila Argumedo, motivadas por sus raíces familiares, continúan poniendo en alto el nombre del país en competencias internacionales.
JAHA
Nacional
Reciclaje y creatividad para recuperar útiles escolares
Así puedes preparar los útiles escolares
Ciudad de México. — El regreso a clases es una época importante para las familias, pero también puede presionar el bolsillo. Planear con anticipación, reutilizar y aplicar el reciclaje se volvió clave para ahorrar en útiles escolares.
La Profeco estimó que el gasto promedio por alumno supera los 3 mil pesos, sumando útiles, mochilas y uniformes.
Reusa, recicla, reduce: pasos eficaces avalados por Profeco
La Profeco publicó cinco pasos claros para ahorrar y cuidar el ambiente:
- Revisar los útiles del año anterior, para evitar compras innecesarias.
- Reutilizar hojas limpias de cuadernos costosos para formar uno nuevo.
- Organizar y clasificar plumas, colores y reglas útiles.
- Intercambiar útiles entre familias para que cada artículo encuentre uso.
- Donar lo que no se reutilizó a niños que lo necesiten.
Otros medios destacaron que reciclar y transformar materiales también benefició la economía y el entorno escolar. Por ejemplo, en Revista 360 Grados explicaron que revisar cuadernos, organizar colores y reutilizar materiales ahorró dinero sin sacrificar la funcionalidad.
Más para leer: ¿Dónde y cómo ahorrar para el regreso a clases?
Creatividad y reciclaje: soluciones accesibles y sostenibles
Un artículo reciente propuso diez consejos prácticos para reutilizar objetos comunes como mochilas, cuadernos o colores. Sugerencias incluyeron coser hojas sobrantes para crear cuadernos nuevos, redecorar mochilas con parches o pintura, organizar un intercambio y reutilizar envases como organizadores.
Otros expertos añadieron ideas para renovar mochilas y cartucheras: los recomendaron lavar, reparar cierres, coser roturas y personalizarlos con pintura o stickers. También enseñaron cómo transformar lápices cortos con cinta para que duren más, y aprovechar los restos de crayones para manualidades.
Comparar precios, planear y evitar compras impulsivas
Además del reciclaje, Profeco pidió a las familias planear sus compras, hacer una lista clara de necesidades y comparar precios en el portal “Quién es Quién en los Precios”. El Mañana de Nuevo Laredo recordó que visitar ferias escolares, comprar por mayoreo y elegir libros o uniformes de segunda mano también ayudó a ahorrar.
También se recomendó establecer un presupuesto realista y apartar una pequeña cantidad cada mes para cubrir gastos escolares continuos.
Una estrategia informada y con corazón
- Revisa y reutiliza: cuadernos, colores, mochilas y uniforme pueden tener una segunda oportunidad.
- Recicla con creatividad: transforma materiales viejos en herramientas funcionales y divertidas.
- Colabora: organiza intercambios entre familias o participa en ferias escolares.
- Compara y planifica: visita el portal de Profeco y aprovecha descuentos o compras anticipadas.
- Educación ecológica: enseñar a los niños a cuidar lo que tienen dejó una huella positiva y consciente en casa.
JAHA
Celebridades
Recuerdos Chespirito y Graciela Fernández emocionan a fans
A días del término de la serie del escritor y actor
Ciudad de México. — A pocos días del cierre de la serie Chespirito: sin querer queriendo, la familia de Roberto Gómez Bolaños compartió recuerdos inéditos que conmovieron a seguidores en toda América Latina.
Paulina Gómez Fernández, una de las hijas del comediante, publicó en redes sociales un fragmento de video antiguo donde aparecen sus padres, Chespirito y Graciela Fernández, en un viaje familiar.
Graciela, alejada del mundo del espectáculo, se convirtió para muchos en un pilar fundamental en la vida del creador de El Chavo del Ocho. El público destacó su apoyo incondicional, brindado mucho antes de que la fama llegara a su esposo.
La producción, estrenada en 2024, narró etapas poco conocidas de la vida de Gómez Bolaños. Según Paulina, este material no apareció en la serie, pero lo rescató tras ver una entrevista donde su padre recordaba ese viaje.
En redes sociales, los seguidores respondieron con mensajes emotivos. Algunos pidieron que se publiquen todos los recuerdos familiares disponibles, mientras otros reconocieron el papel central de Graciela. “Brilla en el cielo ahora que sabes que, tarde pero seguro, llegó tu promoción”, escribió una seguidora desde Uruguay.
“Fotitos borrosas… Recuerdos vivos”: hija de Chespirito
El matrimonio de Chespirito y Graciela comenzó en 1968. Juntos tuvieron seis hijos: Cecilia, Marcela, Paulina, Roberto, Teresa y Graciela. Fotografías de la pareja muestran a ambos sonrientes y con miradas cómplices, evidenciando el cariño que compartieron por décadas.
Te interesa: Secuela de La Pasión de Cristo se estrenará el Viernes Santo de 2027
Paulina también publicó recientemente tres imágenes borrosas pero significativas. En ellas, la pareja aparece en momentos cotidianos, transmitiendo la cercanía y afecto que marcaron su relación. “Fotitos borrosas… Recuerdos vivos”, escribió en la publicación, que acumuló cientos de reacciones y comentarios.
Los hijos de la pareja han tomado caminos diversos. Algunos se mantuvieron alejados de los reflectores, mientras Paulina y Roberto colaboraron en la producción de la serie, que recibió elogios por su enfoque humano y detallado.
Para muchos seguidores, estas publicaciones representan un valioso complemento a la serie, pues ofrecen una ventana íntima a la vida familiar de Gómez Bolaños. La respuesta entusiasta sugiere que existe interés por más material inédito.
Aunque no se ha confirmado una segunda parte, la familia continúa compartiendo recuerdos que fortalecen la conexión emocional con el legado del comediante. Cada imagen y video publicado refuerza la memoria colectiva de un artista que marcó generaciones.
JAHA
Estudio revela cómo el peso materno influye en bebés
¿Cómo mantener el nivel educativo durante las vacaciones?
La fuerza de la familia detrás del éxito de Camila Argumedo
Reciclaje y creatividad para recuperar útiles escolares
Recuerdos Chespirito y Graciela Fernández emocionan a fans
¿Cuánto ganan las trabajadoras domésticas en México?
“No creo en Dios, yo pienso en Él”: lección de Julián Huerta, el bolero otomí
CURP biométrica: ¿protección o vigilancia sin control?
Defiende la vida con cada paso: mamá corre media maratón con su bebé en el vientre
Siete museos gratuitos y geniales en CDMX
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
¿Hay vida eterna? Javier Cercas viajó hasta el fin del mundo para obtener la respuesta al misterio del Cristianismo
Superman vuelve con un mensaje de esperanza
Úteros artificiales: entre el reto científico y ético
Te Recomendamos
-
Felipe Monroyhace 3 días
Fernando, el sacrificio de una vida inocente
-
Nacionalhace 2 días
Reciclaje y creatividad para recuperar útiles escolares
-
Méxicohace 3 días
Un respiro para el bolsillo: la inflación general bajó a 3.51 % en julio
-
Nacionalhace 3 días
Fortalecen atención en los primeros mil días de vida con expediente clínico electrónico