Estudio revela cómo el peso materno influye en bebés

Ciudad de México. — A pocos días del cierre de la serie Chespirito: sin querer queriendo, la familia de Roberto Gómez Bolaños compartió recuerdos inéditos que conmovieron a seguidores en toda América Latina.

Paulina Gómez Fernández, una de las hijas del comediante, publicó en redes sociales un fragmento de video antiguo donde aparecen sus padres, Chespirito y Graciela Fernández, en un viaje familiar.

Graciela, alejada del mundo del espectáculo, se convirtió para muchos en un pilar fundamental en la vida del creador de El Chavo del Ocho. El público destacó su apoyo incondicional, brindado mucho antes de que la fama llegara a su esposo.

La producción, estrenada en 2024, narró etapas poco conocidas de la vida de Gómez Bolaños. Según Paulina, este material no apareció en la serie, pero lo rescató tras ver una entrevista donde su padre recordaba ese viaje.

En redes sociales, los seguidores respondieron con mensajes emotivos. Algunos pidieron que se publiquen todos los recuerdos familiares disponibles, mientras otros reconocieron el papel central de Graciela. “Brilla en el cielo ahora que sabes que, tarde pero seguro, llegó tu promoción”, escribió una seguidora desde Uruguay.

“Fotitos borrosas… Recuerdos vivos”: hija de Chespirito

El matrimonio de Chespirito y Graciela comenzó en 1968. Juntos tuvieron seis hijos: Cecilia, Marcela, Paulina, Roberto, Teresa y Graciela. Fotografías de la pareja muestran a ambos sonrientes y con miradas cómplices, evidenciando el cariño que compartieron por décadas.

Paulina también publicó recientemente tres imágenes borrosas pero significativas. En ellas, la pareja aparece en momentos cotidianos, transmitiendo la cercanía y afecto que marcaron su relación. “Fotitos borrosas… Recuerdos vivos”, escribió en la publicación, que acumuló cientos de reacciones y comentarios.

Los hijos de la pareja han tomado caminos diversos. Algunos se mantuvieron alejados de los reflectores, mientras Paulina y Roberto colaboraron en la producción de la serie, que recibió elogios por su enfoque humano y detallado.

Para muchos seguidores, estas publicaciones representan un valioso complemento a la serie, pues ofrecen una ventana íntima a la vida familiar de Gómez Bolaños. La respuesta entusiasta sugiere que existe interés por más material inédito.

Aunque no se ha confirmado una segunda parte, la familia continúa compartiendo recuerdos que fortalecen la conexión emocional con el legado del comediante. Cada imagen y video publicado refuerza la memoria colectiva de un artista que marcó generaciones.

