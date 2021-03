Exhortan a legislar en favor de la Libertad Religiosa y de Expresión

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El colectivo de mujeres libres y soberanas expuso en rueda de prensa los temas que deberían ocupar la agenda feminista.

Anunciaron que en los días previos al Día internacional de la Mujer, recopilaron videos de las necesidades y propuestas, que si son prioridad para las mujeres mexicanas, explicó Paulina Mendoza Castillo, una de las fundadoras del colectivo.

Señaló que entre las necesidades más urgentes están: agilizar las investigaciones para prevenir los feminicidios, reactivar el sistema de salud; atender operaciones no urgentes que se están postergando y las mujeres se están muriendo por cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares.

“…eso es lo que de verdad nos mata y no se está atendiendo de manera eficiente (…) la agenda de las mujeres no se puede reducir al aborto. Primero porque es violencia y porque no soluciona la problemática de las mujeres”, dijo Alejandra Yáñez, Abogada y miembro de Mujeres Libres y Soberanas.