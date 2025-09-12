CDMX
Explosión en la Concordia: La fuerza de una madre frente al dolor y las noticias falsas
Ciudad de México.— En el bullicio, afuera del Centro Médico Siglo XXI, en la Ciudad de México, Yasmín vela por la vida de su hija Azuleth, de apenas dos años, mientras carga también con el dolor por la condición crítica de su madre, Alicia Matías, quien arriesgó todo para salvar a la pequeña durante la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.
Abuela escudo
Recordar que el 10 de septiembre, Alicia Matías, de 49 años, no dudó en enfrentar las llamas para rescatar a su nieta. Hoy se encuentra en estado grave, con quemaduras en el 90% de su cuerpo, mientras su familia sostiene la esperanza de verla salir adelante.
Una madre que vive entre la fe y la espera
Yasmín hija de Alicia y madre de Azuleth reconoció que la atención a su hija en el Centro Médico Siglo XXI ha sido muy buena. “Los doctores y enfermeros han estado pendientes y me han informado de todo”.
Describe a Azuleth como una niña entusiasta y llena de energía, aunque ahora permanece sedada en espera de una cirugía delicada: “Mi hija está en una cama descansando. Gracias a Dios todo va a progresar”.
Noticias falsas que hieren más que el fuego
En medio de la angustia, un “error” oficial golpeó el estado de ánimo de la familia. Una lista preliminar de fallecidos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México incluyó el nombre de Alicia Matías, lo que desató diversas versiones en redes sociales. “Me pegó muy fuerte y fue algo demasiado doloroso. Dijeron que mi mamá había muerto, cuando ella está viva y luchando”, expresó Yasmín.
La confusión aumentó la carga emocional en un momento ya devastador. Para ella, la difusión de información incorrecta desorienta y multiplica el sufrimiento de quienes esperan noticias ciertas de sus seres queridos.
La fortaleza que nace del amor
Yasmín recoció que necesita mantenerse firme. “Es muy fuerte, pero tenemos que estar fuertes de cierta manera y el gobierno me acercará apoyo psicológico”.
Finalmente, en medio de la tragedia, una certeza guía a la joven madre: su vida gira en torno al cuidado de su hija y a sostener la esperanza de que su madre salga adelante.
CDMX
SSA CDMX ofrece disculpas por falsa información sobre muerte de Alicia Matías
La familia y la dependencia desmintieron el fallecimiento
Ciudad de México. — La Secretaría de Salud de la Ciudad de México reconoció un error en la lista de personas fallecidas tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. Entre los nombres reportados apareció el de Alicia Matías Teodoro, la mujer que protegió a su nieta durante el siniestro. La confusión se aclaró horas después, cuando su familia confirmó que continúa con vida.
La familia desmintió la noticia de su fallecimiento
Sandra Matías, hermana de Alicia, relató que ingresó al Hospital Magdalena de las Salinas cerca de las 12:30 de la noche para verla.
La visita ocurrió seis horas después de difundirse el supuesto fallecimiento. La mujer explicó que buscó a Trabajo Social para confirmar la situación de su hermana y verificar que no le ocultaran información sobre su estado de salud.
Declaró a medios de comunicación que Alicia seguía con vida, aunque en terapia intensiva. Presentaba quemaduras en el 98% de su cuerpo y permanecía sedada para evitar sufrimiento.
“Fue una mala información, mi hermana está viva, no ha fallecido”, señaló Sandra afuera del hospital.
La corrección oficial de la Secretaría de Salud
La Secretaría de Salud capitalina publicó un comunicado este viernes en el que aceptó el error. Reconoció que Alicia Matías se encontraba con vida y bajo atención médica especializada.
El boletín subrayó que los equipos de salud mantenían contacto directo con la familia para informar sobre la evolución de la paciente.
Alicia, de 49 años, trabajaba como despachadora en la base de camiones de Santa Martha. Antes se había dedicado a la venta de dulces en la misma zona.
El momento del siniestro y la reacción de Alicia
El día del siniestro asistió a laborar acompañada de su nieta Azuleth, de dos años, como en otras ocasiones.
El estallido ocurrió en segundos, mientras una nube de fuego se expandía por la calzada Ignacio Zaragoza. Testigos describieron la escena como caótica y llena de humo.
Alicia reaccionó cubriendo con su cuerpo a la pequeña. Su decisión protegió a la niña del calor y las partículas incendiarias.
Los transeúntes observaron a la mujer herida sosteniendo a la menor entre las llamas. Con ropa y cabello quemados, mantuvo firme a su nieta hasta recibir ayuda.
En otra imagen, Alicia apareció de rodillas en el pavimento. Aún abrazaba a la niña, exhausta y resistiendo el dolor de sus quemaduras.
El rescate de la menor y el apoyo policial
El policía Sergio Ángel Soriano Buendía, de la Policía Bancaria e Industrial, intervino en la emergencia. El agente tomó en brazos a la pequeña y la trasladó en motocicleta a un hospital. El traslado rápido quedó registrado en la cámara de cuerpo del uniformado.
La abuela, en shock, logró caminar hasta recibir atención médica. El heroísmo de Alicia y la reacción inmediata del policía destacaron entre las imágenes más compartidas del siniestro.
El saldo mortal por la explosión de la pipa en Iztapalapa aumentó a nueve víctimas, siete hombres y dos mujeres, pero 20 personas se encuentran en estado crítico, informó la Secretaría de Salud capitalina al cierre de esta edición.
Además, seis son reportados graves y 29, delicados. Sólo 22 personas han recibido el alta y 55 siguen hospitalizadas.
JAHA
CDMX
“Perdí a mi futura esposa”: la despedida para Ana Daniela por parte de su novio
Estaban por comprometerse
Ciudad de México. — El fallecimiento de Ana Daniela Barragán, estudiante de la UNAM, conmovió profundamente a su novio, Bryan Ramos, quien expresó en redes sociales el dolor por su pérdida.
Bryan Ramos publicó un mensaje en redes sociales donde recordó a Ana Daniela como su mejor amiga, futura esposa y compañera de vida.
El joven explicó que ambos planeaban comprometerse en un mes, lo que representaba un sueño compartido que quedó truncado por la tragedia en Iztapalapa.
“Hoy no sólo perdí a mi mejor amiga, perdí a mi futura esposa, a la futura madre de mis guaguas, como ella decía”, escribió Bryan.
En su publicación, describió la intensidad del amor que compartían, asegurando que Ana Daniela le alegraba no solo los días, sino toda la vida.
El joven lamentó que ya no podrá verla vestida de blanco como ambos habían imaginado en múltiples conversaciones sobre su futuro juntos.
“Te amaré siempre mi ratoncita linda, en esta y todas las vidas que me queden. Descansa en paz mi bebé”, finalizó el mensaje.
La búsqueda desesperada
Tras la explosión de la pipa de gas en Santa Martha, Iztapalapa, Ana Daniela fue reportada como desaparecida durante más de 24 horas.
Bryan Ramos encabezó la búsqueda y acudió a medios de comunicación para solicitar apoyo, mientras familiares recorrieron hospitales en busca de información oficial.
Un rescatista de Protección Civil contestó el celular calcinado de la joven y confirmó a la familia que Ana Daniela había resultado herida en el siniestro.
Posteriormente, la madre de la estudiante acudió a varios hospitales hasta que en el Hospital Rubén Leñero confirmaron su fallecimiento mediante pruebas de ADN.
La reacción de la UNAM
La Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán confirmó el deceso de Ana Daniela Barragán, alumna de la institución, a través de un comunicado difundido en redes sociales.
“Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra alumna Ana Daniela. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos. Descanse en paz”, señaló la publicación.
La universidad subrayó que su memoria será honrada y expresó solidaridad con familiares, compañeros y seres queridos de la joven de 19 años.
El saldo mortal la explosión de la pipa en Iztapalapa aumentó a nueve víctimas, siete hombres y dos mujeres, pero 20 personas se encuentran en estado crítico, informó la Secretaría de Salud capitalina al cierre de esta edición.
Además, seis son reportados graves y 29, delicados. Sólo 22 personas han recibido el alta y 55 siguen hospitalizadas.
CDMX
Atención psicológica y jurídica para afectados por la tragedia en La Concordia ¿quién acompaña?
Ciudad de México.— La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, aseguró que se brindará apoyo integral tanto a las víctimas que resultaron afectadas por la explosión de una pipa de gas LP, ocurrida el miércoles 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, como a los familiares.
Un respaldo que busca dar certeza en medio del dolor
“Desde el Gobierno de la Ciudad expresamos nuestra solidaridad, apoyo y respaldo total a las personas que resultaron afectadas, lesionadas, heridas y a las familias de quienes lamentablemente fallecieron en este evento; les decimos que no están solas, no están solos, el Gobierno de la Ciudad de México va a estar apoyando a cada una de las familias y vamos a tener un proceso que garantice que puedan salir adelante”, afirmó Brugada Molina.
La mandataria capitalina comentó que se generará un apoyo inicial de emergencia, el cual tendrá como objetivo brindar una ayuda monetaria con el fin de que los familiares de las víctimas puedan atender, de forma integral, cualquier situación que se presente.
Identificar a las familias
Asimismo, Brugada Molina dijo que se profundizará en el censo de las familias afectadas para que se localicen las situaciones más complicadas, por ejemplo, aquellas víctimas que fungen como jefes o jefas de familia.
“Hay responsabilidades que tienen que asumirse de parte de privados, pero nosotros somos un gobierno solidario y no podemos dejar pasar esta situación. También estaremos dando apoyo, atención y acompañamiento psicológico; lamentablemente, apoyo para servicios funerarios a quienes lo requieran y la asesoría y orientación jurídica en su calidad de víctimas a quienes lo necesiten”, expresó.
Justicia y acompañamiento a largo plazo
Cabe destacar que las investigaciones para dar claridad a los hechos continúan en coordinación con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA); en ese contexto, la jefa del Ejecutivo local aseguró: “Este gobierno va a continuar trabajando muy intensamente con las casi 100 familias que tuvieron víctimas lesionadas, heridas o que lamentablemente hayan fallecido; vamos a estar al tanto y apoyando a que se haga justicia”.
CDMX
Explosión en la Concordia: “Mi mamá me dio la vida y le salvó la vida a mi hija”
Ciudad de México.— “Mi mamá, aparte de darme la vida, le salvó la vida a mi hija”. Con esa frase, la hija de Alicia Matías Teodoro expresó entre lágrimas el sentimiento que acompaña a su familia. Su madre, de 49 años, cubrió con su propio cuerpo a su nieta Zulet de 2 años durante la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa en el Puente de la Concordia.
La pequeña Zulet permanece en cuidados intensivos con quemaduras en brazos y piernas, mientras que su abuelita lucha por su vida tras varias cirugías por graves quemaduras internas y externas. La madre de la menor dijo que pese a las quemaduras en brazos y pies, la niña reacciona favorablemente, y agradece la entrega de los médicos que la atienden.
El gesto que conmovió a México
El 10 de septiembre de 2025, una pipa con capacidad de casi 50 mil litros de gas LP volcó y explotó en el Puente de la Concordia, en Calzada Ignacio Zaragoza. Entre el caos, las llamas y el humo, Alicia no dudó en abrazar a su nieta y protegerla con su cuerpo.
El fuego le provocó quemaduras de tercer grado en el 98 % de su piel. Aun así, salió de la “Zona Cero” cargando a la pequeña en brazos, con el cabello consumido por el fuego y la ropa destruida. Un policía las auxilió y las trasladó de inmediato a un hospital.
Una abuela que dio la vida dos veces
La imagen de Alicia sosteniendo a su nieta se volvió viral en redes sociales y se convirtió en símbolo de esperanza. Aunque la niña también resultó lesionada, sus heridas fueron menores gracias al sacrificio de su abuela.
Alicia trabaja como checadora de combis en el paradero de Santa Martha, a unos metros del sitio donde ocurrió el siniestro. Aquella tarde, su instinto de madre y abuela la llevó a reaccionar de inmediato y cubrir a Zulet del fuego.
La fuerza del amor familiar
Hoy, mientras la familia espera la recuperación de ambas, la historia de Alicia Matías se alza como testimonio de amor maternal en su máxima expresión. Su hija lo resume con gratitud: una madre que dio la vida y una abuela que la volvió a entregar para salvar a su nieta.
