Explosión en la Concordia: “Mi mamá me dio la vida y le salvó la vida a mi hija”

Ciudad de México. — La tarde del 10 de septiembre, la vida cambió bajo el Puente de la Concordia en Iztapalapa. Una pipa de gas explotó y desató el caos.

En medio del desastre, una imagen recorrió las redes sociales y conmovió a México. Alicia Matías Teodoro, abuela y trabajadora, protegió con su cuerpo a su nieta.

La explosión en el Puente de la Concordia

Alicia tenía 49 años y laboraba como despachadora en la base de camiones de Santa Martha. Antes, había trabajado vendiendo dulces en el mismo sitio.

Ese miércoles salió rumbo a su jornada laboral acompañada de su nieta Azuleth, de dos años. Como en otras ocasiones, la pequeña la acompañó durante su trabajo.

De acuerdo con sus familiares, Alicia no debía estar ahí ese día. Sin embargo, una serie de decisiones la colocó justo en el lugar del siniestro.

Así protegió Alicia a su nieta

El estruendo sacudió la calzada Ignacio Zaragoza sin previo aviso. Una nube de gas y fuego se expandió en apenas 15 segundos sorprendiendo a peatones y automovilistas.

Alicia reaccionó instintivamente y cubrió con su cuerpo a la niña. Con su decisión resguardó a su nieta del calor y de las partículas incendiarias que la rodeaban.

El pavimento ardía mientras el aire se llenaba de cenizas. Testigos captaron a la mujer herida, con el cabello y la ropa quemada, sosteniendo firme a la menor.

En otra escena impactante, Alicia apareció de rodillas sobre el asfalto. Abrazaba a la niña y mantenía la mirada baja, agotada, mientras resistía el dolor de sus heridas.

El rescate

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervino en la emergencia. El policía tomó en brazos a la pequeña y la trasladó en motocicleta hasta un hospital cercano.

Parte del operativo quedó registrado en la cámara de cuerpo del agente. La abuela, en shock, caminó por sí misma hasta recibir atención médica en la zona.

El policía Sergio Ángel Soriano Buendía, de la Policía Bancaria e Industrial, relató cómo trasladó a la menor. El uniformado explicó que actuó guiado por instinto de protección.

“Corrí con mis compañeros para rescatar a quienes pudimos. Como pude, abracé a la niña mientras su ropa seguía quemándose”, narró en entrevista para Telediario.

El oficial explicó que su hermana y su cuñado llegaron en motocicleta en ese momento. Con su ayuda logró llegar a tiempo a un hospital.

“Íbamos en contrasentido y hasta chocamos, pero logramos entrar al hospital. La gente nos apoyó bastante”, compartió el uniformado, visiblemente afectado por la tragedia.

Los servicios de emergencia

La magnitud del siniestro obligó a un despliegue de emergencia. Bomberos, paramédicos, Guardia Nacional y Marina llegaron al sitio para atender a los lesionados y controlar la situación.

Hubo traslados en ambulancias aéreas y terrestres. La calzada Ignacio Zaragoza permaneció cerrada durante varias horas, mientras se realizaban maniobras de seguridad y atención médica.

Alicia y su nieta recibieron atención inicial en el Hospital General de Zona 53 del IMSS, en el Estado de México, según informó el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Debido a la gravedad de las lesiones, Alicia fue trasladada al Hospital Magdalena de las Salinas, especializado en quemaduras. Su diagnóstico médico es crítico y continúa en terapia intensiva.

La situación de Alicia y su nieta

Alicia sufrió quemaduras profundas en el 98% de su cuerpo. Permanece en estado delicado, con pérdida de memoria y confusión tras haber entrado en shock, informó su familia.

Su hija Rosa relató a Telediario: “Hagan todo por salvar a mi mamá. Ella no debía estar ahí. Protegió con su cuerpo a la bebé”.

La pequeña Azuleth presentó quemaduras en el 60% de su cuerpo, principalmente en brazos y piernas. Aunque delicada, su condición fue reportada como estable por los médicos.

“Nos dijeron que está bien, pero está anestesiada. Tiene quemaduras en su carita, brazos y piernas”, relató Rosa, hija de Alicia y madre de la menor.

Balance oficial

La secretaria de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa, confirmó que el número de fallecidos por la explosión aumentó a seis.

Autoridades de la capital y del Estado de México mantienen coordinación para atender a los heridos. Hospitales públicos y de especialidad han recibido a los lesionados más graves.

