Explosión en la Concordia: “Mi mamá me dio la vida y le salvó la vida a mi hija”

Ciudad de México.— “Mi mamá, aparte de darme la vida, le salvó la vida a mi hija”. Con esa frase, la hija de Alicia Matías Teodoro expresó entre lágrimas el sentimiento que acompaña a su familia. Su madre, de 49 años, cubrió con su propio cuerpo a su nieta Zulet de 2 años durante la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa en el Puente de la Concordia.
La pequeña Zulet permanece en cuidados intensivos con quemaduras en brazos y piernas, mientras que su abuelita lucha por su vida tras varias cirugías por graves quemaduras internas y externas. La madre de la menor dijo que pese a las quemaduras en brazos y pies, la niña reacciona favorablemente, y agradece la entrega de los médicos que la atienden.
El gesto que conmovió a México
El 10 de septiembre de 2025, una pipa con capacidad de casi 50 mil litros de gas LP volcó y explotó en el Puente de la Concordia, en Calzada Ignacio Zaragoza. Entre el caos, las llamas y el humo, Alicia no dudó en abrazar a su nieta y protegerla con su cuerpo.
El fuego le provocó quemaduras de tercer grado en el 98 % de su piel. Aun así, salió de la “Zona Cero” cargando a la pequeña en brazos, con el cabello consumido por el fuego y la ropa destruida. Un policía las auxilió y las trasladó de inmediato a un hospital.
Una abuela que dio la vida dos veces
La imagen de Alicia sosteniendo a su nieta se volvió viral en redes sociales y se convirtió en símbolo de esperanza. Aunque la niña también resultó lesionada, sus heridas fueron menores gracias al sacrificio de su abuela.
Alicia trabaja como checadora de combis en el paradero de Santa Martha, a unos metros del sitio donde ocurrió el siniestro. Aquella tarde, su instinto de madre y abuela la llevó a reaccionar de inmediato y cubrir a Zulet del fuego.
La fuerza del amor familiar
Hoy, mientras la familia espera la recuperación de ambas, la historia de Alicia Matías se alza como testimonio de amor maternal en su máxima expresión. Su hija lo resume con gratitud: una madre que dio la vida y una abuela que la volvió a entregar para salvar a su nieta.
Atención psicológica y jurídica para afectados por la tragedia en La Concordia ¿quién acompaña?
Ciudad de México.— La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, aseguró que se brindará apoyo integral tanto a las víctimas que resultaron afectadas por la explosión de una pipa de gas LP, ocurrida el miércoles 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, como a los familiares.
Un respaldo que busca dar certeza en medio del dolor
“Desde el Gobierno de la Ciudad expresamos nuestra solidaridad, apoyo y respaldo total a las personas que resultaron afectadas, lesionadas, heridas y a las familias de quienes lamentablemente fallecieron en este evento; les decimos que no están solas, no están solos, el Gobierno de la Ciudad de México va a estar apoyando a cada una de las familias y vamos a tener un proceso que garantice que puedan salir adelante”, afirmó Brugada Molina.
La mandataria capitalina comentó que se generará un apoyo inicial de emergencia, el cual tendrá como objetivo brindar una ayuda monetaria con el fin de que los familiares de las víctimas puedan atender, de forma integral, cualquier situación que se presente.
Identificar a las familias
Asimismo, Brugada Molina dijo que se profundizará en el censo de las familias afectadas para que se localicen las situaciones más complicadas, por ejemplo, aquellas víctimas que fungen como jefes o jefas de familia.
“Hay responsabilidades que tienen que asumirse de parte de privados, pero nosotros somos un gobierno solidario y no podemos dejar pasar esta situación. También estaremos dando apoyo, atención y acompañamiento psicológico; lamentablemente, apoyo para servicios funerarios a quienes lo requieran y la asesoría y orientación jurídica en su calidad de víctimas a quienes lo necesiten”, expresó.
Justicia y acompañamiento a largo plazo
Cabe destacar que las investigaciones para dar claridad a los hechos continúan en coordinación con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA); en ese contexto, la jefa del Ejecutivo local aseguró: “Este gobierno va a continuar trabajando muy intensamente con las casi 100 familias que tuvieron víctimas lesionadas, heridas o que lamentablemente hayan fallecido; vamos a estar al tanto y apoyando a que se haga justicia”.
Eduardo, el profesor que falleció en la explosión de La Concordia
Enseñaba matemáticas
Ciudad de México.— La tragedia del Puente La Concordia en Iztapalapa dejó historias de dolor que marcaron a familias enteras. Entre las víctimas se encontró Eduardo Noé García Morales, profesor de Matemáticas.
El 10 de septiembre, una pipa de gas LP volcó y explotó en la calzada Ignacio Zaragoza, cerca de los límites entre Iztapalapa y Chalco.
Protección Civil de la Ciudad de México informó que el estallido dejó un saldo de seis personas fallecidas y alrededor de 90 lesionados.
La onda expansiva alcanzó vehículos y peatones. Entre las víctimas se encontraba Eduardo Noé García, de camino a sus labores como docente en una preparatoria oficial.
La despedida de una comunidad educativa
La Escuela Preparatoria Oficial 237 lamentó la muerte del maestro. En un mensaje difundido en redes sociales, expresó condolencias a la familia del docente fallecido.
El profesor también impartía clases en una secundaria técnica en Santa Cruz Meyehualco, donde la noticia provocó tristeza entre estudiantes y exalumnos que lo recordaron con mensajes emotivos.
“Fue el mejor maestro que me pudo haber tocado, siempre apasionado de su trabajo”, escribió una exalumna en un mensaje que circuló ampliamente en redes sociales.
Otros expresaron gratitud y cariño: “Siempre que nos veíamos me decía ‘¿cómo estás amigo?’, es una gran pena, no tengo palabras”, compartió un exalumno.
Los mensajes de sus alumnos y colegas
En los espacios digitales, cientos de estudiantes dejaron huellas de su aprecio. Cada mensaje resaltó no solo su profesionalismo, sino también su calidad humana.
“Un gran profesor y aún mejor persona, tuve la oportunidad de ser su alumno en la técnica 53”, comentó uno de los jóvenes afectados por la noticia.
El maestro Pablo Ontiveros González también compartió palabras: “Mi más sentido pésame a la apreciable familia por la pérdida del compañero Eduardo. Que en paz descanse”.
La frase “descansa en paz profe” se repitió decenas de veces, acompañada de anécdotas que subrayaban su paciencia, cercanía y apoyo a los estudiantes con problemas personales.
Una vida entregada a la enseñanza
Eduardo Noé García dedicó su vida profesional a la docencia en Matemáticas, una disciplina que enseñó con compromiso y pasión. Sus alumnos lo describieron como paciente y comprensivo.
Muchos coincidieron en que fue un profesor que no solo impartía conocimientos, sino que también brindaba escucha y consejo en momentos difíciles.
La comunidad escolar reconoció que su recuerdo permanecerá en cada alumno que aprendió con él, y en cada compañero que compartió su camino docente.
La explosión en La Concordia
La explosión del Puente La Concordia movilizó a más de 500 elementos de emergencia, incluyendo bomberos, Guardia Nacional y servicios médicos, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos.
Autoridades locales confirmaron que la pipa involucrada transportaba 49 mil 500 litros de gas LP. El impacto afectó al menos 18 vehículos en la zona.
Los lesionados fueron trasladados a distintos hospitales de la capital y del Estado de México, entre ellos el Hospital General de Zona 53 del IMSS y el Hospital Magdalena de las Salinas.
Alicia, la mujer que protegió a su nieta de la explosión de Iztapalapa
Un acto de heroísmo en medio de la tragedia
Ciudad de México. — La tarde del 10 de septiembre, la vida cambió bajo el Puente de la Concordia en Iztapalapa. Una pipa de gas explotó y desató el caos.
En medio del desastre, una imagen recorrió las redes sociales y conmovió a México. Alicia Matías Teodoro, abuela y trabajadora, protegió con su cuerpo a su nieta.
La explosión en el Puente de la Concordia
Alicia tenía 49 años y laboraba como despachadora en la base de camiones de Santa Martha. Antes, había trabajado vendiendo dulces en el mismo sitio.
Ese miércoles salió rumbo a su jornada laboral acompañada de su nieta Azuleth, de dos años. Como en otras ocasiones, la pequeña la acompañó durante su trabajo.
De acuerdo con sus familiares, Alicia no debía estar ahí ese día. Sin embargo, una serie de decisiones la colocó justo en el lugar del siniestro.
Así protegió Alicia a su nieta
El estruendo sacudió la calzada Ignacio Zaragoza sin previo aviso. Una nube de gas y fuego se expandió en apenas 15 segundos sorprendiendo a peatones y automovilistas.
Alicia reaccionó instintivamente y cubrió con su cuerpo a la niña. Con su decisión resguardó a su nieta del calor y de las partículas incendiarias que la rodeaban.
El pavimento ardía mientras el aire se llenaba de cenizas. Testigos captaron a la mujer herida, con el cabello y la ropa quemada, sosteniendo firme a la menor.
En otra escena impactante, Alicia apareció de rodillas sobre el asfalto. Abrazaba a la niña y mantenía la mirada baja, agotada, mientras resistía el dolor de sus heridas.
El rescate
Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervino en la emergencia. El policía tomó en brazos a la pequeña y la trasladó en motocicleta hasta un hospital cercano.
Parte del operativo quedó registrado en la cámara de cuerpo del agente. La abuela, en shock, caminó por sí misma hasta recibir atención médica en la zona.
El policía Sergio Ángel Soriano Buendía, de la Policía Bancaria e Industrial, relató cómo trasladó a la menor. El uniformado explicó que actuó guiado por instinto de protección.
“Corrí con mis compañeros para rescatar a quienes pudimos. Como pude, abracé a la niña mientras su ropa seguía quemándose”, narró en entrevista para Telediario.
El oficial explicó que su hermana y su cuñado llegaron en motocicleta en ese momento. Con su ayuda logró llegar a tiempo a un hospital.
“Íbamos en contrasentido y hasta chocamos, pero logramos entrar al hospital. La gente nos apoyó bastante”, compartió el uniformado, visiblemente afectado por la tragedia.
Los servicios de emergencia
La magnitud del siniestro obligó a un despliegue de emergencia. Bomberos, paramédicos, Guardia Nacional y Marina llegaron al sitio para atender a los lesionados y controlar la situación.
Hubo traslados en ambulancias aéreas y terrestres. La calzada Ignacio Zaragoza permaneció cerrada durante varias horas, mientras se realizaban maniobras de seguridad y atención médica.
Alicia y su nieta recibieron atención inicial en el Hospital General de Zona 53 del IMSS, en el Estado de México, según informó el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Debido a la gravedad de las lesiones, Alicia fue trasladada al Hospital Magdalena de las Salinas, especializado en quemaduras. Su diagnóstico médico es crítico y continúa en terapia intensiva.
La situación de Alicia y su nieta
Alicia sufrió quemaduras profundas en el 98% de su cuerpo. Permanece en estado delicado, con pérdida de memoria y confusión tras haber entrado en shock, informó su familia.
Su hija Rosa relató a Telediario: “Hagan todo por salvar a mi mamá. Ella no debía estar ahí. Protegió con su cuerpo a la bebé”.
La pequeña Azuleth presentó quemaduras en el 60% de su cuerpo, principalmente en brazos y piernas. Aunque delicada, su condición fue reportada como estable por los médicos.
“Nos dijeron que está bien, pero está anestesiada. Tiene quemaduras en su carita, brazos y piernas”, relató Rosa, hija de Alicia y madre de la menor.
Balance oficial
La secretaria de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa, confirmó que el número de fallecidos por la explosión aumentó a seis.
Autoridades de la capital y del Estado de México mantienen coordinación para atender a los heridos. Hospitales públicos y de especialidad han recibido a los lesionados más graves.
“Traslados y tortas”, joven repartidor ayuda a familias de víctimas en el Puente de la Concordia
Ciudad de México.— En medio de la tragedia por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México, una familia se convirtió en esperanza para quienes corren de hospital en hospital buscando a sus seres queridos.
Edson Alair Martínez, repartidor en aplicación, decidió junto a su esposa y su familia tender la mano a desconocidos. Su iniciativa alivió la angustia de muchos y mostró que la solidaridad surge donde menos se espera.
Ayudar sin pedir nada a cambio
Edson regresaba con su hija de la escuela cuando se enteró del accidente. La magnitud del hecho lo llevó a cambiar su rutina. “Vi que varios familiares iban al hospital de la Vocacional 7 y de ahí los mandaban a otro, los traían vuelta y vuelta y no es como que estuviera aquí a la vuelta de la esquina”, relató.
Ante esa situación, pidió a su esposa un letrero para ofrecer traslados gratuitos en motocicleta a los familiares de las víctimas. “Fue algo que nació de uno mismo, sin costo alguno. Publicamos en algunos grupos y hubo quienes quisieron mandarme dinero para la gasolina, pero a todos les dije que no”, explicó.
Una familia unida en la solidaridad
El gesto de Edson se convirtió en una acción compartida. Su tía, también conductora en aplicación, se unió a la tarea con su automóvil, y su abuela, a pesar de su edad, decidió preparar tortas en casa para repartir a quienes pasan horas enteras en hospitales. “Ella ya no tiene mucha movilidad, pero quiso ayudar. Nos dijo que las tortas eran su forma de estar presente”, contó Edson.
La iniciativa de esta familia marcó la diferencia para quienes se encontraban agotados por la incertidumbre y la falta de información en los hospitales.
Yo los llevo
La explosión en el Puente de la Concordia dejó un saldo doloroso y mostró la vulnerabilidad de las familias ante las emergencias. Sin embargo, también reveló que la fuerza de la comunidad puede amortiguar el impacto de la tragedia. Historias como la de Edson y su familia recuerdan que en medio de la desgracia siempre existen manos dispuestas a sostener a otros.
La explosión dejó decenas lesionados y familias de movilizaron a distintas instituciones de salud de la Ciudad de México Entre protocolos y traslados, los familiares enfrentaron largas jornadas de espera, y fue ahí donde surgió la ayuda inesperada.
Gestos de solidaridad
La solidaridad de una familia en Iztapalapa es un respiro en medio del dolor. La acción de Edson, su esposa, su tía y su abuela mostró que los gestos sencillos —un traslado, un alimento, una palabra de aliento— pueden convertirse en el soporte más valioso en medio de la adversidad.
