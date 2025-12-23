Familias ajustan gasto para celebrar sin desbalancear el hogar

Ciudad de México.— El cierre del año concentra uno de los periodos de mayor gasto para los hogares, marcado por celebraciones, reuniones y compras asociadas a Navidad y Año Nuevo. En este contexto, el consumo familiar se organiza a partir de ingresos disponibles, precios de temporada y decisiones orientadas a evitar desajustes en el presupuesto.
Presupuesto doméstico y temporada decembrina
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) planteó que la conversación pública sobre las fiestas debe partir de una premisa: celebrar sin comprometer las finanzas del hogar.
En esa línea, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) estima que una familia puede gastar entre 11 mil y 19 mil pesos durante la temporada, al considerar cenas de Navidad y Año Nuevo, además de la compra de regalos.
El rango de gasto refleja diferencias en tamaño del hogar y hábitos de consumo, así como variaciones en precios y en el número de compromisos sociales asumidos durante el periodo.
Dónde y cómo celebran las familias
Los datos de la empresa global Kantar indican que, para diciembre de 2025, 52 por ciento de las familias celebrará la Navidad en casa y 45 por ciento el Año Nuevo en el mismo espacio. Además, 37 por ciento de los hogares prevé realizar alguna de estas celebraciones en casas de amistades o familiares.
Esta preferencia por reuniones domésticas influye en la composición del gasto. Una cena tradicional para cinco personas, que incluya platillos como pasta, romeritos, pierna, pavo o bacalao, junto con bebidas, puede ubicarse entre 3 mil 500 y 4 mil pesos. En el caso de los regalos, el gasto por pieza se estima entre 500 y 1,500 pesos, de acuerdo con el tipo de producto y el canal de compra.
Impacto económico de las celebraciones
A escala nacional, CONCANACO SERVYTUR informó que las fiestas decembrinas de 2025 podrían generar una derrama económica aproximada de 608 mil millones de pesos. Esta cifra considera el consumo turístico nacional, que abarca transporte, hospedaje y servicios de alimentos, así como el gasto directo relacionado con las celebraciones de fin de año.
El organismo señaló que la temporada tiene relevancia tanto para los hogares como para los negocios, y que el enfoque se orienta a la planeación del gasto, la seguridad en las compras y la preferencia por el comercio establecido, con el objetivo de que los recursos circulen en las comunidades.
Sectores con mayor actividad
La Confederación estimó que el movimiento económico de fin de año beneficiará a alrededor de 4.8 millones de unidades económicas. Entre los giros con mayor actividad se encuentran el hospedaje, incluidos los servicios por aplicación, tiendas departamentales, agencias de viajes, transporte, restaurantes, alimentos y bebidas, mercados públicos, venta de electrónicos, ropa, calzado y juguetes.
Estos sectores concentran buena parte del gasto familiar durante la temporada, tanto en compras planificadas como en consumos asociados a reuniones y traslados.
Lineamientos para el consumo familiar
Como parte del balance de la temporada, CONCANACO SERVYTUR convocó a consumidores y comercios a seguir prácticas orientadas a la estabilidad financiera. Para los hogares, se planteó la planeación del gasto y la comparación de precios como medidas para evitar endeudamiento innecesario, así como la realización de compras seguras en establecimientos formales y la conservación de comprobantes.
En el caso de los comercios, el planteamiento se centra en la claridad de precios, el control de inventarios y la atención durante los días de mayor demanda. En conjunto, estas prácticas inciden en la forma en que el gasto familiar se distribuye durante las fiestas de fin de año y en su impacto posterior en la economía doméstica.
Primer empleo y salario bajo; desafío de los jóvenes en México
Ciudad de México.— Para miles de jóvenes en México, ingresar al mercado laboral implica enfrentar la paradoja de la experiencia exigida, salarios iniciales limitados y descuentos fiscales inmediatos que reducen su ingreso desde la primera nómina, en una etapa donde la estabilidad aún no existe.
Primer empleo
El acceso al primer empleo formal continúa como uno de los principales desafíos para la juventud en México. La falta de experiencia laboral, la escasez de vacantes de entrada y las obligaciones fiscales configuran un escenario complejo para quienes inician su vida productiva.
Dificultades para incorporarse al mercado laboral
El diputado del PAN, Asael Hernández Cerón, planteó que los jóvenes enfrentan obstáculos para ingresar al mercado laboral debido a la exigencia de experiencia previa y a la limitada oferta de empleos iniciales. Señaló que este sector de la población encuentra pocas oportunidades formales y que existe un entorno social con escasa empatía hacia sus condiciones laborales.
También refirió que la delincuencia organizada mantiene esquemas de reclutamiento dirigidos a jóvenes, con ofertas de ingresos elevados, lo que incrementa los riesgos para este grupo de edad.
Aplicación del ISR en salarios iniciales
El legislador explicó que el Impuesto Sobre la Renta se aplica a los trabajadores por el hecho de desempeñar una actividad laboral. El Servicio de Administración Tributaria realiza la retención correspondiente conforme a las tablas establecidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, sin distinción del régimen fiscal del empleado.
De acuerdo con el planteamiento expuesto, esta retención reduce de forma significativa el ingreso disponible de las personas jóvenes, lo que limita su capacidad para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda o vestido durante los primeros años de empleo.
Propuesta de exención fiscal para el primer empleo
Ante esta situación, el panista impulsa una iniciativa para reformar y adicionar la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el objetivo de exentar del pago de ISR a los trabajadores jóvenes de entre 18 y 29 años que se encuentren en su primer empleo. La propuesta contempla una exención total durante los primeros tres años laborales, sin establecer un límite de monto.
La iniciativa precisa que esta medida no modifica las disposiciones vigentes relacionadas con gratificaciones, primas vacacionales ni con la participación de los trabajadores en las utilidades.
Modificaciones legales planteadas
El proyecto legislativo propone cambios a los artículos 93, 96 y 15 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. De aprobarse, no se efectuaría la retención del impuesto a las personas beneficiarias durante el periodo señalado.
Datos sobre juventud y empleo en México
En la exposición de motivos se incorporan cifras del primer trimestre de 2025. En ese periodo, la población de 15 años y más ascendió a 102.3 millones de personas, de las cuales 60.5 millones integraron la población económicamente activa.
Del total de la PEA, 15.9 millones correspondieron a jóvenes, lo que representó 26.3 por ciento. De este grupo, 39.6 por ciento fueron mujeres y 60.4 por ciento hombres. La tasa de informalidad entre la población de 15 a 29 años se ubicó en 58.8 por ciento.
Diciembre sin empleo: práctica que interrumpe derechos laborales
Ciudad de México.— La baja repentina del empleo en diciembre no siempre responde al fin de un contrato temporal. En muchos casos, se trata de una práctica recurrente que interrumpe la continuidad de derechos laborales, de seguridad social y de vivienda, con efectos directos en la vida cotidiana de familias trabajadoras que dependen de un ingreso estable.
Bajas en diciembre, recontrataciones en enero
El Gobierno de México identificó a patrones que, de manera sistemática, dan de baja a trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores durante diciembre, para reincorporarlas en enero del año siguiente. Esta práctica se repite en distintos sectores y afecta a trabajadores registrados como permanentes.
Entre noviembre y diciembre de 2024, el 63 por ciento de los puestos de trabajo perdidos correspondió a empleos permanentes. La cifra revela que no se trata de una variación estacional asociada a contratos temporales, sino de una dinámica que interrumpe relaciones laborales formales.
Impacto directo en derechos laborales y familiares
Las bajas injustificadas generan una ruptura en la continuidad de derechos. La interrupción del registro ante el IMSS afecta el acceso a servicios médicos y a la acumulación de semanas de cotización. En el caso del INFONAVIT, la baja detiene aportaciones para crédito de vivienda y altera la estabilidad financiera de los hogares.
Para las familias, el efecto se traduce en incertidumbre. La pérdida momentánea del empleo formal implica semanas sin cobertura plena y sin certeza sobre el ingreso, aun cuando la relación laboral se restablezca semanas después.
Recontrataciones que confirman la irregularidad
Durante enero de 2025, 142 mil 398 trabajadores que habían sido dadas de baja en diciembre de 2024 fueron recontratadas por la misma empresa. La coincidencia en los registros confirma que muchas de estas separaciones no respondieron a la naturaleza del trabajo ni al término de un contrato, sino a una práctica irregular.
Aunque la legislación reconoce la contratación temporal en ciertos casos, las personas recontratadas estaban registradas como trabajadores permanentes. En estos supuestos, la baja carece de justificación legal.
Advertencias a patrones y consecuencias legales
Ante este panorama, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el IMSS y el INFONAVIT enviaron cartas a patrones que presuntamente incurren en estas prácticas. El objetivo es que revisen el manejo de su plantilla laboral conforme al marco normativo vigente y eviten acciones que vulneren derechos laborales o eludan obligaciones en materia de seguridad social.
El incumplimiento de estas obligaciones conlleva consecuencias legales. Las empresas pueden enfrentar responsabilidades administrativas y fiscales que ponen en riesgo sus finanzas y su operación.
Protección continua para trabajadores y familias
Las autoridades laborales subrayan la importancia de que los trabajadores y sus familias cuenten de manera ininterrumpida con todas las prestaciones que la ley reconoce. La estabilidad en el empleo formal no solo garantiza derechos individuales, también sostiene la protección social de millones de hogares en el país.
Para la atención de dudas:
IMSS ofrece el teléfono 800 623 2323, opción 5, luego opción 1.
INFONAVIT atiende a través de Infonatel Patrones en el 55 9171 5050 para la Ciudad de México y la zona metropolitana, así como 800 008 3900 (sin costo) desde cualquier parte del país.
En materia de derechos laborales, PROFEDET orienta en el 800 717 2942 y 800 911 7877.
El Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) resuelve dudas en el 55 3067 3000 y 55 3000 2100 extensiones 20005, 63160, 65104, 65235, 65311 y 65344, así como mediante el correo electrónico [email protected]
Inspección Federal del Trabajo recibe quejas y denuncias a través del Sistema de Quejas y Accidentes Laborales (SIQAL) siqal.stps.gob.mx; así como en el 5520005700 extensiones 65338, 65354 y 65314 o mediante los correos electrónicos [email protected] y [email protected].
¿Quiénes quedan fuera del aguinaldo y por qué no todos los empleados lo reciben?
Ciudad de México.— A medida que se acerca el cierre de año, surge una pregunta entre trabajadores y empleadores: ¿quiénes tienen derecho al aguinaldo?
La prestación del aguinaldo en México está regulada por la Ley Federal del Trabajo (LFT). En su Artículo 87 la ley establece: “Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de servicios … tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste”.
Todos los trabajadores subordinados que presten servicios a un patrón bajo la LFT, ya sean de base, confianza, de planta, sindicalizados, por obra o tiempo determinado, eventuales, comisionistas, agentes de comercio o vendedores, entre otros, deben recibir el pago del aguinaldo.
Sin embargo, de acuerdo con datos de INEGI (al segundo trimestre de 2025) y el IMSS, alrededor del 45% de los trabajadores están registradas formalmente y, por ende, tienen derecho efectivo a esta prestación. El otro 55%, que labora en la informalidad, no goza regularmente de este beneficio.
En cifras absolutas, de los más de 65 millones de personas empleadas, aproximadamente 30 millones no reciben aguinaldo ni prestaciones.
“No importa si los trabajadores no han cumplido un año completo de trabajo: en ese caso, reciben la parte proporcional del aguinaldo conforme al tiempo laborado. Si cambiaron de empleo durante el año o renunciaron antes del 20 de diciembre —o ya no trabajan al momento del pago— también tienen derecho a su parte proporcional. El aguinaldo no puede pagarse en especie: debe ser en efectivo (o depósito bancario) y en moneda nacional”, asegura Fernando Rojas, abogado experto en el tema laboral y socio CEO de ESSAD, firma especializada en el desarrollo empresarial.
A decir de Rojas, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) subraya que el aguinaldo es un derecho irrenunciable, y que ningún patrón puede usar como excusa dificultades económicas o falta de utilidades para no pagarlo o reducir su monto.
¿Quiénes no tienen derecho al aguinaldo?
- Profesionistas independientes o trabajadores por honorarios
Quienes facturan sus servicios y no tienen un vínculo laboral directo con una empresa generalmente no tienen derecho al aguinaldo, ya que operan como prestadores de servicios y no como empleados.
- Personal contratado por proyectos sin relación laboral
Si el contrato especifica que no existe relación de trabajo y se trata de un servicio externo, el empleador no está obligado a pagar aguinaldo.
- Emprendedores y socios de empresas
Las personas que trabajan para su propio negocio o que reciben ingresos como socios no reciben aguinaldo, aunque sí pueden otorgárselo voluntariamente a sí mismos como política interna.
- Pasantes o becarios sin contrato laboral
En la mayoría de los casos, los programas de prácticas profesionales no incluyen prestaciones, salvo que la empresa establezca un contrato laboral formal.
¿Qué deben hacer las empresas para pagar correctamente?
Para cumplir con la ley, ESSENTIA ADVISORY recomienda a las empresas y patrones:
Pagar cada año el aguinaldo a más tardar el 20 de diciembre.
Asegurarse de ofrecer como mínimo 15 días de salario a quienes hayan trabajado todo el año.
Calcular la parte proporcional si el trabajador no completó el año, tomando en cuenta el tiempo laborado.
Pagar en efectivo o con transferencia/depósito en moneda nacional, sin condicionar el pago al trabajador ni cubrirlo en especie.
“Estas obligaciones aplican indistintamente al tipo de trabajador —base, eventual, comisionista, empleado del hogar, etc.— siempre que exista una relación de subordinación regulada por la LFT”, aclara Jesús Moscoso, CEO de ESSAD.
¿Qué pasa si la empresa no paga o lo hace tarde?
La LFT contempla sanciones para los patrones que incumplan el pago de aguinaldo. En concreto:
El incumplimiento (no pagar, pagar incompleto o fuera de plazo) puede generar una multa conforme al Artículo 1002 de la LFT.
Dicha multa puede ir —según la ley y dependencia inspectora— de 50 a 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Además, los trabajadores tienen hasta un año para reclamar el pago del aguinaldo desde el día siguiente al que debió ser pagado.
Como expertos en la gestión de talento humano, lo que aconsejamos es hacer una proyección anticipada y precisa del aguinaldo. Así, como empresa, puedes cumplir con la normativa legal, proteger tu flujo de caja: Planifica tus pagos sin comprometer tu estabilidad financiera y proyectar estabilidad hacia el mercado”, concluye Moscoso.
Los desafíos de las parejas que emprenden juntas
No es sencillo
Ciudad de México.— Cada vez más parejas deciden emprender o trabajar juntas. Esa decisión ofreció ventajas, pero también planteó desafíos importantes cuando no separaron lo laboral y lo personal.
Cuando los conflictos personales invadieron la oficina o la rutina, la convivencia laboral se volvió compleja. Esa situación puso en riesgo tanto la relación como la salud del negocio.
Un joven matrimonio compartió su experiencia. Ángel Villa y Jocelyne González transformaron su pasión por la música en un ministerio común. Ellos admitieron que entendieron algo esencial: ser pareja y socios demandó reflexión, acuerdos claros y respeto por los límites entre casa y trabajo.
“Somos dos personas imperfectas conviviendo todo el tiempo”, dijo la pareja. Destacaron que decidieron separar los espacios: en la casa no hablarían de cables del equipo, y en el trabajo no mencionarían calcetines tirados en el hogar. Esa división les permitió convivir y colaborar sin mezclar responsabilidades.
Ambos coincidieron en que la clave residió en aceptar que, aunque vivían juntos, el hogar y el trabajo son mundos diferentes. Ese reconocimiento los ayudó a mantenerse unidos y mantener su proyecto creativo con claridad.
Riesgos reales cuando no se oponen límites
Estudios sobre parejas que trabajan juntas advierten los retos de juntar amor y negocios. Muchos investigadores identifican una tensión frecuente: la falta de límites claros entre lo laboral y lo doméstico. Esa dilución puede generar desgaste, agotamiento o conflictos emocionales que trascienden al negocio.
También se observó que el rol compartido puede generar confusión. A veces uno asume decisiones mientras el otro se siente subordinado. Eso provocó tensiones internas y resentimiento.
Más para leer: La realidad de la precariedad oficinista en México
Si la pareja no define responsabilidades y no conversa con honestidad, las diferencias en estilo de trabajo, expectativas y prioridades pueden deteriorar tanto la relación como la empresa.
Estrategias que favorecieron su emprendimiento en pareja
Según expertos, una de las claves es la comunicación constante y honesta. Las parejas exitosas acordaron jornadas claras, espacios libres de trabajo en casa y roles definidos en el negocio.
El matrimonio entrevistado siguió esas recomendaciones. Realizaron “juntas matrimoniales”, para conversar sobre desacuerdos o agradecer logros. Acordaron que ningún conflicto doméstico se trasladara al lugar de trabajo y viceversa.
También destacaron la necesidad de verse como un equipo: reconocieron que juntos podían aprovechar sus fortalezas. Esa actitud generó colaboración, acompañamiento mutuo y una visión compartida del proyecto.
¿Por qué vale la pena planear con anticipación?
Cuando dos personas deciden trabajar juntas, la ilusión suele ser grande. Pero los expertos advierten: sin límites claros ni diálogo, la mezcla de roles puede tensar la relación. Separar espacios, definir funciones y respetar tiempos personales puede marcar la diferencia.
En su caso, Ángel y Jocelyne lograron armonizar su vida matrimonial con su apostolado. Su experiencia demuestra que, con acuerdos claros y respeto mutuo, trabajar en pareja puede fortalecer tanto la relación como el proyecto compartido.
