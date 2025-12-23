Familias ajustan gasto para celebrar sin desbalancear el hogar

Ciudad de México.— El cierre del año concentra uno de los periodos de mayor gasto para los hogares, marcado por celebraciones, reuniones y compras asociadas a Navidad y Año Nuevo. En este contexto, el consumo familiar se organiza a partir de ingresos disponibles, precios de temporada y decisiones orientadas a evitar desajustes en el presupuesto.

Presupuesto doméstico y temporada decembrina

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) planteó que la conversación pública sobre las fiestas debe partir de una premisa: celebrar sin comprometer las finanzas del hogar.

En esa línea, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) estima que una familia puede gastar entre 11 mil y 19 mil pesos durante la temporada, al considerar cenas de Navidad y Año Nuevo, además de la compra de regalos.

El rango de gasto refleja diferencias en tamaño del hogar y hábitos de consumo, así como variaciones en precios y en el número de compromisos sociales asumidos durante el periodo.

Dónde y cómo celebran las familias

Los datos de la empresa global Kantar indican que, para diciembre de 2025, 52 por ciento de las familias celebrará la Navidad en casa y 45 por ciento el Año Nuevo en el mismo espacio. Además, 37 por ciento de los hogares prevé realizar alguna de estas celebraciones en casas de amistades o familiares.

Esta preferencia por reuniones domésticas influye en la composición del gasto. Una cena tradicional para cinco personas, que incluya platillos como pasta, romeritos, pierna, pavo o bacalao, junto con bebidas, puede ubicarse entre 3 mil 500 y 4 mil pesos. En el caso de los regalos, el gasto por pieza se estima entre 500 y 1,500 pesos, de acuerdo con el tipo de producto y el canal de compra.

Impacto económico de las celebraciones

A escala nacional, CONCANACO SERVYTUR informó que las fiestas decembrinas de 2025 podrían generar una derrama económica aproximada de 608 mil millones de pesos. Esta cifra considera el consumo turístico nacional, que abarca transporte, hospedaje y servicios de alimentos, así como el gasto directo relacionado con las celebraciones de fin de año.

El organismo señaló que la temporada tiene relevancia tanto para los hogares como para los negocios, y que el enfoque se orienta a la planeación del gasto, la seguridad en las compras y la preferencia por el comercio establecido, con el objetivo de que los recursos circulen en las comunidades.

Sectores con mayor actividad

La Confederación estimó que el movimiento económico de fin de año beneficiará a alrededor de 4.8 millones de unidades económicas. Entre los giros con mayor actividad se encuentran el hospedaje, incluidos los servicios por aplicación, tiendas departamentales, agencias de viajes, transporte, restaurantes, alimentos y bebidas, mercados públicos, venta de electrónicos, ropa, calzado y juguetes.

Estos sectores concentran buena parte del gasto familiar durante la temporada, tanto en compras planificadas como en consumos asociados a reuniones y traslados.

Lineamientos para el consumo familiar

Como parte del balance de la temporada, CONCANACO SERVYTUR convocó a consumidores y comercios a seguir prácticas orientadas a la estabilidad financiera. Para los hogares, se planteó la planeación del gasto y la comparación de precios como medidas para evitar endeudamiento innecesario, así como la realización de compras seguras en establecimientos formales y la conservación de comprobantes.

En el caso de los comercios, el planteamiento se centra en la claridad de precios, el control de inventarios y la atención durante los días de mayor demanda. En conjunto, estas prácticas inciden en la forma en que el gasto familiar se distribuye durante las fiestas de fin de año y en su impacto posterior en la economía doméstica.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv