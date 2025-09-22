“Familias sin miedo”; transforman edificios dañados en hogares dignos

Ciudad de México.— La Plaza Tlaxcoaque fue escenario de un anuncio que marca un cambio en la forma en que la Ciudad de México enfrenta su vulnerabilidad sísmica. Entre recuerdos de los terremotos de 1985 y 2017, el Gobierno de la Ciudad de México presentó el Programa de Atención Integral a Inmuebles de Alto Riesgo, que arranca con la demolición de dos edificios dañados en la calle Fray Servando. La meta es prevenir tragedias y recuperar espacios para convertirlos en vivienda segura para miles de familias.

Primer paso hacia la prevención

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, subrayó que el proyecto busca pasar de la reacción ante desastres a una política preventiva. Los edificios de Fray Servando 172 y 174, levantados en los años setenta sin los criterios de seguridad actuales, quedaron severamente dañados tras los sismos. Su demolición es el inicio de una ruta que priorizará inmuebles vulnerables para evitar riesgos de colapso.

El programa contempla diagnósticos técnicos, protocolos de intervención y soluciones que incluyen rehabilitación, reforzamiento, demolición o reconstrucción, según cada caso. Con ello se busca reducir la exposición de familias que todavía habitan en construcciones en deterioro.

Como parte del Programa de Atención Integral a Inmuebles de Alto Riesgo, iniciamos la demolición de edificios en Tlaxcoaque para devolver la vida comunitaria a la zona y cumplir con nuestro compromiso de garantizar una #CapitalDeLaTransformación más segura. pic.twitter.com/gzfhg4gXRb — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 22, 2025

Tlaxcoaque, de zona de riesgo a espacio de vida

La demolición de los edificios en Tlaxcoaque eliminará peligro estructural, también abrirá la posibilidad de levantar vivienda asequible. Autoridades explicaron que el predio podría integrarse a la reserva territorial de la ciudad para proyectos habitacionales. Otro de los objetivos es transformar un lugar en una zona de encuentro, hogar y comunidad.

LEE Influencer denuncia negligencia del 911 ante peligro en CDMX

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz, informó que la intervención tendrá un costo de siete millones de pesos, financiado mediante un esquema de crédito fiscal. La intención es que donde hubo vacío y ruina surja una alternativa de vivienda digna.

Lecciones de la historia sísmica

El director del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, Renato Berrón, recordó que los edificios anteriores a 1985 no contaban con normativas modernas de resistencia sísmica. Muchos de ellos presentan sistemas estructurales inadecuados para la Ciudad de México, lo que vuelve inviable su rescate. La demolición y construcción de inmuebles nuevos con reglamentos estrictos es, en la mayoría de los casos, la solución más segura.

Por su parte, Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, señaló que en la ciudad existen decenas de inmuebles de alto riesgo, algunos habitados por familias que han vivido por generaciones entre muros frágiles. Calificó la intervención como un acto de justicia hacia la memoria de quienes perdieron la vida en los sismos y hacia las nuevas generaciones que merecen habitar sin miedo.

Reconstruir hogares, reforzar comunidad

El programa contempla alianzas con propietarios, universidades y organizaciones civiles para acelerar la atención de edificios en riesgo: se busca reforzar el tejido social y generar confianza en que la seguridad es un derecho que debe garantizarse.

Actualmente, seis edificios de Tlatelolco, así como inmuebles en Insurgentes Sur y San Antonio Abad, forman parte de la lista de próximas intervenciones. Cada caso será evaluado con base en criterios técnicos de vulnerabilidad estructural.

Una ciudad que aprende y se transforma

A casi cuatro décadas del sismo de 1985 y ocho años después del de 2017, la Ciudad de México apuesta por un modelo de prevención que combina seguridad estructural, construcción de vivienda y transformación urbana. Tlaxcoaque se perfila como ejemplo de cómo un espacio marcado por el riesgo puede renacer como comunidad viva.

Con este programa, las autoridades plantean una ruta que reduce riesgos, abre paso a hogares más seguros y a una ciudad que se reconstruye desde sus familias.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv