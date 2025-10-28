Global Center for Human Rights exige a OEA finalizar con la “captura ideológica”

Ciudad de México.— El presidente de Global Center for Human Rights (GCHR), Sebastián Schuff, advirtió sobre un nuevo episodio que compromete la credibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Arif Bulkan, actual vicepresidente y relator LGBT del organismo, fue nombrado juez de la Corte Caribeña de Justicia sin dejar su cargo en la Comisión. Para Schuff, esta situación constituye una violación directa a las normas que exigen independencia y neutralidad dentro del sistema interamericano.
Silencio institucional y trato desigual
Asimismo, Sebastián Schuff, dijo que mientras la CIDH guarda silencio ante el caso de Bulkan, otro comisionado, Carlos Bernal, fue apartado recientemente de los procesos relacionados con Perú por haber sido propuesto por ese país, aunque no mantiene ningún vínculo con su gobierno.
La diferencia de trato, señaló el GCHR, revela una preocupante parcialidad en la aplicación de las reglas internas del organismo.
Una crisis de confianza en el sistema interamericano
El contraste entre ambos casos evidencia una política de “doble vara” que afecta la confianza en la imparcialidad de la CIDH. Schuff lamentó que los funcionarios que defienden valores vinculados a la vida y la familia sean marginados, mientras los comisionados con posturas ideológicas reciben protección institucional.
Exigen freno a la captura ideológica
Ante este panorama, Global Center for Human Rights hizo un llamado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para poner fin a lo que calificó como una “captura ideológica” del sistema interamericano de derechos humanos.
Mundo
Papa confió a la Virgen María almas de víctimas por lluvias en México
El Vaticano.- El pontífice Papa León XIV expresó su profunda cercanía con las comunidades mexicanas golpeadas por las lluvias torrenciales, que cobraron la vida de al menos 80 personas en cinco estados.
Además, abrió su mensaje con un llamado solidario.
“Rezo por las familias y por todos aquellos que han sufrido por esta calamidad”, dijo ante miles desde la ventana del Palacio Apostólico. Asimismo, confió “a la intercesión de la Virgen María las almas de los difuntos”, expresó a través de sus redes sociales.
Cabe recordar que las intensas precipitaciones que azotaron México, principalmente el estado de Veracruz, dejando al menos 80 muertos y alrededor de 18 desaparecidos.
Las intensas lluvias y lodo devastó viviendas, caminos y sembradíos en las comunidades rurales afectadas, y cientos de familias quedaron sin hogar o sin acceso a servicios básicos.
El Papa dirigió su plegaria específicamente a las poblaciones afectadas en los últimos días por los fenómenos naturales.
Por ello suma su voz a la de muchas organizaciones de socorro presentes en foco del desastre.
Así mismo, reconoció la urgencia de la respuesta humana frente a una catástrofe climática que agrava las desigualdades en zonas rurales; y segundo, el papel de la solidaridad y como motor de reconstrucción.
Al invocar la oración por la paz incluso para regiones en conflicto, el Papa amplía la noción de apoyo más allá de lo inmediato.
Papa León XIV
Su llamado a la caridad y solidaridad activa invita a que creyentes y ciudadanos de buena voluntad participen en la ayuda concreta: desde donaciones hasta acompañamiento emocional de los damnificados.
Aunque el desastre ya dejó huella, el gesto del Papa marca un horizonte de esperanza.
Al pedir por medio de la oración a la intercesión de la Virgen María y bendecir a quienes trabajan por la paz.
Misma que transmite confianza en la comunidad mexicana para reconstruir y recomponer sus vidas.
Mascotas
Suspenden adopción animal para protegerlas de supersticiones
En España
Madrid. — Durante la temporada de Halloween y Día de Muertos, distintas autoridades y organizaciones reforzaron las medidas de protección hacia los animales, especialmente los gatos negros, ante el riesgo de maltrato o uso en rituales.
En España, el Ayuntamiento de Tarrasa decidió suspender la adopción de gatos negros desde octubre y hasta el 10 de noviembre.
La medida busca evitar que los felinos fueran utilizados en prácticas esotéricas o supersticiosas durante estas fechas.
El consistorio explicó en un comunicado oficial que la decisión se tomó “siguiendo el criterio de prudencia aplicado por diversas entidades de protección animal”, con el propósito de “prevenir posibles situaciones de riesgo para estos animales derivadas de supersticiones o usos irresponsables”.
El gobierno local restringió los procesos de adopción y acogida en su Centro de Animales Domésticos, salvo en casos justificados y evaluados por su equipo técnico. “La medida no implica discriminación alguna, sino una protección adicional orientada a garantizar su bienestar”, detalló la autoridad municipal.
México también advierte sobre rituales con animales
En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó sobre un incremento de casos de maltrato y sacrificio de animales de compañía durante las celebraciones de Día de Muertos.
La dependencia informó que estas conductas, además de ilegales, pueden constituir delitos sancionables conforme al Código Penal local. A través de comunicados en redes sociales, la SSC exhortó a los ciudadanos a mantener a sus mascotas dentro del hogar y a reportar cualquier sospecha de maltrato o desaparición al número 55 5208 9898 o mediante la Unidad de Contacto del secretario.
“Cuidar a los compañeros de vida es una responsabilidad compartida”, expresó la autoridad capitalina al recordar que los animales dependen totalmente de sus cuidadores para su seguridad y bienestar.
Supersticiones históricas y educación social
Las supersticiones que asocian a los gatos negros con la mala suerte o la brujería tienen un origen medieval. En ese entonces, según los registros, indican que durante la Edad Media se creía que los felinos negros eran símbolo de poderes ocultos o malignos.
Estas ideas sobrevivieron a los siglos y aún influyen en actitudes de miedo o rechazo hacia los animales negros. En redes sociales, la organización Animalitos en Espera pidió no dar en adopción gatos o perros de color negro durante Halloween y Día de Muertos. Cada año, señaló, aumentaban los reportes de animales abandonados tras estas festividades.
Autoridades piden protección para animales de compañía
Durante octubre y noviembre, las autoridades de la Ciudad de México advirtieron sobre el aumento de riesgos para animales de compañía como perros y gatos.
La Policía capitalina informó que los casos de maltrato y sacrificio asociados a rituales relacionados con el Día de Muertos solían incrementarse en esta temporada.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), estas conductas, además de ilegales, pueden constituir delitos sancionables conforme al Código Penal local.
La dependencia llamó a la población a mantener a los animales dentro del hogar y evitar que salgan sin supervisión.
Maltrato animal y libertad religiosa en México
El Código Penal capitalino, en sus artículos 350 Bis y 350 Ter, sanciona los actos de crueldad o maltrato hacia cualquier especie animal. Lo anterior, incluso cuando ocurren en contextos rituales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que estas normas no vulneran la libertad religiosa, ya que su finalidad es proteger a los seres sintientes.
En el estado de Jalisco, la Ley de Protección y Cuidado de los Animales castiga con prisión de seis meses a tres años, además de multas de hasta mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), el uso de animales en rituales.
Mundo
Tarea por la Paz que reúne a liderazgos juveniles para sanar el odio
Ciudad del Vaticano.- Más de una docena de estudiantes israelíes y palestinos se sentarán juntos. Este hecho, antes impensable, sucede en la cumbre del programa Meaning Meets Us. La reunión se desarrollará del 2 al 5 de noviembre en Roma y el Vaticano.
Scholas Ocurrentes organiza este evento crucial.
La iniciativa busca responder a la profunda crisis de sentido global. El programa promueve la educación y el encuentro como vías firmes hacia el entendimiento. La juventud se alza como motor de cambio.
Participantes de tradiciones musulmana, judía y cristiana convivirán en Roma.
Durante cuatro días, asistirán a actividades educativas diseñadas por Scholas. También realizarán sesiones especiales de Middle Meets.
Este espacio de diálogo nació tras los ataques de Hamás a Israel en octubre de 2023. Estudiantes de la Universidad Hebrea impulsaron el programa. Ellos querían generar espacios de escucha abierta y comprensión.
El reciente acuerdo de alto el fuego entre Israel y Gaza abrió una nueva esperanza.
Este avance permitió el regreso de rehenes. Además, facilitó la llegada de ayuda humanitaria a Gaza.
En este contexto decisivo, Meaning Meets Us busca construir puentes. El objetivo es fomentar un diálogo profundo y significativo. Solo con el encuentro y la educación la paz puede ser verdaderamente duradera.
“La paz es don y tarea”, afirmó José María del Corral. Él es presidente de Scholas. La Universidad del Sentido convocó a estudiantes de la región. Jóvenes académicos experimentarán a través del debate y el arte.
Ellos buscarán descubrir sus raíces abrahámicas. El objetivo final es construir “Jerusalén como ciudad de paz y encuentro”, explicó del Corral.
El encuentro busca devolver a la academia su papel original. La universidad debe ser el espacio valiente para discutir todos los temas.
México
ONU debe recuperar su credibilidad y compromiso con la dignidad humana: Neydy Casillas
Ciudad de México.— La Organización de las Naciones Unidas cumple 80 años desde su fundación en 1945. Nació con una visión clara: preservar la paz, promover la dignidad humana y respetar la soberanía de las naciones. Sin embargo, Neydy Casillas, vicepresidenta de Asuntos Internacionales del Global Center For Human Rights, señaló que actualmente la ONU es muy distinta a aquella que soñaron sus fundadores.
“La ONU ya no defiende los derechos humanos fundamentales, sino que los redefine según los deseos del momento. Proclama la igualdad entre hombres y mujeres, pero ya ni siquiera puede definir qué es una mujer. Y aunque su Carta exige respetar los tratados y la soberanía de los Estados, hoy impone conceptos y obligaciones que nunca fueron acordados por los países”, explicó Casillas.
LEE ONU manipula la mortalidad materna para imponer el aborto, alerta Neydy Casillas
En ese sentido, refirió que tampoco ha cumplido con su misión de preservar la paz, como muestran los conflictos actuales en Israel y Ucrania, ni con la de promover la libertad, pues “se ha convertido en una de las principales voces que abogan por la censura global”.
“Por eso, este aniversario es más que una celebración: es una llamada urgente a volver al espíritu de su Carta fundacional, a poner nuevamente la persona humana, la familia y la cooperación entre naciones soberanas en el centro del multilateralismo”, refirió Neydy Casillas.
Finalmente, exige que la ONU recupere su credibilidad volviendo a sus propósitos originales: la defensa de la dignidad humana y la soberanía de los pueblos.
