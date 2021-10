“Hay esperanza” en el cuidado de la casa común: recuerda Francisco a líderes mundiales

Ciudad de México.— Las muertes relacionadas con el Covid-19, superaron este viernes lo cinco millones en todo el mundo.

De acuerdo con un recuento de la agencia Reuters, las personas no vacunadas están especialmente expuestas ante el avance de la variante Delta.

En los últimos siete días, más de la mitad de las muertes en el planeta se concentran en los países: Estados Unidos, Rusia, Brasil, México e India.

Durante este periodo, el promedio de muertes diarias en el mundo fue de 8 mil muertes diarias. Es decir, cinco muertes cada minuto.

Sin embargo, destaca la caída en la tasa de la mortalidad en las últimas semanas, tendencia que se mantuvo en los últimos días.

Se ha prestado mayor atención a la distribución de vacunas en los países más pobres, donde muchas personas aún no han recibido la primera dosis. Incluso cuando sus homólogos más ricos han comenzado a administrar vacunas de refuerzo.

De acuerdo Our World in Data, más de la mitad de los habitantes en el mundo no ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

La región más golpeada del mundo por le Covid-19 ha sido América del sur, aportando un 21% de las víctimas totales. Le siguen América del Norte y Europa del Este con más del 14%.

India, uno de los primeros países asolados por la variante Delta, ha pasado de un promedio de 4,000 muertes diarias a menos de 300. Esto al tiempo que se desarrolla una agresiva campaña de vacunación.

