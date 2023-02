Industria del aborto es un negocio, no un derecho: Testimonios

Trabajadores de clínicas abortivas y que se dedicaron por años a promover el aborto, participaron en la Marcha por la Vida más reciente que se realizó en enero, en los Estados Unidos, y compartieron algunos desgarradores testimonios.

Los ex trabajadores de la industria del aborto, aquellos que quitan las vidas de bebés en perfecto estado de salud y formación, revelaron sufrir problemas mentales como consecuencia de lo que vivían todos los días.

Estos son algunos de sus testimonios:

“El aborto es un negocio”

Una mujer, que dijo que comenzó a trabajar en Planned Parenthood porque creía firmemente que el aborto era un derecho de la mujer, finalmente cambió de opinión y abandonó la industria.

“Me di cuenta de que no era eso. Que el aborto era solo un negocio. Ese aborto estaba perjudicando a las mujeres y los bebés eran tratados como basura”.

Lo utilizan como control natal

Otra mujer dijo:

“Básicamente, trabajando en la industria aprendes mucho que no ves solo estando afuera y una vez que realmente entendí la agenda y vi lo que realmente sucede adentro, me sentí avergonzado incluso de ser un parte de eso.”

“No vi mujeres violadas en la clínica. Vi a muchas mujeres jóvenes regresar una y otra vez, cada dos meses, cada tres meses como si fuera un control de la natalidad”.

Me sentí consumida

Una mujer que trabajó con el doctor Kermit Gosnell, preso en EU por el asesinato de tres bebés que nacieron vivos, tras abortos fallidos de embarazos avanzados, dijo:

“Participé en muchas cosas horribles. Gosnell hizo un aborto de 30 semanas (un bebé hermoso y sano de 7 meses de gestación que fue abortado y nació vivo), y eso realmente me dolió. Era hermoso. Podría haberlo logrado. Tuvo una oportunidad y se la quitaron. Entonces, no pude soportarlo más. Y estoy seguro de que en el caso (Gosnell), la gente vio fotos . Una de las fotos fue la que envié porque tenía que conseguir justicia para él. Me dí cuenta de que no quería vivir así y ser así nunca más. Fui consumida por el mal durante tres años y me sentí atrapada. Sentí que no tenía salida hasta que clamé a Dios y le pedí: ‘Necesito una salida. Ya no puedo hacer esto.

Ella les dice a quienes aún trabajan en la industria del aborto:

“Salgan mientras puedan. No quiero que termines como yo, pasando por situaciones mentales, problemas mentales. Tuve que aprender a dormir en la oscuridad de nuevo. Cuando estaba durmiendo, ese mismo bebé lo veía en mis sueños. Tuve que aprender a lidiar con eso”.

Un bebé salió vivo y lo ahogaron en el excusado

Atienden a mujeres con avanzados embarazos y no les importa tratar a los bebés como basura.

Otra mujer dijo:

“Vi nacer vivo a un bebé de 26 semanas (seis meses) dentro de nuestra clínica y ahogarse en un inodoro. Lamento ser gráfico, pero estoy siendo honesto. Y ahí fue cuando mis puntos de vista definitivamente cambiaron”.



Ella dijo que tuvo que tomar la decisión de dejar la industria del aborto en función de si quería vivir o morir porque “se volvió muy deprimente. Me quise suicidar ”.

¿TE ENTERASTE? Proponen permiso laboral para mujeres durante la menstruación

Otra mujer habló sobre una mujer que se estaba muriendo a causa de un aborto. “Una de nuestras pacientes falleció en el hospital”, dijo. “Creo que fue por negligencia del médico”.

Los trabajadores de la industria del aborto a menudo hablan de pesadillas. Algunos todavía luchan décadas después de haber salido.

npq

Suscríbete a nuestro canal de YouTube