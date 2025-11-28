Infancias en riesgo: mapa de la trata y el reclutamiento en CDMX

Ciudad de México.— Las cifras se vuelven historias cuando las organizaciones civiles presentan datos sobre trata de personas y reclutamiento por grupos delictivos. “El Análisis de Contexto Infancia Cuenta” de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Centro de Estudios Sociales Antonio Montesinos (CAM) describe cómo la precariedad económica y la presencia de mercados ilegales abren puertas que nunca tendrían que existir para la niñez.

¿Cómo se configuran los entornos que colocan a la niñez en riesgo?

El estudio Análisis de Contexto Infancia Cuenta ubica zonas de la Ciudad de México y municipios de Estado de México donde las vulnerabilidades aumentan. Iztapalapa, Tláhuac, Ecatepec y Nezahualcóyotl concentran factores que facilitan la operación de redes delictivas. En estos territorios la desigualdad y la violencia forman parte del día a día y crean condiciones que amplifican los riesgos para las infancias.

La investigación documenta que 47% de las víctimas de trata en el país son niñas, niños y adolescentes. Tres de cada cuatro víctimas adolescentes son mujeres, lo que revela patrones que requieren respuestas específicas. Estos datos describen un problema que avanza mientras las instituciones carecen de mecanismos sólidos para proteger a quienes tienen menos de 18 años.

¿Qué ocurre cuando la niñez es utilizada para actividades ilícitas?



El informe señala que niñas, niños y adolescentes son utilizados en actividades delictivas, explotación sexual y trabajo forzoso. A esto se suma que la mayoría de los adolescentes imputados no recibe atención en centros especializados. Esta omisión contraviene lo que establecen la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, marcos jurídicos que exigen protección y salvaguardas para quienes aún no cumplen la mayoría de edad.

Mientras las leyes reconocen su condición como personas en desarrollo, en la práctica muchos adolescentes terminan sin atención y sin un acompañamiento que reduzca los riesgos de reincidencia o mayor vulnerabilidad.

¿Qué elementos permiten que las redes de delincuencia capten a menores?



El análisis indica que la precariedad económica, combinada con mercados ilegales, genera un entorno donde es más fácil que grupos delictivos capten o recluten a menores, sobre todo varones. Las formas de contacto incluyen coacción, manipulación y lazos familiares o afectivos.

El estudio documenta que las dinámicas pueden surgir en redes de amistad o vínculos cercanos. En el caso de las adolescentes mujeres, suelen originarse en relaciones sexoafectivas que las vinculan con entornos ilícitos desde edades tempranas. Este tipo de relaciones crea esquemas de riesgo permanente en zonas donde la violencia y la falta de oportunidades están presentes.

Sugerencias de organizaciones para proteger a niñas, niños y adolescentes



REDIM y CAM plantean un conjunto de acciones dirigidas a instituciones estatales y federales. El objetivo es fortalecer los mecanismos de prevención, protección y atención frente a la trata de personas y el reclutamiento criminal. Entre ellas se encuentran:



• Incluir elementos estructurales en los planes integrales para combatir la pobreza infantil en alcaldías y municipios conurbados.



• Diseñar políticas públicas de prevención con enfoques de pertenencia cultural y de género, con medidas que garanticen la permanencia escolar.



• Incrementar la inversión en infraestructura social, con servicios, espacios de recreación y lugares seguros que integren a la niñez y la adolescencia.



• Crear protocolos integrales en prevención, atención y asistencia que actúen de manera coordinada frente a la trata y el reclutamiento. Estos protocolos deben considerar enfoques diferenciados para niñas, niños y adolescentes indígenas, migrantes o con alguna capacidad reducida.



• Elaborar un protocolo especializado para la protección de menores contra la trata de personas, acompañado por campañas en medios que informen y sensibilicen sobre los riesgos y mecanismos de denuncia.

¿Por qué importa mirar este problema con enfoque de niñez?



El informe de REDIM y CAM puntualiza que la niñez no es un sector periférico. Comprender su papel en la estructura social y la forma en que la violencia afecta su vida presente y futura permite avanzar hacia estrategias más efectivas. Los datos también señalan la urgencia de construir instituciones que respondan con oportunidad y capacidad a las realidades que enfrentan los menores en distintas zonas del país.

