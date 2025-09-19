Investigación clínica, la oportunidad que puede cambiar el rumbo de la salud en México

Ciudad de México.— La salud de los mexicanos y el futuro de la economía nacional se entrelazan en un terreno que suele quedar en segundo plano: la investigación clínica. Apostar por este sector significa garantizar acceso a tratamientos innovadores; así como impulsar empleos, atraer capital extranjero y consolidar a México como un referente científico y sanitario en la región.

Legisladores y representantes de la industria farmacéutica consideran que invertir en ciencia y en innovación no es un lujo sino una necesidad estratégica. Cada peso destinado a este sector se multiplica en beneficios tangibles: fortalece hospitales, abre oportunidades para investigadores y pacientes, y coloca al país en la ruta de un crecimiento económico sostenible.

Investigación clínica como motor económico

El presidente de la Comisión de Economía del Senado, Emmanuel Reyes Carmona, por cada peso invertido en investigación clínica se genera una derrama de 1.64 pesos en la economía nacional. Además, cada empleo directo en este campo impulsa la creación de 4.4 puestos adicionales en diversas áreas vinculadas.

Este efecto multiplicador convierte a la investigación clínica en un componente estratégico del Plan México, un proyecto que busca fortalecer la economía y ganar terreno en la competencia internacional.

Puerta a la innovación y al acceso a nuevos tratamientos

La investigación clínica no se limita a generar desarrollo económico. Representa también el acceso temprano a tratamientos de vanguardia y la consolidación de un sistema de salud más sólido. Así lo expresó el presidente de la Comisión de Salud en el Senado, José Manuel Cruz Castellanos, al señalar que este sector abre la puerta a la innovación y a la ciencia mexicana, además de aprovechar ventajas propias del país como talento altamente capacitado, instituciones sólidas y ubicación estratégica.

El papel de la industria farmacéutica

Las organizaciones de la industria coinciden en que la investigación clínica es clave para consolidar un ecosistema de salud competitivo. La doctora Karla Báez Ángeles, directora ejecutiva interina de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), señaló que atraer inversión en este rubro genera innovación y empleos de calidad, al tiempo que garantiza a los pacientes mexicanos un acceso más oportuno a terapias de vanguardia.

Por su parte, Ricardo del Olmo Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM), resaltó que México tiene la capacidad de convertirse en un socio estratégico para Estados Unidos dentro del marco del T-MEC. La clave está en demostrar que tanto empresas internacionales como nacionales tienen la fuerza para impulsar investigación de primer nivel.

Una oportunidad que no debe desaprovecharse

El potencial de México en este sector es amplio, pero los retos siguen presentes. Erika Quevedo, directora general del Consejo de Empresas Globales, señaló que la industria farmacéutica invierte más de 200 mil millones de dólares anuales en investigación, de los cuales México apenas capta 200 millones. Alcanzar tan solo el uno por ciento de esa cifra significaría atraer cerca de dos mil millones de dólares, crear empleos altamente especializados y fortalecer hospitales e institutos.

Lo más importante, agregó, sería acercar tratamientos innovadores a los pacientes mexicanos en etapas más tempranas, reduciendo la espera para acceder a terapias que cambian vidas.

ebv