Jalisco apuesta por tecnología para salvar vidas neonatales

Guadalajara.- Con el objetivo de reducir la mortalidad neonatal y fortalecer la atención integral del embarazo, el puerperio y el periodo neonatal, la Secretaría de Salud Jalisco presentó la aplicación Bebé en camino.
Además de la estrategia de tamiz cardiaco neonatal, dos herramientas tecnológicas y preventivas que buscan salvar vidas desde los primeros días.
Además, en el contexto donde en 2025 fallecieron 31 recién nacidos en la entidad, las autoridades sanitarias subrayaron que la innovación, la detección temprana y el acompañamiento continuo a las madres serán claves para cambiar esta realidad.
La encargada del despacho de la Coordinación de Salud Reproductiva, Verónica Pinto Sánchez, explicó que la aplicación digital complementa la cartilla física Bebé en camino, la cual se entrega a todas las mujeres al iniciar su control prenatal.
A través de esta plataforma (disponible de forma gratuita en App Store y Play Store), las usuarias pueden dar seguimiento a consultas médicas.
También les permite, acceder a información sobre salud mental, bucal y esquemas de vacunación, además de contar con números de emergencia y orientación oportuna.
¿Qué herramientas ofrece para el puerperio y la salud mental?
Asimismo, la aplicación incluye un mapa interactivo para localizar el hospital más cercano, así como una guía clara sobre signos de alarma durante el puerperio y en la salud emocional.
Con esto, se permite a las madres realizar autoevaluaciones y acudir a tiempo con especialistas.
En el caso de los recién nacidos, ofrece recomendaciones sobre cuidados en los primeros días de vida.
Así como información sobre los beneficios de la lactancia materna como pilar del desarrollo infantil.
Como parte de esta estrategia integral, el tamiz cardiaco neonatal estará disponible para mujeres no derechohabientes en 12 hospitales del estado.
Entre ellos San Martín de las Flores, la Maternidad López Mateos, el Hospital General de Occidente y los nosocomios regionales de Tepatitlán.
Te puede interesar: Enfrentar la cuesta de enero en familia sin afectar la salud mental
Además de Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, Autlán, Puerto Vallarta, Ameca, Colotlán, Tala y Zapotlán.
Este procedimiento es sencillo, indoloro y no invasivo, y permite detectar cardiopatías congénitas críticas que requieren atención inmediata, una de las principales causas de muerte neonatal.
¿Puede Jalisco reducir aún más la mortalidad neonatal?
Además, el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, señaló que Jalisco ocupa actualmente el lugar 17 a nivel nacional en muertes neonatales.
Con una tasa estimada de 23.9 fallecimientos por cada 100 mil nacidos vivos.
El objetivo, afirmó, es llevar a la entidad al último lugar del ranking nacional, fortaleciendo la prevención y el trabajo coordinado del personal de salud.
“Este año tenemos que bajar muchísimo más estas cifras, y todas estas herramientas, este conocimiento y la alta responsabilidad del personal de salud nos permitirán lograrlo”, concluyó.
Un paso firme hacia una maternidad más segura
Además, de acuerdo con la dependencia, con la incorporación de tecnología, educación y detección temprana, el estado de Jalisco avanza hacia un modelo de atención más humano, preventivo y cercano, donde cada decisión cuenta y cada vida importa.
ARH
México
Dosis cero: así protege México a bebés y población rezagada contra el sarampión
Ciudad de México.— México enfrenta el brote de sarampión con abasto garantizado de vacunas y una estrategia nacional que prioriza a la infancia, a la población rezagada y a grupos con mayor riesgo de contagio, en un contexto marcado por los rezagos de inmunización que dejó la pandemia de COVID-19.
Abasto suficiente para los próximos años
El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que el país dispone de 23 millones 529 mil dosis contra el sarampión, volumen que permite sostener la protección de la población en el corto y mediano plazo. Para 2026, el Gobierno de México adquirió 27.3 millones de vacunas, de las cuales 3 millones 836 mil dosis ya se entregaron en lo que va del año.
Las cifras, explicó el funcionario, garantizan el abasto necesario para los próximos dos años y permiten avanzar en la cobertura de vacunación a nivel nacional.
Tres momentos clave en la estrategia nacional
La política de vacunación del gobierno federal se organiza en tres momentos definidos. El primero corresponde a la vacunación en la primera infancia. El segundo considera la aplicación de la dosis de refuerzo. El tercero incorpora esquemas de recuperación para personas que no recibieron la vacuna en tiempo y forma.
Esta estrategia busca cerrar brechas acumuladas y evitar la circulación sostenida del virus en comunidades con menor cobertura.
Grupos prioritarios y dosis anticipada
Las autoridades de salud establecieron como grupos prioritarios a niñas y niños de 12 y 18 meses, así como a la población rezagada de entre 2 y 9 años. También se incluye al personal de salud, al personal educativo y a jornaleros agrícolas, debido a su movilidad y exposición.
Como medida extraordinaria, se adelantó la aplicación de una dosis cero a niñas y niños de 6 a 11 meses de edad, con el objetivo de ofrecer protección temprana durante el brote en curso.
Avance nacional en la aplicación de vacunas
Hasta el momento, en el país se aplicaron 11 millones 853 mil 684 dosis. Las autoridades sanitarias vinculan el brote actual con los rezagos en vacunación generados durante la pandemia de COVID-19, periodo en el que millones de niñas y niños no completaron sus esquemas en México y en otras regiones de América y Europa.
Riesgo de contagio y respuesta inmediata
El secretario de Salud advirtió que el sarampión figura entre los virus con mayor capacidad de transmisión. Mientras una persona con COVID-19 podía contagiar a cuatro, un solo caso de sarampión puede generar entre 15 y 16 contagios. El virus, además, permanece en el ambiente hasta por dos horas.
Ante cada caso confirmado se activa un cerco sanitario inmediato, que incluye un barrido de vacunación en al menos 25 manzanas alrededor del punto de detección, junto con acciones intensivas en zonas urbanas y rurales.
Vacunación gratuita y puntos de atención
Las vacunas contra el sarampión se encuentran disponibles de manera gratuita en el IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE y otras instituciones públicas de salud, sin importar la derechohabiencia. Para conocer los puntos de vacunación, la población puede comunicarse al 079.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
México
México implementa credencial universal con expediente médico digital
Ciudad de México.— A partir del 2 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2026 se desarrollará en México el proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud, un mecanismo de identificación que permitirá a la población ejercer su derecho a la atención médica en las instituciones públicas federales y estatales del país.
Alcance del Servicio Universal de Salud
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la credencial del Servicio Universal de Salud será válida en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el IMSS Bienestar, los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud.
En las entidades que no se han incorporado al IMSS Bienestar, la atención se brindará a través de los servicios estatales de salud, de acuerdo con la determinación de cada gobierno local.
El objetivo del proceso es que todas las personas residentes en el país cuenten con una credencial que identifique su derechohabiencia y les permita acceder a los servicios de salud pública que les correspondan.
Función de la credencial en la atención médica
La credencial del Servicio Universal de Salud permitirá identificar la institución de derechohabiencia y la unidad médica asignada. A través de un código QR, las personas podrán consultar su expediente médico electrónico, el cual concentrará información clínica y administrativa en una base de datos protegida.
Este expediente incluirá historial médico, estudios realizados, citas, recetas y registros de cambios de domicilio o de derechohabiencia. La finalidad es facilitar la atención en las unidades de salud y permitir el intercambio de información entre instituciones públicas cuando se requiera.
Inversión y fortalecimiento institucional
El proceso de credencialización contará con una inversión de 3 mil 500 millones de pesos. Los recursos se destinarán a la digitalización del sistema de salud y al fortalecimiento del IMSS, el IMSS Bienestar y el ISSSTE, como parte de una estrategia de consolidación del servicio público de salud en los próximos años.
Información incluida en la credencial
El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, detalló que la credencial en formato impreso contendrá nombre completo, CURP, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, tipo de sangre y condición de donador de órganos, además de dos códigos QR con la información de derechohabiencia y la unidad médica más cercana.
La versión digital estará disponible en la aplicación App MX a partir de abril y mostrará la institución de adscripción, la clínica asignada y los mismos datos incluidos en la credencial física.
Registro nacional y requisitos
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, explicó que el registro abarcará a la población de los 32 estados del país. El operativo iniciará en las entidades con servicios de salud federalizados y contará con la participación de 14 mil servidoras y servidores de la nación, distribuidos en 2 mil 365 módulos y 9 mil 791 estaciones de registro.
El trámite se realizará de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas. Para menores de edad se solicitará acta de nacimiento con CURP, comprobante de domicilio e identificación oficial con CURP del padre, madre o tutor. En el caso de personas adultas será necesario presentar identificación oficial con fotografía y CURP, así como comprobante de domicilio.
El registro se llevará a cabo conforme a un calendario establecido por la letra inicial del primer apellido. En el caso de niñas, niños y adolescentes, el trámite podrá realizarse el mismo día asignado a su tutor.
El procedimiento incluye revisión de documentos, consentimiento para el tratamiento de datos personales, toma de fotografía y huellas dactilares, así como el registro de un número de contacto. La entrega de la credencial impresa se realizará aproximadamente seis semanas después, tras una notificación vía SMS o llamada telefónica del 079.
Estados donde inicia el registro
El proceso comenzará el 2 de marzo en Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
A partir del 23 de marzo se incorporarán Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Estilo
¿Pensando en el divorcio? hay un camino para sanar el corazón y rescatar la familia
¿Se acabó el amor o solo es el dolor hablando?
Ciudad de México.- El primer lunes de enero es conocido en los despachos jurídicos como el día de mayor actividad para las solicitudes de divorcio, fenómeno social que se prolonga todo el mes. Tras el estrés de las festividades y las reflexiones de Año Nuevo, muchas parejas llegan a una conclusión apresurada: “Se acabó”. No obstante, antes de buscar la salida de emergencia que parece ofrecer la separación, es vital entender que los problemas no se disuelven con un acta de divorcio; a menudo, simplemente se mudan de casa con nosotros.
El matrimonio: Una decisión por encima del sentimiento
Estamos ante una cultura que rinde culto a las relaciones desechables, por lo que el matrimonio se presenta como un acto de rebeldía. Pero es fundamental recordar que el amor no es una chispa emocional pasajera, sino una decisión voluntaria que se sostiene en los días donde la química parece haberse agotado.
El divorcio suele presentarse como una señal de neón que promete alivio, pero en la práctica, suele ser una puerta que conduce a situaciones emocionales más complejas. La familia, ese frente unido, se ve alterada de forma permanente. Aunque el acuerdo “sea exitoso”, algo sagrado se fragmenta: las Navidades se vuelven negociaciones y la estabilidad de los hijos se reorganiza bajo un dolor silencioso.
Sanar para salvar: El enfoque de los especialistas
Cuando el dolor es el que dicta las acciones —ya sea por agotamiento, falta de comunicación o incluso una traición—, la prioridad no debería ser la disolución del contrato, sino la restauración del individuo. En este sentido, la psicóloga Kari Cleweet, experta en terapia de pareja, propone un camino de introspección y protocolo técnico antes de tirar la toalla.
A través de su canal de YouTube, Cleweet enfatiza la importancia de entender los procesos de quiebre para poder llegar a la restitución. “El protocolo es para poder llegar a sanar, sobrevivir esa traición y cómo volver a sentirse restituido”, explica la especialista, refiriéndose a las herramientas de su libro Traición. Aunque su obra aborda la infidelidad, sus principios de sanar para continuar la vida en matrimonio son aplicables a cualquier crisis profunda.
¿Cómo evitar un divorcio basado en el dolor?
Para la especialista, la clave está en sentirse comprendido y encontrar respuestas para el caos interno. Señala que en momentos de desesperación, muchas personas sienten que “están perdiendo la cabeza y toman decisiones definitivas”, y es ahí donde la ayuda terapéutica y la sabiduría espiritual juegan un papel crucial.
El libro, coescrito con la consejera bíblica Cornelia Hernández de Matos, busca ofrecer un “perlas de sabiduría” para quienes necesitan un respiro antes de decidir el futuro de su vida en pareja. La meta es clara: sanar el matrimonio requiere primero sanar a las personas que lo integran.
Luchar por la aventura del perdón
El matrimonio no es un cuento de hadas; es un campo de entrenamiento para el carácter. Exige humildad, sacrificio y, sobre todo, un perdón recurrente. Antes de llamar a un abogado, la recomendación es buscar ayuda profesional, espiritual y emocional. Hablar con alguien que crea en el matrimonio permitirá que la esperanza susurre más fuerte que la desesperación.
Al final, aquellos que deciden quedarse, perdonar y reír de nuevo, descubren que la reconstrucción puede ser la aventura amorosa más asombrosa de sus vidas.
npq
📲 Síguenos en WhatsApp
México
Aceptar, dialogar y denunciar: el rol de una madre ante el delito de su hijo
Ciudad de México.— La escena no ocurrió en una sala de audiencias ni frente a un juez, sino en el espacio más íntimo de la vida cotidiana. Raquel recibió en su teléfono los videos de un crimen cometido por su propio hijo y tomó una decisión: denunciar al joven de 18 años.
En la Ciudad de México, una mujer acudió al Ministerio Público tras recibir en su teléfono los videos de un homicidio presuntamente cometido por su hijo. La denuncia permitió la localización del cuerpo de la víctima, la detención del joven y la apertura de un proceso judicial. El caso ocurrió en Milpa Alta y coincidió con planteamientos académicos que analizan el papel de la madre en contextos de delincuencia.
Los hechos registrados en la investigación
De acuerdo con la carpeta de investigación CI-FIEDH/2/UI-1 C/D/00022/01-2026, el pasado viernes un joven identificado como Ulises Enriqu, de 18 años, agredió con un arma punzocortante a una persona al interior del Deportivo San Agustín Ohtenco, en la alcaldía Milpa Alta.
Minutos después del ataque, el joven envió por error a su madre, Raquel, varios videos a través de WhatsApp en los que se observaba la agresión. Tras recibir el material, la mujer acudió a la agencia del Ministerio Público Milpa Alta-1 para informar a las autoridades ministeriales.
Intervención de las autoridades
Elementos de la Policía de Investigación realizaron un análisis del contenido audiovisual y lograron ubicar el lugar donde ocurrieron los hechos. En el deportivo señalado localizaron el cuerpo sin vida de un hombre con lesiones en el cuello provocadas por un arma punzocortante.
Las autoridades implementaron un operativo coordinado entre agentes de Asuntos Internos y de la Fiscalía de Homicidios. A partir de la vestimenta observada en los videos, una sudadera de color rojo, los investigadores identificaron al presunto responsable en calles cercanas.
Ulises Enrique fue detenido y trasladado a la Fiscalía de Homicidios y un juez determinará su situación jurídica conforme a la ley.
Denuncia desde el ámbito familiar
La carpeta de investigación establece que la denuncia fue presentada por la madre del joven, quien relató que recibió los videos instantes después de ocurrido el homicidio. La actuación de la mujer permitió la activación inmediata de los protocolos de búsqueda, localización y detención.
El caso colocó en el espacio público una situación poco frecuente en los registros judiciales, cuando una madre se presenta ante la autoridad para denunciar un delito atribuido a su propio hijo.
Madres de delincuentes
En el ámbito académico, la historiadora y catedrática de la UNAM, Sara Sefchovich, ha abordado el tema del papel de las madres frente a la violencia en México. En su libro ¡Atrévete! Propuesta hereje contra la violencia en México, publicado por la editorial Aguilar, sostiene que la contención de la violencia también puede surgir desde el entorno familiar.
Sefchovich plantea que las madres de personas que delinquen enfrentan dilemas relacionados con la falta de confianza en las autoridades y con los beneficios que obtienen sus hijos mediante actividades ilícitas. En sus reflexiones, advierte que el riesgo para los propios hijos constituye un punto de contacto con las madres de las víctimas.
Aceptación, diálogo y entorno social
Sara Sefchovich señala que el primer paso consiste en que la madre reconozca que su hijo participa en actividades delictivas. A partir de ello, propone el diálogo directo, el señalamiento del daño causado a otras personas y la advertencia de hacer del conocimiento de la familia y la comunidad la conducta delictiva.
En su análisis, Sefchovich sostiene que estas acciones no requieren recursos gubernamentales ni estructuras formales y pueden iniciar en el ámbito doméstico. También vincula la violencia con las condiciones del entorno social, como servicios públicos, vigilancia y condiciones de vida.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv