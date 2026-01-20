Jalisco apuesta por tecnología para salvar vidas neonatales

Guadalajara.- Con el objetivo de reducir la mortalidad neonatal y fortalecer la atención integral del embarazo, el puerperio y el periodo neonatal, la Secretaría de Salud Jalisco presentó la aplicación Bebé en camino.

Además de la estrategia de tamiz cardiaco neonatal, dos herramientas tecnológicas y preventivas que buscan salvar vidas desde los primeros días.

Además, en el contexto donde en 2025 fallecieron 31 recién nacidos en la entidad, las autoridades sanitarias subrayaron que la innovación, la detección temprana y el acompañamiento continuo a las madres serán claves para cambiar esta realidad.

La encargada del despacho de la Coordinación de Salud Reproductiva, Verónica Pinto Sánchez, explicó que la aplicación digital complementa la cartilla física Bebé en camino, la cual se entrega a todas las mujeres al iniciar su control prenatal.

A través de esta plataforma (disponible de forma gratuita en App Store y Play Store), las usuarias pueden dar seguimiento a consultas médicas.

También les permite, acceder a información sobre salud mental, bucal y esquemas de vacunación, además de contar con números de emergencia y orientación oportuna.

¿Qué herramientas ofrece para el puerperio y la salud mental?

Asimismo, la aplicación incluye un mapa interactivo para localizar el hospital más cercano, así como una guía clara sobre signos de alarma durante el puerperio y en la salud emocional.

Con esto, se permite a las madres realizar autoevaluaciones y acudir a tiempo con especialistas.

En el caso de los recién nacidos, ofrece recomendaciones sobre cuidados en los primeros días de vida.

Así como información sobre los beneficios de la lactancia materna como pilar del desarrollo infantil.

Como parte de esta estrategia integral, el tamiz cardiaco neonatal estará disponible para mujeres no derechohabientes en 12 hospitales del estado.

Entre ellos San Martín de las Flores, la Maternidad López Mateos, el Hospital General de Occidente y los nosocomios regionales de Tepatitlán.

Además de Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, Autlán, Puerto Vallarta, Ameca, Colotlán, Tala y Zapotlán.

Este procedimiento es sencillo, indoloro y no invasivo, y permite detectar cardiopatías congénitas críticas que requieren atención inmediata, una de las principales causas de muerte neonatal.

¿Puede Jalisco reducir aún más la mortalidad neonatal?

Además, el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, señaló que Jalisco ocupa actualmente el lugar 17 a nivel nacional en muertes neonatales.

Con una tasa estimada de 23.9 fallecimientos por cada 100 mil nacidos vivos.

El objetivo, afirmó, es llevar a la entidad al último lugar del ranking nacional, fortaleciendo la prevención y el trabajo coordinado del personal de salud.

“Este año tenemos que bajar muchísimo más estas cifras, y todas estas herramientas, este conocimiento y la alta responsabilidad del personal de salud nos permitirán lograrlo”, concluyó.

Un paso firme hacia una maternidad más segura

Además, de acuerdo con la dependencia, con la incorporación de tecnología, educación y detección temprana, el estado de Jalisco avanza hacia un modelo de atención más humano, preventivo y cercano, donde cada decisión cuenta y cada vida importa.

ARH