Jazlyn sobrevive gracias al amor de su abuela y a la solidaridad de Michou y Mau

Ciudad de México.– La historia de Jazlyn Azulet, la niña protegida por su abuela durante la explosión de una pipa en el Puente de La Concordia, revela la fuerza del amor familiar y la solidaridad que emerge en los momentos más oscuros.

Un acto de amor en medio de la tragedia.

La explosión de una pipa con casi 50 mil litros de gas LP en el Puente de La Concordia dejó un saldo hasta el momento de 15 fallecidos, decenas de lesionados y severos daños materiales.

Entre los casos más dolorosos está el de la señora Alicia Matías, quien cubrió con su cuerpo a su nieta para salvarla del fuego y que perdiera la vida dás después de este accidente.

Su gesto de sacrificio permitió que la pequeña sobreviviera, aunque con lesiones graves.

Actualmente, Jazlyn permanece en estado reservado pero estable en el Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Los médicos determinaron que su recuperación requiere atención altamente especializada.

Fundación Michou y Mau ofrece apoyo inmediato.

La Fundación Michou y Mau para niños quemados anunció que trasladará a Jazlyn a Estados Unidos para recibir atención médica especializada en el Shriners Hospitals for Children de Galveston, Texas.

La organización informó en la redes sociales, que se encuentra disponible para colaborar con autoridades y padres de familia a fin de garantizar que los menores afectados tengan acceso a tratamiento.

“Estamos a disposición de las autoridades federales, estatales y padres de familia, para trasladar a las víctimas del Puente de La Concordia menores de edad que cumplan con los criterios médicos”, señaló la fundación.

Solidaridad y esperanza para los menores.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México reportó hasta el momento 40 personas hospitalizadas, 30 dadas de alta y 13 fallecidos. Entre los hospitalizados hay ocho menores de edad.

La atención de la Fundación Michou y Mau incluye traslados aéreos de emergencia, tratamientos médicos, cirugías reconstructivas y rehabilitación integral.

Su alianza con Shriners Hospital ha permitido que cientos de niños mexicanos con quemaduras severas reciban tratamientos que salvan vidas.

La memoria de Alicia Matías, un legado de amor.

El caso de Jazlyn simboliza no solo el dolor de una tragedia, sino también la fuerza del amor familiar.

La decisión de su abuela Alicia de cubrirla con su cuerpo es un acto de entrega que inspira y recuerda el valor de proteger lo más amado.

La menor viajará a Estados Unidos con el respaldo de especialistas, lo que abre la posibilidad de una recuperación integral.

La organización dispone de números de emergencia para las familias que requieren apoyo inmediato:

800 08 8181

55 5665 3350

También atiende solicitudes en el correo electrónico: [email protected]

