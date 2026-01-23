Katia Itzel García: estudio, disciplina y arbitraje en la cima del futbol mundial

Ciudad de México.— Katia Itzel García Mendoza aprendió a leer el juego mucho antes de que el mundo volteara a verla. Entre aulas universitarias y canchas de futbol, su historia se fue construyendo con disciplina, estudio y decisiones firmes en un entorno donde cada silbatazo exige carácter. Hoy, cuando el calendario avanza hacia un año mundialista, su nombre aparece entre la élite del arbitraje internacional como reflejo de un camino recorrido sin atajos.

A inicios de enero, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol colocó a la árbitra mexicana en el sexto lugar del ranking mundial, una distinción que la convierte en la única representante de la Concacaf dentro del top 10 global. Egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y actual alumna de la Facultad de derecho en la UNAM y con trayectoria constante en escenarios nacionales e internacionales, García Mendoza llega a este reconocimiento cuando la Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza a perfilar a quienes impartirán justicia en el torneo más importante del futbol.

Sexta mejor árbitra del mundo

Es así como la egresada de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, y actual alumna de la Facultad de Derecho, aparece por segunda ocasión consecutiva en el sexto lugar de las mejores árbitras del globo terráqueo, justo a unos meses de celebrarse la Copa Mundial de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) 2026.

“La Universidad Nacional me brindó la posibilidad de acompañar mis estudios con el deporte y estoy muy agradecida con ello, porque, sin duda, una gran parte de lo que hoy soy es gracias a mi paso por esta casa de estudios”, aseveró Katia García durante la reinauguración de la cancha deportiva que lleva su nombre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el año que recién concluyó.

Estadios nacionales e internacionales

Con gafete internacional de la FIFA desde el 2019, Katia Itzel, quien fuera reconocida también en 2024 con el Premio Nacional de Deportes, cuenta en su palmarés con actuaciones constantes como árbitra central en la Liga MX Femenil, incluyendo finales, así como en partidos de la Liga MX varonil.

También ha jueceado en torneos internacionales como la Copa del Mundo Femenina en Nueva Zelanda 2023, en los Juegos Olímpicos de París 2024, en la Copa de Oro de la Concacaf 2025, en el Mundial Sub-20 Chile 2025, entre otros. Su presencia se ha vuelto habitual en los escenarios más importantes del balompié global y local.

Lo anterior la perfila como una seria candidata, a formar parte de la nómina de árbitros que considere la FIFA para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la cual comparten sede Canadá, Estados Unidos y México. Lo anterior junto con sus compatriotas y compañeras de tripleta arbitral, Karen Díaz y Sandra Ramírez.

Soñar en grande

“Cada uno tiene su camino, no dejen de enfocarse en sus metas hasta cumplirlas. Y después de alcanzarlas, vuelvan a soñar en grande. Nunca dejen de aprender y de combinar el conocimiento con la práctica de deporte, porque nos hace ser mejores personas”, compartió García Mendoza en un mensaje dirigido a los alumnos de la UNAM.

Asimismo, Katia Itzel García ha colaborado activamente con ONU Mujeres, como aliada en la lucha contra la violencia digital y por la igualdad de género en el deporte, particularmente en la campaña “Es real. #EsViolenciaDigital”, que visibiliza cómo el acoso, las amenazas y la difusión de contenido sexual no consentido en línea son violencia de género real y destaca la necesidad de denunciar y no normalizar estas agresiones.

Orgullo nacional

En noviembre pasado, Eduardo Brizio Carter, exárbitro profesional y analista de la cadena televisiva ESPN, presentó como información exclusiva una lista extraoficial de los árbitros centrales de la Concacaf que estarán en el Mundial 2026, en la cual apareció el nombre de Katia García. “Es un orgullo que una dama, representante de México, esté ahí”, expresó entonces Brizio Carter. De ser así, la auriazul Katia Itzel García se convertiría en la primera mexicana en ser árbitra central del magno evento del futbol en el mundo.

ebv