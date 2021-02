La Armonía Interconfesional subraya la comprensión y el diálogo entre religiones

Aidée Granados, Rosa es Rojo

La belleza de una mujer con frecuencia la ligan a su cabello. Personalmente jamás lo consideré así; las mujeres más bellas que yo había conocido eran de cabello corto: mi mamá y mi abuelita.

Después de los tratamientos de quimioterapia reafirmé que el cabello poco o nada tiene que ver con qué tan «mujer» es una mujer, qué tan guapa se ve, qué tan sana está.

El proceso de pasar de tener cabello a perderlo puede ser doloroso, por supuesto. Tanto por vanidad como por el dolor físico del cuero cabelludo, folículo por folículo. Las que han pasado por quimios estarán de acuerdo conmigo que a veces lo que queremos es que se caiga TODO el cabello lo más pronto posible. ¡Y así dejar de tener la sensación de agujas clavadas en la cabeza!

Hay a quien le gusta usar turbantes. A otras, pelucas. A otras más, ¡nada! Las mujeres se pueden ver guapísimas aún calvas. Personalmente así me sentí durante los meses sin cabello; fueron contadas ocasiones en las que usé peluca o un turbante. Lo que una mujer puede transmitir con su sonrisa y su mirada, siempre dirá mucho más que lo puede transmitir con un cabello espectacular. ¿Estás de acuerdo?

¿Qué decir entonces a una mujer sin cabello?

1.- Recuérdale lo bien y guapa que se ve en su nuevo estilo, por temporal que sea.

2.- ¡Ríete con ella! El humor es infalible para alegrar el corazón.

3.- Dale seguridad de que su cabello NO define QUIEN ES; no define cómo es ella y no define qué tan espectacular se ve o siente.