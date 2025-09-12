La empatía en familia: pequeños gestos que construyen futuros más humanos

Ciudad de México.- Un estudio reciente reveló que los adolescentes que recibieron empatía de sus madres a los 13 años mostraron amistad profunda y luego criaron hijos empáticos.

Esa cadena silenciosa de comprensión evidenció que pequeños gestos familiares pueden moldear generaciones. Hoy se hace urgente reconocer que la empatía que damos importa tanto como lo que esperamos obtener.

El estudio Empathy across three generations: From maternal and peer support in adolescence to adult parenting and child outcomes siguió a 184 adolescentes desde los 13 años hasta sus tempranos treintas.

Cuando las madres mostraron apoyo empático a sus hijos adolescentes, esos jóvenes desarrollaron más empatía hacia sus amigos entre los 13 y 19 años.

Años después, esos mismos jóvenes, ya convertidos en padres, ejercieron una crianza comprensiva, que se asoció con mayor empatía en sus hijos pequeños (de 3 a 8 años).

Cadenas de apoyo social: La empatía que se recibe en casa no termina ahí; los adolescentes la usan con amigos, y más tarde la aplican como padres. Esa continuidad genera comunidades más afectivas.

Bienestar emocional: Padres con alta empatía reportaron menor agobio emocional (burnout), mejor manejo de relaciones difíciles, y mayor satisfacción familiar. Estudios indican que la empatía actúa como amortiguador ante el estrés parental.

Desarrollo moral y psicológico en los hijos: Niños de madres empáticas mostraron decisiones morales más maduras, mayor actividad en regiones cerebrales implicadas en la toma de decisiones éticas, y mejor capacidad para entender perspectivas ajenas.

¿Cómo podemos fomentar esa empatía hoy?

Te puede interesar: Explosión en la Concordia: “Mi mamá me dio la vida y le salvó la vida a mi hija”

Practicar escucha activa: Mostrar interés en lo que los hijos sienten, preguntar sin juzgar, validar emociones.

Modelar comprensión y apoyo: Los gestos cotidianos (como consolar, ayudar, comprender errores) enseñan más que las palabras.

@neuroinfantil.ar @neuroinfantil.ar. 3 juegos simples para fomentar la empatía en niños 💛 Enseñar empatía desde pequeños ayuda a mejorar las habilidades sociales, fortalecer vínculos… y prevenir el bullying A través del juego, los chicos aprenden a ponerse en el lugar del otro, reconocer emociones y conectar de forma saludable. NNeurologíaInfantilNNeurodesarrolloNNeuroPediatríaEEmpatíaEEmocionesHHabilidadesSocialesPPrevenciónDelBullyingNNiñosJJuegosParaNiñosOOrientaciónParaPadresCCrianzaRespetuosaEEducaciónEmocionalSaludInfantil ♬ sonido original – Dra María Verónica Sampayo

Estimular amistades saludables en la adolescencia: Esos vínculos entre pares sirven como “campo de entrenamiento” para habilidades sociales fuertes.

Ofrecer herramientas para regulación emocional: Reconocer que sentir tensión, enojo o tristeza forma parte de la vida, y enseñar cómo manejar esos estados sin proyectarlos en otros.

Sembrar empatía, cosechar humanidad.

Las investigaciones demostraron que los gestos de empatía que damos hoy tienen efectos reales a largo plazo. No sólo moldean la personalidad de nuestros hijos, sino que crean sociedad más comprensiva.

ARH