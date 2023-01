La historia de Cynthia Wenz, defensora de la vida

Después de dos abortos Cynthia Wenz eligió la vida cuando su hijo sobrevivió al aborto que mató a su gemelo. La defensora provida Cynthia Wenz compartió sus múltiples experiencias con el aborto desde que tenía solo 15 años, incluido el trauma del aborto que superó y la sanación que recibió.

La búsqueda del amor lleva a la promiscuidad

Cynthia Wenz compartió que su abuela, quien fue una fuente de consuelo y fe para Wenz, vivió con su familia mientras crecía. Sin embargo, cuando Wenz tenía 12 años, su abuela se mudó y el matrimonio de sus padres comenzó a tener problemas. Ambos eventos enviaron a Wenz a una espiral descendente.

Eres menor de edad. No estás preparado para procesar lo que está pasando”, dijo Wenz a Jim Daly, presidente de Focus on the Family, y John Fuller, coanfitrión del programa, sobre la separación de sus padres. “Y así te aferras a las cosas. Y así, a los 14, en realidad, buscando el amor en todos los lugares equivocados, comencé a actuar con promiscuidad”.

Cynthia Wenz comenzó a consumir alcohol y a visitar las casas de hombres mayores en el vecindario que les proporcionaban drogas y alcohol a ella y a su amiga. Sintió que se esperaba que tuviera relaciones sexuales con estos hombres, así que lo hizo y quedó embarazada con solo 15 años. Su madre se había dado cuenta de que ella no había tenido su período, por lo que cuando le dijo que estaba embarazada, no se sorprendió.

“La miré y ella tenía la solución. Y aquí es donde […] no puedes mirar hacia atrás y culpar, pero puedes mirar hacia atrás y decir: ‘Ella estaba haciendo lo que pensó que me ayudaría’. Hay una ley en la tierra que dice que está bien”.

Aunque Cynthia quería quedarse con su bebé y sabía que abortar significaba matar, su madre la llevó a abortar en secreto para que el padre de Wenz no se enterara. Una vez que terminó, fueron a desayunar a Denny’s y nunca volvieron a hablar del aborto.

Todavía tratando de experimentar el amor, Wenz siguió siendo promiscua, tuvo una aventura con su entrenador y se involucró con varios hombres. Como estudiante de primer año en la universidad de 19 años, se encontró embarazada nuevamente.

“El sexo es la norma. Los hábitos se han formado. El sexo ahora es el hábito de lo que haces con los hombres porque ya has estado allí”.

Cynthia se dio cuenta de que estaba embarazada mientras estaba en casa de vacaciones. Su novio le envió dinero para pagar un aborto y no se volvieron a ver. Llamó a la experiencia “trágica”, pero en ese momento justificó el aborto diciéndose a sí misma que las drogas que estaba tomando probablemente habían dañado al bebé y probablemente habría tenido un aborto espontáneo.

Continuó con la promiscuidad. Diez años más tarde, se encontró en dos relaciones a la vez, una con un novio verbalmente abusivo y otra con su empleador casado. Se enteró de que estaba embarazada por tercera vez durante una cita con el médico. Wenz dijo que tuvo una crisis nerviosa en el consultorio del médico, le dijo al médico que no sabía quién era el padre y lloró que su novio la mataría si se enteraba. El médico le dijo que, dado que estaba sangrando y sus niveles de estaban cayendo, probablemente estaba teniendo un aborto espontáneo. El médico completó un aborto luego levantó un frasco al final y dijo: “Creo que lo tenemos todo”.

“Tuve que elegir la vida”

Pero dos semanas después, Wenz todavía estaba embarazada. “Aquí es donde el Espíritu Santo estuvo conmigo en mi momento más profundo y oscuro”.

El médico le dijoqe probablemente ‘no lo conseguimos todo’.

¿Puedo ver lo que hay dentro de mí?’ La solicitud más extraña porque no sabes lo que estás pidiendo en ese momento”.

El médico envió a Cynthia Wenz al hospital para que le hicieran una ecografía y el bebé se movía tan rápido que el técnico no pudo obtener una imagen fija. Miró la pantalla y pudo ver a su pequeño bebé moviéndose y luego vio el saco desinflado del otro lado. Estaba embarazada de mellizos y el abortista había matado a uno de ellos.

“En ese momento tuve que elegir la vida”.

Pero elegir la vida no resultaría fácil. Su hijo nació prematuramente a las 31 semanas, apenas aferrándose a la vida.

“Viene antes de tiempo. Y viene a las 31 semanas y está muerto al llegar. se me sale el cordón umbilical en la casa”, explicó. “¿Qué te estás diciendo a ti misma? Es mi culpa”.

Sabiendo que iban a perder al bebé porque su frecuencia cardíaca estaba disminuyendo, el médico les dijo a los paramédicos que prepararan a Cynthia para una cesárea de emergencia mientras llegaban hasta el hospital. Al llegar, el médico salió corriendo de la ambulancia y comenzó la cesárea mientras la llevaban a emergencias. Su hijo Roman, llamado así por el versículo bíblico Romanos 8:28, tuvo que ser resucitado al nacer. No lo vería hasta el día siguiente.

Pero cuando finalmente llegó ese momento, la culpa y la vergüenza que Cynthia Wenz sintió por sus abortos, y el hecho de que Roman había sobrevivido al atentado contra su vida, se hicieron cargo. Se sentía tan indigna de abrazar a su hijo, que al principio se negó a hacerlo.

Roman permaneció en el hospital durante 25 días antes de irse a casa. Aunque todavía luchaba con la vergüenza y la culpa, la supervivencia de Roman la hizo creer que Dios es real.

“Estaba tan perdida que Él tuvo que redimirme haciéndome reconocer la vida y luego elegirla”.

Transición a la defensa pro-vida

Unos años más tarde, mientras aún lidiaba con su culpa y trauma, Wenz se casó con su esposo Chris, a quien ella llama su “Hombre de Dios sólido como una roca”.

Dieron la bienvenida a dos hijos juntos, pero su matrimonio tuvo sus dificultades, muchas de ellas debido al trauma posterior al aborto.

Cynthia Wenz explicó que después de ocho años de matrimonio, Chris le sugirió que comenzara a trabajar en un centro de recursos para embarazadas para ayudarla a recuperarse de su pasado. Fue en ese centro de embarazo donde recibió su primera sesión de consejería post-aborto.

Unas pocas semanas después de comenzar el programa, ella comenzó a reconciliarse con el primer aborto y continuó con dos sesiones más de consejería antes de que finalmente se viera a sí misma como una mujer de Dios que es amada.

Cynthia Wenz finalmente se convirtió en el director ejecutivo de ese centro, llevándolo de un lugar a tres y convirtiéndolo en una organización sin fines de lucro multimillonaria. En 2013, fue nombrada una de las 30 mujeres más influyentes de Houston.

