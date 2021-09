La importancia del hierro en nuestra alimentación

Ciudad de México.- El ex diputado Sergio Mayer reapareció en sus redes sociales después de haber estado hospitalizado y delicado de salud y compartió que lo que pasó fue una dura prueba que lo acercó a Dios y a su hijo.

Este fin de semana el político grabó un video mientras disfrutaba de hacer ejercicio al aire libre fuera de la Ciudad de México, en el que reflexionó sobre los temas que verdaderamente importan, como la familia, la paternidad y la amistad.

“Los momentos difíciles que pasé hace algunos días fueron una prueba que Dios me puso. Lo valoro y agradezco porque me acercó a mi hijo con el que estaba distanciado; pero sobre todo este evento me acerco a Dios. Me siento positivo, feliz, lleno de energía; pero sobre todo estoy lleno de agradecimiento. Agradecido.