La magia de la Navidad renace en casa y en familia

Ciudad de México.- La Navidad llega con una luz suave que invita a volver a lo esencial. Muchas familias mexicanas eligen celebrar en casa para recuperar la cercanía y fortalecer la unión.
En cada hogar, la temporada encuentra sentido en los detalles simples que crean momentos valiosos y memorias duraderas.
Momentos que unen: ¿Qué sucede en estas celebraciones íntimas?
Las familias organizan actividades sencillas que generan risas y propician convivencia real. Los juegos de mesa reúnen a niñas, jóvenes y adultos en dinámicas que despiertan alegría.
Clásicos como UNO, Pictionary o Scrabble fortalecen la comunicación y permiten que todos participen sin complicaciones.
Algunas familias diseñan juegos navideños propios para añadir un toque personal.
Las noches de películas también cobran fuerza. Muchas salas se transforman en espacios cálidos con mantas, luces suaves y chocolate caliente.
Los hogares eligen títulos como Mi Pobre Angelito o El Grinch y suman trivias o retos simples para mantener la experiencia interactiva.
La cocina se convierte en el corazón de la casa durante estas fechas.
Además, las familias preparan galletas, panes y recetas tradicionales que evocan recuerdos y generan momentos de colaboración.
Los niños ayudan con tareas pequeñas y disfrutan al preparar algo que compartirán con otros.
La Navidad toma forma en estos gestos que fortalecen vínculos.
¿Por qué importa volver a lo sencillo en estas fiestas?
Las celebraciones íntimas permiten vivir la temporada sin prisas. Las actividades caseras crean un entorno seguro y cercano que favorece la conversación y la escucha.
En muchos hogares, esta dinámica ofrece una pausa frente a la rutina acelerada y devuelve calma a la convivencia.
Las manualidades también se integran a esta tendencia familiar. Las familias elaboran adornos con papel, cartón o fieltro y crean piezas únicas que llenan la casa de significados.
Los niños diseñan tarjetas para enviar a personas queridas y participan activamente en la tradición navideña.
La música mantiene vivo el espíritu festivo.
Algunas familias organizan karaoke con villancicos, mientras otras improvisan pequeños conciertos con instrumentos que tienen en casa.
También realizan concursos de baile con canciones alegres que fortalecen la convivencia y la diversión.
También, cuando el clima lo permite, varias familias salen al jardín o al parque más cercano.
Organizan búsquedas del tesoro, carreras o actividades temáticas que mantienen el entusiasmo.
Si la zona tiene nieve, construir un muñeco se convierte en la actividad estrella del día.
Un cierre que alimenta el espíritu navideño
Además, la Navidad también invita a la reflexión colectiva. Muchas familias crean un “árbol de agradecimientos” donde cada integrante escribe algo valioso del año.
De igual forma, otros elaboran propósitos sencillos que buscan mejorar la convivencia y cuidar el tiempo compartido. Estas prácticas fortalecen la gratitud y permiten valorar lo vivido.
Celebrar en casa no disminuye la magia
La transforma en algo más íntimo y significativo. Cada actividad construye recuerdos que acompañarán a los niños y recordarán a los adultos que la esencia navideña vive en la unión sincera.
Las familias descubren que la alegría surge en los detalles cotidianos
Además, cada juego, receta o canción enciende un espíritu que permanece y da sentido a estas fechas. Ese es el regalo que muchos hogares mexicanos celebran este año.
ARH
Colombia se une al ‘Baby Shower del Niño Jesús’ para apoyar a 70 mamás
Medellín.- La Red Provida Latam invita a transformar la Navidad en un gesto concreto de apoyo para 70 mamás y sus bebés salvados del aborto en 2025.
La organización convoca al “Baby Shower del Niño Jesús”, un encuentro solidario que tendrá lugar el próximo 20 de diciembre en Medellín y que busca recordar que cada nacimiento merece esperanza y compañía.
El evento nace como una respuesta directa a las necesidades que enfrentan mujeres con embarazos en crisis.
La directora de la Red Provida Latam, Deisy Álvarez, explica que la meta consiste en reunir artículos básicos para recién nacidos.
La iniciativa recibe cobijas, toallas, ropa de bebé y otros productos esenciales que ayudarán a madres que eligieron continuar sus embarazos pese a condiciones adversas.
Álvarez señala que el “Baby Shower del Niño Jesús” invita a “dar la bienvenida al Niño Jesús de una manera muy concreta”, al apoyar a “los más vulnerables e indefensos de nuestra sociedad: los bebés por nacer”.
La organización explica que cada aporte permite sostener a mujeres que afrontan la maternidad desde la incertidumbre, pero con la convicción de proteger la vida que llevan consigo.
En años recientes, la Red Provida Latam observó que muchas mujeres en gestaciones difíciles carecen de redes que las acompañen.
Álvarez afirma que, aunque existen programas de apoyo para adultos mayores, personas en situación de calle o mascotas.
La realidad es que muy pocas obras benefician a madres con embarazos en crisis.
Las campañas anteriores demostraron que la ciudadanía responde con generosidad cuando entiende las necesidades específicas de estas familias.
Las mamás que recibieron apoyo en otras ediciones expresaron agradecimiento por la ayuda recibida.
Relataron que los insumos les permitieron aliviar preocupaciones inmediatas y avanzar con más confianza hacia el nacimiento de sus hijos.
Para la organización, cada gesto solidario amplía la sensibilidad social hacia estas historias, muchas veces ignoradas.
Además, demuestra que la empatía puede abrir nuevos caminos de acompañamiento.
Álvarez destaca que el mayor fruto consiste en el aumento de la conciencia colectiva frente a la realidad de estas mujeres.
Señala que “la sensibilidad de las personas ante esta causa crece de forma auténtica”, lo que impulsa a más ciudadanos a participar y sostener los proyectos.
La activista asegura que las mamás necesitan apoyo emocional y material, pero también un mensaje claro: no están solas.
El “Baby Shower del Niño Jesús” busca mostrar que la solidaridad también celebra la vida.
La Red Provida Latam afirma que cada donación fortalece el camino de una mamá que enfrentó miedo, presión o abandono y aun así eligió proteger a su hijo.
La organización invita a participar con entusiasmo y a convertir la Navidad en una oportunidad para acompañar a quienes atraviesan el inicio de su maternidad con vulnerabilidad.
ARH
Caminó ocho horas y rompió en llanto: Así recordó Natalia a su padre frente a la Virgen de Guadalupe
Ciudad de México.- La emoción sorprendió a Natalia Segura en pleno atrio de la Basílica de Guadalupe. Apenas terminó de relatar su caminata desde Tultitlán, el recuerdo de su padre recién fallecido la hizo llorar.
“Mi papá se murió apenas y a él le gustaba que yo viniera”, comentó Natalia entre lágrimas, en entrevista para SIETE24 Noticias, desde el Santuario de la Virgen Morena.
Ocho horas de camino para agradecer un año más de vida
Natalia y su esposo, Alejandro Gutiérrez, llegaron cerca del mediodía a la Basílica de Guadalupe, luego de caminar desde las 9 de la mañana.
“Fueron ocho horas y media lo que tardamos en llegar aquí. Descansamos como hora y media”, explicó Alejandro.
Ambos realizan este recorrido desde hace siete años para agradecer a la Virgen Morena por la salud y la protección de su familia.
Una promesa que se mantiene a pesar del duelo
El llanto de Natalia brotó cuando habló de su padre, guadalupano convencido.
Aunque él nunca la acompañó físicamente en la peregrinación, siempre celebraba que ella visitara el Tepeyac.
“Él estaría muy feliz de verme que estoy nuevamente aquí”, expresó aún entre lágrimas.
La promesa de visitar a la Virgen cada año se sostiene ahora también en su memoria.
Alejandro agregó que para ellos no se trata de pedir milagros extraordinarios, sino de reconocer lo cotidiano.
“Le damos gracias por darnos vida un año más y porque nuestra familia esté bien”, dijo.
Su testimonio coincide con los miles de peregrinos que llegan motivados a la Basílica de Guadalupe, para agradecerle a la “Patrona” de México y América Latina por tantas bendiciones y por un año más de vida.
Una visita breve, pero llena de sentido
Natalia y Alejandro no planeaban pasar la noche en la Basílica. Tras escuchar misa y agradecer frente a la imagen de la Virgen, comentaron que regresarían a su hogar en transporte público.
“Nada más venimos, entramos a misa, damos gracias y ya nos regresamos”, dijo Alejandro Gutiérrez.
Antes de despedirse, Natalia volvió a mirar hacia el templo.
“Gracias a la Virgen estamos aquí, y nada más nos queda agradecer y pedirle nuevamente que nos bendiga con su manto este año”, concluyó.
GDH
Educación básica tendrá nuevos protocolos obligatorios para la entrega y recepción de menores
Ciudad de México.— La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó dictámenes en materia de protección en la entrega y recepción de menores de edad en las escuelas; así como incluir la música y artes como manifestación cultural esencial.
El primer dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Ley General de Educación señala que en la impartición de educación para menores de 18 años se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesario para preservar su integridad física, psicológica y social sobre las bases del respeto a la dignidad y derecho, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad.
Plantea establecer que, para tal fin, el personal docente de los planteles educativos deberá permanecer en las aulas durante los procesos de entrega y recepción de los menores y verificar que cada alumno sea entregado únicamente a la persona autorizada, corroborando su identidad mediante una identificación oficial.
Protocolos para Padres de familia
La diputada de Morena, Elda Esther del Carmen Castillo Quintana, comentó que en la protección y entrega de recepción de menores existe la circular 01 en todas las escuelas a nivel nacional donde especifica que existen protocolos para las mismas e incluso a inicio de ciclo escolar los padres de familia también firman un documento donde toman acuerdos para estos protocolos.
Incluir la música y artes como manifestación cultural esencial
El segundo dictamen plantea reformar los artículos 6, 18, 52, 53 y la denominación del Capítulo V de la Ley General de Educación, a fin de señalar que además de impartir educación en los términos establecidos en la Constitución Política, el Estado apoyará la música como manifestación cultural esencial.
También, que la orientación integral, en la formación de la mexicana y el mexicano dentro del Sistema Educativo Nacional, considerará la apreciación y creación artística, en especial la música. También se plantea en el Capítulo V respecto al fomento de la investigación, ciencia, las humanidades, tecnología e innovación incluir el concepto de las artes.
“Creemos en estas herramientas maravillosas para que puedan crecer felices y se encaucen positivamente”, dijo la diputada María de los Ángeles Ballesteros García.
Al hablar sobre esta propuesta, el diputado del PT, José Antonio López Ruíz, explicó que se busca incluir y reconocer a las artes en el Sistema Educativo y que, si bien el artículo 3 lo contemplaba, no estaba armonizado en sus leyes secundarias.
“Hoy damos un paso firme porque ya estará de manera clara y estructurada para que sea un poco obligatorio, y el que las niñas y niños tengan acceso a las artes desde época temprana hace que sean humanos más sensibles y eso es lo que buscamos”, puntualizó.
ebv
La Virgen de Guadalupe y las múltiples advocaciones marianas
Ciudad de México.- La devoción a la Virgen de Guadalupe es uno de los pilares de la fe católica, pero su manifestación es un mosaico de identidades, colores y lugares. ¿Por qué la madre de Cristo es venerada a través de tantas imágenes distintas alrededor del mundo? La Dra. Consuelo Maquívar, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), explica cómo el contexto cultural y geográfico conforma las diferentes advocaciones marianas.
La doctora Maquívar, especialista en Iconografía religiosa y arte colonial mexicano, explica que la multiplicidad de advocaciones responde a factores que van desde momentos cruciales de la vida de María hasta las tradiciones locales.
“A la Virgen María se le venera, se le invoca de muchas maneras, puede ser que se tenga en cuenta su vida, y entonces, según su vida, por el dolor que sufrió por la muerte de Cristo, es la Virgen de los Dolores. Por el hecho de que le pusieron al hijo difunto, es la Virgen de la Angustia”.
Todo tiene que ver con la forma en que se la venera, bajo qué atributos se la venera, señala la experta.
Pero la diversidad no se limita a los eventos biográficos. Maquívar subraya que las advocaciones también pueden surgir de sus atributos “Pero también puede ser que se trate de atributos, por ejemplo , la rosa mística”. O lo más interesante de los lugares específicos de sus apariciones.
“Así tenemos aquí a nuestra maravillosa Virgen de Guadalupe, o a la Virgen de la Salud en Michoacán, o a la Virgen de Zapopan en Jalisco. En resumen, “todo tiene que ver con la forma en que se la venera, bajo qué atributos se la venera”.
La Virgen de Guadalupe representa un caso paradigmático de cómo la fe se entrelaza con la identidad política y cultural de una nación. Su aparición, ocurrida en una época de plena evangelización, generó controversia inicial en el clero, el cual estaba “dividido, lo cual es interesante. Algunos están a favor del milagro, otros no, del culto a la Virgen Guadalupana.”
Sin embargo, su culto se establecería firmemente a partir de los siglos XVII y XVIII, impulsado especialmente, por órdenes religiosas como los jesuitas, explica la especialista en una entrevista con Arte & Cultura, Asociación que dirige Sergio Vela.
“Cuando la Virgen se aparece a Juan Diego, era una época de plena evangelización, donde iba a ser muy difícil que el clero atestiguara que un indígena se hubiera beneficiado de la aparición de la Virgen. El clero mismo está dividido, lo cual es interesante, algunos estaban a favor del milagro, otros no”.
Maquívar, quien fue directora del Museo Nacional del Virreinato en Tepotzotlán, el cual fue el colegio noviciado de San Francisco Javier, construido por la Compañía de Jesús. Recuerda que en este recinto, construido en los siglos XVII y XVIII, se puede apreciar una pintura de Miguel Cabrera dedicada a la Virgen de Guadalupe, y destaca la influencia cultural que ejercieron los jesuitas en la promoción de su culto.
¿Qué es el Camarín de la Virgen?
La Dra. Maquívar, experta en iconografía religiosa también relata el origen y la función del “camarín de la Virgen”, una cámara o capilla detrás del altar principal, vinculada a una leyenda europea sobre el traslado milagroso de la Casa de la Virgen.
Iconográficamente, la función del camarín es práctica y ritual: “La cámara, lo que hace es servir de cobijo, precisamente. Porque entonces, donde está la imagen principal, se abre el abanico, se baja la imagen, se vuelve a vestir si es necesario”. Este espacio subraya la dignidad y el cuidado que se le otorga a la imagen principal de la advocación.
Las múltiples representaciones de la Virgen María, desde la Morena del Tepeyac hasta la Virgen de Dolores, son un reflejo de las necesidades humanas de consuelo y de la representación local. El 12 de diciembre no solo celebra un milagro, sino la profunda fe que le ha dado identidad a México.
npq
