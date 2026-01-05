La Rosca de Reyes ¿qué simbolizan sus elementos?

Ciudad de México.– El 6 de enero pero por la noche, acostumbramos partir la “Rosca de Reyes”, elaborada con pan dulce y frutas secas. Tradicionalmente, llevaba escondida una haba, pero eso ha caído en desuso para dar paso a una figurita humana que evoca al Niño Dios, de acuerdo con el libro “Diciembre en la tradición popular”.
Esa figura era originalmente de porcelana, pero por razones económicas poco a poco fue reemplazada por otras elaboradas de plástico, como hasta la fecha. Al partir de la rosca, cada miembro de la familia corta su trozo.
En ese momento, quien encuentre al Niño Dios en su pedazo de rosca, debe protegerlo y en México se compromete a invitar a una fiesta el 2 de febrero, Día de la Candelaria, con la que se conmemora la cuarentena de la Virgen María, madre del Niño Dios. Con esa fiesta termina el ciclo navideño, explican las autoras del ensayo, Marta Turok, Cecilia Jurado y Lucina Jiménez.
El Día de Reyes se levanta el Nacimiento, se llevan velas a bendecir, se hace la presentación del Niño Dios en el templo que cada quien elija, sentado o acostado en una charola adornada con flores y dos velas que luego servirán como protección frente a las tempestades. El padrino del niño lo debe vestir.
Ya entrada la noche, familiares, padrinos e invitados, cenan tamales y atole a expensas de quien haya encontrado al Niño Dios en su rosca.
El origen de la tradición se remonta a la Edad Media, en el siglo XIV, en Europa
Su forma circular tiene dos significados, el primero es el amor infinito de Dios, amor eterno que no tiene fin y que protege al niño Dios oculto; el segundo es que representa la corona de los reyes del oriente que llegaron a visitar al Niño Jesús a Belén.
Las frutas secas cristalizadas que adornan el pan, simbolizan las joyas incrustadas en las coronas de los Reyes Magos, la figura escondida, representa al Niño Jesús. Y el cuchillo que parte el pan la intención de Herodes de matarlo.
La historia cristiana
Los tres Reyes del Oriente cruzaron el firmamento montados en un camello, un caballo y un elefante. Al llegar ante el niño se postraron frente a él y le dieron tres ofrendas:
“Le ofrecieron oro por ser rey, mirra por ser hombre e incienso por ser Dios. A manera de recompensa, los tres magos recibieron gozo, amor y paz”.
El día en que finalmente los Reyes Magos conocen al Niño Jesús, se le denomina como epifanía, encuentro que simboliza la Rosca de Reyes.
El Palacio de los Deseos recibe hoy las últimas cartas para los Reyes Magos
De puño y letra
Ciudad de México.- En las víspera de la noche más esperada del año, el Palacio Postal, convertido para esta temporada en el Palacio de los Deseos, vibra con la emoción de miles de niñas y niños que buscan asegurar que sus peticiones lleguen a tiempo a los Reyes Magos. Hoy, 5 de enero, es la fecha límite para participar en esta tradición que une la historia de México con la ilusión infantil.
Desde temprano, las puertas de la “Quinta Casa de Correos” se abrieron para recibir a las familias que, cargadas de sueños y sobres coloridos, buscan a Melchor, Gaspar y Baltazar. Este esfuerzo del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) tiene un objetivo claro: conservar la magia de la ilusión y fomentar la unión familiar a través de la escritura.
Una pausa del celular: Escribir a puño y letra
En un mundo dominado por la inmediatez digital, el taller “Escribe tu carta a los Reyes Magos” se presenta como un refugio de nostalgia y aprendizaje. Aquí, personal capacitado acompaña a los menores en la redacción de sus mensajes, enseñándoles no solo a pedir juguetes, sino a estructurar correctamente un sobre con los datos del remitente, el destinatario y la importancia de colocar la estampilla postal.
Esta experiencia emocionó hasta a incluso en los adultos. La usuaria de Instagram y creadora de contenido, Soy Maleen, compartió su testimonio tras visitar el recinto:
“¿Te acuerdas cuando escribías tu carta para los Reyes Magos? Por primera vez me van a responder. El Palacio Postal es el Palacio de los Deseos, pero también es un museo. Escribí una carta para los Reyes Magos y ahora estoy esperando la respuesta que va a llegar hasta mi casa.
Después hice el recorrido en el museo y se convirtió en uno de mis lugares favoritos de la Ciudad de México. Está lleno de historia, arte y donde sea que voltees está hermoso. A veces necesitamos una pausa de la ciudad, del internet, de los celulares, volver a escribir una carta a puño y letra, darnos el tiempo de apreciar algo fuera de una pantalla y visitar lugares que nos inspiran”.
¿Cómo participar en el Palacio de los Deseos?
Para depositar la carta en los buzones mágicos, es necesario adquirir el kit navideño, tiene un costo accesible de 30 pesos e incluye una hoja-sobre y el timbre postal conmemorativo. Una vez redactada, se deposita en los buzones habilitados tanto dentro como fuera del edificio, garantizando que el Servicio Postal Mexicano haga la entrega especial a los Reyes.
Además de la carta, el gran atractivo de este último día es la presencia física de los Reyes Magos. Las familias pueden tomarse una fotografía con ellos de forma totalmente gratuita utilizando sus propios teléfonos o cámaras, creando un recuerdo imborrable de este 2026.
El Palacio Postal es más que una oficina de correos
Visitar el Palacio de los Deseos es también una oportunidad para admirar la arquitectura de la Quinta Casa de Correos, construida en 1907. Esta obra maestra del ingeniero mexicano Gonzalo Garita y Frontera y el arquitecto italiano Adamo Boari (quien también diseñó Bellas Artes), es una joya de arquitectura ecléctica.
Con 115 años de historia, el edificio deslumbra con su cantera de Chiluca, mármoles mexicanos y su emblemática herrería traída desde Florencia, Italia. Es una mezcla fascinante de Gótico isabelino, Gótico veneciano y Art Nouveau. Además, los visitantes pueden recorrer el Museo Postal, que tras su reciente reapertura, ofrece un viaje por más de 500 años de historia de la comunicación en México.
Cultura
Cómo nació el Día de Reyes de acuerdo con la Biblia
Le ofrecieron oro por ser rey, mirra por ser hombre e incienso por ser Dios.
La tradición popular del Día de Reyes forma parte vital de las celebraciones de Año Nuevo en México. Su origen se vincula con el nacimiento y adoración del Niño Dios, sostienen las investigadoras Marta Turok, Cecilia Jurado y Lucina Jiménez.
Cuenta la Biblia que cuando Jesús nació en Belén, en tiempos del tirano Rey Herodes, llegaron del Oriente tres reyes ricamente ataviados, llamados Melchor Gaspar y Baltazar en el imaginario mexicano. Venían siguiendo una estrella que los guiaba al lugar exacto del nacimiento del Niño Dios.
Las autoras del estudio “Diciembre en la tradición popular”, sostienen que así fue como los tres Reyes Magos cruzaron el firmamento montados en un camello, un caballo y un elefante. Al llegar ante el niño se postraron frente a él y bajaron su cargamento de regalos.
“Le ofrecieron oro por ser rey, mirra por ser hombre e incienso por ser Dios. A manera de recompensa, los tres magos recibieron gozo, amor y paz”.
Explican en su libro, sobre la tradición del Día de Reyes, Marta Turok, Cecilia Jurado y Lucina Jiménez.
“Es por eso que los días 6 de enero de cada año los niños mexicanos reciben regalos”.
Día de Reyes
Para eso, los niños y niñas deben portarse bien durante todo el año anterior, la víspera del Día de Reyes dejar sus zapatitos en la ventana, y escribir una carta donde dejan ver sus deseos. Casi siempre, se piden juguetes. Además, en el Nacimiento que se coloca días antes en casa, se ponen las figuras de los tres reyes.
Tras lo anterior, los niños se van a la cama llenos de ilusiones y emoción. Nunca falta quien intente aguantar despierto todo el tiempo que sea necesario con tal de ver llegar a Melchor, Gaspar y Baltazar, sin embargo, hasta la fecha nadie ha logrado ver el arribo de esos tres magos.
Ellos, en su paso hacia Belén -porque siguen haciendo ese recorrido en evocación al viaje que los llevó al Niño Dios-, premian el buen comportamiento de los pequeños, dejando a un lado de sus zapatos obsequios como dulces, juguetes, ropa, dinero, zapatos nuevos y otras cosas atractivas más.
El 6 de enero, fecha que se conoce en México como “Día de Reyes”, amanece con la algarabía de los niños y niñas, quienes alegres y risueños salen a las calles o se limitan al reducido espacio de sus patios o salas, para jugar y presumir los regalos que les trajeron esos viejos magos de Oriente.
Ciencia
¡Como regalo de Navidad! Celebran nacimiento de primer pingüino barbijo en México
Ciudad de México.- Una mañana de diciembre, mientras en muchas casas mexicanas se iniciaba con los preparativos para la Nochebuena, en Sealand León un diminuto pingüino barbijo rompía su cascarón para convertirse en el primer ejemplar nacido bajo cuidado humano en toda Latinoamérica.
El acontecimiento, que se dio en vísperas de Navidad, llenó de emoción al equipo de especialistas y cuidadores del acuario, quienes acompañaron el proceso durante semanas. No es un nacimiento cualquiera: se trata de una especie originaria del Atlántico Sur y la Península Antártica, acostumbrada a los vientos helados y a temperaturas bajo cero.
El pingüino barbijo (Pygoscelis antarcticus) es conocido por la delgada línea negra que cruza su rostro, como si llevara una pequeña barba. Reproducir las condiciones necesarias para su desarrollo —temperatura, humedad, luz y comportamiento social— ha sido un desafío que pocos centros en el mundo han logrado. Por eso, este nacimiento se celebra como un hito para la ciencia, la conservación marina y la educación ambiental en México.
Un mensaje de esperanza y cuidado
El nacimiento fue posible gracias al trabajo conjunto del equipo de Acuarística de Sealand León, que siguió rigurosos protocolos internacionales de manejo, nutrición y bienestar animal.
“Este nacimiento es un logro sin precedentes en Latinoamérica y refleja el nivel de especialización y compromiso de nuestros equipos. Queremos compartirlo con las familias como un mensaje de esperanza, cuidado y responsabilidad ambiental”.
Un compromiso con la conservación
El nacimiento del pingüino barbijo no solo representa una hazaña técnica y biológica, sino también un mensaje de esperanza sobre lo que puede lograrse con compromiso, ciencia y respeto por la naturaleza.
“Pinguinavidad”: un encuentro familiar con la naturaleza
Como parte de las vacaciones de fin de año, Sealand León preparó “Pinguinavidad”, una experiencia educativa que permite a las familias visitantes conocer de cerca al nuevo integrante y aprender sobre la importancia de su especie.
Para Ventura Entertainment, empresa que opera Sealand León y otros espacios como Acuario Inbursa y Sealand Guadalajara, este hecho es una muestra del poder de la educación y la empatía hacia las especies marinas. “Cada visitante que se asombra frente a un pingüino o un pez payaso puede ser el próximo guardián del océano”, comentaron.
Cultura
‘Navidades de México’ inicia temporada en el Castillo de Chapultepec
Ideal para disfrutar en familia
Ciudad de México.- Uno de los espectáculos culturales más emblemáticos de la temporada decembrina es Navidades en México, del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, que inicia el 25 de diciembre en el Castillo de Chapultepec. La puesta en escena, que se ha consolidado como un pilar de la agenda cultural decembrina, promete una experiencia que fusiona la identidad nacional con el espíritu de la época y la convivencia familiar.
Con una producción que incluye a más de 100 bailarines y músicos en escena, el espectáculo utiliza el vestuario original diseñado por Amalia Hernández para dar vida en danza a las tradiciones que definen al país. En esta ocasión, la temporada destaca por mostrarnos cómo se festeja la Navidad en Chiapas a través de su danza.
Navidades… recrea el nacimiento de Jesús
El programa de Navidades en México está estructurado en tres momentos clave que guían al espectador por un relato de esperanza y valores:
- El Nacimiento: Inicia con la anunciación y la creación de un nacimiento viviente, representando la renovación de la fe.
- Ofrendas y Danza Regional: Los Reyes Magos visitan al Niño Dios, acompañados por danzas de diversas regiones del país que muestran la pluralidad cultural de México.
- La Posada: El cierre celebra la tradición de los peregrinos y las letanías. El momento cumbre es el rompimiento de la piñata, cuyos siete picos simbolizan los pecados capitales y la fuerza para vencer las tentaciones.
Toda una investigación detrás
Para esta edición, el Ballet Folklórico de México realizó una labor documental profunda para enriquecer el montaje. Viviana Basanta Hernández, directora de la compañía explicó que la novedad radica en una investigación de las costumbres navideñas en Chiapas.
“Hice una profunda investigación de Chiapas, a Chiapas no llegó la Conquista de una manera tan contundente, así que hay un sincretismo muy particular al generar su Navidad”, señaló Basanta Hernández. Esta visión se traduce en una escenografía donde el pesebre, montado con hojas de maíz y agua, simboliza la fertilidad y la vida, alejándose de las representaciones convencionales.
Horarios y funciones
La temporada es corta y representa la oportunidad ideal para convivir en familia tras las celebraciones de Nochebuena. Las funciones se llevarán a cabo en la explanada del Castillo de Chapultepec del 25 al 30 de diciembre de 2025, y continuarán del 1 al 11 de enero de 2026.
Con este espectáculo, el Ballet Folklórico de México busca “empapar al público de ese otro México que queda un poco más lejano y tiene un lenguaje distinto”, reafirmando que la Navidad es, ante todo, un recordatorio de nuestras raíces y nuestra identidad.
