“La vida comienza en el momento de la concepción”: diputado Fernández de Cevallos

Presentan en Congreso del Edomex libro que analiza mitos y realidades del aborto en México
Toluca.— El Congreso del Estado de México fue escenario de la presentación del libro El Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mitos y Realidades, una obra que busca clarificar los alcances del fallo A.I. 148/2017 y arrojar luz sobre un tema que ha generado confusión en la opinión pública y el ámbito legislativo. La presentación reunió a legisladores, expertos en derechos humanos y miembros de la sociedad civil, quienes coincidieron en la importancia de un debate informado y riguroso.
Durante su intervención, Joana Felipe Torres, presidenta de la Comisión Legislativa de la Familia y Desarrollo Humano del Congreso del Estado de México, agradeció y expresó su agradecimiento de quienes hicieron posible la presentación de la obra en el recinto legislativo: al diputado Pablo Fernández de Ceballos, a los autores y la fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, Pro derechos Humanos AC.
La diputada panista refirió que este libro nació de una necesidad urgente, que es traer claridad y rigor académico a un tema que ha generado profunda confusión tanto en el ámbito legislativo como en la opinión pública.
Comprensión sobre el derecho a la vida
Recordó que el 6 de septiembre del 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo que sacudió los cimientos de la comprensión sobre el derecho a la vida y el aborto.
“A raíz de la acción de inconstitucionalidad 148 del 2017, se generó la percepción de que el aborto había sido legalizado sin restricciones y que el concebido carecía de todo derecho. Sin embargo, ¿es esto lo que realmente dijo la Corte? Este libro sostiene que la realidad es mucho más compleja y en cierto modo contradictorio”, dijo.
Asimismo, Felipe Torres detalló que el libro tiene un doble propósito. Primero, aclarar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realmente estableció sobre el aborto voluntario y segundo, ofrecer un análisis estrictamente jurídico y crítico de esta decisión despojado de los apasionamientos morales o ideológicos.
“El problema central que los autores de este libro exponen es que en su fallo nuestro máximo tribunal consideró al concebido como un entre comillas bien susceptible de protección, despojándolo así de sus derechos fundamentales. Esta visión, argumentan, evita un análisis de ponderación que es necesario cuando dos derechos entran en colisión”, puntualizó.
Derechos del concebido
La legisladora del blanquiazul externó que la sentencia propuso una solución que los autores del libro califican de prácticamente imposible de defender, que al inicio del embarazo, el concebido no tiene derechos, pero después de un periodo breve y razonable, el derecho a decidir de la madre desaparece y la vida del concebido adquiere una protección constitucional.
“Esto choca directamente con un pilar de los derechos humanos, la dignidad humana que es única, indivisible y no se adquiere gradualmente con el tiempo ni tampoco con el desarrollo físico”.
El libro está estructurado en tres partes fundamentales:
Primero, el derecho a la vida. Esta primera sección establece los cimientos del argumento, rinde homenaje al discernimiento jurídico de figuras como don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, desmiente con base en la ciencia, la idea de que no se sabe cuándo inicia la vida, y recuerda que el concebido goza de protección constitucional.
Segundo, el aborto en perspectiva. Se enfoca en el aborto voluntario, definido como la decisión de la madre de terminar con la vida de su hijo por no desearlo. Pero también ilumina un drama olvidado, el aborto no deseado, es decir, la muerte de niños en gestación por falta de atención médica adecuada por parte del Estado.
Tercero, analiza la relación entre ambos conceptos a la luz de la sentencia. Se critica la idea de una protección gradual, argumentando que negarle derechos a un ser humano por su etapa de desarrollo es una forma de discriminación.
Reconocer al concebido como miembro de la familia humana
En conclusión, señaló la diputada Joana Felipe Torres, este libro demuestra que la sentencia de la Suprema Corte no significa una permisión absoluta al aborto voluntario, es un intento de solución que por buscar conciliar lo que es irreconciliable se quedó a medio camino de un análisis jurídico verdaderamente riguroso.
“La obra es una invitación a continuar con la discusión académica, a no dar por agotado el debate, nos llama a evitar un escenario de indefensión total para el concebido., algo que ni la propia corte consideró que fuera deseable y sobre todo nos impulsa a reconocer al concebido como lo que es un miembro de la familia humana que por su extrema vulnerabilidad necesita la mayor protección del derecho, no su agresión y no su invisibilidad”, puntualizó.
Asistentes
Cabe destacar que al evento acudieron: César Alejandro Ruiz Jiménez, coordinador del libro y director ejecutivo de la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jáuregui Pro Derechos Humanos A.C.; la abogada Susana Miguel López, coautora del libro y directora jurídica de la misma fundación; Rafael Estrada Michel, coautor del libro y director general de la revista Tiempo de Derechos; y Joana Yadira Guadarrama Reynoso, coautora del libro.
Además, la diputada Alexia Dávila Fernández; Fernanda Rivera, consejera nacional del PAN.
Edomex: ¿aumentará el costo del transporte para mejorar su calidad?
Los usuarios han criticado el aumento
Toluca.— El Gobierno del Estado de México anunció un ajuste en la tarifa del transporte público, que entrará en vigor el 15 de octubre de 2026. El incremento busca mejorar la calidad del servicio, modernizar las unidades y garantizar un sistema de movilidad más seguro para la población usuaria.
El titular de la Secretaría de Movilidad, Daniel Sibaja González, explicó que la tarifa mínima pasará de 12 a 14 pesos por los primeros cinco kilómetros, lo que representa un aumento del 17%. Cada kilómetro adicional costará 25 centavos, según el documento publicado en la Gaceta del Gobierno Estatal.
Un cambio que impactará a millones de usuarios diarios
Miles de personas que dependen del transporte público en el Estado de México expresaron preocupación por el impacto del aumento en su economía diaria.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 70% de los mexiquenses utiliza transporte público para llegar a su trabajo o escuela.
Usuarios de municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla señalaron que el gasto en transporte representa una parte significativa de sus ingresos.
Sin embargo, muchos reconocieron que las unidades actuales presentan fallas frecuentes, retrasos y condiciones de seguridad insuficientes.
Ante esa realidad, el Gobierno estatal aseguró que cada peso del ajuste se destinará a mejorar la operación del sistema. “El objetivo es ofrecer un servicio más digno, seguro y eficiente”, destacó Daniel Sibaja durante una conferencia en Toluca.
Compromisos de modernización y seguridad
La Secretaría de Movilidad informó que las personas concesionarias deberán participar en la reestructura del transporte público. Entre las obligaciones estarán el mantenimiento de las unidades, la instalación de cámaras de videovigilancia y la verificación del seguro vigente.
Además, el gobierno estatal exigió la capacitación obligatoria de los operadores, quienes deberán contar con licencia actualizada y certificado toxicológico. La dependencia aseguró que estas medidas forman parte de una estrategia integral que busca “recuperar la confianza ciudadana en el transporte mexiquense”.
El ajuste aplicará para las modalidades colectiva y mixta, con exenciones para niños menores de cinco años y tarifa reducida para adultos mayores que presenten su tarjeta del Inapam.
Promesas de un transporte más digno y eficiente
La Secretaría recordó que la última modificación tarifaria ocurrió en 2019, pese al aumento sostenido en combustibles, refacciones y costos de mantenimiento. Según el gobierno estatal, la falta de actualización había limitado la posibilidad de renovar las flotillas.
El nuevo esquema de movilidad promete unidades seguras, operadas por conductores certificados y con tecnología de vigilancia. También busca reducir los tiempos de traslado mediante rutas mejor planeadas y supervisión constante de los servicios concesionados.
Con estas medidas, el Gobierno del Estado de México afirmó que se darán pasos concretos hacia un transporte público más ordenado, confiable y humano, capaz de responder a las necesidades de millones de familias mexiquenses.
PAN del Edomex abordará tema de las infancias trans con ética y evidencia científica
Ciudad de México.- Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México se preparan para fijar una postura en torno al tema de las infancias trans, al considerar que debe abordarse desde una perspectiva ética, científica y poniendo en el centro el interés superior del menor.
Recientemente, el Comité Directivo Estatal del PAN asistió a una conferencia-taller para conocer la verdad científica y los riesgos de los tratamientos médicos irreversibles en niños y adolescentes diagnosticados con disforia de género o llamados “infancias trans”.
El interés superior del menor debe guiar las decisiones
“Proteger a la niñez, su futuro y defender el interés superior de los menores es tarea de los legisladores”, afirmó el diputado Anuar Azar Figueroa, presidente estatal del PAN.
En entrevista exclusiva con Siete24, el también coordinador nacional de los legisladores locales de su partido, señaló, que le parecen “una completa aberración” los tratamientos a los que son sometidos los menores diagnosticados con la llamada disforia de género, es decir, niños o niñas que no se sienten cómodos con el sexo con el que nacieron.
“Una niña o un niño que está apenas creciendo no tiene, científicamente, la madurez para tomar la decisión de si es niña o niño. Me parece que este tema debe abordarse con absoluta responsabilidad. Personalmente no estoy de acuerdo. Debemos ser muy cuidadosos con estos temas”.
El legislador mencionó, además, el ejemplo de Inglaterra, donde “la Corte declaró que no existe más que el género mujer y hombre, es decir, el sexo con el que nacemos”.
Especialistas advierten sobre los riesgos médicos y éticos
Durante la conferencia magistral “¿Infancias trans? Mitos y realidades. Una perspectiva científica”, impartida por la Dra. María Font Arellano, los legisladores escucharon los riesgos asociados al uso de bloqueadores de la pubertad en menores con disforia de género.
La especialista explicó que estos tratamientos pueden alterar el desarrollo cerebral infantil, interfiriendo con las funciones ejecutivas y cognitivas, además de afectar la fertilidad.
“El cerebro infantil está en construcción y el adolescente en maduración; durante este proceso, las hormonas sexuales desempeñan un papel fundamental, sobre todo en la pubertad”, indicó Font Arellano. “Las hormonas en esta etapa son esenciales para el desarrollo intelectual, social y emocional. Los riesgos incluyen disminución de la densidad ósea, impacto en la fertilidad y alteraciones del desarrollo cerebral”.
Advirtió que estos tratamientos “plantean problemas éticos respecto al principio del interés superior del menor y la buena práctica médica, debido a la falta de evidencia sobre sus efectos a largo plazo”.
Responsabilidad y valores familiares
El diputado Anuar Azar coincidió en que el auge de diagnósticos de disforia de género en adolescentes puede estar influenciado por factores sociales y por la sobreexposición a las redes sociales.
“Debemos ser muy responsables y cuidar en todo momento el interés superior de los menores”.
Finalmente, afirmó que “el desarrollo de los niños no puede basarse en ideologías que buscan adoctrinar y debilitar a la familia”, por lo que hizo un llamado a defender una educación con valores.
Solidaridad vecinal, salvavidas para familias de Nezahualcóyotl
Ante la emergencia, los vecinos se tienden la mano
Ciudad de México. — La lluvia que cayó en el Valle de México durante el sábado por la tarde noche fue histórica. De acuerdo con la información oficial, la tromba que afectó zonas de Iztapalapa y Ciudad Nezahualcóyotl dejó caer 31 millones de toneladas de agua, lo que la convierte en la más intensa en 30 años.
Por ello, en el municipio del Estado de México más de 22 mil viviendas y negocios resultaron con algún tipo de afectación.
En colonias como la Metropolitana Segunda Sección, una de las más afectadas, los vecinos tomaron el mando de las labores de desazolve y limpieza de casas y calles afectadas.
Durante un recorrido de Siete24 Noticias se pudo constatar que el nivel del agua ya bajó tras alcanzar casi el metro de altura en algunas casas, pero los problemas están lejos de terminar para la población.
“La solidaridad de los vecinos nos salvó”: habitante de Nezahualcóyotl
Casos como el del Señor José Luis Martínez, habitante de la calle Palacio de Iturbide, refleja cómo los vecinos reaccionaron ante la inundación.
En entrevista, relató que en su casa, el nivel llegó a cerca de un metro de altura, lo que provocó que muebles como sala o recamaras, ahora sean inservibles.
Su situación es más dolorosa pues hace unos días perdió a su esposa.
Ahora, los vecinos de su calle como Rubén o Wendy, reaccionaron para apoyarlo y brindarse ayuda mutua entre ellos. Lo anterior, pese a que su propia situación es desesperante.
Ambos perdieron también muebles y el agua de drenaje aún invade sus patios y las cisternas, lo que les impide avanzar con las labores de limpieza.
En charla con esta casa editorial, solicitaron a las autoridades auxilio inmediato para poder librar la emergencia de la mejor manera.
A esa misma voz se le une Álvaro, habitante de la calle Flamingos, quién también perdió muebles y espera que el apoyo a las autoridades se haga presente.
Sin embargo, destacó cómo sus vecinos le tendieron la mano en los momentos más desesperantes. “La solidaridad de los vecinos nos salvó”, explicó.
Lluvias históricas
El presidente municipal, Adolfo Cerqueda, explicó que la magnitud de la tormenta superó cualquier expectativa. “En sólo tres horas cayó la lluvia que normalmente se registra en un mes, provocando afectaciones graves en varias colonias de nuestro municipio”, señaló.
Además de la cantidad de agua, la enorme presencia de basura complicó el desazolve de agua pluvial durante la lluvia.
“Más de 15 toneladas de basura en un día. Lamentablemente, la gran cantidad de basura, que está en el drenaje, no permite que fluya el agua para que bajen los niveles, sobre todo en algunas zonas”, expuso.
Así mismo, explicó que regularmente el municipio enfrenta cerca de 2 mil afectaciones y en esta oportunidad se registraron cerca de 22 mil.
Anuncian apoyos para damnificados
La Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno apoyará a las familias que resultaron afectadas por las inundaciones que causó la lluvia atípica desde el fin de semana.
En conferencia de prensa sobre las acciones que han desplegado las autoridades para mitigar las anegaciones en puntos críticos.
La dependencia informó que las familias que visiten para el censo de daños en la vivienda deben de proporcionar los siguientes documentos:
- Copia de una identificación oficial con fotografía
- CURP
“Se realiza casa por casa, no hay necesidad de hacer ninguna fila, ni irse a anotar ningún módulo, esperar en su casa hasta que pasemos”, dijo Montiel.
