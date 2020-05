“La Vida Por Delante”, apoya a mujeres embarazadas

Ciudad de México.— En tiempos de Covid-19, jóvenes y mujeres que atraviesan dificultades tras un embarazo inesperado pueden recibir apoyo, orientación y acompañamiento a través de “La Vida por Delante”, un movimiento social, sin fines de lucro.

En entrevista con Siete24 Noticias, Lianna Rebolledo, vocera de La Vida por Delante, dijo “No estamos aquí para juzgar a nadie, ni decirles qué hacer, sino para que tengan toda la información y canalizar sus casos antes esas instituciones que por primera vez en México se han unido tantas, en toda la República mexicana, para atender la gran necesidad de las jóvenes y mujeres que se encuentran en situación vulnerable”.

En 2019 hubo más de 7 mil 200 canalizaciones con estas instituciones, incluso en las condiciones adversas de la Pandemia, han atendido cerca de 3 mil 500 jóvenes en lo que va de año, puesto que aún hay lugares a los que puedan asistir personalmente si es urgente el apoyo que necesitan, en caso de violencia familiar o porque las corrieron de sus casas por el embarazo inesperado, informó Rebolledo.

Los promotores de la Vida por Delante, crearon este movimiento para decirle a las jóvenes mexicanas que no están solas, 500 instituciones que ofrecen diversos tipos de apoyo, no sólo para las futuras madres sino para sus parejas, con asesorías e incluso albergues, a fin de brindarles toda la información y evitar que no tomen decisiones por impulso, miedo o por la estigmatización de la sociedad ante embarazos inesperados.





Lianna Rebolledo agregó que a pesar de que hay bullying en la sociedad, con respecto al embarazo en mujeres jóvenes, en La Vida por Delante les permiten ver que un hijo no destruye la vida de nadie, todo lo contrario, se convierten en la alegría de las familias. Porque muchas veces “la sociedad les hace creer que no tienen a donde ir y les ofrecen la salida más traumática”.

Invitó a visitar la página www.lavidapordelante.com para conocer más sobre estas alternativas, con el fin de que todas sepan que hay esperanza y generosidad, ninguna mujer puede ser discriminada, detalló Rebolledo.

