Dignidad Humana
La vida y la mujer se celebran juntas: Convocan a familias en todo el país
Este domingo
Ciudad de México.- Originaria de un pequeño pueblo de Tabasco, Paulina Hernández Torruco, comparte que su propia vida es fruto de una decisión de confianza: “Mi madre estaba enferma al momento de concebirme, con tumores en la matriz. El médico le recomendó abortar, pero mis padres apostaron por la vida. Salieron adelante y yo también lo he podido hacer. Quiero que todos tengan esa oportunidad”.
Su testimonio se entrelaza con el mensaje central de la 5ª Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida: generar apoyos y entornos que permitan a las mujeres abrazar la vida sin miedo ni presiones externas.
Esta celebración busca reflexionar y dejar atrás el “falso dilema” de la elección entre madre e hijo, pues ambos tienen los mismos derechos, expresó la abogada Paulina Hernández Torruco, vocera del evento, en entrevista exclusiva con Siete24.
“La vida y la mujer se celebran. No hay que entrar en este falso dilema porque realmente ambas personas, tanto la mujer como el niño, somos sujetos de derecho por el simple hecho de ser seres humanos”.
El falso dilema: madre e hijo, no uno contra otro
Desde su experiencia jurídica y sus estudios en neurociencias, Paulina explica que reducir la discusión a una confrontación entre la madre y su hijo en el vientre es un error: “Si empezamos a poner categorías en los seres humanos por edad o sexo, atentamos contra la dignidad. Cuando hablamos de embrión, feto, niño o adulto, no hablamos de naturalezas distintas, sino de etapas de la misma vida humana”.
Para ella, la verdadera libertad de las mujeres se alcanzará cuando no tengan que decidir bajo el peso del miedo:
“A veces se nos dice que el aborto es la opción de libertad, pero ¿de verdad es libre? cuando detrás está el miedo de la mujer: ¿cómo voy a mantenerlo?, ¿me van a correr del trabajo?, ¿me juzgarán? Queremos que llegue el momento en que ninguna mujer tenga que pensar con miedo como eje rector de su vida”.
Una convocatoria a la acción comunitaria
La 5ª Celebración invita a cada persona a sumar sus talentos para acompañar a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Paulina lo resume así: “Todos tenemos diferentes dones. Si soy médico, puedo dar consultas accesibles; si soy abogado, puedo orientar a una mujer en crisis; si soy joven con impacto en redes sociales, puedo usarlo para difundir esperanza. Todos servimos para algo, y todos podemos aportar”.
Más allá de la marcha: construir futuro
Para Hernández Torruco, la clave está en mirar hacia adelante con creatividad: “Queremos políticas preventivas que realmente arropen a la mujer. Que ninguna se quede sin alimento, sin educación, sin apoyo médico o psicológico. Celebrar la vida y a la mujer es también celebrar un futuro posible”.
La convocatoria es de carácter nacional, en la Ciudad de México, será el domingo y partirá con rumbo a la Basílica de Guadalupe, “la casa de la mujer más querida de México”. El encuentro será un espacio familiar y pacífico en el que miles de personas caminarán bajo el lema “La vida es siempre un bien”.
La celebración culminará en la Basílica de Guadalupe
La 5ª Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida se realizará este domingo 5 de octubre a las 11:00 a.m., en el Parque María Teresa de la Ciudad de México, con destino al Atrio de la Basílica de Guadalupe. Más de 80 ciudades del país se sumarán a este movimiento pacífico que busca enviar un mensaje de unidad, esperanza y confianza.
La 5ª Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida se realizará este domingo 5 de octubre a las 11:00 a.m., en el Parque María Teresa de la Ciudad de México, con destino al Atrio de la Basílica de Guadalupe. Más de 80 ciudades del país se sumarán a este movimiento pacífico que busca enviar un mensaje de unidad, esperanza y confianza.
La caminata no se plantea como un punto final, sino como un recordatorio de que la esperanza se construye en comunidad, con cada paso y con cada acción concreta.
npq
Dignidad Humana
Un trasplante que dio esperanza: Derek, el adolescente que volvió a soñar gracias a un bebé
Ciudad de México.— Con apenas 16 años, Derek Alexander enfrentaba una vida marcada por la diálisis cada cuatro horas. Su rutina estaba definida por un catéter, largas horas en casa y la incertidumbre de un futuro limitado. Todo cambió el 13 de agosto, cuando en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” del ISSSTE recibió un doble trasplante renal gracias a la decisión de una familia que, en medio del dolor por la pérdida de su pequeño de año y medio, dijo “sí” a la donación de órganos. Ese gesto abrió un nuevo camino para Derek, quien hoy puede mirar hacia adelante con ilusión.
La nueva vida de Derek
El adolescente recordó que antes debía permanecer casi todo el tiempo en su casa, cuidando su catéter y vigilando cada movimiento. Ahora puede retomar los estudios, compartir con sus amigos y volver a jugar fútbol, una de sus pasiones. “Me he sentido mejor porque ya no tengo que dializarme. Ahorita con mi trasplante ya podré seguir con mis estudios, salir con mis amigos y jugar fútbol”, compartió.
Respeto a la familia
Su recuperación ha sido positiva. La directora del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), Rosa Erro Aboytia, confirmó que Derek presenta función renal normal y ya no requiere medicamentos antihipertensivos. “Va muy bien, con función renal normal. Gracias a la generosidad de la familia que aceptó donar en medio de su dolor, esto fue posible. Mi respeto a esa familia”, expresó.
LEE Batalla ganada: dos mujeres superan al cáncer con cirugía robótica en México
El equipo detrás del milagro
El procedimiento fue fruto de la tecnología médica y el trabajo coordinado de un amplio grupo de especialistas. La cirujana Dalia Peláez Guzmán recordó que en un trasplante participan médicos, enfermeras, camilleros, paramédicos, personal administrativo y de transporte. “Somos muchas las personas que participamos en esto. Sin donante no hay trasplante, pero sin el esfuerzo conjunto tampoco sería posible llevarlo a cabo”, explicó.
Por su parte, la directora del CMN “20 de Noviembre”, Lecsy Macedo Calvillo, aseguró que la institución mantiene el compromiso de ofrecer una atención digna y de calidad a cada paciente, siguiendo la visión de fortalecer los servicios de salud en beneficio de los derechohabientes.
La voz de una madre agradecida
Para Iliana Herrera Moreno, madre de Derek, el trasplante es un regalo invaluable. Agradeció el profesionalismo y la calidad humana de quienes atendieron a su hijo. “Agradezco a todos los doctores, cirujanos, enfermeros, camilleros, muy humanos, muy amables, muy preocupados por la salud de mi hijo. Sé que es un tema difícil dejar ir a un familiar, un hijo, un hermano, pero los invito a que donen y a que sean parte de ese milagro de regresar a la vida”, expresó.
La trascendencia de un sí
El caso de Derek se ha convertido en un ejemplo de lo que la donación de órganos significa para miles de familias que esperan una oportunidad. La decisión de una sola familia puede transformar la vida de otra y sembrar esperanza donde antes había dolor.
ebv
Dignidad Humana
Es momento de unirse a favor de la mujer y la vida: Alison González
El próximo 5 de octubre
Ciudad de México.- Con el llamado a que ninguna mujer embarazada en México sufra por falta de apoyo, atención médica, alimentación o cobijo, el próximo domingo 5 de octubre se realizará la Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida, con el mensaje “La vida es siempre un bien”. Más allá de ser un reclamo, es un encuentro de unidad y paz, un llamado a la reflexión para la sociedad, esto “ante los desafíos sociales que nos invitan a dividirnos”, afirmó Alison González, vocera del movimiento.
Representantes de diversas organizaciones y asociaciones civiles a favor de la mujer y la vida se reunieron para invitar a la marcha que se realizará a las 11:00 horas. La convocatoria es nacional y espera reunir a miles de participantes en más de 80 ciudades de todo el país.
Alison González destacó en entrevista con Siete24,que la marcha no tiene tintes políticos sino que busca la unidad y la paz.
“Este esfuerzo busca reconocer la dignidad de la persona en cada momento y etapa de su vida. El objetivo de la celebración es crear unidad, dar un mensaje de esperanza y de paz, y por eso se decidió partir desde el Parque María Teresa rumbo a la Basílica de Guadalupe”.
La vocera resaltó también que la celebración es un llamado social y pacífico: “Estamos llamados a que tú como yo extendamos la mano, una mano solidaria, abierta a ayudar, pero también a tener un sistema que permita una mejor calidad de vida”.
Contra la violencia y los falsos dilemas
De acuerdo con cifras oficiales, en 2024 se registraron 797 feminicidios y tres mil 689 homicidios de mujeres, lo que equivale a un promedio de 10 pérdidas por día. Frente a esta realidad, la movilización exige acciones concretas para que ninguna mujer forme parte de estas cifras como resultado de la violencia o la falta de apoyos.
La marcha, además, subraya el rechazo al “falso dilema” entre los derechos de la madre y del hijo en su vientre, explicó Paulina Torruco, otra de las voceras.
“Nuestro camino es el amor y el amor no elige a uno para excluir a otro. El amor abraza por igual a la madre y al hijo en su vientre”.
En este sentido, Alison González enfatizó la necesidad de políticas públicas que fortalezcan a las familias y apoyen integralmente a las mujeres: “Tiene que haber políticas públicas que se comprometan con la seguridad, la educación y la salud de los mexicanos en todas las etapas de vida”.
Un movimiento nacional en favor de la mujer y la vida
La celebración se ha consolidado como un mosaico social en el que participan familias, jóvenes, asociaciones y comunidades religiosas y civiles. Entre las ciudades confirmadas se encuentran Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, Puebla, Morelia, Aguascalientes, Tijuana, Chihuahua, Saltillo, Villahermosa y Zacatecas, además de la Ciudad de México, donde se espera una gran concentración.
Ruta en la Ciudad de México
En la capital, la marcha dará inicio a las 11:00 horas en el Parque María Teresa, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y concluirá en el Atrio de la Basílica de Guadalupe, “la casa de la madre más querida de México”, como señalaron las organizadoras.
El recorrido será un acto familiar y pacífico, enmarcado en un mensaje de confianza y unidad. La 5ª Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida es convocada por la iniciativa Mujeryvida.org.mx, respaldada por más de mil organizaciones de la sociedad civil, y se espera que más de un millón de mexicanos participen en todo el país.
npq
Dignidad Humana
“Esto no puede volver a suceder”: Iniciativa en Edomex busca frenar cirugías plásticas en adolescentes
Con castigos de hasta 25 años de prisión
Ciudad de México.- Paloma Nicole tenía solo 14 años cuando fue sometida en Durango a una cirugía estética de aumento de busto y lipotransferencia, aprobada por su madre. La niña no sobrevivió al procedimiento y su fallecimiento generó una ola de indignación en todo el país. El caso puso sobre la mesa la urgencia de regular la práctica de cirugías plásticas estéticas innecesarias en menores de edad, cada vez más comunes, alentadas por estereotipos de belleza, redes sociales y la presión social.
Una iniciativa de ley urgente
Ante este escenario, el diputado Anuar Azar Figueroa, presidente estatal del PAN en el Estado de México y coordinador nacional de los legisladores locales de su partido, presentó en el Congreso mexiquense una iniciativa que busca prohibir las cirugías estéticas en menores de edad, salvo cuando existan motivos médicos justificados.
En entrevista exclusiva con Siete24, el legislador explicó que “Las sanciones van desde 3 hasta 25 años de prisión a los médicos que practiquen estas cirugías estéticas que no tengan que ver con algún accidente, con algún mal congénito, con algo que ponga en inminente riesgo la vida”.
La propuesta contempla sanciones que van de tres hasta 25 años de prisión, además de multas económicas de 100 a mil días de salario, para los médicos que realicen procedimientos con fines meramente estéticos en menores.
Redes sociales y presión por modelos de belleza irreales
Azar subrayó que las redes sociales juegan un papel determinante en la presión estética que enfrentan niñas y adolescentes, quienes desde edades muy tempranas comienzan a buscar información sobre procedimientos quirúrgicos.
Azar Figueroa exhortó a los papás a que platiquen con sus hijos, a que les expliquen que las redes sociales no pueden llevar su ánimo, no pueden ser el motor de si están contentos o no, que hay otras cosas más importantes.
“No podemos permitir que las redes sociales sigan sexualizando la apariencia de las niñas y de los niños. Los padres debemos ocuparnos de que nuestros hijos hagan deporte, de que lean un libro, de que aprendan a tocar un instrumento musical. No podemos permitir que su estado de ánimo, que su autoestima dependa de lo que ven en las redes sociales”.
El diputado recordó que México ocupa el tercer lugar mundial en procedimientos de cirugía plástica, solo detrás de Estados Unidos y Brasil, lo que muestra la magnitud del fenómeno. En el caso de los menores, muchos de estos procedimientos responden únicamente a razones estéticas, como rinoplastias o implantes mamarios solicitados incluso como “regalo de XV años”.
Azar precisó que la iniciativa no busca impedir operaciones reconstructivas o médicas derivadas de accidentes o malformaciones congénitas. Estas, aclaró, seguirán estando permitidas bajo el marco legal.
TE RECOMENDAMOS: Piden concientizar a padres sobre riesgos de cirugías estéticas en menores
Una medida para proteger a los menores
El caso de Paloma que estaba a cuatro meses de cumplir 15 años, se convirtió en un símbolo de alerta. La propuesta presentada en el Estado de México pretende abrir un debate nacional para proteger a niñas, niños y adolescentes de prácticas que no solo son innecesarias, sino que ponen en riesgo su vida.
“Esto no puede volver a suceder”, reiteró Azar. “Quiero exhortar a las diputadas y diputados de los demás estados a que presenten de inmediato iniciativas similares. Es nuestra obligación proteger la vida y la salud de los menores”.
npq
Dignidad Humana
Violetta, la confidente digital de apoyo emocional, es una app mexicana que ayuda a prevenir la violencia
Amiga date cuenta
Ciudad de México.- “¿Cómo hago para tener una relación sana con mi pareja?”, “quiero sentirme bien conmigo misma”, “¿qué debo hacer para sentirme tranquila en mis redes sociales?”. Estas son algunas de las preguntas que los usuarios hacen a Hola Soy Violetta, una plataforma digital de apoyo emocional creada en México que busca acompañar, escuchar y orientar a quienes enfrentan situaciones difíciles en sus relaciones o en su vida personal.
De acuerdo con estudios de la Asociación Civil Prevención y Psicoeducación de la Violencia Violetta, el 70% de las personas no tienen con quién hablar de sus relaciones y emociones, esto revela la urgencia de contar con espacios seguros y accesibles para dialogar sobre aquello que muchas veces se calla por miedo, vergüenza o desconocimiento.
Una amiga virtual disponible 24/7
Violetta es un chatbot que funciona como una “amiga digital”. Desde hace cinco años es entrenada con contenidos psicológicos creados por expertos.
“Es como si fuera tu amiga virtual para platicar todas esas situaciones… nos va guiando de la mano en este proceso de crear relaciones que se sienten bien y, si detecta riesgos, nos puede canalizar con ayuda profesional de forma inmediata”.
Así lo explicó Floreta Mayerson, fundadora del proyecto, al ganar el Premio Kybernuz al liderazgo social.
La iniciativa surgió durante la pandemia, en medio del confinamiento y del incremento de la violencia en los hogares. Fue entonces cuando sus creadoras se preguntaron qué podía hacerse antes de que una situación llegara a convertirse en emergencia. La respuesta fue clara: crear un espacio digital, accesible y seguro, disponible en cualquier celular, que permitiera cuestionar lo que no se nombra y brindar acompañamiento inmediato.
Inteligencia artificial de apoyo emocional
El entrenamiento de la inteligencia artificial detrás de Violetta es riguroso y ético, asegura Mayerson, quien forma parta de la lista de emprendedoras jóvenes 30 under 30 de Forbes. Todo el contenido con el que se alimenta está adaptado al contexto mexicano y pasa por protocolos de tolerancia cero a la violencia en contra de las mujeres.
“Hay muchísima responsabilidad en el vínculo que la persona crea con una inteligencia artificial y cómo cuidamos los contenidos. Cuidamos desde el tono, las palabras que utiliza, los emojis… buscamos que se sienta siempre cercano, amigable, empático y seguro.
La plataforma no solo acompaña en situaciones de crisis, también trabaja en la prevención y psicoeducación, impulsando cambios culturales para que cada vez más personas se animen a hablar sobre lo que sienten y viven.
Violetta sigue creciendo y en estos cinco años ha canalizado de forma inmediata a más de 50 mil personas a otras instituciones.
Cómo funciona Hola soy Violetta
La interacción con Violetta es sencilla: basta con ingresar a holasoyvioletta.com o buscarla en redes sociales como @holasoyvioletta. Desde ahí, cualquier persona puede iniciar una conversación como en un chat de WhatsApp.
Según datos de la organización, más de 250 mil personas ya han conversado con Violetta y el 85% reporta sentirse mejor después de hacerlo. Los temas más frecuentes incluyen rupturas amorosas, ansiedad, violencia y la necesidad de ser escuchado.
La importancia de escuchar
Para Mayerson, el mayor valor de la plataforma es ofrecer un espacio de confianza y confidencialidad. “Muchas veces no lo decimos en voz alta, sentimos que somos la única persona que lo está viviendo. Buscamos que nadie se quede sin ese acompañamiento inicial”.
En México la violencia entre la población joven ya tuvo consecuencias fatales, espacios digitales de escucha y prevención son clave para propiciar relaciones más sanas y seguras, en las mismas redes en que abundan los mensajes violentos.
npq
