La vida y la mujer se celebran juntas: Convocan a familias en todo el país

Ciudad de México.- Originaria de un pequeño pueblo de Tabasco, Paulina Hernández Torruco, comparte que su propia vida es fruto de una decisión de confianza: “Mi madre estaba enferma al momento de concebirme, con tumores en la matriz. El médico le recomendó abortar, pero mis padres apostaron por la vida. Salieron adelante y yo también lo he podido hacer. Quiero que todos tengan esa oportunidad”.

Su testimonio se entrelaza con el mensaje central de la 5ª Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida: generar apoyos y entornos que permitan a las mujeres abrazar la vida sin miedo ni presiones externas.

Esta celebración busca reflexionar y dejar atrás el “falso dilema” de la elección entre madre e hijo, pues ambos tienen los mismos derechos, expresó la abogada Paulina Hernández Torruco, vocera del evento, en entrevista exclusiva con Siete24.



“La vida y la mujer se celebran. No hay que entrar en este falso dilema porque realmente ambas personas, tanto la mujer como el niño, somos sujetos de derecho por el simple hecho de ser seres humanos”.

El falso dilema: madre e hijo, no uno contra otro



Desde su experiencia jurídica y sus estudios en neurociencias, Paulina explica que reducir la discusión a una confrontación entre la madre y su hijo en el vientre es un error: “Si empezamos a poner categorías en los seres humanos por edad o sexo, atentamos contra la dignidad. Cuando hablamos de embrión, feto, niño o adulto, no hablamos de naturalezas distintas, sino de etapas de la misma vida humana”.



Para ella, la verdadera libertad de las mujeres se alcanzará cuando no tengan que decidir bajo el peso del miedo:



“A veces se nos dice que el aborto es la opción de libertad, pero ¿de verdad es libre? cuando detrás está el miedo de la mujer: ¿cómo voy a mantenerlo?, ¿me van a correr del trabajo?, ¿me juzgarán? Queremos que llegue el momento en que ninguna mujer tenga que pensar con miedo como eje rector de su vida”.

Una convocatoria a la acción comunitaria

La 5ª Celebración invita a cada persona a sumar sus talentos para acompañar a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Paulina lo resume así: “Todos tenemos diferentes dones. Si soy médico, puedo dar consultas accesibles; si soy abogado, puedo orientar a una mujer en crisis; si soy joven con impacto en redes sociales, puedo usarlo para difundir esperanza. Todos servimos para algo, y todos podemos aportar”.

Más allá de la marcha: construir futuro

Para Hernández Torruco, la clave está en mirar hacia adelante con creatividad: “Queremos políticas preventivas que realmente arropen a la mujer. Que ninguna se quede sin alimento, sin educación, sin apoyo médico o psicológico. Celebrar la vida y a la mujer es también celebrar un futuro posible”.



La convocatoria es de carácter nacional, en la Ciudad de México, será el domingo y partirá con rumbo a la Basílica de Guadalupe, “la casa de la mujer más querida de México”. El encuentro será un espacio familiar y pacífico en el que miles de personas caminarán bajo el lema “La vida es siempre un bien”.

La celebración culminará en la Basílica de Guadalupe

La 5ª Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida se realizará este domingo 5 de octubre a las 11:00 a.m., en el Parque María Teresa de la Ciudad de México, con destino al Atrio de la Basílica de Guadalupe. Más de 80 ciudades del país se sumarán a este movimiento pacífico que busca enviar un mensaje de unidad, esperanza y confianza.

La caminata no se plantea como un punto final, sino como un recordatorio de que la esperanza se construye en comunidad, con cada paso y con cada acción concreta.



npq

