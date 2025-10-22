La voz de mamá sana: cantar al bebé ayuda a madres con depresión posparto

Ciudad de México.- La llegada de un hijo expresa alegría, pero también puede abrir la puerta a un silencio interno que cuesta romper. En ese contexto, cantar al bebé —una acción aparentemente sencilla— emergió como un aliado poderoso para madres que enfrentaron la depresión posparto (DPP).
Investigadores británicos hallaron que esta práctica no solo favoreció la recuperación emocional, sino que también reforzó el vínculo madre-hijo.
La DPP afecta a una de cada diez nuevas madres, según estudios internacionales, y suele provocar ansiedad, miedo, pensamientos negativos y tristeza tras el parto.
Una investigación publicada en la revista British Journal of Psychiatry analizó a 134 mujeres con síntomas de DPP.
Las dividieron en tres grupos: uno participó en talleres grupales de canto con sus bebés, otro en actividades de juego creativo, y el último siguió la atención habitual.
Las madres del grupo de canto mostraron una reducción más rápida de los síntomas en las primeras semanas.
Otro estudio más amplio —“SHAPER‑PND”— incorporó a 199 madres y confirmó que el canto grupal produjo efectos duraderos, hasta seis meses después, frente a otras actividades comunitarias.
Las participantes manifestaron además que cantar les permitió observar un cambio en sus bebés, sintieron que la actividad funcionaba como “momento para mí” y que retomaron sentido en su rol materno. Este hallazgo proviene de un estudio cualitativo que exploró los mecanismos detrás del efecto terapéutico.
En el tratamiento tradicional de la DPP se emplean psicoterapia y, a veces, medicación. Sin embargo, estos enfoques pueden chocar con barreras como el estigma, la falta de tiempo o el cansancio extremo. E
El canto al bebé se presenta como complemento accesible, placentero y con potencial beneficioso para madre y niño.
Además del impacto emocional, el canto favoreció la creación de lazos afectivos más sólidos.
Según el estudio cualitativo, cantar permitió a las madres sentirse escuchadas, conectar con sus bebés en un entorno relajado y recuperar parte de su identidad tras el cambio que implica la maternidad.
Desde el enfoque de salud pública, la investigación de SHAPER-PND concluyó que el programa de canto grupal representaba una inversión eficiente para el sistema sanitario.
Aunque los resultados son alentadores, los autores advierten que el canto no sustituye la atención profesional.
Es una herramienta que puede integrarse al acompañamiento terapéutico. Se recomienda que las madres que lo necesiten consulten con especialistas en salud mental o profesionales perinatales para un diagnóstico y seguimiento adecuados.
Para las madres y sus redes de apoyo, cantar al bebé puede convertirse en un gesto cotidiano de cuidado mutuo, que transforma momentos de vulnerabilidad en instantes de conexión.
El Alcohol: enemigo que enferma cuerpos, rompe familias y multiplica la violencia
Ciudad de México.— El consumo excesivo de alcohol se ha convertido en un enemigo silencioso que enferma, destruye hogares y alienta la violencia. Por eso, legisladores han hecho un llamado a las alcaldías para emprender campañas permanentes de prevención e información sobre los riesgos de beber en exceso.
Un riesgo que se multiplica
La diputada del Partido del Trabajo, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, recordó que el abuso del alcohol afecta la salud y en un detonante de tragedias colectivas. Explicó que esta conducta es un factor de riesgo en más de 200 enfermedades y lesiones, además de estar presente en hechos de tránsito, riñas, homicidios y violencia familiar.
Refirió que en el 45 por ciento de los homicidios dolosos cometidos en 2023, el agresor se encontraba bajo los efectos del alcohol. En las entidades donde el consumo es más alto, la tasa de asesinatos se eleva hasta un 30 por ciento. Y el 60 por ciento de las personas que murieron en peleas callejeras habían bebido antes del incidente.
Salud, convivencia y seguridad en riesgo
El Congreso capitalino pidió campañas informativas y estrategias que involucren a la comunidad, las escuelas y las familias. El objetivos es construir una cultura de prevención y responsabilidad. El abuso del alcohol, señalaron los legisladores, afecta la convivencia social, deteriora la salud mental y física y se traduce en un problema de seguridad pública.
Además, se solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana fortalecer la difusión sobre las sanciones establecidas en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. En vísperas de las fiestas decembrinas, cuando el consumo suele incrementarse, se prevé reforzar operativos para evitar incidentes.
Cuando la violencia empieza en una botella
El vínculo entre el alcohol y la violencia es profundo. Estudios citados en la propuesta legislativa indican que el 28.7 por ciento de los hombres que consumen alcohol semanalmente admitieron haber ejercido violencia física, y el 7.9 por ciento aceptó haber cometido agresiones sexuales. Estos datos revelan un patrón que va más allá del consumo: el deterioro de la empatía, del control y de la capacidad de convivencia.
Médicos y ciudadanos defienden su derecho a la objeción de conciencia en Puebla
Ciudad de México.— Miembros de la sociedad civil exigen frenar la iniciativa que limita la objeción de conciencia en el sector salud del estado de Puebla al acusar que quieren obligar a los médicos a practicar abortos.
En ese sentido, profesionales de la salud, padres de familia y organizaciones sociales acudieron al Congreso de Puebla para entregar a Oficialía de Partes más de 7 mil 100 firmas ciudadanas en defensa del derecho a la objeción de conciencia, al considerar que es una garantía fundamental para el personal médico y de enfermería.
De acuerdo con los manifestantes, la nueva iniciativa presentada por la diputada de Morena, Nayeli Salvatori, busca “regular” la objeción de conciencia, pero en realidad pretende restringirla y castigar a los profesionales de la salud que se nieguen a practicar abortos por motivos éticos o de convicción.
Entre los puntos que consideran más preocupantes de la propuesta se encuentran:
Ambigüedad en la definición de objeción de conciencia, dejando espacio para interpretaciones arbitrarias.
Restricciones injustificadas para que médicos y enfermeros puedan ejercer su derecho.
Obligación directa del sistema de salud de garantizar la práctica de abortos, incluso en contra de la voluntad del personal.
Impunidad en casos de violaciones al derecho de objeción.
Por ello, las organizaciones exhortaron al Congreso del Estado a escuchar al personal de salud y a garantizar la libertad de conciencia, reconocida en la Constitución mexicana y en tratados internacionales de derechos humanos.
Finalmente, hicieron un llamado a los legisladores de todas las fuerzas políticas a rechazar esta iniciativa y proteger el ejercicio libre de la medicina en Puebla, sin presiones ideológicas ni sanciones injustas.
Padres defienden su derecho a educar sin ideologías impuestas
Durante un evento con Marx Arriaga en Aguascalientes
Aguascalientes. — Padres de familia defienden su derecho a educar a sus hijos conforme a sus valores, sin la imposición de ideologías desde el Estado.
Durante una visita reciente del director general de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, a Aguascalientes, el abogado Alan Capetillo, cuestionó públicamente el contenido de los libros de texto.
El jurista afirmó que el enfoque de los materiales “repite una lógica de confrontación entre pobres y ricos, entre los de abajo y los empresarios”.
Capetillo explicó que esa narrativa “divide en lugar de educar”, y reiteró que la prioridad de los padres debe ser que los niños aprendan conocimientos básicos acordes con su edad.
Según dijo, “los padres no están de acuerdo con que se impongan visiones ideológicas en lugar de promover pensamiento crítico”.
Padres quieren educar desde sus propios valores
El Frente Nacional por la Familia (FNF) afirmó que el nuevo modelo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), conocido como la Nueva Escuela Mexicana, vulneró este principio fundamental.
Según el presidente estatal del Frente, Jaime Castro Chávez, el modelo educativo impulsado por la SEP “violenta el derecho de las familias a educar desde los valores y la dignidad que sostienen a nuestra sociedad”.
El líder advirtió que esta transformación educativa se aplicó “sin diálogo ni consulta con los padres de familia”, lo que consideró un acto de autoritarismo.
En un posicionamiento oficial, Castro Chávez señaló que el nuevo enfoque pedagógico promovido por la SEP se inspiró en teorías de Paulo Freire y “traslada a las aulas una visión marxista de la educación”.
De acuerdo con el dirigente, esa visión “concibe la enseñanza no como búsqueda de la verdad, sino como herramienta de transformación política y social”.
El Frente sostuvo que los nuevos libros y contenidos “sustituyeron la educación crítica y plural por un pensamiento único funcional a los intereses del poder”.
Además, insistió en que los materiales “inducen a los menores hacia posturas ideológicas que no corresponden con la formación que los padres desean ofrecerles”.
Llamado a una educación sin confrontación
El Frente Nacional por la Familia insistió en que la educación debe formar personas libres y respetuosas, no moldeadas por intereses políticos.
Pidió a las autoridades federales revisar los programas de la Nueva Escuela Mexicana y garantizar que la enseñanza se mantenga neutral.
“La educación pertenece primero a la familia”, reiteró el comunicado del Frente, que acusó al Gobierno federal de “imponer por la fuerza del Estado un modelo que desconoce el principio de subsidiariedad”.
El grupo sostuvo que ese principio reconoce a la familia como “el primer y natural espacio formador del ser humano”.
La organización reiteró su disposición a dialogar con las autoridades educativas. Lo anterior, siempre que se respete la libertad de los padres y la pluralidad de pensamiento en las aulas.
Falta educación para lograr la separación de basura en CDMX
De cara a la legislación propuesta para ingresar 2026
Ciudad de México. — La CDMX se prepara para implementar la separación obligatoria de basura en enero de 2026. Sin embargo, especialistas advirtieron que la medida fracasará si no existe educación previa sobre cómo hacerlo correctamente.
Sandra Gazca, vocera de la organización Vida Circular y titular de marketing y sustentabilidad en Alpla México, Caribe y Centroamérica, explicó que la mayoría de los ciudadanos aún desconoce la forma adecuada de clasificar sus residuos.
Durante la presentación del Estudio Nacional sobre la Cultura del Reciclaje 2025, Gazca informó que solo 30% de las personas encuestadas realiza una recolección diferenciada de sus desechos, y que la reutilización no forma parte de la rutina familiar ni laboral.
Educación ambiental antes que sanciones
La especialista señaló que la ley local de Separación de Residuos Sólidos exigirá dividir los desperdicios en orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables. Sin embargo, si los ciudadanos no saben hacerlo, el servicio de recolección no aceptará su basura.
En entrevista con El Sol de México, Gazca explicó que la falta de conocimiento puede generar errores comunes. “Por ejemplo, la caja de cartón de una pizza no es reciclable si tiene grasa, porque se convierte en inorgánico no reciclable”, señaló.
También mencionó el caso de los pañales, que deben considerarse inorgánicos no reciclables, ya que contienen materia orgánica. “Si un residuo está contaminado con elementos orgánicos, pierde automáticamente su carácter reciclable”, precisó.
Gazca insistió en que la cultura ambiental debe transmitirse antes de aplicar sanciones, porque sin información adecuada los ciudadanos podrían contaminar materiales reciclables creyendo que los separan bien.
Desmotivación y déficit educativo: los grandes retos
El estudio, aplicado a mil 200 personas, reveló que la ausencia de cultura ambiental y la desmotivación son los principales obstáculos para reciclar. Los encuestados reconocieron la importancia del reciclaje, pero admitieron no hacerlo por falta de hábito y desconocimiento.
“Los resultados muestran que el reciclaje aún no es parte de la rutina familiar ni laboral. Hay un déficit educativo y escasez de espacios que enseñen a hacerlo bien”, destacó Gazca.
Según los datos del estudio, 76% de los encuestados estaría dispuesto a pagar más por envases sustentables, aunque la práctica de consumo responsable sigue siendo inconsistente. Solo 40% consideró que los envases de plástico son reciclables, lo que refleja confusión generalizada sobre los materiales.
Sectores industriales piden escuchar a todos los actores
En el mismo evento participó Rosa María Sánchez, directora general de la Cámara Nacional de Productos Cosméticos y de Cuidado del Hogar, quien pidió al gobierno capitalino considerar las necesidades de los diferentes sectores antes de tomar decisiones legislativas respecto a la basura.
“Escuchar y entender las opiniones de los distintos actores permitirá lograr un mayor impacto y diseñar políticas más efectivas”, subrayó Sánchez.
Con estas observaciones, las organizaciones coincidieron en que la transición hacia una cultura de reciclaje en la Ciudad de México requerirá educación, colaboración multisectorial y acompañamiento ciudadano para tener éxito.
