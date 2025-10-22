La voz de mamá sana: cantar al bebé ayuda a madres con depresión posparto

Ciudad de México.- La llegada de un hijo expresa alegría, pero también puede abrir la puerta a un silencio interno que cuesta romper. En ese contexto, cantar al bebé —una acción aparentemente sencilla— emergió como un aliado poderoso para madres que enfrentaron la depresión posparto (DPP).

Investigadores británicos hallaron que esta práctica no solo favoreció la recuperación emocional, sino que también reforzó el vínculo madre-hijo.

La DPP afecta a una de cada diez nuevas madres, según estudios internacionales, y suele provocar ansiedad, miedo, pensamientos negativos y tristeza tras el parto.

Una investigación publicada en la revista British Journal of Psychiatry analizó a 134 mujeres con síntomas de DPP.

Las dividieron en tres grupos: uno participó en talleres grupales de canto con sus bebés, otro en actividades de juego creativo, y el último siguió la atención habitual.

Las madres del grupo de canto mostraron una reducción más rápida de los síntomas en las primeras semanas.

Cambridge University Press & Assessment

Otro estudio más amplio —“SHAPER‑PND”— incorporó a 199 madres y confirmó que el canto grupal produjo efectos duraderos, hasta seis meses después, frente a otras actividades comunitarias.

Las participantes manifestaron además que cantar les permitió observar un cambio en sus bebés, sintieron que la actividad funcionaba como “momento para mí” y que retomaron sentido en su rol materno. Este hallazgo proviene de un estudio cualitativo que exploró los mecanismos detrás del efecto terapéutico.

En el tratamiento tradicional de la DPP se emplean psicoterapia y, a veces, medicación. Sin embargo, estos enfoques pueden chocar con barreras como el estigma, la falta de tiempo o el cansancio extremo. E

El canto al bebé se presenta como complemento accesible, placentero y con potencial beneficioso para madre y niño.

Te puede interesar: Polonia y su histórica Reforma Fiscal que beneficia a padres con dos o más hijos

Además del impacto emocional, el canto favoreció la creación de lazos afectivos más sólidos.

Según el estudio cualitativo, cantar permitió a las madres sentirse escuchadas, conectar con sus bebés en un entorno relajado y recuperar parte de su identidad tras el cambio que implica la maternidad.

Desde el enfoque de salud pública, la investigación de SHAPER-PND concluyó que el programa de canto grupal representaba una inversión eficiente para el sistema sanitario.

Aunque los resultados son alentadores, los autores advierten que el canto no sustituye la atención profesional.

Es una herramienta que puede integrarse al acompañamiento terapéutico. Se recomienda que las madres que lo necesiten consulten con especialistas en salud mental o profesionales perinatales para un diagnóstico y seguimiento adecuados.

Para las madres y sus redes de apoyo, cantar al bebé puede convertirse en un gesto cotidiano de cuidado mutuo, que transforma momentos de vulnerabilidad en instantes de conexión.

ARH