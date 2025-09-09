Lactarios en NL: un abrazo de la sociedad a las madres turistas

Ciudad de México.- En Nuevo León, las madres ahora pueden recorrer los sitios turísticos sin dejar de cuidar a sus bebés. Las autoridades inauguraron nueve nuevos espacios de lactancia, brindando privacidad, comodidad y apoyo en lugares como El Cuchillo, Grutas de García y Mirador del Obispado.

Con estas acciones, la maternidad se reconoce como prioridad incluso fuera del hogar, y en espacios de esparcimiento y los visitantes pueden disfrutar del estado mientras sus hijos reciben el cuidado que merecen.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia “Alimentar con Amor”, lanzada en 2023, que busca ofrecer a las madres entornos dignos y privados para amamantar o extraer leche.

Con estos nuevos lactarios, la red estatal alcanza un total de 115 espacios distribuidos en los 51 municipios de Nuevo León

Los nuevos lactarios fueron inaugurados en sitios emblemáticos como El Cuchillo, Grutas de García y Bustamante, Parque Natural La Estanzuela, Cola de Caballo, Chipinque, La Pastora, Museo de Historia Mexicana y Mirador del Asta Bandera.

Estos espacios están diseñados para ofrecer privacidad, comodidad y seguridad a las madres que visitan estos lugares de esparcimiento.

Los especialistas, señalan que la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida es fundamental para la salud de los bebés.

Porque los protege de enfermedades y promueve su desarrollo óptimo.

Además, beneficia a las madres al reducir el riesgo de cáncer de mama y ovario, y ayuda en la recuperación del peso postparto.

La implementación de estos lactarios en puntos turísticos refleja un compromiso con la salud pública y el apoyo a la maternidad.

La titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, destacó que los lactarios son un símbolo de una sociedad que se hace responsable de las madres.

Mismas que, ofrecen condiciones dignas para ejercer la lactancia.

Por su parte, el gobernador Samuel García afirmó que Nuevo León es líder en salud y lactancia materna.

Además dijo que este esfuerzo es una lucha para fomentar los buenos hábitos y los beneficios de la lactancia materna.

La Secretaría de Salud, Alma Rosa Marroquín, subrayó que invertir en lactancia materna es invertir en el futuro.

Ya que todos los niños y niñas merecen un comienzo saludable para tener un futuro esperanzador

Con esta expansión de la red de lactarios, Nuevo León se prepara para recibir a los visitantes de todas partes del país y del mundo.

Además, sino que también envía un mensaje claro de apoyo a las madres y al desarrollo infantil.

