Lactarios en NL: un abrazo de la sociedad a las madres turistas

Ciudad de México.- En Nuevo León, las madres ahora pueden recorrer los sitios turísticos sin dejar de cuidar a sus bebés. Las autoridades inauguraron nueve nuevos espacios de lactancia, brindando privacidad, comodidad y apoyo en lugares como El Cuchillo, Grutas de García y Mirador del Obispado.
Con estas acciones, la maternidad se reconoce como prioridad incluso fuera del hogar, y en espacios de esparcimiento y los visitantes pueden disfrutar del estado mientras sus hijos reciben el cuidado que merecen.
Esta iniciativa se enmarca en la estrategia “Alimentar con Amor”, lanzada en 2023, que busca ofrecer a las madres entornos dignos y privados para amamantar o extraer leche.
Con estos nuevos lactarios, la red estatal alcanza un total de 115 espacios distribuidos en los 51 municipios de Nuevo León
Los nuevos lactarios fueron inaugurados en sitios emblemáticos como El Cuchillo, Grutas de García y Bustamante, Parque Natural La Estanzuela, Cola de Caballo, Chipinque, La Pastora, Museo de Historia Mexicana y Mirador del Asta Bandera.
Estos espacios están diseñados para ofrecer privacidad, comodidad y seguridad a las madres que visitan estos lugares de esparcimiento.
Los especialistas, señalan que la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida es fundamental para la salud de los bebés.
Porque los protege de enfermedades y promueve su desarrollo óptimo.
Además, beneficia a las madres al reducir el riesgo de cáncer de mama y ovario, y ayuda en la recuperación del peso postparto.
La implementación de estos lactarios en puntos turísticos refleja un compromiso con la salud pública y el apoyo a la maternidad.
La titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, destacó que los lactarios son un símbolo de una sociedad que se hace responsable de las madres.
Mismas que, ofrecen condiciones dignas para ejercer la lactancia.
Por su parte, el gobernador Samuel García afirmó que Nuevo León es líder en salud y lactancia materna.
Además dijo que este esfuerzo es una lucha para fomentar los buenos hábitos y los beneficios de la lactancia materna.
La Secretaría de Salud, Alma Rosa Marroquín, subrayó que invertir en lactancia materna es invertir en el futuro.
Ya que todos los niños y niñas merecen un comienzo saludable para tener un futuro esperanzador
Con esta expansión de la red de lactarios, Nuevo León se prepara para recibir a los visitantes de todas partes del país y del mundo.
Además, sino que también envía un mensaje claro de apoyo a las madres y al desarrollo infantil.
Gobierno impondrá impuesto a videojuegos violentos: 183 millones en 2026
Ciudad de México.- El Paquete Económico 2026, puso cifra al impuesto para aquellos que adquieran videojuegos con contenido violento. La Secretaría de Hacienda estima recaudar 183 millones de pesos con esta medida que busca frenar prácticas nocivas para la convivencia social.
El gravamen consistirá en un impuesto especial ad valorem del 8% aplicado a la prestación de servicios digitales de videojuegos violentos.
Con ello, se amplía el alcance del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que también contempla incrementos en refrescos, tabaco y apuestas.
El gobierno federal sostiene que esta decisión responde al propósito de desincentivar consumos que dañan la salud y promueven entornos de violencia, especialmente entre los más jóvenes.
Como se ha señalado en ocasiones anteriores en los diversos presupuestos de egresos, los recursos obtenidos serán destinados a programas sociales y proyectos de infraestructura, de acuerdo con la propuesta enviada al Congreso.
Con esta reforma, los gamers o jugadores de este tipo de viodeo juegos, se suman a la lista de contribuyentes “extra fiscales”.
Lo que ha generado debate entre la industria del entretenimiento digital y especialistas en políticas públicas.
América Rangel: “Sin derecho a la vida, ningún otro derecho es posible”
Ciudad de México.- La diputada local América Rangel (PAN) afirmó que el derecho a la vida debe reconocerse desde la concepción y defendió la importancia de frenar iniciativas que buscan ampliar el aborto en la Ciudad de México.
La legisladora participó en la presentación del libro “El derecho a la vida y el aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: mitos y realidades”, realizada en el Salón Benito Juárez del Congreso de la CDMX, donde en entrevista para Siete24.mx destacó que el compromiso del PAN es proteger tanto a la mujer como al hijo por nacer.
“El derecho a la vida es el más importante”
Rangel fue cuestionada sobre si el principio de interés superior del menor debería aplicarse también al concebido.
“Por supuesto, es el derecho más importante, como lo he dicho, el derecho a la vida, y desde la concepción nosotros lo reconocemos”, respondió la legisladora.
Señaló que este principio está respaldado por el derecho internacional y agregó:
“Ha sido el más importante durante toda nuestra historia como humanidad”.
Iniciativas en defensa de la familia y la dignidad humana
Respecto a las alternativas legislativas que ofrece el Congreso capitalino, Rangel recordó que Acción Nacional ha impulsado distintas propuestas a favor de la familia y la protección de la vida.
“Hemos presentado diferentes iniciativas desde el grupo parlamentario, como los derechos de lo nacido y el Instituto de la Familia, que hemos estado promoviendo”, precisó.
La legisladora subrayó que, “pese a la mayoría oficialista”, lograron frenar la ampliación de plazos para abortar más allá de las 12 semanas.
“Logramos que se parara y que se quedara como está, porque ya era prácticamente con un bebé formado. Hemos podido ir frenando este tipo de atrocidades hacia la humanidad”, enfatizó.
Acción Nacional, firme en la defensa de la vida
América Rangel insistió en que la defensa de la vida desde la concepción es un principio irrenunciable para el PAN en la Ciudad de México.
“Si no, muchos de los que están pidiendo el aborto no estarían aquí”, señaló.
Con esta postura, la legisladora dejó claro que el debate sobre la vida y la dignidad humana sigue siendo uno de los temas centrales en la agenda del Congreso capitalino, donde la protección de la mujer y del hijo por nacer “continúa siendo una bandera de la oposición”.
Ricardo Rubio: “La batalla por la vida no está perdida en la CDMX”
Ciudad de México.- El diputado Ricardo Rubio Torres advirtió que el derecho a la vida debe defenderse desde la concepción y llamó a no dar por perdida la lucha frente a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En entrevista para siete24.mx, tras su participación en la presentación del libro “El derecho a la vida y el aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: mitos y realidades”, en el Salón Benito Juárez del Congreso de la CDMX, Rubio Torres destacó que el principio del interés superior de la niñez, reconocido en el derecho internacional, también debe aplicarse al hijo concebido.
Tratados internacionales obligan a México a respetar la vida desde la concepción
Al ser cuestionado sobre si ese principio debe extenderse al hijo por nacer, la respuesta del legislador panista fue afirmativa.
“Por supuesto que sí forma parte y es ley suprema para la Ciudad de México y para el país. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos son vinculantes y deben aplicarse”, dejó en claro el diputado local de Acción Nacional.
Rubio recordó que en la capital existe la Ley del Bebé Seguro, cuyo artículo quinto reconoce explícitamente el derecho a la vida y establece políticas públicas para proteger tanto a la mujer embarazada como a su hijo.
“Esta norma no se limita al Código Penal y al tema del aborto. También ofrece alternativas con mecanismos económicos y programas institucionales para garantizar la protección de ambos”, explicó.
Alternativas legislativas en defensa de la mujer y el hijo
El diputado subrayó que el Congreso de la Ciudad de México cuenta con herramientas legales que permiten impulsar políticas de acompañamiento a las mujeres que deciden continuar con su embarazo.
“No está perdida la batalla. Existen leyes que ya garantizan la vida desde la concepción hasta los 12 meses de edad, y ese es un punto de partida para seguir legislando en favor de la dignidad humana”, destacó.
Asimismo, sostuvo que la lucha por la vida debe mantenerse activa desde distintos frentes.
“Lo importante es seguir generando debate, escribiendo, publicando en medios, haciendo videos y activismo. Nuestro trabajo es crear conciencia social”, resaltó.
“La batalla no está perdida”
En un mensaje que resonó entre los asistentes a la presentación, Rubio insistió en que las resoluciones de la Suprema Corte pueden cambiar con el tiempo.
“Hoy tenemos una Corte muy complicada, sabemos que va a ser difícil, pero los ministros no son eternos. Vendrán otras épocas, y lo importante es que la sociedad mantenga viva la defensa de la vida”, puntualizó.
El libro presentado analiza las resoluciones más recientes de la SCJN sobre aborto y su impacto en el marco constitucional.
Con este evento, el legislador panista refrendó su compromiso con la defensa de la vida y la dignidad humana desde el Congreso local.
SEP reconoce que ha fallado en la protección de niñas y niños víctimas de violencia sexual
En la Jornada de Concientización sobre el Abuso Sexual
Ciudad de México.- En 2018 una noticia estremeció a las familias, 37 pequeñitos, de tan solo 3 a 5 años de edad, sufrieron violencia sexual por parte de profesores y directivos del kínder Marcelino de Champagnat, ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Madero, con la complacencia de quien debía supervisar esta escuela.
Una familia fue la primera en denunciar y a esta se sumaron 59 más, 18 de estas ya recibieron sentencia y como parte de la sentencia dictada por un juez se estableció la Jornada de Concientización sobre el Abuso Sexual y el Maltrato Infantil, que se llevará a cabo cada año, y que inició este 8 de septiembre con una ceremonia a cargo del Secretario de Educación Pública Mario Delgado.
Ante representantes de defensores de derechos de las niñas, niños y adolescentes, el titular de la SEP reconoció que la autoridad falló en este caso al cuidar de la infancia, y en garantizar que su escuela fuera un espacio libre de violencia.
El titular de la SEP aceptó que la realidad era preocupante, pues “16 por ciento de niñas y niños de 10 a 13 años reportan que sufrieron algún tipo de abuso sexual.
“Hoy rompemos el silencio bajo la premisa: Te veo, te creo, y te cuido”, dijo al arrancar dicha jornada en una escuela de Iztacalco.
En el evento, una madre de familia dijo:
“No hay disculpa que pueda sanar lo sucedido. Disculparse no protege, faltan acciones, pero hoy nos reunimos para llevar a cabo este acto de reconocimiento público de la actividad inaceptable, indolente del Estado, por hechos criminales contra niñas y niños que estudiaban en el jardín de niños Marcelino de Champagnat”.
Los abusos y violaciones sexuales cometidos en la escuela Marcelino de Champagnat son algunos de los 3 mil 534 casos que se han registrado en México entre 2012 y febrero de 2023.
Los pocos datos disponibles, hasta el momento, arrojan que esta problemática no se ha frenado en la última década y que, por el contrario, va en aumento.
La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), presente en el inicio de la Jornada de concientizafión sobre el Abuso sexual infantil, fue posible gracias que los niños y padres de familia de ese jardín de niños eligieron no quedarse callados.
“Fue lograda por un grupo de familias que tuvo la valentía para luchar para beneficio no solo de sus hijos, sino de todos”.
