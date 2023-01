Las pastillas abortivas duelen. Mujeres reportan dolor insoportable

Ciudad de México.- Un estudio revela que casi la mitad de las mujeres que tomaron la pastilla abortiva sufrieron dolor intenso, este estudio de observación en Italia encontró que el 40 de las mujeres experimentaron dolor severo cuando se sometieron a abortos químicos provocados por pastillas abortivas.

El estudio identificó a las mujeres que tenían más probabilidades de experimentar dolor intenso, incluidas aquellas que estaban ansiosas por su aborto, que no habían dado a luz previamente a un bebé vivo o que habían experimentado períodos menstruales dolorosos, publicó livection.org.

Las mujeres reportaron que tomar la pastilla abortiva duele y mucho

El estudio, titulado ¿Cuánto dolerá? reporta resultados que lo confirman: las pastillas abortivas son dolorosas para las mujeres y contradicen gran parte de la comercialización del régimen de píldoras abortivas por parte de la industria del aborto.

El estudio incluyó a 242 mujeres que se sometieron a un aborto con medicamentos durante el primer trimestre, y señaló que estudios previos ( 2015 y 2016) mostraron que “el aborto con medicamentos se asocia con dolor hasta en el 80 % de las mujeres, y hasta El 54 % de ellos se queja de dolor intenso.

Los autores afirmaron que:

“El aumento de los niveles iniciales de ansiedad, la dismenorrea (períodos menstruales dolorosos causados ​​por las contracciones uterinas) y la ausencia de partos vaginales anteriores aumentan significativamente la probabilidad de dolor intenso en mujeres que se someten a un aborto con medicamentos”.

“El análisis confirmó que la ansiedad… se asoció significativamente con el dolor intenso durante el aborto con medicamentos.

“El análisis también confirmó que un parto vaginal previo representó un factor protector contra el dolor intenso”.

“Según nuestro análisis, la dismenorrea mostró la asociación más fuerte con el dolor intenso durante el aborto, lo que determina un riesgo seis veces mayor de experimentar dolor intenso”, afirmó el estudio. “Encontramos una correlación positiva entre el aumento de los niveles de ansiedad antes del procedimiento y la intensidad del dolor experimentado por los pacientes”.

“El aborto con medicamentos representa una alternativa válida al manejo quirúrgico. A pesar de esto, un número considerable de mujeres aún podría preferir el aborto quirúrgico, que a menudo se realiza bajo anestesia general, por temor a los efectos secundarios, especialmente el dolor”.

Estos fueron los testimonios de las mujeres que tomaron la pastilla abortiva

Los informes anecdóticos de las propias mujeres respaldan los hallazgos del estudio sobre el dolor.

Hoy en día, la carrera para aumentar el acceso a las píldoras abortivas a menudo mantiene a las mujeres en la oscuridad con campañas de mercadeo engañosas bajo eufemismos como píldoras de ” falta del período “. La píldora abortiva se vende falsamente como ” más segura que Tylenol “, que es “fácil” y como ” bajar el período “.

Incluso los medios han jugado con esta desinformación. Sin embargo, las usuarias de píldoras abortivas a menudo informan dolor, a veces incluso dolor extremo, y algunas van al hospital de emergencia.

Brittany

Brittany afirmó que obtuvo píldoras abortivas de Planned Parenthood cuando era estudiante de primer año en la universidad y describió su experiencia con el aborto de manera inquietante en los comentarios de un video titulado “Mi experiencia con el aborto como estudiante de primer año | Píldora abortiva”. Tenga en cuenta que Britney afirmó que no se arrepiente de su aborto:

“No me di cuenta de cuánto dolor iba a ser. Al principio se sentía como calambres muy fuertes… empezó a empeorar cada vez más…El dolor fue simplemente ridículo. Me arrepiento por completo de no haber tomado los analgésicos… Tenía tanto dolor.

No podía caminar, no podía hablar…”

Jessica

Jessica en Nueva York escribió:

“Cuando fui a la clínica me sentí avergonzada. Me dieron la píldora abortiva y me dijeron que podría tener algunos calambres. No me dijeron el dolor insoportable que sentiría durante horas hasta que atravesó el saco. Mi aborto me fue explicado como algo común y normal. No me explicaron los efectos emocionales y el arrepentimiento que experimentaría mucho después de que terminara el aborto. Sin mencionar que el aborto inicial se sintió como si estuviera dando a luz a un niño”.

Anónimo

“Fue la experiencia más dolorosa de mi vida”, dijo otro cliente de aborto . “Además del dolor emocional, cuando la segunda píldora estaba haciendo efecto, tuve el dolor más indescriptible e insoportable durante más de 6 horas. Casi me mata…”

Anónimo

“El dolor comienza y se vuelve intenso, corro al baño y se me cae el primero de muchos coágulos. Empiezo a llorar al instante, “¿qué estoy haciendo, por qué me haría esto a mí misma pero también a algo que quería?… El primer día fue un infierno”.

En Twitter

“Nunca he experimentado nada más doloroso. Estuve en trabajo de parto durante 14 horas con mi hijo y la píldora abortiva fue más aterradora y más dolorosa”.

Anónimo

“Ni siquiera podía moverme, era como soportar los dolores menstruales de 100 mujeres juntas. Había tanta sangre que tenía que cambiarme la toalla higiénica cada hora. De la noche a la mañana, mis sábanas estaban cubiertas de sangre irreparable”.

Patricia

Patricia en Carolina del Norte afirmó que compró las pastillas abortivas de Planned Parenthood, donde el personal le dijo que tendría “algo de sangrado y posiblemente coágulos”. Le dijeron que las complicaciones derivadas de las pastillas son raras. Sin embargo, el dolor era tan intenso que sintió que se estaba muriendo.

“Al día siguiente, en casa sola con mi hijo pequeño, tomé las píldoras abortivas. En una hora supe que todo lo que me había dicho el doctor era mentira. Sangraba tanto que creía que me estaba muriendo. Estaba expulsando coágulos del tamaño de pelotas de béisbol y tenía el peor dolor físico de mi vida, peor que el parto. La peor parte de mi experiencia fue cuando estaba sentada en el inodoro y sentí que expulsaba un coágulo que se sentía extraño. Miré en el inodoro y vi a mi bebé. Tenía una cabeza, un cuerpo y pequeños brazos y piernas”.

npq

Suscríbete a nuestro canal de YouTube