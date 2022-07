Lianna Rebolledo: Mi vida no se terminó por un embarazo no deseado

Ciudad de México.- A los 12 años la comunicadora Lianna Rebolledo sufrió una experiencia traumática, fue secuestrada y violada y como consecuencia quedó embarazada, pese a que le recomendaron el aborto, Lianna eligió el amor por una “personita” y ese bebé le dio un motivo para vivir.

Con una infancia difícil, la adolescente encontró en su nena un motivo para vivir y salir adelante, y así lo hizo, con su mamá y sus hermanos poco a poco se trasladaron a EU.

Logró terminar una carrera y darle una profesión también a su hija, platicó Lianna Rebolledo en entrevista con la también periodista Janet Arceo en su programa de Radio Fórmula.

“Por muy difícil q era la situación en ese momento, el saber que venía una personita, un ser que era solamente mío, en ningún momento lo relacioné con mis agresores, sentí que ya tenía una personita dentro de mí que le estaba dando sentido a mí vida. El médico me recomendó que abortara, que la ley estaba conmigo, que el producto me iba a recordar siempre lo que viví, pero yo le pregunté que si abortaba se me olvidaría lo que me pasó, dejaría de tener pesadillas, y él me respondió que no. Entonces no le encontré ningún sentido a abortar.