Los niños preescolares ¿realmente necesitan un curso de verano?

Ciudad de México.- La mayoría de los chicos este dos últimos años han estado en casa, pero la actividad se ha reactivado, así que en este 2021, a diferencia del año pasado, ya pueden ir a un curso de verano, ya sea en línea o presencial.

Los niños mayores están ansiosos de socializar y jugar, correr y gritar con otros, para ellos puede ser una buena válvula de escape; pero los pequeñitos preescolares ¿realmente necesitan un curso de verano?

Una mamá preguntaba esto hace unos días a la especialista Gaby González, pedagoga y psicoterapeuta especializada en crianza, y mamá de tres, en su página de Facebook, donde suele interactuar con sus seguidoras.

Su hija tiene poco más de dos años, la inscribió en un curso de verano pero la nena no quería ir ¿debo seguirla llevando? La terapeuta le respondió que no y este fue su argumento:

“Si no hay verdadera necesidad de llevarla al curso de verano ¿para que la llevamos? los primero años de vida lo que necesitan es estar con mamá, solamente si hay necesidad porque hay que trabajar y no hay de otra, bueno, ni modo. Procura que la guardería o el lugar donde se imparta el curso de verano sea muy similar a tu amor, a tu casa, que sea como una extensión de ti, para que pueda sentir esta contención que tanto necesitan en esta etapa de sus vidas”.

Esto le recomendó la cofundadora de Niños de Ahora

“Si no hay necesidad para que hacerla sufrir, no toca en este momento separarla, ya te tocará en otro momento rogarle que se quede un ratito contigo, porque se van y esto es real. Entonces no hay prisa, si no hay necesidad de que vaya a un curso de verano, no la obligues”.

Cuando tu niña o niño tenga unos 8 años ellos mismos te pedirán ir al curso de verano

Y es que a esta edad los niños más que disfrutar del juego con otras personas, pasan el tiempo extrañando a mamá, que es su amor, su todo, su refugio, su hogar; entonces si es solo para que se distraiga, mejor se creativa y haz un plan de actividades para hacer en casa y fuera de ellas.

Una amiga hizo esto con sus hijas al inicio de la pandemia, en un frasco metió papelitos, como si fueran de rifa, con actividades para realizar escritas, como por ejemplo: ver una película, salir al parque, hacer ejercicio, armar un rompecabezas, jugar juegos de mesa, un día de campo… y cuando las niñas llegaban con ella y decían “estoy aburrida”, ella les ofrecía el frasco de la rifa, ¿y qué creen? funcionó.

Eso sí dedícales el tiempo, o en su defecto establece horarios, por ejemplo después de comer, recuerda que las rutinas también son importantes.

Si tienes que salir a trabajar, busca que la persona que se queda con ella sea como una extensión de ti, y crea una dinámica parecida para que los pequeños recurran a esto cuando te extrañen, por ejemplo dejarle un cuaderno para que dibuje cuando se sienta triste.

Y si el curso es en línea, analízalo muy bien y primero preguntales si quieren tomarlo, la mayoría de los chiquitos están hartos del Zoom, y para los muy pequeños ni siquiera debe ser una opción.

¡Suerte!

