Machismo vs relaciones de igualdad: Unión Mujer

Ciudad de México.- Es una obligación decirle al mundo lo negro del “negocio” del aborto, porque la International Planned Parenthood Foundation lo promueve en clínicas donde hay malapraxis, entre otros delitos.

Así lo denunció Mayra Rodríguez, exdirectora de 3 clínicas de Planned Parenthood al hablar sobre la malapraxis constante, el tráfico de jóvenes, el uso de personas indocumentadas y muchas otras realidades de la multinacional abortista.

“No se le puede llamar fundación, cuando son un gran corporativo con un negocio gigantesco, que gana desde 525 dólares hasta 4 a 5 mil dólares por practicar un aborto…”

En entrevista con Pablo Muñoz Iturrieta, Mayra Rodríguez, la exdirectora de 2 clínicas abortistas y una de prevención de la International Planned Parenthood Fundation, explicó que tuvo que denunciar al doctor de una de las clínicas donde trabajaba por malapraxis y allí intentaron acabar con ella.

Dijo la ahora activista pro vida que nunca es tarde para empezar del lado correcto. Narró el caso de una joven de 19 años, el cual le dio fuerzas para denunciar lo que se hacía en esas clínicas.

El caso que denunció y ganó a la multinacional abortista fue el de una chica de 19 años con 14 semanas de gestación; el doctor le dejó la cabeza del bebé adentro, aspiró, puso un dispositivo intrauterino y luego la enfermera le pidió que viera el ultrasonido otra vez. Fue allí cuando volvió a aspirar y raspar el útero de la joven y le insertó de nuevo el dispositivo.

Pero contó que todo este procedimiento fue ocultado por el doctor en el expediente de la paciente.

Al doctor que denunció, realiza cerca de 40 abortos diarios en una clínica y además no documenta en los expedientes de las pacientes lo que les practica y todavía trabaja para la corporación.

Invitó a las mujeres a tomar la decisión de cuidar su cuerpo, igual que cuando deciden no comer mal o no consumir drogas, hay que amarlo y protegerlo sin tener que acudir a un aborto, pues ningún doctor puede garantizaR que no la va a lastimar, aseveró.

Después de 17 años trabajando en las clínicas abortivas, describe al aborto como una situación muy traumática que persigue por años a las mujeres, pero se dan cuenta después cuando desean formar una familia y muchas veces no pueden.

“Las feministas deben dejar de ofrecerlo como opción, ya que terminan acabando con las 2 vidas, es una falacia que después de hacerse un aborto van a ser más felices”, resaltó.

También señaló que la mayoría de los grupos pro aborto están trabajando para Planned Parenthood y Naciones Unidas.

Es un insulto para las mujeres que les digan que ser madre no las va a dejar hacer nada. Es un insulto que les digan a las mujeres eso en lugar de empoderarlas. Cuando saben que las madres también pueden ser profesionales y todo lo que se propongan.

Te puede interesar: Directoras de Planned Parenthood reconocen vender órganos de bebés.

Planned Parenthood abre la puerta para el tráfico de jóvenes y otros delitos.

Por otro lado, señaló Mayra Rodriguez, mexicana radicada en Estados Unidos, que así como ella, muchos de los trabajadores Planned Parenthood son indocumentados. Contratan a ilegales porque no les conviene tener trabajadores que puedan hablar o denunciar los hechos de mala praxis.

De la misma manera, contó que las clínicas de California no piden identificación a las jóvenes, se prestan para practicar abortos a niñas que han sido secuestradas para prostitución y las llevan allí porque saben que no les piden ni papeles ni autorización para practicarse los abortos.

En conclusión expresó que los anticonceptivos no son un método 100% efectivo. No hay más que la abstinencia para prevenir embarazos y enfermedades. Porque incluso estas corporaciones ofrecen los anticonceptivos porque saben que va a fallar.