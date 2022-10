Madre católica de cinco hijos apoyada por miles de personas tras denuncia de activista LGBT

Reino Unido.- La policía británica está siendo inundada con denuncias de delitos de odio alimentadas por las redes sociales, incluido un gran aumento en las denuncias de personas transgénero. Los delitos de odio motivados por la transfobia han aumentado un 56 % en un año.

Alguien que tiene experiencia personal de “toda la fuerza de la ley” en estos asuntos es Caroline Farrow, madre de cinco hijos en un pueblo de Surrey.

Te puede interesar: “Qué quieren los sacerdotes que declaran que ya no bastan los abrazos”, responde AMLO a la Iglesia

La Sra. Farrow está casada con Robin, un sacerdote anglicano que se convirtió al catolicismo. Durante varios años ha sido una voz destacada en los medios británicos sobre catolicismo, feminismo y actualidad.

El presunto delito de la Sra. Farrow no implica nada más grave que una disputa en Twitter. Cualesquiera que sean los aciertos y errores de su argy-bargy en línea, parece una locura tratar a una madre de cinco hijos como una criminal peligrosa.

Ella afirma, y ​​tiene mucha compañía en esto, que la policía local está tan ocupada persiguiendo los llamados delitos de odio que no tienen tiempo para investigar robos, robos de automóviles, vandalismo y drogas.

“He sufrido el acoso y el abuso más terribles durante cuatro años por parte de activistas por los derechos de las personas trans y cada vez que me he quejado a la policía, no han hecho nada para ayudarme”, dijo la Sra. Farrow a The Daily Mail .

“Y, sin embargo, esos mismos activistas pueden usar a la policía como su propia milicia privada. Es ridículo.”

Como muchos otros, tiene una visión muy negativa de la policía británica cada vez más despierta.

“Se supone que la policía debe actuar sin miedo ni favoritismo. Pero soy un blanco fácil porque no me suscribo a su agenda LGBTQ. También estoy destinado a ser una minoría protegida, pero a ellos no les importan los puntos de vista cristianos. En las redes sociales he recibido el abuso más cruel por ser católico”.

El editor de Asuntos Internos de The Express, Michael Knowles, sugiere que para evitar que la policía se vea involucrada en las filas de las redes sociales, las grandes tecnológicas deberían crear “mecanismos para eliminar rápidamente los abusos viles. Debe haber una forma de usar la tecnología para reconocer el abuso racista y eliminarlo de sus sitios”.

El lunes 3 de octubre, a las 4:45 p. m., la Sra. Farrow estaba preparando la cena para su familia. Un fornido policía llamó a la puerta y anunció que iba a ser detenida “por el delito de comunicaciones dolosas y acoso”. ¿Tiene una orden? Preguntó la Sra. Farrow. No lo necesito, respondió el policía. “Básicamente, se ha hecho una acusación de que estás acosando a alguien por las cosas que has estado publicando en línea”.

La policía irrumpió, la cateó, confiscó todos sus dispositivos electrónicos, la llevó a rastras a la comisaría, la encerró en una celda durante tres horas y la entrevistó durante otras dos. Fue liberada bajo investigación y regresó a casa después de la medianoche.

ARH