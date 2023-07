Madre con cáncer cerebral se niega a abortar y da a luz a una niña sana

Ciudad de México.- Una enfermera de 30 años, de Michigan, fue diagnosticada con cáncer en el cerebro en 2022, mientras estaba embarazada de su segundo hijo y eso cambió drásticamente sus expectativas de vida.

Después del impacto de recibir la noticia de que tenía un raro tumor cerebral denominado astrocitoma anaplásico grado III, considerado más agresivo y rápido, y escuchar a los médicos recomendarle abortar a su bebé, Tasha Kan tomó una decisión arriesgada.

Tasha rechazó el aborto y el tratamiento de quimioterapia y la radiación, y optó por opciones alternativas. Tenía 20 semanas de embarazo, ¡casi siete meses! se lee en la historia publicada originalmente por liveaction.org.

“Iba a quedarme con ella y pelear e irme a casa y pelear”.

Y no solo eso, la valiente enfermera logró dar a luz a los ocho meses a su hija, una niña sana, pero su pronóstico bajó de unos años de vida a solo meses; Tasha no quiere dejar sola a sus hijos y sigue luchando por su vida, a pesar de que el pronóstico es desalentador, pues la quimioterapia ya no funcionará en su caso.

Pero lo extraordinario del caso es que los médicos se sorprenden de que ella aun pueda caminar y cuidar a sus hijos, prácticamente lleva una vida normal. Ella no se dará por vencida porque ama la vida.

El pronóstico era que no sobreviviría al segundo trimestre de 2022, y ¡sigue viva!

npq

