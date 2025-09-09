Madre de Carlo Acutis a los jóvenes mexicanos: “Son llamados a ser santos, no fotocopias”

Ciudad de México.- Después de presenciar la canonización de su hijo Carlo Acutis, el primer millennial elevado a los altares por la Iglesia Católica, Antonia Salzano envió un mensaje especial a los jóvenes mexicanos, invitándolos a vivir su fe con valentía, autenticidad y esperanza.

En la Plaza de San Pedro, donde más de 80 mil fieles celebraron la canonización presidida por el Papa León XIV, Salzano recordó la profunda conexión de Carlo con México y destacó la riqueza espiritual del país.

Foto: Juan Carlos Carredano/Especial para Siete24

“Ustedes son especiales, ¿por qué? Porque tienen una gran fe y tienen muchas vocaciones, es un país fervoroso, un país que Jesús ama mucho. Ustedes tienen la Virgen de Guadalupe, y tienen también a José Sánchez del Río. Carlo amaba mucho a México, un país maravilloso”, expresó.

México: tierra de fe y vocaciones

La madre del nuevo santo destacó que la juventud mexicana tiene un papel decisivo en la Iglesia y en la sociedad:

“Ustedes son especiales, todos ustedes son llamados a ser santos, no fotocopias, como decía Carlo”.

Sus palabras son un recordatorio de que México, tierra de santos y mártires, también está llamado a ser testigo de esperanza en tiempos de desafíos sociales y espirituales.

El mensaje espiritual de Carlo Acutis

Carlo Acutis falleció en 2006 a los 15 años a causa de leucemia fulminante. Su vida, aunque breve, dejó un legado digital y espiritual: documentó milagros eucarísticos en internet y usó la tecnología para evangelizar. Su lema, “Todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias”, sigue inspirando a los jóvenes a vivir con autenticidad.

Su madre reforzó ese mismo mensaje al dirigirse a los jóvenes mexicanos: “La Eucaristía, el Rosario, la Biblia son los remedios para devenir santos”.

Un vínculo especial con México

Antonia Salzano ha insistido en varias ocasiones en el vínculo de Carlo con México. Durante una visita al país en 2023, recordó que apenas diez días después de la muerte de su hijo ocurrió un milagro eucarístico en Tixtla, Guerrero, signo de una relación providencial con la tierra guadalupana.

El mensaje desde el Vaticano, ahora con Carlo como santo canonizado, renueva esa conexión y plantea un llamado claro a las familias y a los jóvenes mexicanos: vivir la fe no solo en el templo, sino en la vida cotidiana, en las relaciones humanas y en la cultura digital.

El testimonio de Carlo Acutis, apoyado por su familia, muestra que la santidad no se reserva a quienes llevan vidas extraordinarias, sino que puede nacer en un hogar común. Su madre insiste en que lo esencial es vivir con Dios en el centro y transmitir la fe en los pequeños gestos de cada día.

Este mensaje es también una invitación también para las familias mexicanas: cultivar espacios de fe y esperanza dentro de casa, acompañar a los hijos en su camino y fortalecerlos en la identidad de ser “originales” en un mundo que busca homogeneizar.

npq

