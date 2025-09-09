Tendencias
Madre de Carlo Acutis a los jóvenes mexicanos: “Son llamados a ser santos, no fotocopias”
Tras la canonización del joven millennial
Ciudad de México.- Después de presenciar la canonización de su hijo Carlo Acutis, el primer millennial elevado a los altares por la Iglesia Católica, Antonia Salzano envió un mensaje especial a los jóvenes mexicanos, invitándolos a vivir su fe con valentía, autenticidad y esperanza.
En la Plaza de San Pedro, donde más de 80 mil fieles celebraron la canonización presidida por el Papa León XIV, Salzano recordó la profunda conexión de Carlo con México y destacó la riqueza espiritual del país.
“Ustedes son especiales, ¿por qué? Porque tienen una gran fe y tienen muchas vocaciones, es un país fervoroso, un país que Jesús ama mucho. Ustedes tienen la Virgen de Guadalupe, y tienen también a José Sánchez del Río. Carlo amaba mucho a México, un país maravilloso”, expresó.
México: tierra de fe y vocaciones
La madre del nuevo santo destacó que la juventud mexicana tiene un papel decisivo en la Iglesia y en la sociedad:
“Ustedes son especiales, todos ustedes son llamados a ser santos, no fotocopias, como decía Carlo”.
Sus palabras son un recordatorio de que México, tierra de santos y mártires, también está llamado a ser testigo de esperanza en tiempos de desafíos sociales y espirituales.
El mensaje espiritual de Carlo Acutis
Carlo Acutis falleció en 2006 a los 15 años a causa de leucemia fulminante. Su vida, aunque breve, dejó un legado digital y espiritual: documentó milagros eucarísticos en internet y usó la tecnología para evangelizar. Su lema, “Todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias”, sigue inspirando a los jóvenes a vivir con autenticidad.
Su madre reforzó ese mismo mensaje al dirigirse a los jóvenes mexicanos: “La Eucaristía, el Rosario, la Biblia son los remedios para devenir santos”.
Un vínculo especial con México
Antonia Salzano ha insistido en varias ocasiones en el vínculo de Carlo con México. Durante una visita al país en 2023, recordó que apenas diez días después de la muerte de su hijo ocurrió un milagro eucarístico en Tixtla, Guerrero, signo de una relación providencial con la tierra guadalupana.
TE RECOMENDAMOS: “Un regalo presenciar la canonización de mi hijo”
El mensaje desde el Vaticano, ahora con Carlo como santo canonizado, renueva esa conexión y plantea un llamado claro a las familias y a los jóvenes mexicanos: vivir la fe no solo en el templo, sino en la vida cotidiana, en las relaciones humanas y en la cultura digital.
El testimonio de Carlo Acutis, apoyado por su familia, muestra que la santidad no se reserva a quienes llevan vidas extraordinarias, sino que puede nacer en un hogar común. Su madre insiste en que lo esencial es vivir con Dios en el centro y transmitir la fe en los pequeños gestos de cada día.
Este mensaje es también una invitación también para las familias mexicanas: cultivar espacios de fe y esperanza dentro de casa, acompañar a los hijos en su camino y fortalecerlos en la identidad de ser “originales” en un mundo que busca homogeneizar.
Tech
Alfabetización digital, blindaje contra phishing, fraudes y fake news
Ciudad de México.— La falta de habilidades digitales expone a millones de personas a riesgos de seguridad Y desinformación. Expertos en educación y tecnología insisten en que la alfabetización digital debe asumirse como una prioridad social y no únicamente como una competencia técnica.
¿Qué significa estar alfabetizado digitalmente?
Se entiende por alfabetización aprender a leer y escribir. Hoy, el término se amplía al entorno digital. Según la UNESCO, la alfabetización digital implica acceder, comprender, evaluar, crear y comunicar información mediante el uso seguro de tecnologías.
Esto no se reduce a manejar un dispositivo. También exige habilidades para distinguir entre información confiable y contenido falso, además de competencias comunicativas para producir y compartir mensajes en entornos digitales.
Prácticas que definen la alfabetización digital
Ser competente digitalmente abarca tres prácticas centrales:
Encontrar y consumir información. La búsqueda no basta, también es necesario evaluar la veracidad de los contenidos.
Crear contenido digital. Desde correos electrónicos y blogs hasta videos o pódcast, la creación fortalece la participación activa en la red.
Comunicar y compartir información. Implica seleccionar, organizar y difundir datos de manera responsable, contribuyendo a una cultura digital crítica.
El reto es mayor entre jóvenes, quienes en muchos casos prefieren redes sociales en lugar de buscadores tradicionales para informarse, lo que aumenta su exposición a la desinformación.
LEE Jóvenes eligen redes sociales para informarse, pero enfrentan riesgos de Fake News
La alfabetización digital como herramienta de protección
Leer un artículo en línea no es igual que hacerlo en un libro. La presencia de anuncios, videos y enlaces obliga a tomar decisiones constantes. En ese proceso surgen riesgos como el phishing, fraudes electrónicos o la propagación de rumores en redes sociales. Una formación digital adecuada permite identificar amenazas y proteger la privacidad.
Desafío para todas las generaciones
El reto no se limita a los jóvenes. Adultos requieren actualizarse para no quedar rezagados en sus profesiones. Personas mayores necesitan capacitación básica que les permita mantener independencia y contacto con sus familias. En el caso de las empresas, incorporar tecnologías es vital para la competitividad, mientras que en escuelas y comunidades rurales la alfabetización digital ayuda a cerrar la brecha educativa y social.
Riesgos de no alfabetizarse digitalmente
Quienes carecen de estas competencias enfrentan una desventaja en múltiples ámbitos. En la economía, las oportunidades se reducen por falta de acceso a empleos digitales. En la vida cotidiana, crece la dependencia hacia terceros para realizar tareas básicas en línea. Además, se profundiza la desigualdad entre quienes dominan la tecnología y quienes permanecen excluidos.
Inversión en alfabetización digital
Para reducir la brecha se requieren políticas que amplíen la infraestructura de internet, programas de formación para todas las edades, acceso a dispositivos y personal capacitado en enseñanza tecnológica.
Ciencia
Convivir con la naturaleza: la terapia accesible que toda familia necesita
Ciudad de México.- Pasar tiempo en entornos naturales alivia el estrés, potencia la concentración infantil y fortalece los vínculos familiares, según investigaciones médicas recientes.
Promover esta “terapia verde” en familia es una oportunidad real para cuidar la salud emocional y defender la dignidad humana desde el respeto y los valores.
Lee: Estrés en México: cómo transformarlo en bienestar diario
Beneficios comprobados para la mente y el cuerpo
La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que el acceso a espacios verdes urbanos no solo mejora la calidad del aire, sino que también contribuye a reducir la ansiedad y la depresión en la población.
“El contacto con la naturaleza reduce los niveles de cortisol, mejora la claridad mental y eleva el estado de ánimo”, resalta un análisis publicado por la American Psychological Association.
Estas conclusiones refuerzan la idea de que un paseo en familia puede convertirse en una herramienta sencilla y efectiva para cuidar la salud mental.
En el caso de los niños, los beneficios son aún más evidentes.
Un estudio publicado en la revista PNAS en 2019, realizado con datos de Dinamarca, encontró que quienes crecieron rodeados de espacios verdes tuvieron hasta un 55% menos riesgo de desarrollar trastornos psiquiátricos en la adolescencia y la edad adulta.
Opciones reales para familias mexicanas
En México, las familias pueden acceder a parques y áreas naturales sin necesidad de grandes traslados o gastos.
Algunos ejemplos son el Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México, el Parque Metropolitano en Guadalajara o el Parque Fundidora en Monterrey, que ofrecen actividades recreativas y contacto directo con la naturaleza.
La jardinería en casa también es una alternativa práctica. Tener plantas en interiores o pequeños huertos familiares fomenta la convivencia y aporta beneficios comprobados.
“Incluso la presencia de plantas mejora la concentración y el bienestar emocional”, subraya la organización Mental Health America en su portal oficial: mhanational.org.
Otra opción son los llamados “espacios azules”, como ríos, lagos o playas.
“El simple sonido de las olas es más relajante que escuchar música”, de acuerdo con un reportaje publicado en Vogue en julio de 2025.
Lo anterior confirma que el agua también es un entorno que favorece la calma y la salud emocional.
Voces con autoridad
El Hospital Infantil de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) implementa desde hace algunos años las llamadas “recetas verdes”.
En un reportaje de Time publicado en abril de 2025, los médicos explicaron que recomiendan caminatas en parques a niños con ansiedad, obesidad o autismo, y han observado mejoras significativas en su bienestar general.
“Pasar más tiempo al aire libre aumenta la felicidad, reduce la ira y la ansiedad, y está científicamente vinculado con una mejor salud integral”, comparte el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), a través de su sitio oficial worldwildlife.org.
México y el desafío de la salud mental
La Secretaría de Salud reconoció que tras la pandemia los problemas emocionales crecieron de manera considerable.
Datos oficiales reportan que cerca del 20% de la población presenta síntomas de depresión, una cifra muy superior al 9.1% previo a 2020, de acuerdo con información publicada en el sitio mexicobusiness.news.
Además, un análisis publicado en International Journal of Mental Health Systems revela que más del 75% de las personas con trastornos mentales en México no reciben atención profesional adecuada.
Frente a esta situación, los especialistas recomiendan impulsar estrategias accesibles y preventivas, como el contacto con la naturaleza, que puede ser integrado a la vida diaria de las familias.
Una alternativa sencilla y esperanzadora
Más allá de las cifras, los beneficios son palpables: salir juntos a caminar, organizar un picnic o simplemente dedicar un momento a respirar aire fresco en un parque cercano puede marcar la diferencia.
No sustituye la atención médica cuando es necesaria, pero sí ofrece un recurso inmediato para reducir el estrés y fortalecer la unión familiar.
La “terapia verde” es una invitación a reconectar con lo esencial: la vida, la salud emocional y la convivencia.
Para muchas familias mexicanas, representa una herramienta gratuita, accesible y con respaldo científico que refuerza los valores humanos y la esperanza de una vida más plena.
México
Madres jóvenes concentran defunciones fetales; más de 22 mil bebés no nacidos en 2024
Bebés con 5 y 6 meses de gestación
Ciudad de México.- En 2024 no se lograron más de 22 mil bebés en los vientres de sus madres en México, la mayoría en madres jóvenes, de entre 20 y 24 años. Los bebés de 20 a 27 semanas de gestación, es decir, de 5 a casi 7 meses, que ya tenían órganos vitales, no nacieron.
Más de 8 mil bebés en el vientre con 5 y 6 meses de gestación no llegaron a nacer
De acuerdo con el reporte más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024 se contabilizaron 22 mil 031 muertes fetales en el país. La mayor parte de los casos (37.8 %) correspondió a bebés de entre 20 y 27 semanas de gestación, es decir, ocho mil 328, de cinco y seis meses.
En esa etapa, los fetos ya cuentan con pulmones en desarrollo, corazón formado, actividad cerebral, riñones en funcionamiento y movimientos activos, además de que pueden abrir y cerrar los párpados. De acuerdo con el IMSS y el Centro Médico ABC, un bebé que alcanza las 27 semanas tiene posibilidades de sobrevivir fuera del vientre si recibe cuidados médicos especializados.
Madres jóvenes, las más afectadas por complicaciones en el embarazo
El informe del INEGI revela que el grupo de madres más afectado fue el de 20 a 24 años, con el 24.4 % de los casos. Le siguieron las de 25 a 29 años, con 22.6 %, y las de 30 a 34 años, con 19.2 %. En conjunto, estos tres grupos concentraron dos de cada tres defunciones fetales registradas en 2024.
En contraste, solo el 7 % de las muertes fetales ocurrió en mujeres menores de 19 años, mientras que las madres de 35 años o más representaron cerca del 17 % del total.
TE REOCMENDAMOS: Kit psicoemocional para este regreso a clases
La gran mayoría de los casos ocurrieron antes del parto
El INEGI detalló que el 81.8 % de las muertes de bebés en el vientre ocurrieron antes del parto, mientras que 16.8 % sucedieron durante el nacimiento y en 1.4 % no se especificó el momento de la pérdida.
En la mayoría de los casos, se trató de embarazos únicos (93.7 %), aunque también se registraron muertes en embarazos gemelares (6.1 %).
Colima, San Luis Potosí y Edomex, con las tasas más altas
La tasa nacional de muertes fetales fue de 62.9 por cada 100 mil mujeres en edad fértil. Sin embargo, Colima, San Luis Potosí y el Estado de México encabezaron la lista con las cifras más altas: 86.5, 84.9 y 82.7 respectivamente.
En el otro extremo, Oaxaca (27.8), Zacatecas (39.3) y Quintana Roo (40) registraron las tasas más bajas.
Datos que cuestionan al sistema de salud
Los especialistas advierten que detrás de estas cifras hay realidades dolorosas para miles de familias que perdieron a sus hijos antes de nacer. Además, el reporte pone sobre la mesa la necesidad de reforzar la atención médica y el acompañamiento a las madres durante el embarazo, en especial a las más jóvenes, que son las más expuestas a complicaciones.
Estilo
La fidelidad en tiempos de traición, la mentira y autoengaño
Ciudad de México.— El escritor y conferencista mexicano Daniel Habif aseguró que la fidelidad es un compromiso que trasciende la simple permanencia en una relación. Ser fiel no es una limitación, sino una decisión valiente de honrar a la persona que nos eligió y construir un vínculo basado en amor y coherencia, aun en tiempos donde la traición parece haberse normalizado.
En ese sentido, indicó que amar con lealtad es elegir la verdad sobre la mentira, la coherencia sobre el autoengaño y la valentía sobre la evasión. “La fidelidad no limita, libera, porque es la expresión más radical de un amor que honra y construye”.
Fidelidad como valentía y no como restricción
Habif aseguró que la fidelidad no debe entenderse como una cárcel, sino como un acto de amor profundo. En una época marcada por la inmediatez y la evasión, ser leal, dijo, se convierte en una prueba de valentía. No se trata de permanecer con alguien sólo por costumbre, sino de aprender a honrar a quien decidió compartir la vida con nosotros.
El orador sinaloense subrayó que si en algún momento una persona siente la tentación de traicionar, lo que debe traicionar son sus impulsos, no a la pareja que confió en ella. La infidelidad, dijo, no puede justificarse bajo ningún argumento.
¿Cuando empieza una infidelidad?
Con más de dos décadas de matrimonio, Habif compartió que nunca ha sido infiel a su esposa, aunque reconoció que oportunidades han existido. Explicó que la fidelidad no significa perfección, sino coherencia y sensatez en la relación. “El engaño siempre deja pérdidas. Pierde quien traiciona, pierde quien es engañado y también pierde quien participa en ese acto”, expresó.
De acuerdo con Daniel Habif, la infidelidad empieza en el instante en que se oculta o se miente. Un mensaje a escondidas o una llamada disimulada son señales de un quiebre que puede convertirse en un efecto dominó capaz de destruir todo lo que se prometió proteger.
LEE Valeria de la Torre: Cuando la esperanza vuela más alto que el dolor
El valor de la verdad frente al autoengaño
Habif llamó a quienes atraviesan crisis en su relación a enfrentar la situación con honestidad. Continuar en una farsa hiere tanto al otro como a uno mismo. “La verdad duele, pero libera. Siempre será mejor vivir en la verdad que en una falsa paz”, afirmó.
También señaló que la infidelidad no se limita a la venganza ni al deseo, porque usar el amor como un instrumento para herir multiplica el daño. Amar implica sacrificio, dominio propio y la decisión de apostar todo por la dignidad de la relación.
Señal de Dios
La fidelidad es una elección consciente que protege la dignidad de ambas partes. La infidelidad no define a quien la sufre, sino a quien la comete, y muchas veces, “la traición es la señal más clara de que Dios te está sacando del lugar equivocado, aunque te duela”.
Lactarios en NL: un abrazo de la sociedad a las madres turistas
Gobierno impondrá impuesto a videojuegos violentos: 183 millones en 2026
América Rangel: “Sin derecho a la vida, ningún otro derecho es posible”
Ricardo Rubio: “La batalla por la vida no está perdida en la CDMX”
Día de los Abuelos: Celébralos esta noche
Kit psicoemocional en la mochila para este regreso a clases
“Abuelo en órbita” reflexiona sobre el respeto a los mayores de la familia
Home Office, ¿Viable como alternativa ante lluvias en CDMX?
La fe sin filtros del Padre Javier Olivera Ravasi
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
