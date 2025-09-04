Madre del Santo Millenial: Es un regalo presenciar la canonización de mi hijo

Ciudad de México.– La historia de Carlo Acutis no solo conmovió al mundo por la vida breve pero luminosa de este joven italiano fallecido en 2006 a los 15 años, sino también por el testimonio de fe de su madre, Antonia Salzano. Este 7 de septiembre ella presenciará la canonización de su hijo, un momento que, asegura, es un regalo de Dios.

Una madre ante el misterio de la muerte

En una visita a México en 2023, Antonia relató cómo Carlo enfrentó su enfermedad con serenidad y una profunda fe en la vida eterna. Diagnosticado con leucemia fulminante, ofreció sus sufrimientos a Dios.

“Carlo siempre miraba al cielo. Decía que no debemos temer a la muerte, sino al pecado. Y cuando llegó el momento, me dijo: mamá, no te preocupes, yo te daré muchas señales. Desde entonces hemos visto cómo su vida sigue transformando corazones”, compartió.

La santidad al alcance de todos

Lejos de presentar a su hijo como inalcanzable, su madre insiste en que la santidad de Carlo se construyó en lo ordinario: ayudar a los más pobres, asistir a los migrantes, consolar a sus compañeros de escuela y vivir cada día con alegría.

“Carlo nos enseña que la santidad también es posible cocinando, estudiando, jugando, haciendo lo esencial con amor. No son necesarias obras extraordinarias, sino una vida vivida con Dios en el centro”.

En México, la madre de Carlo Acutis recordó el impacto que tuvo su hijo incluso después de su muerte. El día de su funeral, una mujer enferma de cáncer pidió su intercesión y recibió una curación inexplicable, considerada su primer milagro. Desde entonces, miles de personas en todo el mundo aseguran haber recibido gracias espirituales y físicas por su intercesión ante Dios.

Salzano también destacó en esa charla la profunda relación de Carlo con México. Diez días después de su muerte, ocurrió un milagro eucarístico en Tixtla, Guerrero.

“Carlo siempre preguntaba por qué los milagros eucarísticos tardaban años en suceder. Y justo tras su partida, ocurrió uno en México. Estoy convencida de que no fue casualidad, sino un signo de que este país, con tanta fe y la Virgen de Guadalupe como madre, tiene un lugar especial en la misión de Carlo”, expresó.

La familia Acutis también es parte de esta historia de fe. Andrea, el padre de Carlo, ha preferido mantenerse en la discreción, mientras que su madre, Antonia Salzano, se ha convertido en la principal portavoz del legado espiritual de su hijo. Carlo fue hijo único durante 15 años, pero antes de morir pidió a Dios tener hermanos; años después nacieron Francesca y Michele, quienes crecieron en un ambiente marcado por la memoria de su hermano mayor.

TE RECOMENDAMOS: Pronto estrenará la película animada “El influencer de Dios”

Un signo de esperanza para los jóvenes

La canonización de Carlo Acutis, junto a Pier Giorgio Frassati, representa una señal de esperanza para la juventud del siglo XXI. Carlo aparece como un testimonio cercano de que la fe puede vivirse con autenticidad en medio de la tecnología, la cultura digital y los retos de la vida moderna.

“Carlo decía que todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Su mensaje es claro: no imites al mundo, busca tu camino en Dios y vive con autenticidad”, recomendó su madre a los jóvenes.

npq

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp