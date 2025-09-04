Valores Familiares
Madre del Santo Millenial: Es un regalo presenciar la canonización de mi hijo
Antonia Salzano en los noventas
Ciudad de México.– La historia de Carlo Acutis no solo conmovió al mundo por la vida breve pero luminosa de este joven italiano fallecido en 2006 a los 15 años, sino también por el testimonio de fe de su madre, Antonia Salzano. Este 7 de septiembre ella presenciará la canonización de su hijo, un momento que, asegura, es un regalo de Dios.
Una madre ante el misterio de la muerte
En una visita a México en 2023, Antonia relató cómo Carlo enfrentó su enfermedad con serenidad y una profunda fe en la vida eterna. Diagnosticado con leucemia fulminante, ofreció sus sufrimientos a Dios.
“Carlo siempre miraba al cielo. Decía que no debemos temer a la muerte, sino al pecado. Y cuando llegó el momento, me dijo: mamá, no te preocupes, yo te daré muchas señales. Desde entonces hemos visto cómo su vida sigue transformando corazones”, compartió.
La santidad al alcance de todos
Lejos de presentar a su hijo como inalcanzable, su madre insiste en que la santidad de Carlo se construyó en lo ordinario: ayudar a los más pobres, asistir a los migrantes, consolar a sus compañeros de escuela y vivir cada día con alegría.
“Carlo nos enseña que la santidad también es posible cocinando, estudiando, jugando, haciendo lo esencial con amor. No son necesarias obras extraordinarias, sino una vida vivida con Dios en el centro”.
En México, la madre de Carlo Acutis recordó el impacto que tuvo su hijo incluso después de su muerte. El día de su funeral, una mujer enferma de cáncer pidió su intercesión y recibió una curación inexplicable, considerada su primer milagro. Desde entonces, miles de personas en todo el mundo aseguran haber recibido gracias espirituales y físicas por su intercesión ante Dios.
Salzano también destacó en esa charla la profunda relación de Carlo con México. Diez días después de su muerte, ocurrió un milagro eucarístico en Tixtla, Guerrero.
“Carlo siempre preguntaba por qué los milagros eucarísticos tardaban años en suceder. Y justo tras su partida, ocurrió uno en México. Estoy convencida de que no fue casualidad, sino un signo de que este país, con tanta fe y la Virgen de Guadalupe como madre, tiene un lugar especial en la misión de Carlo”, expresó.
La familia Acutis también es parte de esta historia de fe. Andrea, el padre de Carlo, ha preferido mantenerse en la discreción, mientras que su madre, Antonia Salzano, se ha convertido en la principal portavoz del legado espiritual de su hijo. Carlo fue hijo único durante 15 años, pero antes de morir pidió a Dios tener hermanos; años después nacieron Francesca y Michele, quienes crecieron en un ambiente marcado por la memoria de su hermano mayor.
Un signo de esperanza para los jóvenes
La canonización de Carlo Acutis, junto a Pier Giorgio Frassati, representa una señal de esperanza para la juventud del siglo XXI. Carlo aparece como un testimonio cercano de que la fe puede vivirse con autenticidad en medio de la tecnología, la cultura digital y los retos de la vida moderna.
“Carlo decía que todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Su mensaje es claro: no imites al mundo, busca tu camino en Dios y vive con autenticidad”, recomendó su madre a los jóvenes.
Cultura
Hermanos Isaac y Esteban Hernández se reúnen y brillan en Despertares 2025
La gala de ballet en el Auditorio Nacional
Ciudad de México.- La danza volvió a poner a México en el centro de la escena internacional con Despertares 2025, la gala dirigida por el bailarín mexicano Isaac Hernández que reunió a los máximos exponentes del ballet y la danza contemporánea el sobre el escenario del Auditorio Nacional. La función tuvo un sello entrañable: el talento compartido de los hermanos Isaac y Esteban Hernández, quienes bailaron en distintos momentos del programa y fueron recibidos con el mismo entusiasmo por el público mexicano.
Los hermanos Isaac y Esteban, orgullo de México
Aunque no compartieron un mismo número, la presencia de ambos en un escenario de esta magnitud fue una de las postales más significativas de la velada. Isaac, bailarín principal del American Ballet Theatre, abrió la gala con una interpretación de Giselle que ya había marcado su debut en el Metropolitan Opera House de Nueva York meses atrás.
Por su parte, Esteban Hernández, primer bailarín del San Francisco Ballet, conquistó a la audiencia con una ejecución llena de fuerza y elegancia que confirmó su lugar como una de las figuras emergentes más sólidas en la danza mundial.
El público reconoció en ambos no solo el talento individual, sino también la historia de una familia mexicana que, desde el patio de su casa en Guadalajara, supo acompañar y respaldar los sueños de sus hijos hasta convertirlos en referentes internacionales.
Despertares trasciende a la danza
Despertares no fue únicamente una gala de lujo, sino una auténtica celebración de la danza como lenguaje universal. Estrellas de Europa, Asia y Estados Unidos compartieron el escenario en piezas que entrelazaron ballet clásico, contemporáneo y música en vivo, confirmando el carácter global del proyecto que Isaac Hernández impulsa desde hace más de una década.
Pero lo que más conmovió fue el sentido humano detrás de la producción. Los asistentes destacaron el esfuerzo de Isaac por acercar a México espectáculos de primer nivel y, al mismo tiempo, inspirar a las nuevas generaciones con conferencias, clases magistrales y actividades formativas.
México en el mapa cultural del mundo
La respuesta del público fue contundente: ovaciones de pie, mensajes en redes sociales y un ambiente de orgullo compartido. Con esta edición, Despertares volvió a demostrar que México puede ser sede de espectáculos del más alto nivel artístico, pero también que el talento florece cuando encuentra raíces sólidas en la familia.
Estilo
El rol de los abuelos en la crianza fortalece a la familia
Encuentran un propósito renovado en su vejez
Ciudad de México.- El papel de los abuelos en la crianza y en la transmisión de valores familiares es insustituible, son un apoyo invaluable para los padres, dan acompañamiento y cuidado amoroso a sus nietos, con quienes también comparten su sabiduría y experiencia. Este 28 de agosto, Día de los Abuelos en México, reflexionamos sobre su rol en la familia.
La presencia de los abuelos enriquece la dinámica familiar, al aportar ternura, paciencia y una visión distinta de la vida, nos recuerda la psicóloga Gaby González, de Niños de Ahora, quien reflexionó sobre la importancia de su papel en la vida de los niños.
La especialista resaltó en una charla en su canal de YouTube que “Los abuelos son un puente entre generaciones; ayudan a los niños a entender de dónde vienen y les transmiten raíces y pertenencia”.
La creadora del método de Paternidad Efectiva explicó que debe existir un balance en la familia porque cada uno tiene un rol distinto, los abuelos no deben reemplazar la función de los padres, pero sí representan un apoyo invaluable en la formación emocional y espiritual de los nietos.
“Cada quien tiene su rol en la familia: los padres educan, los abuelos acompañan y transmiten desde la experiencia”.
En su análisis, también advirtió que cuando los abuelos asumen el papel de padres, puede generarse confusión en los niños.
“Una abuela que cría a su nieta como si fuera su hija, altera el orden familiar y le resta autoridad a la madre. Es fundamental que cada rol esté claro para que los niños crezcan con seguridad”.
Beneficio mutuo para abuelos y nietos
La psicóloga destacó que la relación es de doble beneficio: los abuelos encuentran un propósito renovado en su vejez, mientras que los nietos reciben acompañamiento amoroso y una fuente viva de valores familiares.
“La clave está en que los padres pongan límites claros y los abuelos respeten su lugar. Así, en lugar de conflictos, se logra una sinergia que fortalece a toda la familia”, concluyó Gaby González.
México
Historias, valores y afecto; así se mantiene vivo el lazo entre abuelos y adolescentes
Ciudad de México.— La relación entre abuelos y nietos adolescentes ha cobrado un nuevo valor en la vida familiar. Aunque la imagen del abuelo de avanzada edad se ha transformado y hoy existen generaciones jóvenes que ya tienen nietos, el vínculo intergeneracional sigue siendo un soporte en un tiempo marcado por la prisa y la distancia.
La adolescencia y la búsqueda de identidad
La adolescencia es una etapa de transición hacia la vida adulta que involucra cambios físicos, emocionales y sociales. El joven empieza a exigir autonomía y a tomar decisiones propias, pero al mismo tiempo necesita referentes que lo acompañen en ese proceso. Los abuelos, con su experiencia, ofrecen un equilibrio entre libertad y contención, un espacio donde el nieto puede reconocerse y aprender a manejar sus emociones.
Abuelos como apoyo emocional
A pesar de que un adolescente puede mostrar resistencia para visitarlos, la cercanía de los abuelos continúa siendo fundamental. Escucha, paciencia y afecto se convierten en elementos que otorgan estabilidad en medio de tensiones familiares. Esta relación beneficia a ambas generaciones. Los adolescentes fortalecen su seguridad emocional y capacidad de afrontar dificultades, mientras que los abuelos experimentan mayor satisfacción vital y menor riesgo de depresión.
Tradición, valores y nuevas formas de comunicación
La convivencia entre generaciones es también un canal de transmisión de valores como respeto, tolerancia y paciencia. Relatar historias familiares y mantener vivas las tradiciones conecta al adolescente con sus raíces y refuerza su identidad. En los casos donde la distancia limita los encuentros, la tecnología permite sostener el contacto. Videollamadas, mensajes o fotografías ayudan a conservar la cercanía y mantener activa la comunicación.
Comunicación abierta y sin juicios
Compartir tiempo de calidad es la base de una relación sólida. Cocinar juntos, dar un paseo o conversar con calma facilita la confianza. Una comunicación abierta y sin juicios impulsa al joven a expresar dudas e inquietudes, mientras que el abuelo, al comprender la etapa que vive su nieto, refuerza un diálogo respetuoso y constructivo.
Sentido familiar
El lazo entre abuelos y adolescentes es una herencia viva que fortalece la salud emocional y la identidad de ambas generaciones. Este vínculo aporta raíces firmes en un tiempo de constantes cambios y asegura la transmisión de valores que sostienen a toda la familia.
Cultura
Reliquia de Carlo Acutis se puede visitar en la Feria del Libro Católico 2025
En la Basílica de Guadalupe
Ciudad de México.- La Basílica de Guadalupe alberga esta semana la XXV Feria del Libro Católico, donde una de las secciones más visitadas es la exhibición de reliquias de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, que serán canonizados el próximo 7 de septiembre.
El “santo millennial” en la Basílica
Carlo Acutis, conocido como el “influencer de Dios” por haber utilizado la tecnología para evangelizar y documentar milagros eucarísticos en internet, falleció en 2006 a los 15 años a causa de una leucemia.
En 2023 su madre visitó la Basílica y, tras venerar la reliquia de San Joselito, decidió donar en 2024 un relicario con un mechón de cabello de su hijo, que ahora puede venerarse en el recinto mariano.
La vida de Acutis ha inspirado a miles de jóvenes en todo el mundo y fue un testimonio de cómo internet y las redes sociales pueden ser utilizadas para difundir la fe y la belleza del Evangelio.
“Pueden venir también a ver estas reliquias; pedir una oración especial, tenerla en sus manos y vivir un momento de devoción y encuentro”, señaló Itzel Mares, directora de la Dimensión de Educación y Cultura de la Arquidiócesis Primada de México, durante la apertura.
Un cuarto de siglo de evangelización a través de los libros
La Feria del Libro Católico cumple este año 25 ediciones. Nació en 1999 impulsada por el padre Mario Ángel Flores, entonces director de la Comisión de Cultura de la Arquidiócesis.
Desde entonces, el encuentro se ha consolidado como un espacio donde los fieles encuentran materiales de formación, literatura espiritual, recursos pastorales y textos que ofrecen respuestas claras frente a la confusión ideológica de nuestro tiempo.
¿Qué puedes encontrar en la Feria del Libro Católico?
En esta edición participan más de una decena de editoriales y distribuidores, entre ellos: Buena Prensa, Librería San Pablo, Hermanas Paulinas, Ediciones Pastorales, Librerías Verbum, Librería San Miguel, además de la Casa del Catequista, que se suma por primera vez con material didáctico para niños y catequistas.
Los visitantes podrán adquirir desde textos de devoción, literatura infantil y novelas espirituales, hasta juegos para niños y material audiovisual en DVD y CD.
La feria permanecerá abierta en el atrio de la Basílica hasta el 31 de agosto, y ofrece a familias, catequistas y devotos un punto de encuentro entre la fe, la cultura y la evangelización.
