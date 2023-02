“Madre ven”, exitosa película sobre la Virgen María, ya en cines

Ciudad de México.- La exitosa película española Madre Ven (Mother With Us) , sobre una conmovedora peregrinación de la Virgen María, estrenó el pasado 2 de febrero en México y te decimos dónde puedes verla.

Madre Ven recoge la historia de la peregrinación realizada por una imagen de María Inmaculada del 1 de mayo al 12 de octubre de 2021 en España. Los organizadores resaltaron que en esa ocasión “no era nadie peregrinando para ver a la Virgen, sino que la Virgen peregrinó para vernos a nosotros”.

“No ha sido peregrinar a la Virgen, sino que la Virgen ha peregrinado a nosotros… Era ella dirigiendo todo y abriendo puertas”.

El documental presenta tanto una historia de ficción como testimonios de sanaciones y conversiones de muchos de los participantes en la peregrinación.

¿De qué trata Madre Ven?

En su 80 cumpleaños, Tato encuentra unas viejas fotografías de una peregrinación mariana. Este hallazgo reavivará sus recuerdos y provocará un vuelco en la complicada situación de su familia. Madre Ven fue un evento sin precedentes en España. En plena pospandemia de Covid-19, una imagen de María Inmaculada recorrió 10 mil 800 kilómetros durante seis meses por gran parte del país. Miles de personas acompañaron a la Virgen y muchos afirman que sintieron su presencia real y les aportó luz y esperanza en momentos difíciles.

En la Ciudad de México puedes verla en Cinemex Universidad y en Cinemex Pabellón Polanco.

Madre Ven sigue así los pasos de otras importantes películas de Goya Producciones como Corazón Ardiente (An Ardent Heart) y Tierra Santa. El Último Peregrino (Holy Land. The Last Pilgrim).

npq

Suscríbete a nuestro canal de YouTube