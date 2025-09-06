Madres buscadoras en México, ¿Quién las cuida?

Ciudad de México.— En México, una de cada cuatro mujeres vive con prediabetes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2022). De acuerdo a un análisis realizado por la organización Dateras, con apoyo de Merck, revela que las mujeres enfrentan mayor riesgo que los hombres y una vulnerabilidad especial durante el embarazo.

Cuidar la vida desde el inicio

La diabetes gestacional afecta a la mujer embarazada y puede influir en la salud del bebé. El diagnóstico temprano y la prevención salvan vidas.

¿Qué es la diabetes gestacional?

La diabetes gestacional es un tipo de enfermedad que se detecta por primera vez durante el embarazo. Se caracteriza por niveles elevados de glucosa en la sangre y puede afectar la salud de la madre como el desarrollo del bebé.

“Las consecuencias de la diabetes gestacional pueden generar consecuencias fatales”, explicó la endocrinóloga Patricia Medina.

Aunque representa una complicación seria, existen medidas de control efectivas. Mantener una alimentación saludable, realizar actividad física y seguir, en caso necesario, el tratamiento médico, permiten reducir los riesgos. En la mayoría de los casos, los niveles de glucosa vuelven a la normalidad después del parto, aunque las mujeres que la han padecido presentan mayor probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2.

Síntomas que requieren atención

La diabetes gestacional suele avanzar sin síntomas graves, por lo que muchas mujeres desconocen que la padecen hasta que se realizan pruebas de control. Sin embargo, existen señales que pueden alertar:

Visión borrosa.

Fatiga constante.

Infecciones frecuentes en vejiga, vagina o piel.

Sed excesiva.

Aumento en la frecuencia de la micción.

Náuseas y vómito.

Pérdida de peso aun con incremento del apetito.

Ante cualquiera de estos síntomas, es recomendable acudir de inmediato a una valoración médica.

Factores de riesgo. Algunas condiciones incrementan las probabilidades de desarrollar diabetes gestacional:

Sobrepeso u obesidad antes o durante el embarazo.

Falta de actividad física.

Antecedentes de prediabetes o de diabetes gestacional en embarazos previos.

Síndrome de ovario poliquístico.

Antecedentes familiares de diabetes.

Prevención

La prevención debe comenzar antes del embarazo con hábitos saludables. Durante la gestación, los controles médicos regulares, las pruebas de glucosa y la atención especializada son fundamentales para reducir riesgos.

Un reto que crece con la edad

El estudio de Dateras mostró que la prediabetes aumenta con los años. En la última década, el 31% de las personas mayores de 60 años ha desarrollado esta condición, lo que representa un desafío para el sistema de salud y las familias.

“Antes de los 50 años, esta alteración en los niveles de glucosa es más común que en edades mayores; después de esa edad, la situación se invierte. Esto significa que la ventana de oportunidad para la detección y la prevención está principalmente en personas jóvenes y de mediana edad”, explicó Viridiana Ríos, investigadora y gerente general en Dateras.

Complicaciones a largo plazo

La cardióloga Rosa María Vargas advierte que, si la prediabetes o la diabetes gestacional no se controlan, pueden evolucionar a enfermedades graves: “Cuando la prediabetes no se controla a tiempo evoluciona a diabetes tipo 2, una enfermedad crónico-degenerativa, y aumenta el riesgo de complicaciones que afectan órganos como el corazón, los riñones, los ojos y los nervios”.

Enfermedades cardiovasculares, infartos y eventos cerebrovasculares son las principales complicaciones. La especialista resalta que “una detección temprana, cambios en el estilo de vida y tratamiento farmacológico oportuno prescrito por el médico son clave para prevenir estas complicaciones”.

