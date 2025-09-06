Madres buscadoras en México, ¿Quién las cuida?

Ciudad de México.— Desde el Senado de la República se exige a las autoridades federales y estatales reforzar las medidas de seguridad para las madres buscadoras de personas desaparecidas, ante el incremento de agresiones y asesinatos contra integrantes de colectivos en distintas entidades del país.
Solicitud de acciones inmediatas
Los legisladores plantean a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Búsqueda y a sus homólogas estatales garantizar protocolos de seguridad, acompañamiento policial especializado y la incorporación inmediata al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cuando sea necesario.
El caso de Aida Karina Juárez Jacobo, integrante del colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor Zacatecas, evidenció la vulnerabilidad de quienes realizan esta labor. Fue secuestrada en Zacatecas y su cuerpo localizado en San Luis Potosí.
Combate a la impunidad
También se solicita a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales, así como el deslinde de responsabilidades en los casos de homicidio, amenazas y hostigamiento contra madres buscadoras.
“Es necesario que los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes sean llevados ante la justicia, con el fin de combatir la impunidad y brindar un mensaje claro de protección a quienes arriesgan su vida en la búsqueda de sus seres queridos”, afirmó la senadora Geovanna Bañuelos.
LEE Cuando los hermanos educan: reglas, límites y responsabilidades en el hogar
Madres defensoras
De acuerdo con la senadora, las madres buscadoras se han transformado en investigadoras y defensoras de derechos humanos en un país que, dijo, registra más de 120 mil personas desaparecidas y miles de fosas clandestinas.
“En ocasiones llegan a tocar intereses criminales al descubrir fosas clandestinas o al revelar rutas de desaparición. Ante esta situación, muchas han sido violentadas e incluso asesinadas por su labor”, indicó.
Estigma social
La legisladora subrayó que las madres buscadoras también enfrentan criminalización institucional y estigmatización social. Algunas autoridades las acusan de alterar escenas o les niegan acceso a expedientes, mientras en comunidades son señaladas injustamente bajo prejuicios hacia sus hijos desaparecidos.
Memoria
Se reiteró que la protección a las madres buscadoras es indispensable para salvaguardar su vida, porque su integridad es esencial para avanzar en justicia y memoria frente a la crisis humanitaria.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
México
Un México en lista de espera: la esperanza que crece con la donación de órganos
Ciudad de México.- La vida de miles de personas en México depende de un trasplante. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), más de 200 mil pacientes necesitarán un órgano en los próximos años, cifra tres veces mayor que en países como Uruguay o Argentina.
El reto de esperar un órgano.
En México, el proceso para recibir un trasplante puede durar hasta una década, mientras en Brasil, Colombia o Chile la espera oscila entre uno y tres años.
El Organismo internacional señala que la falta de programas nacionales sólidos, recursos humanos capacitados y cobertura financiera suficiente limita el acceso equitativo.
Actualmente, 19 mil 82 personas esperan un órgano en el país, de acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).
La titular del Cenatra, Rosa Erro, reconoció que tras la pandemia los avances han sido “pequeñitos”, pero firmes. La donación en México alcanzó una tasa de 4.6 por cada millón de habitantes, muy por debajo de Uruguay, que lidera en la región con 16.8.
Erro subrayó que el objetivo es reducir la lista de espera a la mitad.
“Un México sin lista de espera significa que nadie quede atrapado durante años sin una oportunidad de trasplante”, afirmó.
Te puede interesar: SSPC advierte: videos con IA suplantan voces y engañan; descubre cómo cuidar tu confianza digital
Ana decidió donar un riñón a su hermana Cristina, quien llevaba siete años en espera. Las diálisis semanales debilitaban su salud y el órgano nunca llegó de un donante cadavérico.
“Me daba miedo, pero ya no había otra opción para mi hermana”, relató. La cirugía le devolvió a Cristina una nueva esperanza de vida.
El valor de la conciencia social.
Historias como la de Ana y Cristina reflejan que la donación de órganos no solo salva vidas, también transforma familias enteras. Cada decisión individual contribuye a un cambio colectivo.
La OPS insiste en que México necesita fortalecer sus programas de trasplantes y concientizar a la población sobre la importancia de donar. La esperanza crece cada vez que alguien dice “sí” a la vida de otro.
ARH
México
SSPC advierte: videos con IA suplantan voces y engañan; descubre cómo cuidar tu confianza digital
Ciudad de México.- La SSPC alerta hoy sobre videos creados con IA que suplantan funcionarios públicos y ofrecen inversiones falsas. Esta amenaza digital impacta vidas y exige cuidado ciudadano.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, detecta videos generados con inteligencia artificial (IA) que imitan voces e imágenes de autoridades.
Ciberdelincuentes usan esas imitaciones para simular mensajes oficiales que invitan a invertir en ofertas engañosas.
Estas supuestas oportunidades carecen de respaldo institucional y buscan defraudar mediante suplantación de identidad.
Estos fraudes erosionan la confianza pública y afectan especialmente a quienes tienen menor experiencia digital.
La tecnología deepfake hace que muchos videos parezcan reales, aunque presenten gestos robóticos, sincronía fallida o tonos monótonos.
Verifica siempre en sitios y comunicados oficiales antes de creer o compartir información. Cuida detalles como ortografía y dominio de las páginas consultadas.
Usa únicamente canales oficiales para trámites o información sensible.
Infórmate sobre estafas comunes y comparte alertas, especialmente con adultos mayores o personas con menos experiencia digital.
Te puede interesar: Educación con Rumbo alerta sobre retrocesos en cobertura y calidad educativa
Ajusta tu privacidad en redes sociales y evita que desconocidos accedan a tus datos personales.
Reporta contenido sospechoso en redes para ayudar a frenarlo y proteger a otros.
Al mantenerse alerta y compartir esta guía con empatía, cada persona fortalece la protección colectiva en el ciberespacio. Si consultan la Ciberguía, encuentran orientación clara y accesible.
ARH
México
Educación con Rumbo alerta sobre retrocesos en cobertura y calidad educativa
Ciudad de México.— En víspera del primer informe de labores de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 2024-2025, la organización Educación con Rumbo advirtió vacíos, retrocesos y falta de estrategia para garantizar una educación de calidad en México.
Sin Programa Sectorial de Educación y con presupuesto en puerta
Educación con Rumbo explicó que a once meses de la actual administración, la SEP no ha presentado el Programa Sectorial de Educación, pese a que el 8 de septiembre se entregará el proyecto de presupuesto. “Esto implica que se están planteando inversiones sin una estrategia clara ni un rumbo definido”, señaló la organización.
Retroceso en cobertura y aumento del abandono escolar
Refirió que cifras oficiales muestran una tendencia preocupante:
Cobertura en educación básica: disminuyó 1.3 puntos.
Abandono en media superior: pasó de 11.2% en 2022-2023 a 11.3% en 2024-2025.
Reprobados en secundaria: 32,464 alumnos en 2022-2023, 42,282 en 2023-2024 y 44,052 en 2024-2025.
Ante estos datos, Educación con Rumbo cuestionó: “¿Qué se está haciendo para revertir estas tendencias? ¿Qué capacitaciones están recibiendo los docentes? ¿Cómo está abonando la modificación del nuevo modelo educativo o del nuevo Plan de Estudios?”.
LEE Educación sexual en Guanajuato: realidad multifactorial que exige enfoque antropológico explícito
Omisiones en evaluación, inglés y lectura
Asimismo, señaló que la Secretaría de Educación Pública dejó fuera información clave sobre la modificación de libros de matemáticas de primero a tercer grado de primaria a cargo del Cinvestav; así como del avance de México en la prueba PISA y la definición de responsabilidades en el organismo MejorEdu.
También las metas, recursos y resultados del Programa Nacional de Inglés y de la Estrategia Nacional de Lectura.
Consejos de participación escolar, sin consolidación nacional
De acuerdo con el análisis, los Consejos de Participación Escolar sólo operan en ocho estados. A nivel municipal su instalación es mínima y aún no se crea el Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación.
Rezago de aprendizajes
De acuerdo con Educación con Rumbo, el verdadero reto no se limita al acceso a la educación o a la conclusión de estudios, sino a la calidad y habilidades adquiridas.
“La pobreza de aprendizajes también entra en este indicador”, subrayó.
¿Se prioriza la excelencia educativa en México?
La organización concluyó que el panorama educativo nacional carece de rumbo y de políticas públicas eficaces.
La pregunta persiste: ¿están realmente la Presidenta Sheinbaum y la Secretaría de Educación priorizando una educación de excelencia para México?”, finalizó.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
México
Un diagnóstico a tiempo protege a mamá y bebé de la diabetes gestacional
Ciudad de México.— En México, una de cada cuatro mujeres vive con prediabetes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2022). De acuerdo a un análisis realizado por la organización Dateras, con apoyo de Merck, revela que las mujeres enfrentan mayor riesgo que los hombres y una vulnerabilidad especial durante el embarazo.
Cuidar la vida desde el inicio
La diabetes gestacional afecta a la mujer embarazada y puede influir en la salud del bebé. El diagnóstico temprano y la prevención salvan vidas.
¿Qué es la diabetes gestacional?
La diabetes gestacional es un tipo de enfermedad que se detecta por primera vez durante el embarazo. Se caracteriza por niveles elevados de glucosa en la sangre y puede afectar la salud de la madre como el desarrollo del bebé.
“Las consecuencias de la diabetes gestacional pueden generar consecuencias fatales”, explicó la endocrinóloga Patricia Medina.
Aunque representa una complicación seria, existen medidas de control efectivas. Mantener una alimentación saludable, realizar actividad física y seguir, en caso necesario, el tratamiento médico, permiten reducir los riesgos. En la mayoría de los casos, los niveles de glucosa vuelven a la normalidad después del parto, aunque las mujeres que la han padecido presentan mayor probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2.
LEE ¡Maternidad segura! Nueva propuesta constitucional busca proteger a las mujeres embarazadas en México
Síntomas que requieren atención
La diabetes gestacional suele avanzar sin síntomas graves, por lo que muchas mujeres desconocen que la padecen hasta que se realizan pruebas de control. Sin embargo, existen señales que pueden alertar:
Visión borrosa.
Fatiga constante.
Infecciones frecuentes en vejiga, vagina o piel.
Sed excesiva.
Aumento en la frecuencia de la micción.
Náuseas y vómito.
Pérdida de peso aun con incremento del apetito.
Ante cualquiera de estos síntomas, es recomendable acudir de inmediato a una valoración médica.
Factores de riesgo. Algunas condiciones incrementan las probabilidades de desarrollar diabetes gestacional:
Sobrepeso u obesidad antes o durante el embarazo.
Falta de actividad física.
Antecedentes de prediabetes o de diabetes gestacional en embarazos previos.
Síndrome de ovario poliquístico.
Antecedentes familiares de diabetes.
Prevención
La prevención debe comenzar antes del embarazo con hábitos saludables. Durante la gestación, los controles médicos regulares, las pruebas de glucosa y la atención especializada son fundamentales para reducir riesgos.
Un reto que crece con la edad
El estudio de Dateras mostró que la prediabetes aumenta con los años. En la última década, el 31% de las personas mayores de 60 años ha desarrollado esta condición, lo que representa un desafío para el sistema de salud y las familias.
“Antes de los 50 años, esta alteración en los niveles de glucosa es más común que en edades mayores; después de esa edad, la situación se invierte. Esto significa que la ventana de oportunidad para la detección y la prevención está principalmente en personas jóvenes y de mediana edad”, explicó Viridiana Ríos, investigadora y gerente general en Dateras.
Complicaciones a largo plazo
La cardióloga Rosa María Vargas advierte que, si la prediabetes o la diabetes gestacional no se controlan, pueden evolucionar a enfermedades graves: “Cuando la prediabetes no se controla a tiempo evoluciona a diabetes tipo 2, una enfermedad crónico-degenerativa, y aumenta el riesgo de complicaciones que afectan órganos como el corazón, los riñones, los ojos y los nervios”.
Enfermedades cardiovasculares, infartos y eventos cerebrovasculares son las principales complicaciones. La especialista resalta que “una detección temprana, cambios en el estilo de vida y tratamiento farmacológico oportuno prescrito por el médico son clave para prevenir estas complicaciones”.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Madres buscadoras en México, ¿Quién las cuida?
“Las Calcetas de mi Padre” un viaje para sanar la ausencia paterna
El Ballet Folklórico de México celebra a Amalia Hernández y su legado
Un México en lista de espera: la esperanza que crece con la donación de órganos
SSPC advierte: videos con IA suplantan voces y engañan; descubre cómo cuidar tu confianza digital
Día de los Abuelos: Celébralos esta noche
Kit psicoemocional en la mochila para este regreso a clases
“Abuelo en órbita” reflexiona sobre el respeto a los mayores de la familia
Home Office, ¿Viable como alternativa ante lluvias en CDMX?
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Méxicohace 3 días
“Empezó con un cigarro”; la historia de Alberto atrapado por el narco
-
Méxicohace 3 días
Líderes empresariales lanzan “Empresas por la Paz” para transformar a México
-
Deporteshace 3 días
Polémicas y bajo rendimiento acercan al retiro al Chicharito Hernández
-
Cinehace 2 días
“Carlo Acutis, el Influencer de Dios”, la película llegará a colegios, parroquias y al papa León XIV